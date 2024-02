PIPPITEL! – SANREMO CANNIBALIZZA LE ALTRE RETI (60,1% E 10,3 MILIONI DI SPETTATORI), MA GLI AMANTI DELLA TELENOVELA NON MOLLANO CANALE5: “TERRA AMARA” REGGE CON IL 10.1% CON 2.2 MILIONI DI TELEMORENTI – SU RAI3 “CHI L’HA VISTO? SPECIALE” CALA AL 5.6% - SU RETE4 “FUORI DAL CORO” AL 2.9% - SU RAI1 “PRIMA FESTIVAL” (37.1%), “STRISCIA” (10.5%), DAMILANO (5.6%), BERLINGUER (1.98%) GRUBER (4.9%)

Nella serata di ieri, mercoledì 7 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:17 alle 01:33 – la seconda serata del 74° Festival di Sanremo ha conquistato 10.361.000 spettatori pari al 60.1% di share (qui gli ascolti della seconda serata del 2023 – qui gli ascolti story di tutte le seconde serate), preceduta dall’anteprima Sanremo Start, dalle 20:44 alle 21:11, a 11.631.000 spettatori e il 47.44%.

Nel dettaglio la prima parte, dalle 21:17 alle 23:29, ha raccolto 13.434.000 spettatori (57.64%) mentre la seconda parte, dalle 23:32 alle 01:33, ha raccolto 6.899.000 spettatori (66.2%). All’interno il TG1 60 secondi delle 23:47 ha informato 9.278.000 spettatori (61.12%). Il picco di spettatori si registra alle 21:27 con Amadeus e Giorgia che accolgono il terzo cantante-presentatore Mr. Rain (15.236.364), mentre il picco in share è alle 00:27 con Gaetano Castelli e le sue scenografie ideate per il Festival (70.08%).

Su Canale5 – dalle 21:38 alle 23:35 – Terra Amara ha incollato davanti al video 2.289.000 spettatori con uno share del 10.13%. Su Rai2 N.C.I.S. raduna 403.000 spettatori (1.59%) mentre N.C.I.S. Hawai’i si porta a 364.000 spettatori (1.58%) e N.C.I.S. Los Angeles raccoglie 389.000 spettatori (2.06%). Su Italia1 Bus 657 appassiona 650.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai3, dopo una presentazione (1.111.000 – 4.35%), Chi l’ha Visto? Speciale segna 1.208.000 spettatori pari al 5.63%. Su Rete4 Fuori dal Coro totalizza un a.m. di 551.000 spettatori (2.93%). Su La7 La7 Doc – Sacrificate Cassino segna 370.000 spettatori e l’1.62%. Su Tv8 Trappola in alto mare arriva a 218.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Prometheus sigla 173.000 spettatori con lo 0.8%. Sul 20 Fighting registra 231.000 spettatori (1%). Su RaiMovie The Wolf of Wall Street interessa 131.000 spettatori (0.6%).

Access Prime Time

Striscia torna in doppia cifra.

Su Rai1 Prima Festival segna 8.388.000 spettatori con il 37.14%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.645.000 spettatori pari al 10.59%. Su Rai2 TG2 Post sigla 320.000 spettatori (1.26%). Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine realizza un ascolto medio di 1.183.000 spettatori (4.88%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.297.000 spettatori (5.61%) e Un Posto al Sole coinvolge 1.582.000 spettatori (6.32%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 477.000 spettatori pari all’1.98% (breve presentazione a 175.000 e lo 0.82%). Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.210.000 spettatori (4.96%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 296.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 481.000 spettatori (2%). Su La5 Uomini e Donne in replica appassiona 314.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Bonolis regge nonostante il boom di Liorni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 4.186.000 spettatori pari al 27.71% mentre L’Eredità è visto da 5.358.000 spettatori pari al 29.92%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.407.000 spettatori (17.26%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 3.507.000 spettatori (20.62%). Su Rai2 i World Aquatics: Nuoto Artistico siglano 293.000 spettatori (2.24%) con la finale di solo libero maschile. Radio2 Social Club segna 296.000 spettatori (1.72%) mentre Castle è seguito da 555.000 spettatori (2.78%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 457.000 spettatori con il 2.9% mentre C.S.I. Miami raduna 697.000 spettatori con il 3.58%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.472.000 spettatori pari al 13.21%. Blob segna 1.184.000 spettatori pari al 5.82% e Caro Marziano cattura l’attenzione di 1.326.000 spettatori pari al 6.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 459.000 spettatori (2.34%). Su La7 Padre Brown raduna 272.000 spettatori (1.63%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 279.000 spettatori (1.6%). Sul Nove il repack di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 447.000 spettatori (2.3%). Su Rai4 Hudson & Rex raggiunge 285.000 spettatori (2%) con l’episodio delle 18:25.

