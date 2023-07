PIPPITEL! – SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” CON L’INTERVISTA A SALVATORE PAROLISI VOLA AL 13.9% DI SHARE E BATTE IN PERCENTUALE LO SCONOSCIUTO FILM SU RAI1, “UN AMORE IN FONDO AL MARE” (12.9%) – SU CANALE5 IL FINALE DI “NEW AMSTERDAM” AL 9.7% - SU RETE4 “ZONA BIANCA ESTATE” SALE AL 7.4% - “TECHETECHETÈ” (16.2%), “PAPERISSIMA SPRINT” (15.3%). APRILE E TELESE AL 7.1%, GENTILI (5.2%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 5 luglio 2023 vedono, in prima serata Federica Sciarelli con Chi l’ha visto? su Rai3 (13.9% di share pari a 1.890.000 spettatori) battere in percentuale lo sconosciuto film di Rai1 Amore in fondo al mare (12.9% - 1.942.000) e travolgere nettamente il finale della serie New Amsterdam su Canale5 (9.7% - 1.537.000).

Boom per Zona Bianca Estate condotto da Giuseppe Brindisi su Rete4 che, sospinto dal caso Santanchè, ha segnato 862.000 individui all’ascolto con il 7.4% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prime time per numero di spettatori:

Un amore in fondo al mare (Rai1) – 1.942.000

Chi l’ha visto? (Rai3) – 1.890.000

New Amsterdam (Canale5) – 1.537.000

Delitti in paradiso (Rai2) – 940.000

Zona Bianca Estate (Rete4) – 862.000

Freedom Summer (Italia1) – 636.000

Una notte al museo (Nove) – 443.000

Atlantide Album (La7) – 409.000

Name That Tune (Tv8) – 305.000

In access prime time, Techetechetè dedicato a Raffaella Carrà su Rai1 non va oltre il 16.2% e Paperissima Sprint su Canale5 segna il 15.3%. Per l’approfondimento svetta In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese che, su La7, siglano il 7.1% di share, battendo Veronica Gentili con Controcorrente su Rete4 (4.9% e 5.2%) e Tg2 Post Estate (4.6%).

Nel daytime, da segnalare il record di Morning News con Simona Branchetti (23.7%) su Canale5, il Tour de France all'arrivo su Rai2 che raggiunge il 15.5% e il buon risultato di Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini su Rai1 con Estate in Diretta, che supera ancora il 20%. Bella partenza, in seconda serata, per Storie di donne al bivio su Rai2: il nuovo programma presentato da Monica Setta esordisce al 6% di share. Vediamo, nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Un Amore in Fondo al Mare 1.942.000 (12.9%). Canale5: New Amsterdam 1.537.000 (9.7%). Madri – Una Vita d’Amore 740.000 (8.6%). Rai2: Delitti in Paradiso 940.000 (6.6%). Italia1: Freedom Summer 636.000 (4.8%), presentazione: 641.000 (3.9%). Rai3: Chi l’ha Visto? 1.890.000 (13.9%), presentazione minuti: 1.550.000 (9.4%). Rete4: Zona Bianca 862.000 (7.4%). La7: Atlantide Album 409.000 (3.7%). Tv8: Name That Tune 305.000 (2.2%). Nove: Una Notte al Museo 443.000 (3.1%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.659.000 (16.2%). Canale5: Paperissima Sprint 2.513.000 (15.3%). Rai2: TG2 Post Estate 760.000 (4.6%). Italia1: NCIS 1.103.000 (6.8%). Rai3: Un Posto al Sole 1.517.000 (9.2%). Rete4: Controcorrente 765.000 (4.9%) nella prima parte, 865.000 (5.2%) nella seconda. La7: In Onda 1.160.000 (7.1%). Tv8: 4 Hotel 387.000 (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics 257.000 (1.6%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.256.000 (24.3%), Reazione a Catena 3.351.000 (28.2%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.100.000 (12.5%), Caduta Libera 1.846.000 (16.1%). Rai2: Hawaii Five O 456.000 (4.2%), NCIS 651.000 (4.6%). Italia1: Studio Aperto Mag 272.000 (2.7%), CSI 390.000 (2.9%). Rai3: Tgr 1.548.000 (12.1%), Blob 638.000 (4.4%), Via dei Matti N 0 654.000 (4.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 575.000 (3.9%). La7: Padre Brown 94.000 (1.2%) nel primo episodio, 81.000 (0.7%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 216.000 (1.8%). Nove: Cash or Trash 307.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: Il Mondo con gli Occhi di Overland 652.000 (7.1%). Canale5: Tg5 Notte 261.000 (9.5%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 430.000 (6%). Rai3: Tg3 Linea Notte 612.000 (9.5%). Italia1: La Storia Proibita 224.000 (4.4%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 141.000 (5%), presentazione 194.000 (5.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 289.000 (12.8%), Tg1 Ore 7.00 528.000 (15.6%), TgUnoMattina 733.000 (18.3%), Tg1 Ore 8.00 883.000 (21%), Uno Mattina Estate 663.000 tele (16.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 562.000 (20.5%), Tg5 Mattina 1.088.000 (25.8%), Morning News 881.000 (23.7%) nella prima parte, 827.000 (22.5%) nella seconda. Rai2: Radio 2 Happy Family 141.000 (3.8%). Italia1: Dr House 116.000 (3%) nel primo episodio, 131.000 (3.6%) nel secondo, CSI: NY 144.000 (3,8%).

