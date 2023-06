PIPPITEL! – SU RAI1 LA SERIE "SOPHIE CROSS – VERITÀ NASCOSTE" HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON UNO SCARSO 12.6% DI SHARE E 2.1 MILIONI DI SPETTATORI – SU LA7 “DI MARTEDÌ” SALE AL 9.8% DI SHARE. LO SPECIALE TG5 “UN GRANDE ITALIANO” DEDICATO A BERLUSCONI FA L’8.6% - SU RETE4 “IL COMPAGNO DON CAMILLO” (6.1%), SU RAI3 “CARTABIANCA” AL 6.5% - GRUBER (10.3%), “SPECIALE PORTA A PORTA” (11.9%) DAMILANO (8.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

sophie cross – verita nascoste 7

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 13 giugno 2023 vedono, in prima serata, Rai1 prevalere per il rotto della cuffia con la serie franco-tedesca-belga Sophie Cross – Verità Nascoste totalizzando 2.153.000 spettatori con il 12.6%.

Secondo programma più visto in prime time è stato DiMartedì condotto da Giovanni Floris, che - con una puntata perlopiù dedicata alla morte di Silvio Berlusconi - ha segnato una media di 1.437.000 spettatori e il 9.8%. Lo Speciale Tg5 dal titolo Un grande Italiano e dedicato anch'esso alla morte del Cavaliere si è fermato invece su Canale5 a 1.371.000 spettatori con l'8.6% di share.

dimartedi govanni floris

#Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer su Rai3, dal canto suo, ha siglato una media di 958.000 spettatori pari al 6.5% di share, battuto in valori assoluti dal film Il Compagno Don Camillo e i suoi 1.088.000 affezionati (6.1%).

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Sophie Cross - Verità nascoste (Rai1) - 2.153.000

diMartedì (La7) - 1.437.000

Un grande italiano (Canale5) - 1.371.000

Il Compagno Don Camillo /Rete4) - 1.088.000

#Cartabianca (Rai3) - 958.000

Foggia-lecco (Rai2) - 798.000

Sulle ali dell'avventura (Italia1) - 628.000

Viaggi Pazzeschi (Tv8) - 533.000

The Tourist (Rai Movie) - 530.000

Due stelle nella polvere (Iris) - 496.000

Le indagini di Lolita Lobosco (Rai Premium) - 442.000

Transformer 4 (20) - 439.000

Pelham 1 2 3 - Ostaggi in... (Nove) - 414.000

sophie cross – verita nascoste 6

In access prime time, ancora grandi cifre per Otto e mezzo condotto da Lilli Gruber su La7, che con ospiti Stefania Craxi, Beppe Severgnini, John Micklethwait, caporedattore di Bloomberg News, e il bis di Marco Travaglio, ha totalizzato 1.914.000 spettatori con il 10.3% di share.

Su Rai1, i Cinque Minuti di Bruno Vespa hanno segnato il 21.1% e lo Speciale Porta a Porta, a seguire, l'11.9%. Tg2 Post, dal canto suo, ha raccolto il 4.4% mentre Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre è arrivato all'8.6%.

stefania craxi a otto e mezzo

In fascia mattutina, da segnalare il tracollo di Rai2 che, in assenza di Fiorello, è risprofondata all'1.4% di share con 63.000 spettatori soltanto. Mentre è musica diversa per Rai2 al pomeriggio, con Ore14 di Milo Infante che svetta al 9.1% di share sfiorando il milione di spettatori, mentre Tagadà con Tiziana Panella su La7 arriva al 4.5%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

sophie cross – verita nascoste 5

Prima Serata

Rai1: Sophie Cross – Verità Nascoste 2.153.000 (12.6%). Canale5: Tg5 Speciale – Un Grande Italiano 1.371.000 (8.6%). Rai2: il play off di Serie C Foggia-Lecco 798.000 (4.9%). Italia1: Sulle Ali dell’Avventura 628.000 (3.9%). Rai3: CartaBianca 958.000 (6.5%), presentazione 1.177.000 (6.3%). Rete4: Il Compagno Don Camillo 1.088.000 (6.1%). La7: diMartedì 1.437.000 (9.8%) diMartedì Più 425.000 (7.8%). Tv8: Viaggi Pazzeschi 533.000 (3%), 268.000 (2.3%). Nove: Pelham 1 2 3: Ostaggi in metropolitana 414.000 (2.5%). Rai Premium: Le Indagini di Lolita Lobosco 442.000 (2.6%). Rai Movie: The Tourist 530.000 (3%). 20: Transformer 4 – L’Era dell’estinzione 439.000 (3%). Iris: Due Stelle nella Polvere496.000 (2.9%).

silvio berlusconi

Access prime time

Rai1: Cinque Minuti 3.817.000 (21.1%), Porta a Porta Speciale 2.217.000 (11.9%). Rai2: TG2 Post 820.000 (4.4%). Italia1: Una Mamma per Amica 398.000 (2.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.570.000 (8.6%), Un Posto al Sole 1.786.000 (9.5%). La7: Otto e Mezzo 1.914.000 (10.3%). Tv8: 4 Hotel 709.000 (3.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 492.000 (2.7%). Iris: Walker Texas Ranger 392.000 (2.2%). Real Time: Casa a Prima Vista 427.000 (2.3%).