Daytime Notte/Mattina

Storie Italiane vola oltre il 29% nella prima parte.

Su Rai1 la prima puntata di Viva Rai2… Viva Sanremo!, dalle 2:01 alle 2:52, ha collezionato 1.573.000 spettatori pari al 58.25% mentre Sottovoce ha radunato 515.000 spettatori con il 33.92%. TgUnoMattina interessa 501.000 spettatori con il 13.07% (all’interno il TG1 delle 7 a 532.000 e il 16.75%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.237.000 spettatori con il 24.15%.

A seguire Unomattina intrattiene 1.292.000 spettatori con il 26.57% e la prima parte di Storie Italiane – Speciale Sanremo raccoglie 1.375.000 spettatori con il 29.48%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 464.000 spettatori con il 14.78% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 969.000 spettatori con il 18.94%. Mattino Cinque News raccoglie 906.000 spettatori con il 18.57% nella prima parte e 729.000 spettatori con il 15.63% nella seconda parte (I Saluti a 586.000 e il 12.72%). Su Rai2 Viva Rai2… Viva Sanremo! in replica dà il buongiorno a 883.000 spettatori (18.67%) mentre …E viva il Videobox sigla 301.000 spettatori (5.88%).

Il TG2 delle 8:30 raggiunge 256.000 spettatori (5.04%) e Radio2 Social Club è visto da 320.000 spettatori (6.65%) mentre TG2 Italia Europa informa 321.000 spettatori (6.86%). Su Italia1 Pollyanna registra 171.000 spettatori (3.22%) mentre Georgie raccoglie 100.000 spettatori (1.95%) e il doppio episodio di Chicago Fire ottiene un ascolto di 159.000 spettatori (3.31%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 357.000 spettatori pari al 9.74% e TGR Buongiorno Regione totalizza 474.000 spettatori pari al 9.26%. Agorà convince 234.000 spettatori (4.58%) nella presentazione e 226.000 spettatori (4.63%) mentre Re Start segna 173.000 spettatori (3.71%).

Su Rete4 Monk ha raccolto 60.000 spettatori (1.21%) e A-Team ha radunato davanti al video 82.000 spettatori (1.76%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 105.000 spettatori (2.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 193.000 spettatori (3.78%), di 175.000 spettatori (3.51%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 185.000 spettatori (3.97%). Su Tv8 Il dono del Natale coinvolge 32.000 spettatori (0.6%) mentre Previsioni per Natale raduna 78.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Alta Infedeltà si porta a 138.000 spettatori (2.8%) con l’episodio delle 8:47.

Daytime Mezzogiorno

Elisir appena sotto i 300.000 spettatori.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane – Speciale Sanremo raduna 1.521.000 individui pari al 26.29% di share mentre È Sempre Mezzogiorno! raccoglie 1.928.000 spettatori con il 19.13%. Su Canale5, dopo il mini daytime del GF (794.000 – 15.64%), Forum totalizza 1.417.000 spettatori con il 18.51%. Su Rai2, dopo TG Sport Giorno a 337.000 spettatori (6.52%), I Fatti Vostri interessa 526.000 spettatori (8.18%) nella prima parte e 944.000 spettatori (9.68%) nella seconda parte. Su Italia1 il doppio episodio di Chicago P.D. coinvolge 236.000 spettatori (4%).

Dopo Studio Aperto, il daytime del Grande Fratello raduna 490.000 spettatori (4.19%) e Sport Mediaset arriva a 575.000 spettatori con il 4.44%. Su Rai3, dopo una presentazione a 167.000 spettatori (3.53%), Elisir ottiene 299.000 spettatori (5.03%) mentre il TG3 delle 12 informa 764.000 spettatori (9.55%). Quante Storie conquista 538.000 spettatori (4.62%) e Passato e Presente è seguito da 479.000 spettatori (3.7%). Su Rete4 Carabinieri totalizza 96.000 spettatori (1.75%). Dopo il TG, Il Segreto conquista 129.000 spettatori (1.29%) e La Signora in Giallo porta a casa un a.m. di 659.000 spettatori (5.26%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 273.000 spettatori con il 4.57% nella prima parte e 438.000 spettatori con il 4.23% nella seconda parte chiamata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 96.000 spettatori (1.5%) mentre 4 Hotel sigla 172.000 spettatori (1.6%).

Daytime Pomeriggio

Il debutto di Brindisi a Pomeriggio Cinque segna il 15.61-14.44%.