Rai3: Mattina 24 161.000 (6.6%). Agorà ( presentazione) 163.000 (3.9%), Agorà Estate 153.000 (4.1%), Agorà Extra 155.000 (4.2%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 138.000 (3.7%). Rete4: Un Detective in Corsia 70.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 100.000 (3%), Omnibus (Dibattito) 120.000 (3.1%), Coffee Break 131.000 (3.5%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.175.000 (16.9%), Camper 1.671.000 (16.7%). Canale5: Forum 1.170.000 (18.4%). Rai2: Un’Estate in Andalusia 329.000 (4.9%). Italia1: CSI: NY 274.000 (4.7%), Sport Mediaset 774.000 (6.6%), Extra 568.000 (4.8%). Rai3: Doc Martin 191.000 (4.1%), Tg3 Ore 12.00 597.000 (9.1%), Quante Storie 425.000 (5.1%), 387.000 (3.7%), Passato e Presente 430.000 (3.6%). Rete4: Carabinieri 90.000 (2.1%), Il Segreto 135.000 (1.5%), La Signora del West 204.000 (1.8%). La7: L’Aria che Tira 204.000 (4.5%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 324.000 (3.5%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.838.000 (15.7%), Don Matteo 1.035.000 (10.3%) nel primo episodio, 996.000 (12.1%) nel secondo, Sei Sorelle 858.000 (11.6%), Tg1 936.000 (12.7%), Estate in Diretta 1.520.000 (20.3%), presentazione 1.239.000 (17%). Canale5: Beautiful 2.677.000 (22.4%), Terra Amara 2.581.000 (23.9%), La Promessa 1.999.000 (22.4%), Un Altro Domani 1.123.000 (14.9%), Inga Lindstrom – Benvenuta a Soderholm 916.000 (12.4%). Rai2: Giro di Italia Femminile 621.000 (5.9%), Tour de France 977.000 (12.5%), Tour Diretta 815.000 (9.8%), Tour De France all’arrivo 1.138.000 (15.5%), Toureplay 592.000 (8.3%).

new amsterdam 5

Italia1: I Simpson 461.000 (3.9%) nel primo episodio, 425.000 (5%) nel secondo, I Griffin 348.000 (3.7%), American Dad 290.000 (3.4%), Magnum PI 250.000 (3.2%) nel primo episodio, 216.000 (2.9%) nel secondo, Person of Interest 193.000 (2.7%). Rai3: Tgr 1.766.000 (15.5%), Rai Parlamento Question Time 389.000 (4.6%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 218.000 (3%), Geo Magazine 656.000 (8.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 543.000 (5.4%), Tg4 Diario del Giorno 381.000 (4.9%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 186.000 (2.2%). Tv8: La Mia Versione dell’Amore 238.000 (3.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.792.000 (23.5%)

20.00 - 3.730.000 (25.5%)

TG2

13.00 - 1.318.000 (11.8%)

20.30 - 1.099.000 (7%)

TG3

14.25 - 1.261.000 (12.2%)

19.00 - 1.240.000 (11.8%)

TG4

11.55 - 313.000 (4.7%)

18.55 - 490.000 (4.5%)

TG5

13.00 - 2.767.000 (24.5%)

20.00 - 3.022.000 (20.3%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.109.000 (12.3%)

18.30 - 347.000 (4.2%)

TGLA7

13.30 - 436.000 (3.7%)

20.00 - 844.000 (5.7%)

