PIPPITEL! – SAN VALENTINO AMARO PER LA RAI: LA PARTITA MILAN-TOTTENHAM SU CANALE5 HA SBANCATO LA SERATA CON 4.4 MILIONI DI SPETTATORI E IL 21.7% DI SHARE, SUPERANDO IL FILM “COME SE NON CI FOSSE UN DOMANI” SU RAI1 (12.6%) - SU RAI2 LA MARCUZZI RISALE AL 7.3%, MA VIENE BATTUTO DA “LE IENE” (8.5%) – SU RAI3 BERLINGUER (4.4%), GIORDANO (5.6%), FLORIS (6.4%) – AMADEUS CON IL 22% SUPERA “STRISCIA” (18%). DAMILANO (7.5%), GRUBER (6.5%), PALOMBA (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

milan tottenham 6

La prima serata del 14 febbraio 2023 vede in primis il ritorno dei tre talk di approfondimento del martedì, #Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rai3, Fuori dal coro di Mario Giordano su Rete4, diMartedì presentato da Giovanni Floris su La7. La quinta puntata di Boomerissima su Rai2 con Alessia Marcuzzi, reduce dall'avventura sanremese con Fiorello, si scontra invece con Le Iene Show su Italia1, condotto da Belen e giunto alla diciottesima puntata. Mentre, quanto alle ammiraglie, su Canale5 spazio agli ottavi di finale di Champions Milan-Tottenham e, su Rai1, a un film sconosciuto in occasione di San Valentino, dal titolo Come se non ci fosse un domani.

come se non ci fosse un domani 4

Come sono andati gli ascolti? Presto detto: in prima serata è stato un San Valentino assai amaro per la Rai.

Milan-Tottenham su Canale5 ha infatti sbancato la serata con 4.447.000 spettatori pari al 21.7% di share, doppiando il filmetto di Rai1 fermo a 2.409.000 spettatori con il 12.6%. Su Rai2 Boomerissima risale al 7.3% con 1.129.000 spettatori ma viene ancora una volta battuto da Italia1 con Le Iene Show e i suoi 1.148.000 individui all'ascolto pari all'8.5%.

Per il triello dei talk di approfondimento, Berlinguer langue a un misero 4.4% con 729.000 spettatori, Mario Giordano se la cava meglio con 808.000 e il 5.6% e Floris svetta con 1.096.000 e il 6.4%.

milan tottenham 5

Tirando le somme e ragionando in termini di target di pubblico: Canale5 batte Rai1, Italia1 batte Rai2, Rete4 e La7 battono Rai3.

In access, Amadeus con I soliti ignoti conquista il 22% e Striscia in versione ridotta per il calcio raggiunge il 18.2%. Esangue Tg2 Post con Manuela Moreno, che raccoglie solo il 2.8%, mentre Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 si guadagna il 6.5%, Barbara Palombelli su Rete4 il 4.5% e il 4.3% e Marco Damilano con i suoi dieci minuti del Cavallo e la torre su Rai3 con ospite Beppe Sala totalizza il 7.5%.

Al mattino Fiorello con Viva Rai2! arriva al 18.1% Eleonora Daniele con il suo Storie Italiane su Rai1 vola oltre il 21% di share e, a mezzogiorno, sono numeri sempre alti per I fatti vostri su Rai2, che supera il 9%. In seconda serata sulla Prima Rete Rai, invece, lo Speciale Sanremo di Porta a Porta non va oltre il 10%.

boomerissima 8

Ma vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata:

Prima serata

Rai1: Come se non ci fosse un domani 2.409.000 spettatori (12.6%). Canale 5 Partita di calcio della Champions League Milan-Tottenham 4.447.000 spettatori (21.7%). Rai2: Boomerissima (ultima puntata) 1.119.000 spettatori (7.3%). Italia 1: Le Iene 1.148.000 spettatori (8.5%). Rai3: CartaBianca 729.000 spettatori (4.4%). Rete4: Fuori dal Coro 808.000 spettatori (5.6%). La7: diMartedì 1.096.000 spettatori (6.4%). Tv8: La Rosa di San Valentino 298.000 spettatori (’1.5%). Nove: Aspirante Vedovo 312.000 spettatori (1.6%).

