Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 24 giugno 2023 hanno visto i palinsesti televisivi in parte stravolti dalla ribellione del capo della "Brigata Wagner" Evgenij Viktorovic Prigozin e dalla sua marcia - indietro - contro Mosca. In prima serata, il Tg3 ha dedicato una lunga edizione straordinaria alla crisi russa, e così Rete4 con uno speciale Quarta Repubblica di Nicola Porro e La7 con In Onda - Prima Serata condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo.

Su Rai1 è andato invece in onda Italy loves Romagna, evento musicale benefico a favore delle vittime dell'alluvione in Emilia-Romagna condotto da Amadeus, Francesca Fagnani, Alessia Marcuzzi e Giorgio Panariello, ha visto avvicendarsi sul palco di Campovolo moltissimi cantanti italiani, fra cui Laura Pausini, Ligabue, Zucchero, Irama & Rkomi, Giorgia, Tananai, Emma, Blanco, Negramaro, Salmo, Madame, Max Pezzali, Elodie, Fiorella Mannoia, Gianni Morandi, Andrea Bocelli e così via.

Italy loves Romagna ha di fatto monopolizzato gli ascolti della serata conquistando il 30.8% di share con 3.450.000 spettatori, affossando la replica dello Show dei Record su Canale5 condotto da Gerry Scotti, fermo al 9.0% con 997.000 individui all'ascolto.

Nel dettaglio, per quanto riguarda la kermesse musicale, il picco di audience è stato raggiunto alle ore 22.44 con l'interpretazione di Andrea Bocelli del suo cavallo di battaglia Con te Partirò, che ha attirato una media di 4.402.000 spettatori. L'interpretazione a tre di Vita di Lucio Dalla che ha visto Elodie, Fiorella Mannoia e Gianni Morandi assieme sul palco ha invece totalizzato la percentuale più alta di share, ovvero il 33.6%.

La rivolta interrotta di Prigozin, dal canto suo, pare non aver calamitato più di tanto l'attenzione dei telespettatori in prime time: lo speciale Tg3 ha radunato un magrissimo 4.1%, Quarta Repubblica il 5.2% e In Onda - Prima serata il 5.7%, tutti ampiamente sotto il milione di spettatori e tutti battuti in percentuale dalla miliardesima replica di Indiana Jones e il tempio maledetto su Italia1 e il suo 6.1% complessivo. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Italy loves Romagna (Rai1) - 3.450.000

Lo show dei record (Canale5) - 997.000

In Onda Prima Serata (La7) - 832.000

Indiana Jones e il tempio maledetto (Italia1) - 792.000

Quarta Repubblica (Rete4) - 660.000

Tg3 Speciale (Rai3) - 549.000

Desideri mortali (Rai2) - 469.000

4 Ristoranti (Tv8) - 385.000

Sparita nel nulla - Il caso Elena Ceste (Nove) - 337.000

In access prime time, Paperissima Sprint su Canale5 totalizza il 14.7%, mentre per l'approfondimento Controcorrente Estate con Alessandra Viero segna su Rete4 il 5.3% e il 5.8%, In Onda con Concita De Gregorio e David Parenzo su La7 il 7.2%, Tg2 Post il 5%. Nel preserale lo Speciale TgLa7 sempre dedicato agli exploit della "Brigata Wagner" ha segnato solo l'1.9% con 204.000 spettatori.

Al mattino, Weekly su Rai1 parte dal 19.7% di share, mentre è da segnalare invece al pomeriggio la puntata di Report condotta da Sigfrido Ranucci su Rai3 e dedicata alle vicissitudini di Daniela Santanchè, che ha totalizzato il 6%. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Italia Loves Romagna (prima parte) 3.560.000 (24.7%), 3.450.000 (30.8%). Canale5: Lo Show dei Record 997.000 (9%). Rai2: Desideri Mortali 469.000 (3.4%). Italia1: Indiana Jones (tempio maledetto 792.000 (6.1%). Rai3: TG3 Speciale 549.000 (4.1%). Rete4: Quarta Repubblica – Speciale 660.000 (5.2%). La7: In Onda Prima Serata 832.000 (5.7%). La7 Doc 265.000 (2.6%). Tv8: 4 Ristoranti 385.000 (2.7%). Nove: Sparita nel nulla – Il caso Elena Ceste 337.000 (2.5%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 2.134.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post 736.000 (5%). Italia1: NCIS 769.000 (5.4%). Rete4: Controcorrente 736.000 (5.3%), nella prima parte, 841.000 (5.8%) nella seconda. Rai3 Generazione Bellezza (il meglio di) 351.000 (2.5%). La7: In Onda 1.029.000 (7.2%). Nove: I Migliori Fratelli di Crozza 162.000 (1.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 1.864.000 (20.3%), Reazione a Catena 2.706.000 (24.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.309.000 (15.1%), Caduta Libera 1.710.000 (15.9%). Rai2: The Blacklist 259.000 (2.1%). Italia1: CSI 380.000 (3.1%). Rete4: Tempesta d’Amore 542.000 (4.2%). Rai3: Tgr 1.483.000 (12.7%), Blob 399.000 (3%). La7: TGLa7 Speciale 204.000 (1.9%). Tv8: 4 Hotel 233.000 (2.1%). Nove: Little Big Italy 95.000 (l’1%).