Su Rai1 TG1 Economia ha raccolto 2.690.000 spettatori con il 20.97% mentre La Volta Buona ha intrattenuto 1.939.000 spettatori con il 16.07% nella presentazione e 1.925.000 spettatori con il 18.86%. Il Paradiso delle Signore segna 1.914.000 spettatori pari al 21.38% mentre, dopo una breve edizione del TG1 (1.749.000 – 19.69%), La Vita in Diretta raccoglie 2.038.000 spettatori con il 22.76% nella presentazione di 14 minuti e 2.857.000 spettatori con il 25.84%. Su Canale5, preceduto dalla pillola del GF a 2.164.000 spettatori (16.55%), Beautiful conquista 2.574.000 spettatori pari al 19.82% e Terra Amara fa sintonizzare 2.907.000 spettatori pari al 23.89%. Uomini e Donne intrattiene 2.708.000 spettatori con il 25.77% (Finale a 1.917.000 e il 20.76%) mentre il quotidiano di Amici raduna 1.627.000 spettatori (18.2%). La Promessa totalizza 1.536.000 spettatori (17.3%) mentre Pomeriggio Cinque, con la conduzione di Giuseppe Brindisi, conquista 1.416.000 spettatori (15.61%) nella prima parte e 1.557.000 spettatori (14.44%) nella seconda parte (I Saluti a 1.547.000 e il 12.26%).

Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (826.000 – 6.37%), Ore 14 raduna davanti al video 800.000 spettatori pari al 6.9% mentre BellaMa’ interessa 672.000 spettatori pari al 7.31%. Il TG2 delle 17:10 raccoglie 271.000 spettatori (2.97%) e i World Aquatics: Tuffi radunano 273.000 individui medi (2.73%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 531.000 spettatori (4.21%) nel primo episodio, 609.000 spettatori (5.11%) nel secondo episodio, 448.000 spettatori (4.02%) nel terzo episodio e 370.000 spettatori (3.7%) nel quarto episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 365.000 spettatori (3.99%) nel primo episodio e 359.000 spettatori (4.01%) nel secondo episodio e Cold Case – Delitti Irrisolti segna 335.000 spettatori pari al 3.22%.

Su Rai3 le news dei TGR informano 2.096.000 spettatori (16.6%) e Rai Parlamento Question Time arriva a 328.000 spettatori (3.29%). Aspettando… Geo coinvolge 664.000 spettatori (7.46%) e Geo convince 1.244.000 spettatori (11.04%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 590.000 spettatori con il 5.08% mentre TG4 Diario del Giorno è seguito da 327.000 spettatori con il 3.5%. A seguire La battaglia d’Inghilterra è la scelta di 364.000 spettatori (3.49%). Su La7 Tagadà è visto da 302.000 spettatori pari al 2.54% nella presentazione e da 298.000 spettatori pari al 3.08% (#Focus: 179.000 – 2%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 145.000 spettatori (1.34%). Su Tv8 Una bugia per innamorarsi totalizza 206.000 spettatori (1.7%).

Un Natale da favola segna 201.000 spettatori (2.2%) mentre Il negozio del Natale appassiona 209.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Little Big Italy sigla 222.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiPremium, preceduta dall’anteprima Sanremo Start a 276.000 spettatori e il 2.2%, la replica della prima serata del 74° Festival di Sanremo ha raccolto 329.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 474.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte.

Seconda Serata

Rete4 al 2.65% con In the Blood.

Su Rai1 Viva Rai2… Viva Sanremo! (rilevazione dalle 01:33 alle 01:59) sigla 2.333.000 spettatori con il 56.58%. Su Canale5 TG5 Notte raduna 495.000 spettatori (3.43%) mentre Madres Paralelas è visto da 201.000 spettatori (2.85%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Rai2 L’amore non si sa è visto da 72.000 spettatori (0.67%) mentre Storie di Donne al Bivio tiene svegli 36.000 spettatori (0.8%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Getaway – Via di fuga raccoglie 251.000 spettatori (1.79%). Su Rai3 TG3 Linea Notte dà la buonanotte a 257.000 spettatori con il 2.45%. Su Rete4 In the Blood è la scelta di 152.000 spettatori (2.65%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Su La7 La7 Doc – D-Day appassiona 156.000 spettatori (1.47%) e TG La7 Notte congeda 71.000 spettatori (1.27%). Su Tv8 Trappola sulle montagne rocciose totalizza 96.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Casamonica – Le mani su Roma raggiunge 60.000 individui (0.7%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.364.000 (25.83%)

Ore 20:00 6.007.000 (29.21%)

TG2

Ore 13:00 1.785.000 (14.58%)

Ore 20:30 607.000 (2.58%)

TG3

Ore 14:25 1.299.000 (10.89%)

Ore 19:00 1.964.000 (12.06%)

TG5

Ore 13:00 2.683.000 (21.76%)

Ore 20:00 3.916.000 (18.67%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 962.000 (9.52%)

Ore 18:30 519.000 (3.91%)

TG4

Ore 11:55 205.000 (2.65%)

Ore 18:55 478.000 (2.95%)

TG LA7

Ore 13:30 595.000 (4.6%)

Ore 20:00 1.259.000 (6.03%)