milan tottenham 4

Access prime time

Rai1: I Soliti Ignoti 4.789.000 spettatori (22%). Canale 5: Striscina la Notizina (versione ridotta) 3.804.000 spettatori (18.2%). Rai2: TG2 Post 619.000 spettatori (2.8%). Italia1: NCIS 1.412.000 spettatori (6.6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.568.000 spettatori (7.5%), Un Posto al Sole 1.666.000 spettatori (7.6%). Rete4: Stasera Italia 940.000 spettatori (4.5%) nella prima parte, 952.000 (4.3%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.401.000 spettatori (6.5%). Tv8: 100% Italia 519.000 spettatori (2.4%). Nove: Don’t Forget the Lyrics (replica) 357.000 spettatori (1.7%).

come se non ci fosse un domani 3

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.467.000 spettatori (24.2%), L’Eredità 4.646.000 (26.8%). Canale 5: Avanti il Primo 2.269.000 spettatori (17%), Avanti un Altro 3.671.000 (21.9%). Rai2: Hawaii Five O 645.000 spettatori (3.9%), The Rookie 792.000 spettatori (4.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 510.000 spettatori (3.3%). CSI 643.000 spettatori (3.4%). Rai3 TGR 2.477.000 spettatori (13.7%). Blob 1.104.000 spettatori (5.6%), Caro Marziano 1.217.000 spettatori (6%), Rete4 Tempesta d’Amore 744.000 spettatori (3.7%). La7 Lingo – La Prima Sfida 157.000 spettatori (1.1%), Lingo – Parole in Gioco 226.000 spettatori (1.3%). Tv8: Home Restaurant 229.000 spettatori (1.3%). Nove: Cash or Trash 417.000 spettatori (2.3%).

Seconda serata

milan tottenham 3

Rai1: Porta a Porta 816.000 spettatori (10%), Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 246.000 spettatori (8%). Canale 5: TG5 Notte ha totalizzato una media di .000 spettatori pari ad uno share del %. Rai2: Stasera C’è Cattelan su Rai2 390.000 spettatori (6.8%), Ancora 5 Minuti Rai2 203.000 (5.1%). Rai 3: Tg3 Linea Notte 347.000 spettatori (5.4%). Italia1: Chucky: 255.000 (7.7%) Rete 4: Rivoglio mia figlia 127.000 spettatori (3.7%).

DAYTIME

Mattina

le iene 1

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 337.000 spettatori (13.2%). TG1 delle 7 389.000 spettatori (10.3%), TgUnoMattina 638.000 spettatori (12.4%); TG1 delle 8 918.000 spettatori (17.1%), Uno Mattina 897.000 telespettatori (18.2%), Storie Italiane (prima parte) 974.000 spettatori (21.5%). Canale5: Prima Pagina TG5 ha informato .000 spettatori con il %. TG5 Mattina ha informato .000 spettatori con il %. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto .000 spettatori con il %, nella prima parte, e .000 spettatori con il % nella seconda parte.

Rai 2: La Grande Vallata 71.000 spettatori (2.9%), Viva Rai2! Glass Cam 140.000 spettatori (4.1%), Viva Rai2 876.000 spettatori (18.1%), … E Viva il Videobox 305.000 spettatori (5.7%), Radio 2 Social Club 352.000 spettatori (7.1: Buongiorno Italia 466.000 spettatori (12.4%), TGR Buongiorno Regione 629.000 spettatori (12.4%). Agorà, presentazione, 314.000 (5.9%), Agorà 383.000 spettatori7.5% di share, Agorà Extra 221.000 (4.8%). Rete 4: Hazzard 105.000 spettatori (2.3%), La7 Omnibus 114.000 spettatori (3%) nelle News, Dibattito 203.000 spettatori (3.9%), Coffee Break 174.000 spettatori (3.8%).

