PIPPITEL! – SABATO SERA DOMINATO COME DI CONSUETO DALLA SFIDA TRA MILLY CARLUCCI E MARIA DE FILIPPI, VINTO ANCORA UNA VOLTA DA “TU' SI’ QUE VALES” SU CANALE5, CON 3.980.000 SPETTATORI E 28.2% DI SHARE, MENTRE “BALLANDO CON LE STELLE SU RAI1” HA OTTENUTO IL 22.2% - "IN ALTRE PAROLE" CON MASSIMO GRAMELLINI SU LA7 ANCORA UNA VOLTA TERZO PROGRAMMA PIÙ VISTO IN PRIME TIME CON IL 5.6%, AL POMERIGGIO - L’INCONTRO DI TENNIS TRA SINNER E MEDVEDEV SU RAI2 HA APPASSIONATO 2.370.000 TESTE CON IL 18.3%..

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di sabato 18 novembre 2023 sono dominati come di consueto dalla sfida tra Ballando con le Stelle di Milly Carlucci su Rai1 e Tú sí que vales ideato da Maria De Filippi in onda su Canale5, giunto al finale della sua decima stagione.

La vittoria è andata ancora una volta alla creatura della De Filippi, affiancata da Gerry Scotti, Luciana Littizzetto, Rudy Zerbi, Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara, Giulia Stabile e, in qualità di giurata popolare, Sabrina Ferilli. Tú sí que vales ha infatti conquistato una media di 3.980.000 spettatori pari al 28.2%, mentre lo show danzante della Carlucci ha ottenuto il 22.2% con 3.253.000 affezionati.

In altre parole con Massimo Gramellini su La7 ha siglato 1.033.000 spettatori con il 5.6%, ancora una volta terzo programma più visto in prime time, mentre l'ultima puntata di Macondo con Camila Raznovich su Rai3 si è impantanata al 2.3% con 380.000 teste. Sul Nove, Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio ha segnato invece il 2.2% con una media di 397.000 affezionati. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Tú sí que vales (Canale5) - 3.980.000 Ballando con le stelle (Rai1) - 3.253.000 In altre parole (La7) - 1.033.000 Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo (Italia1) - 841.000 S.W.A.T. (Rai2) - 826.000 ... Più forte ragazzi! (Rete4) - 677.000 Accordi & Disaccordi (Nove) - 397.000 Macondo (Rai3) - 380.000 Quattro hotel (Tv8) - 264.000

In access prime time, Ballando... tutti in pista su Rai1 totalizza il 18.7% con 3.578.000 spettatori, mentre Striscia la Notizia sigla il 18.2% con 3.480.000. Su Rai3 Serena Bortone con Che Sarà segna il 3.9% con 728.000 affezionati, battuta da Gramellini, da Alessandra Viero con Stasera Italia Weekend che raccoglie su Rete4 il 4.9% con 909.000 e il 5.1% con 979.000, e da Tg2 Post su Rai2 con il suo 5.7% pari a 1.098.000 spettatori.

Al pomeriggio, su Rai2, l'incontro di tennis valevole per le Nitto Finals ATP di Torino che ha visto Jannik Sinner battere Daniil Medvedev ha appassionato 2.370.000 teste con il 18.3%. Su Rai3, la replica di Report su Rai3 con Sigfrido Ranucci segna invece un ottimo 6.8% con 897.000 spettatori. Italia Sì con Marco Liorni su Rai1 raduna - con uno spazio dedicato al ritrovamento del cadavere di Giulia Cecchettin - il 17.2% e il 16.2% testa a testa con Verissimo di Silvia Toffanin su Canale5 che segna il 17.5% e, nel segmento Verissimo - Giri di Valzer, il 16.1%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Ballando con le Stelle 3.253.000 (22.2%). Canale5: Tú Sí Que Vales 3.980.000 (28.2%), Tú Sí Que Vales - Buonanotte 1.390.000 (29.7%). Rai2: S.W.A.T. 826.000 (4.4%). Italia1: Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo – Il ladro di fulmini 841.000 (4.9%). Rai3: Macondo 380.000 (2.3%). Rete4: …Più forte, ragazzi! 677.000 (3.8%). La7: In Altre Parole 1.033.000 (5.6%). Tv8: 4 Hotel 264.000 (1.4%), 4 Ristoranti 199.000 (1.3%). Nove: Accordi & Disaccordi 397.000 (2.2%). SkySport: Tennis - Nitto ATP Finals (semifinali) - Djokovic-Alcaraz 572.000 (3%).

Access Prime Time

Rai1: Ballando Tutti in Pista 3.578.000(18.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.480.000 (18.2%). Rai2: Tg2 Post 1.098.000 (5.7%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.179.000 (6.2%). Rai3: Che Sarà… 728.000 (3.9%). Rete4: Stasera Italia Weekend 909.000 (4.9%) nella prima parte, 979.000 (5.1%) nella seconda. Tv8: 4 Ristoranti 388.000 (2.1%). Nove: Fratelli di Crozza514.000 (2.7%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.092.000 (20.8%), Reazione a Catena 4.176.000 (25.4%). Canale5: Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 2.064.000 (14.5%), Caduta Libera Story2.619.000 (16.3%). Rai2: TgSport Sera 662.000(4.7%), 9-1-1 398.000 (2.5%) nel primo episodio, 571.000 (3.2%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 630.000 (4.1%), C.S.I. Miami 714.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.422.000 (14.3%), Blob 872.000 (4.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 574.000 (3.2%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 170.000 (1.2%). Tv8: House of Gag – Fail Army137.000 (0.8%). Nove: Only Fun – Comico Show216.000 (1.4%).

