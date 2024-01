PIPPITEL! – IL RITORNO DI “C’E’ POSTA PER TE” SU CANALE5 (31.1%) TRAVOLGE LA PRIMA PUNTATA DELLA NUOVA EDIZIONE DI “TALI E QUALI” SU RAI1 (17.6%) – “IN ALTRE PAROLE”, CONDOTTO DA MASSIMO GRAMELLINI SU LA7, SUL PODIO CON IL 4.7% - LA REPLICA DI “REPORT” SUL CASO SGARBI E SULLE NUOVE RIVELAZIONI RELATIVE AL DELITTO MORO HA TOTALIZZATO IL 7.6%, SFIORANDO IL MILIONE DI SPETTATORI – IL DATING SHOW DI LORENA BIANCHETTI, “MI PRESENTO AI TUOI”, ANCORA UNA VOLTA FERMO AL 2.3%...

paolo bonolis maria de filippi c'e posta per te

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 13 gennaio 2024 vedono il ritorno di C'è posta per te su Canale5 con Maria De Filippi travolgere la prima puntata della nuova edizione di Tali e Quali condotto da Carlo Conti su Rai1. Maria, con ospiti Paolo Bonolis e gli attori della serie turca Terra Amara, ha ottenuto infatti il 31.1% di share pari a 4.730.000 spettatori, mentre Carlo ha raccolto il 17.6% con 2.957.000.

carlo conti tali e quali

In altre parole, condotto da Massimo Gramellini su La7, ha totalizzato il 4.7% con 875.000 affezionati, terzo programma più visto in prime time, battendo Quinta Dimensione - Il futuro è già qui condotto da Barbara Gallavotti su Rai3, che ha segnato il 3.3% con 570.000. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

C'è posta per te (Canale5) - 4.730.000 Tali e Quali (Rai1) - 2.957.000 In altre parole (La7) - 875.000 FBI International (Rai2) - 839.000 Sing (Italia1) - 694.000 Quinta Dimensione (Rai3) - 570.000 i bambini della speranza (Rete4) - 442.000 4 Ristoranti (Tv8) - 351.000 Whitney Houston - Una voce dal cielo (Nove) - 178.000

c'e posta per te

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 conquista il 25.3% mentre Striscia la Notizia con Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti su Canale5 sigla il 18.5%. Su Rai3 Che Sarà di Serena Bortone raduna il 4.2%, battuta da Gramellini ma superando Tg2 Post su Rai2 (3.3%) e Stasera Italia Weekend condotto daSabrina Scampini su Rete4 (3% e 2.7%).

tali e quali

Al pomeriggio, su Rai3 bene Gocce di Petrolio con Duilio Giammaria, con il suo 5.1%, e ottimo risultato per la replica di Report di Sigfrido Ranucci sul caso Sgarbi e sulle nuove rivelazioni relative al delitto Moro. Report ha totalizzato il 7.6% sfiorando il milione di spettatori. Note dolenti per il pomeriggio di Rai2, ove spicca il dating show di Lorena Bianchetti, Mi presento ai tuoi, ancora una volta fermo al 2.3% di share.

maria de filippi c'e posta per te

Sempre in fascia pomeridiana, Silvia Toffanin con Verissimo totalizza il 22.6% e il 19.3% nei Giri di Valzer,staccando Marco Lioni con Italia Sì, fermo su Rai1 all'11.8% e al 14.8%. Liorni si riconsola nel preserale, ottenendo con L'Eredità - Weekend il 24.8%, superando Paolo Bonolis e il suo Avanti è un altro - Weekend su Canale5, che ha segnato il 20.7%.