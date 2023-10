PIPPITEL! – L’ESORDIO DELLA FICTION “ANIMA GEMELLA” SU CANALE5 CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 14% DI SHARE E 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 LA SERIE “MORGANE - DETECTIVE GENIALE” AL 13.1% - BOOM DI CHI L'HA VISTO? SU RAI3 CHE VOLA ALL’11.6% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” SALE AL 7.7% - SU LA7 VOLA LA TRASMISSIONE DI ALDO CAZZULLO: 7.2% - VESPA (21.3%), AMADEUS (22.8%), “STRISCIA” (13.4%) - GRUBER (8.8%), DAMILANO (7.7%), PORRO (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 11 ottobre 2023 vedono, in prima serata, Rai1 con la solita serie francese Morgane - Detective geniale soccombere con il 13.1% e 2.088.000 spettatori a Canale5, che con l'esordio della fiction Anima Gemella con Daniele Liotti e Chiara Mastalli, totalizza invece il 14% con 2.403.000.

Consueto boom di Chi l'ha visto? su Rai3, con Federica Sciarelli a segnare l'11.6% pari a 1.802.000 affezionati, mentre su Rete4 Fuori dal Coro condotto da Mario Giordano si assesta a 1.039.000 con il 7.7%. Il debutto della seconda stagione di Una giornata particolare con Aldo Cazzullo su La7 sigla invece un ottimo 7.2% pari a 1.239.000 appassionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Anima gemella (Canale5) - 2.403.000

Morgane - Detective Geniale (Rai1) - 2.088.000

Chi l'ha visto? - Rai3 - 1.802.000

Una giornata particolare (La7) - 1.239.000

Fuori dal coro (Rete4) - 1.039.000

Terminator VI - Destino oscuro (Italia1) - 1.012.000

X- Factor - Boot Camp (Tv8) - 569.000

Tutte lo vogliono (Nove) - 284.000

The Reunion (Rai2) - 229.000

In access prime time, i Cinque minuti di Bruno Vespa (in collegamento da remoto per via del covid) hanno totalizzato su Rai1 il 21.3%, e Amadeus a seguire con Affari tuoi il 22.8%. Striscia la notizia su Canale5 raccoglie il 13.4%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 conquista l'8.8%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 raduna il 7.7%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.1% e il 4.3%, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.8% .

In fascia preserale, Pino Insegno segna con Il mercante in fiera su Rai2 il solito 2.0% e 2.7%, mentre in seconda serata sempre sulla Seconda Rete Lodo Guenzi con Tutto quanto fa cultura esordisce a un esangue 1.5% con soli 50.000 spettatori.

Al pomeriggio, arranca Caterina Balivo su Rai1 con La volta buona, ferma al 9.8% e al 12.2% contro il 23.0% di Terra Amara e il 26.4% di Maria De Filippi con Uomini e donne su Canale5.