sophie cross – verita nascoste 4

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 2.712.000 (24.6%), L’Eredità 3.775.000 (27.3%). Canale5: Inga Lindstrom – Il Ritorno di Ellen1.001.000 (8.5%). Rai2: Hawaii Five O 469.000 (3.7%), NCIS 805.000 (5%). Italia1: Studio Aperto Mag 433.000 (3.6%), Una Mamma per Amica 248.000 (1.6%). Rai3: Tgr 2.395.000 (16.4%), Blob1.019.000 (6.2%), Via dei Matti N 0858.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 678.000 (3.9%). La7: Lingo – La Prima Sfida 213.000 (2.1%), Lingo – Parole in Gioco 352.000 (2.7%). Tv8: 4 Ristoranti 315.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 414.000 (3%).

il compagno don camillo 4

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 640.000 (7.8%). Canale5: La Ricerca della Felicità 247.000 (5.6%). Rai2: La Conferenza Stampa196.000 (2.4%). Generazione Z Remix108.000 (2.6%). Rai3: Tg3 Linea Notte450.000 (7.8%). Italia1: Mee Shee – Il Gigante dell’Acqua 209.000 (3.6%). Rete4: The Millionaire 299.000 (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 268.000 (11.1%), Tg1 Ore 7.00 536.000 (14.2%), TgUnoMattina 744.000 (16.1%), Tg1 Ore 8.00 960.000 (19.9%), Tg1 – Addio Silvio 569.000(12.8%). Canale5: Prima Pagina TG5 539.000 (17.9%), Tg5 Mattina 1.052.000 (21.9%), Mattino Cinque News Speciale 884.000 (15.5%). Rete4: Mattino Cinque News Speciale 239.000 (4.2%). Rai2: Un Ciclone in Convento 63.000 (1.4%), Gli Italians124.000 (2.6%), Radio 2 Social Club 225.000 (5%), Speciale Tg2 243.000 (5%).

sophie cross – verita nascoste 3

Italia1: Una Mamma per Amica 113.000 (2.5%) nel primo episodio, 113.000 (3.6%) nel secondo, 196.000 (4.2%) nel terzo. Rai3: Buongiorno Italia 558.000 (15.1%) Tgr Buongiorno Regione 63.000 (13.5%), Agorà (presentazione) 241.000 (5%, Agorà 232.000 (5.1%), Agorà Extra191.000 (4.4%). La7: Omnibus (News) 119.000 (3.2%), Omnibus (Dibattito) 184.000 (4%), Coffee Break 183.000 (4.2%).

Mezzogiorno

giovanni floris

Rai1: Storie Italiane 958.000 (15.1%), Camper 1.416.000 (12.7%). Rai2: I Fatti Vostri 502.000 (6.7%), nella prima parte, 908.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: Una Mamma per Amica 241.000 (3.7%), Sport Mediaset 709.000 (5.6%), Extra 537.000 (4.2%). Rai3: Doc Martin 195.000 (3.5%), Tg3 Speciale 537.000 (5.9%), Passato e Presente 515.000 (4%). La7: L’Aria che Tira 235.000 (4.2%), L’Aria che Tira (Oggi) 439.000 (4.3%). Tv8: 4 Hotel339.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.087.000 (17.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.457.000 (16%), presentazione 1.382.000 (12.3%), Tg1 - Addio Silvio 1.021.000 (13.8%), La Vita in Diretta 2.144.000 (24.8%), presentazione 1.460.000 (19%). Canale5: Tg5 Speciale 917.000 (10.1%). Rete4: Tg5 Speciale 263.000 (2.9%). Rai2: Ore 14 908.000 (9.1%), Squadra Speciale Cobra 11 506.000 (6.6%) nel primo episodio, 529.000 (7.2%) nel secondo, Speciale Tg2 143.000 e l’1.7%).

sophie cross – verita nascoste 2

Italia1: Una Mamma per Amica 302.000 (2.7%) nel primo episodio, 288.000 (3.1%) nel secondo, 289.000 (3.7%) nel terzo, Supergirl 255.000 (3.4%) nel primo episodio, 269.000 (3.2%) nel secondo. Rai3: Tgr 2.047.000 (17.4%), Tg3 Speciale 437.000 (5%), Geo Magazine 898.000 (9.7%). La7: Tagadà (presentazione) 338.000 (3.2%), Tagadà 373.000 (4.5%), Tagadà Focus 357.000 )4.8%). Tv8: Giovani, Ricchi e Pericolosi 306.000 (2.9%), Il Manuale della Felicità 256.000 (3.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.683.000 (21.1%)

20.00 - 4.320.000 (25.6%)

TG2

13.00 - 1.613.000 (13.4%)

il compagno don camillo 3

20.30 - 1.298.000 (7.1%)

TG3

14.25 - 1.040.000 (9.9%)

19.00 1.823.000 (14.7%)

TG4

18.21 486.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.329.000 (19%)

20.00 - 2.545.000 (15.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 930.000 (9.4%)

18.30 - 529.000 (5.4%)

TGLA7

13.30 - 514.000 (4.1%)

sophie cross – verita nascoste 1

20.00 - 1.204.000 (7%)

il compagno don camillo 1 il compagno don camillo 2