Seconda Serata

Rai1: Lea – I Nostri Figli 466.000 (10.4%). Canale5: Tg5 Speciale – Franco Califano, L’Ultimo Poeta 1.063.000 (26.5%). Rai2: Tg2 Dossier 353.000 (2.4%). Italia1: The Mask 2 232.000 (2.9%). Rai3: Tg3 Mondo 299.000 (2.9%), Un Giorno in Pretura 344.000 (5.5%). Rete4: Murder at 1600 – Delitto alla Casa Bianca 241.000 (2.7%). La7: Un altro domani 167.000 (1.7%), TgLa7 Notte125.000 (1.4%). Tv8: 4 Hotel 117.000 (1.2%). Nove: Hitler – Attacco a Londra 172.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: Il Caffè 116.000 (6.3%), Tg1 Ore 7.00 248.000 (10.2%), Tg1 Ore 8.00 1.076.000 (21.2%), Uno Mattina in Famiglia 1.142.000 (21.6%) nella prima parte, 964.000 (20%) nella seconda, Tg1 Ore 9.00 1.187.000 (22.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 489.000 (18.8%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.135.000 (21.6%), X-Style 685.000 (13.1%), Quando il Fiume Incontra il Mare – Parabole di Vita 440.000 (8.9%). Rai2: Il Meglio di Radio2 Social Club 203.000 (3.9%), Quasar 154.000 (3.3%). Italia1: Friends 107.000 (2%) nel primo episodio, 138.000 (2.6%) nel secondo, 151.000 (2.9%) nel terzo, Will & Grace 152.000 (3.1%) nel primo episodio, 143.000 (3.1%) nel secondo, Big Bang Theory 127.000 (2.6%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend(presentazione) 126.000 (2.5%), Agorà Weekend 201.000 (3.7%), Mi Manda RaiTre (presentazione) 212.000 (4.1%), Mi Manda RaiTre 248.000 (4.9%). Rete4: I Cesaroni25.000 (0.6%) nel primo episodio, 75.000 (1.4%) nel secondo. La7: Omnibus (News) 133.000 (4.3%), TgLa7 237.000 (5.6%), Omnibus (Dibattito) 208.000 (4%), Coffee Break Sabato 196.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Buongiorno Benessere 944.000 (19.1%), Origini 887.000 (15%), Linea Verde Tipico 1.203.000 (15.9%), Linea Verde Life 2.025.000 (17.4%). Canale5: Forum 1.127.000 (15.3%). Rai2: Tg Sport Giorno 158.000 (3.1%), Rai Sport 147.000 (2.9%), La nave dei sogni 289.000 (3.7%). Italia1: Big Bang Theory 142.000 (2.8%) nel secondo, 173.000 (2.8%) nel terzo, Cotto e Mangiato – Il Menù al Borgo 217.000 (2.8%), Sport Mediaset 766.000 (5.4%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 707.000 (9.2%). Rete4: Perseo l’invincibile 132.000 (2.6%), Il Segreto181.000 (1.8%), La Signora in Giallo 549.000 (4%). La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu105.000 (1.9%), L’Aria che Tira – Il Diario 121.000 (1.4%), Like - Tutto Ciò che Piace Best 149.000 (1.2%). Tv8: Qualifiche Gran Premio di Las Vegas di Formula 1 (differita) 372.000 (4.5%).

Pomeriggio

Rai1: Ballando On The Road 1.431.000 (10.2%), Passaggio a Nord Ovest 775.000 (6.1%), A Sua Immagine 632.000 (5%) nella prima parte, 737.000 (6.1%) nella seconda, Tg1 ore 16.45 920.000 (7.5%), ItaliaSì! 2.127.000 (17.1%) nella prima parte, 2.206.000 (16.2%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.606.000 (18.1%), Terra Amara 2.561.000 (19.7%), Verissimo 2.148.000 (17.5%), Verissimo (Giri di Valzer) 2.099.000 (16.1%). Rai2: Tennis - Nitto ATP Finals (semifinali) - Sinner-Medvedev 2.370.000 (18.3%),

Bellissima Italia 758.000 (6.1%). Italia1: Freedom Short 281.000 (2.2%), Quantum Leap 217.000 (1.8%) nel primo episodio, 238.000 (1.9%) nel secondo. Rai3: Tgr 2.627.000 (18.2%), Tv Talk (presentazione) 952.000 (7.1%), Tv Talk 762.000 (6.1%), Gocce di Petrolio 334.000 (2.7%), Report (presentazione) 429.000 (3.5%), Report 897.000 (6.8%). Rete4: Lo Sportello di Forum 684.000 (5%), Tg4 Speciale 863.000 (6.9%), Rullo di tamburi 590.000 (4.6%). La7: Detenuto in attesa di giudizio 171.000 (1.3%), Uozzap! 90.000 (0.7%). Tv8: MotoGP – GP Qatar – Qualifiche 339.000 (2.3%), MotoGP – GP Qatar: Sprint Race 563.000 (4.4%). Nove: Il Naufragio del Titanic 180.000 (1.4%), Leonardo – Il genio che immaginò il futuro 139.000 (1.1%). SkySport: Tennis - Nitto ATP Finals (semifinali) - Sinner-Medvedev 819.000 (5.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 4.143.000 (28.3%)

20.00 - 4.849.000 (26.7%)

TG2

13.00 - 1.764.000 (13.3%)

20.30 - 1.398.000 (7.5%)

TG3

14.25 - 1.957.000 (14%)

19.00 - 1.998.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 327.000 (4.4%)

18.55 - 785.000 (5%)

TG5

13.00 - 3.124.000 (23%)

20.00 - 3.544.000 (19.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.170.000 (11.6%)

18.30 - 878.000 (6.3%)

TG LA7

13.30 - 672.000 (4.6%)

20.00 - 1.142.000 (6.3%)