milan tottenham 2

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.010.000 spettatori (19.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.709.000 spettatori (17.2%). Canale 5: Forum 1.491.000 telespettatori (20.2%). Rai2: I Fatti Vostri 519.000 spettatori (8.9%) nella prima parte, 860.000 spettatori (9.1%) nella seconda. Italia 1: Chicago Pd 286.000 spettatori (4.3%), Grande Fratello Vip 601.000 spettatori (5.2%), Sport Mediaset 667.000 spettatori (5.3%). Rai3: Elisir, (presentazione) 197.000 (4.3%), 301.000 spettatori (5.6%), TG3 delle 12 783.000 spettatori (9.8%), Quante Storie 638.000 spettatori (5.5%), Passato e Presente 553.000 spettatori (4.4%). Rete4: Monk 118.000 spettatori (2.2%), Il Segreto (replica) 172.000 spettatori (1.7%), La Signora in Giallo 543.000 (4.4%). La7: L’Aria che Tira 282.000 spettatori (5.2%) nella prima parte, 370.000 (3.7%) nel segmento Oggi.

come se non ci fosse un domani 5

Pomeriggio

Rai1: TG1 Economia 2.507.000 (20.1%), Oggi è un Altro Giorno 1.716.000 spettatori (16.3%), presentazione 1.841.000 (15.1%), Il Paradiso delle Signore 1.826.000 spettatori (20.7%), TG1 1.455.000 (16.3%), La Vita in Diretta 2.210.000 spettatori (20.8%), presentazione: 1.603.000 (17.7%). Canale5: Beautiful 2.499.000 spettatori (19.9%), Terra Amara 2.591.000 spettatori (21.2), Uomini e Donne 2.597.000 spettatori ( 25.1%), finale: 2.008.000 (22.4%), Amici 1.676.000 spettatori (19.1%) Grande Fratello Vip 7 1.537.000 spettatori (17.2%), Un Altro Domani 1.242.000 spettatori (13.7%) share, Pomeriggio Cinque 1.547.000 spettatori (14.7%), Presentazione 1.248.000 (13.5%), Saluti 1.690.000 (13.8%).

milan tottenham 1

Rai2: Ore 14 615.000 spettatori (5.3%), Bella Ma’ 539.000 spettatori (6%), Nei Tuoi Panni 423.000 (4.5%). Italia1: I Simpson 554.000 spettatori (4.5%), nel primo episodio, 602.000 (5%), nel secondo, 502.000 (4.6%), nel terzo, NCIS Los Angeles 349.000 spettatori ( 3.8%) nel primo episodio, 393.000 spettatori (4.4%) nel secondo, The Mentalist 281.000 spettatori (2.8%). Rai3: TGR 1.962.000 (15.8%), Aspettando… Geo 273.000 spettatori (3%), 578.000 spettatori (6.5%), Geo 1.272.000 spettatori (11.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 662.000 spettatori (5.7%), TG4 Diario del Giorno 275.000 spettatori (3.1%). La7: 364.000 (3%), Tagadà 345.000 spettatori (3.6%), Focus 282.000 (3.2%). TV8: Il Mio San Valentino 247.000 spettatori (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.130.000 (24.7%)

20.00: 5.119.000 (25.7%)

TG2

13.00: 1.646.000 (13.7%)

20.30: 1.205.000 (5.7%)

TG3

14.25: 1.325.000 (10.9%)

19.00: 2.026.000 (12.7%)

come se non ci fosse un domani 2

TG5

13.00: 2.937.000 (24.2%)

20.00: 4.379.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.222.000 (12.2%)

18.30: 582.000 (4.5%)

TG4

11.55: 282.000 (3.7%)

18.55: 627.000 (3.8%)

TGLA7

13.30: 530.000 (4.2%)

20.00: 1.075.000 (5.3%)

come se non ci fosse un domani 1