Seconda Serata

Rai1: TG1 1.250.000 (24.1%), Techetechetè 399.000 (11.8%). Canale5: Tg5 Notte 337.000 (8.7%). Rai2: Speciale Tg2 331.000 (4.3%). Italia1: Blu Profondo 280.000 (4.9%). Rai3: Un Giorno in Pretura 301.000 (3.7%). Rete4: Cose da Pazzi 183.000 (3.3%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 156.000 (8.7%), Tg1 Ore 8.00 894.000 (20.9%), Weekly 846.000 (19.7%), La Vita è Meravigliosa 749.000 (15.6%). Canale5: Prima Pagina Tg5 461.000 (19.7%), Tg5 Mattina 1.108.000 (25.3%), X-Style 542.000 (12.3%), Florida – Lo Stato del Sole 341.000 (8.2%). Rai2: Radio 2 Social Club 169.000 (3.9%), Underdog – Ho Scommesso su di Me 142.000 (3.4%). Italia1: The Goldbergs 99.000 (2.4%) nel primo episodio, 112.000 (2.6%) nel secondo. Rai3: Divorzio all’Italiana 146.000 (3.3%), Scialla Italia 71.000 (1.7%). Rete4: Soldati e Caporali 107.000 (2.4%). La7: Omnibus (News) 109.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 203.000 (4.6%), Coffee Break Sabato 167.000 (4%).

Mezzogiorno

Rai1: Linea Verde Explora 1.113.000 (15.4%), Linea Verde Life 2.027.000 (19.1%). Canale5: Forum 998.000 (14.7%). Rai2: Pizza Doc 248.000 (4.6%), Fatto da Mamma e Papà 428.000 (5.1%). Italia1: Mom 154.000 (3.2%) nel primo episodio, 170.000 (3.2%) nel secondo, 213.000 (3.1%) nel terzo, Sport Mediaset 656.000 (5.2%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 682.000 (9.6%), Ossi di Seppia 328.000 (2.7%), 357.000 (2.8%). Rete4: Il Segreto 163.000 (1.8%), La Signora in Giallo 465.000 (3.8%). La7: Like – Tutto ciò che Piace 149.000 (1.3%).

Pomeriggio

Rai1: Linea Blu 1.726.000 (15%), Tg1 – Edizione Straordinaria 1.547.000 (15.5%), A Sua Immagine 949.000 (10.8%), nella prima parte, 907.000 (10.5%) nella seconda, Tg1 – Edizione Straordinaria 1.637.000 (19.9%), Passaggio a Nord Ovest 944.000 (11.7%). Canale5: Beautiful 2.334.000 (18.6%), Scene da un Matrimonio 1.741.000 (16.2%), Tg5 – Edizione Straordinaria 1.710.000 (16.5%), Un Altro Domani 1.129.000 (12.8%), Inga Lindstrom – Incanto d’Amore 1.034.000 (12.7%), Tg4 – Edizione Straordinaria 1.068.000 (2.9%), 1.050.000 (13%). Rai2: Non Stop… Now 269.000 (2.3%), Bellissima Italia 270.000 (2.6%), Ciclismo - Campionato Italiano 358.000 (4.1%), Atletica Leggera 519.000 (6.5%), Tg2 Speciale 562.000 (6.8%). Italia1: Big Bang Theory 266.000 (2.3%) nel primo episodio, 228.000 (2.1%) nel secondo, Lucifer 221.000 (2.3%) nel primo episodio, 253.000 (3%) nel secondo, 262.000 (3.3%) nel terzo. Rai3: Tgr 2.195.000 (17.8%), Eroi di Strada 415.000 (4.2%), La Giostra della Quintana 284.000 (3.3%), Report 485.000 (6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 685.000 (6.1%), Tg4 Diario di Guerra 661.000 (7.4%), Colombo 418.000 (5.1%). La7: Doc – Putin La Strada Verso la Guerra 316.000 (3.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.431.000 (26.9%)

20.00 - 3.339.000 (25.7%)

TG2

13.00 - 1.401.000 (11.9%)

20.30 - 815.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.420.000 (12.4%)

19.00 - 1.226.000 (12.1%)

TG4

12.00 - 315.000 (4.6%)

18.55 - 659.000 (6.4%)

TG5

13.00 - 2.631.000 (22%)

20.00 - 2.801.000 (21.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.071.000 (11.4%)

18.30 - 491.000 (5.8%)

TGLA7

13.30 - 492.000 (4%)

20.00 - 758.000 (5.8%)