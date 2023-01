PIPPITEL! – RAIUNO SE NE FOTTE DEL TENTATO GOLPE IN BRASILE (E ANCHE I TELESPETTATORI) E VINCE A MANI BASSE LA SERATA CON “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2”: 33.5% DI SHARE E OLTRE 6 MILIONI DI SPETTATORI. CANALE5 INCHIODA AL 7,7% CON LA PRIMA TV DI “CAPTAIN MARVEL". GLI SPECIALONI DI MEDIASET E LA7 SULL’ASSALTO AL PARLAMENTO A BRASILIA SUPERANO RAI2 E RAI3: SU RETE4 “ZONA BIANCA” 4.1%, SU LA7 L'EDIZIONE STRAORDINARIA DEL TG AL 3.4% - AMADEUS VOLA AL 25.2% E SUPERA “PAPERISSIMA SPRINT” (14.5%). “CONTROCORRENTE” (3.9%), “IN ONDA” (5.1%)

1. CON L'INFORMAZIONE SU BRASILIA, RETE4 E LA7 BATTONO RAI2 E RAI3

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

A causa dell'assalto al palazzo del Parlamento a Brasilia da parte di migliaia di sostenitori dell'ex presidente Jair Bolsonaro, sconfitto da Luiz Inácio Lula da Silva al ballottaggio del 30 ottobre 2022, I palinsesti di prima serata di domenica 8 gennaio 2023 sono stati stravolti all'ultimo momento.

Ma per quanto riguarda le reti generaliste, come accadde due anni fa quando i seguaci di Donald Trump presero d'assalto Capitol Hill a Washington, in prima serata sono state Rete4 e La7 a occuparsi di coprire gli avvenimenti in tempo reale mentre i tre canali principali della Rai erano in altre faccende affaccendati.

SPECIALI RETE4 E LA7 SU BRASILIA

Su Rete4, in prime time, è stato Giuseppe Brindisi con Zona Bianca a dedicarsi in diretta a quanto avveniva a Brasilia, modificando tempestivamente la scaletta della trasmissione. Mentre il canale di Urbano Cairo posticipava la prevista puntata di Una giornata particolare di Aldo Cazzullo, sostituendola fino alle 23.00 uno speciale del TgLa7 condotto da Francesca Fanuele.

E Rai1, Rai2, Rai3? Come accadde nel gennaio 2020 per Capitol Hill (segnalato all'epoca anche da Dagospia), sono arrivate in ritardo. Mentre Rete4 e La7 erano "sul pezzo" in prime time, su Rai1 andava in onda il debutto della seconda stagione di Lolita Lobosco, su Rai2 il telefilm NCIS, su Rai3 il film Stanlio & Ollio. Rai3 è arrivata alle 22.50 con Tg3 Mondo, laddove invece Rai1 ha aspettato fino alle 23.30 per mandare in onda uno Speciale Tg1 sui fatti di Brasilia.

Ma se in prima serata Rai1 con Le Indagini di Lolita Lobosco 2 ha conquistato 6.070.000 spettatori e il 33.5% di share, su Rai2 il telefilm Fire Country ha raccolto 617.000 spettatori con il 3.2% e su Rai3 Stanlio & Ollio ha segnato 624.000 spettatori (3.2%), battuti in percentuale da Rete4 con Zona Bianca e i suoi 618.000 spettatori pari al 4.1% di share e - anche in valori assoluti - dall'edizione straordinaria del TGLA7 che ha informato 653.000 spettatori con il 3.4%. Stravolgere il palinsesto per fare servizio pubblico, per le reti commerciali, ha insomma pagato.

2. LOLITA LOBOSCO RIPARTE FORTE (6 MLN – 33.5%), DISFATTA CAPTAIN MARVEL (1,38 MLN – 7.7%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 8 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lolobosco 2 ha conquistato 6.070.000 spettatori pari al 33.5% di share (qui il debutto della prima stagione prima delle modifiche al sistema di rilevazione auditel). Su Canale 5 la prima tv di Captain Marvel ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.383.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 905.000 spettatori con il 4.5%. A seguire Fire Country ha interessato 617.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 il film Tre Uomini e una Gamba ha intrattenuto 1.050.000 spettatori con il 5.7% di share. Su Rai3 Stanlio & Ollio ha raccolto davanti al video 624.000 spettatori (3.2%).

Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 618.000 spettatori con il 4.1% di share. Su La7 TGLA7 Edizione Straordinaria sui fatti in Brasile ha interessato 653.000 spettatori con il 3.4%. Su Tv8 Snitch – L’Infiltrato è stato seguito da 333.000 spettatori con l’1.9% di share. Sul Nove Little Big Italy segna 352.000 spettatori con il 2% (episodio delle 20.04: 385.000 – 1.9%, episodio delle 21.35: 389.000 – 2%, episodio delle 22.56: 280.000 – 2.3%). Sul 20 xXx – Il ritorno di Xander Cage - ha convinto 500.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai4 Let it Snow segna 344.000 spettatori e l’1.8%. Su Iris Deepwater – Inferno sull’Oceano ha ottenuto 525.000 spettatori con il 2.8%.

Ascolti TV Access Prime Time

I Soliti Ignoti salgono al 25.2% prima di Lolita Lobosco.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 5.111.000 spettatori con il 25.2%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.969.000 spettatori con il 14.5%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.232.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 Che Tempo Che Fa – Ricorda Gianluca Vialli ha ottenuto 1.385.000 spettatori (6.8%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 787 .000 spettatori (3.9%), nella prima parte, e 783.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 1.043.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 4 Ristoranti ha interessato 682.000 spettatori pari al 3.3% di share.

Preserale

Le repliche di Caduta Libera salutano in bellezza.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.008.000 spettatori (19.2%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.204.000 spettatori (23.6%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.704.000 spettatori (17.3%) mentre Caduta Libera ha raccolto 3.433.000 spettatori (19.5%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 692.000 spettatori con il 4.6% mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari segna 574.000 spettatori e il 3.3%. NCIS New Orleans ha raccolto 485.000 spettatori con il 2.5%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 767.000 spettatori (3.9%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 666.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai3 l’informazione della TGR segna 2.590.000 spettatori e il 14%. Blob segna 1.021.000 spettatori con il 5%. Su La7 La Ragazza con la Pistola ha appassionato 259.000 spettatori (share dell’1.6%). Su Tv8 4 Hotel segna 418.000 spettatori e il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash ha convinto 196.000 spettatori con l’1.1%.

Daytime Mattina

Solo il 4.1% per Agorà Weeekend.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 214.000 spettatori con il 14.3%, nella presentazione di 30 minuti, 459.000 spettatori con il 17% nella prima parte, e 1.454.000 spettatori con il 24.6% nella seconda parte. All’interno il TG1 delle 8 ha interessato 1.016.000 spettatori con il 23.9%. Paesi che vai… segna 1.399.000 spettatori con il 20%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.632.000 spettatori pari ad uno share del 19.1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.035.000 spettatori con il 22.9%. I Viaggi del Cuore ha raccolto 713.000 spettatori con l’11.2%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 932.000 telespettatori con il 12.9% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family ha tenuto compagnia a 315.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 The Goldbergs segna 147.000 spettatori con il 2.1%, nel primo episodio, 200.000 spettatori con il 2.8%, nel secondo episodio, e 208.000 spettatori con il 2.7%, nel terzo episodio.

Su Rai 3 Sulla Via di Damasco raccoglie 61.000 spettatori con il 2%. Agorà Weekend convince 207.000 spettatori con il 4.1% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 346.000 spettatori con il 5.2%. O Anche No ha ottenuto 237.000 spettatori con il 3.2%. Timeline segna 182.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 172.000 spettatori (2.4%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 84.000 spettatori con il 3.9% di share, nelle News, e 148.000 spettatori con il 2.7% di share nel Dibattito. L’Ingrediente Perfetto è stata la scelta di 98.000 spettatori con l’1.4% di share.

Daytime Mezzogiorno

Lo Sci porta Rai Sport al 4.1%.

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.797.000 spettatori con il 21.1%. L’Angelus ha raccolto 2.349.000 spettatori (22.6%). Linea Verde ha intrattenuto 3.101.000 spettatori con il 22.8% (presentazione: 2.470.000 – 21.2%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 947.000 spettatori (11.7%) e 1.304.000 spettatori (14.6%). Melaverde raccoglie 1.978.000 con il 17.3%. Su Rai2 il TG Sport ha informato 368.000 spettatori con il 4.5%. Citofonare Rai2 ha convinto 520.000 spettatori con il 4.7% (presentazione di 18 minuti: 354.000 – 4.1%). Su Italia1 Young Sheldon segna 208.000 spettatori (2.5%), 214.000 spettatori (2.4%) e 235.000 spettatori (2.2%). Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 858.000 spettatori con il 5.6% (Magazine XXL: 718.000 – 4.5%).

Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 619.000 spettatori con uno share del 5.9%. 100 Opere Tornano a Casa segna 376.000 spettatori con il 2.4%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha fatto compagnia a 229.000 spettatori con il 2.7% (presentazione: 150.000 – 2%). Poirot ha registrato 228.000 spettatori e l’1.5%. Su La7 La7 Doc Meraviglie Senza Tempo ha raccolto 108.000 spettatori con l’1% di share. Storie di Palazzi raggiunge 99.000 spettatori con lo 0.7%. Su Rai Sport – dalle 12.27 alle 13.25 – la Coppa del Mondo Femminile di Sci segna 558.000 spettatori con il 4.1%.

Daytime Pomeriggio

Amici torna con 3 milioni di spettatori.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.827.000 spettatori pari ad uno share del 19.2%, nella prima parte dalle 14.14 alle 15.26, 2.489.000 spettatori pari ad uno share del 18.8%, nella seconda parte dalle 15.30 alle 16.45, e 2.362.000 spettatori pari ad uno share del 17.7% nella terza parte dalle 16.50 alle 17.12 (Presentazione di 11 minuti: 2.497.000 – 15.8%). Dopo il TG1 (2.278.000 – 17%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.127.000 spettatori pari al 15.3%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.858.000 spettatori con il 17.9%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.061.000 spettatori (21.4%). A seguire Verissimo ha interessato 2.525.000 spettatori con il 19%, nella prima parte, e 2.411.000 spettatori con il 17%, nella parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 TG2 – Motori segna 1.272.000 spettatori e l’8%. Il Provinciale ha convinto 689.000 spettatori pari al 4.5%. Vorrei Dirti Che ha raccolto 377.000 spettatori con il 2.7%. Domenica Dribbling – Le Storie ha interessato 289.000 spettatori (2.2%), Domenica Dribbling Salute 298.000 spettatori (2.2%), Domenica Dribbling 436.000 spettatori (3.2%).

Su Italia1 Waterworld raccoglie 559.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.474.000 spettatori con il 15.6%. Mezz’ora in Più ha ottenuto 1.102.000 spettatori con il 7.8% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 920.000 spettatori con il 7%. Rebus ha ottenuto 841.000 spettatori (6.4%). Preceduto da una presentazione (1.083.000 – 8.1%), Kilimangiaro Di Nuovo in Viaggio ha raccolto 1.226.000 spettatori con il 9% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.476.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 segna 314.000 spettatori con il 2.2%. TG4 – Diario del Giorno ha registrato 323.000 spettatori con il 2.4%. Su La7 La Patata Bollente ha appassionato 267.000 spettatori (share dell’1.9%). Un Povero Ricco segna 437.000 spettatori con il 3.3%. Su Tv8 Il Natale dei Cuccioli ha appassionato 468.000 spettatori e il 3.5%. Natale in Tennesse segna 546.000 spettatori e il 3.9%. Su Rai Sport – dalle 13.28 alle 14.18 – la Coppa del Mondo di Sci segna 629.000 spettatori e il 4%.

Seconda Serata

Pressing al 7.8%.

Su Rai 1 TG1 Edizione Straordinaria ha informato 2.573.000 spettatori con il 22.2%. Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 782.000 spettatori pari ad uno share dell’11.3%. Su Canale 5 TG5 Notte segna 509.000 spettatori con il 5.7%. Focus – Niente è Come Sembra ha intrattenuto 236.000 spettatori con il 5.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 716.000 spettatori con l’8.1% (presentazione: 638.000 – 3.8%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 376.000 ascoltatori con il 7.8% di share (Highlights: 550.000 – 5.4%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 388.000 spettatori (2.5%). Su Rete 4 Il Vizietto è la scelta di 114.000 spettatori (3.1%). Su La7 Una Giornata Particolare ha scelto 270.000 spettatori con il 3%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi segna 354.000 spettatori il 2.6%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.225.000 (26.5%) Billy 3.681.000 – (23.5%)

Ore 20.00 4.995.000 (24.9%)

TG2

Ore 13.00 1.650.000 (11.2%)

Ore 20.30 1.233.000 (6.1%)

TG3

Ore 14.25 1.817.000 (11.8%)

Ore 19.00 2.126.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 3.114.000 (20.9%)

Ore 20.00 4.391.000 (21.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.126.000 (9%)

Ore 18.30 700.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 266.000 (2.6%)

Ore 18.55 634.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 461.000 (2.9%)

Ore 20.00 1.044.000 (5.1%)

