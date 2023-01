"HO USATO IL SIGNOR AGNELLI PERCHÉ MI SERVIVA CHE LUI MI ANDASSE IN CULO AI FONDI, CHE ERANO UN'ALTRA STRONZATA". IL PRESIDENTE DEL NAPOLI AURELIO DE LAURENTIIS IN UN'INTERVISTA A REPORT – “TUTTI I MORTI DI FAME DELLA LEGA, PER UN TOZZO DI PANE, STAVANO VENDENDO I PROSSIMI SETTE, OTTO ANNI AD UN FONDO. A QUEL PUNTO IO DICO: MACCHÉ SIETE MATTI? HO CERCATO UNA SPONDA IN ANDREA AGNELLI PER OSTEGGIARLI E L'HO USATO PERCHÉ…" - VIDEO