PIPPITEL! – LA SEMISCONOSCIUTA SERIE TV “UN CUORE E DUE DESTINI”, SU RAI1, SI FERMA AL 12,1% DI SHARE E 1,7 MILIONI DI SPETTATORI - IN SOVRAPPOSIZIONE, SI AGGIUDICA LA SERATA “BATTITI LIVE”, SUI ITALIA 1, CON IL 13.11% DI SHARE - SU CANALE 5 LA REPLICA DELLA FICTION SU PAOLO BORSELLINO (9,4%) - EXPLOIT DI "FILOROSSO" (5,7%) - “TECHETECHETÈ” (18.5%), “IN ONDA ESTATE” (6%) “CONTROCORRENTE” (3.9% E IL 5.1%) “TG2 POST” (5%)

Marco Zonetti per Dagospia

ELISABETTA GREGORACI - BATTITI LIVE

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 18 luglio 2023 vedono, in prima serata, Rai1 con la semisconosciuta serie franco-belga Un cuore, due destini totalizzare 1.720.000 spettatori e il 12.1%, superata da Italia1 con il programma musicale Radio Norba Cornetto Battiti Live. Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la partecipazione di Mariasole Pollio, ha conquistato 1.506.000 appassionati con il 13.3%.

In sovrapposizione, è stata Italia1 ad aggiudicarsi la prima serata con 1.866.073 individui all'ascolto e il 13.11% di share, rispetto a Rai1 che ne ha attirati 1.721.091 con il 12.09%.

Su Canale5, la miniserie Paolo Borsellino con Giorgio Tirabassi ed Ennio Fantastichini, nel 31mo anniversario dell'uccisione del magistrato, totalizza 1.141.000 spettatori con il 9.4%, mentre - per l'approfondimento è da segnalare l'exploit di Filorosso.

ELISABETTA GREGORACI - BATTITI LIVE

Il programma condotto da Manuela Moreno su Rai3, che ha ospitato fra l'altro uno scontro fra Marco Travaglio e Italo Bocchino, cresce infatti al 5.7% di share superando nettamente In Onda Prima Serata con Marianna Aprile e Luca Telese su La7, fermi al 4.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prime time per numero di spettatori:

Un cuore, due destini (Rai1) - 1.720.000 Battiti Live (Italia1) - 1.506.000 Paolo Borsellino (Canale5) - 1.141.000 Modalità aereo (Rai2) - 860.000 Filorosso (Rai3) - 721.000 In Onda prima Serata (La7) - 583.000 Delitti ai Caraibi (Rete4) - 545.000 Ip Man 2 (Nove) - 306.000 Chi vuole sposare mia mamma o mia papà? (Tv8) - 234.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 ha raccolto il 18.5%, mentre su Canale 5 Paperissima Sprint si assesta sul 14.9%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Aprile-Telese segna il 6% su La7, Controcorrente con Veronica Gentili il 3.9% e il 5.1% su Rete4, Tg2 Post Estate il 5%. In fascia mattutina, da segnalare nuovamente le difficoltà di Agorà Estate condotto da Lorenzo Lo Basso su Rai3, fermo al 4.2%, mentre a mezzogiorno volano le repliche di Forum con Barbara Palombelli su Rete4, sfiorando il 20%. Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

cornetto battiti live 3

Prima Serata

Rai1: Un Cuore, due Destini 1.720.000 (12.1%). Canale5: Paolo Borsellino 1.141.000 (9.4%). Rai2: Modalità Aereo 860.000 (6.2%). Italia1: Radio Norba Cornetto Battiti Live 1.506.000 (13.3%) presentazione 1.238.000 (8.4%). Rai3: Filorosso 721.000 (5.7%), presentazione: 553.000 (3.7%). Rete4: Delitti ai Caraibi 545.000 (4.1%). La7: In Onda Prima Serata 583.000 (4.1%). Tv8: Chi Vuole Sposare Mia Mamma o Mio Papà? 234.000 (1.7%). Nove: Ip Man 2 306.000 (2.3%).

un cuore due destini 3

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.796.000 (18.5%). Canale5: Paperissima Sprint 2.264.000 (14.9%). Rai2: Tg2 Post Estate 748.000 (5%). Italia1: NCIS 1.026.000 (6.8%). Rai3: Un Posto al Sole 1.335.000 (8.8%). Rete4: Controcorrente 588.000 (3.9%) nella prima parte, e 774.000 (5.1%) nella seconda. La7: In Onda 919.000 (6%). Tv8: 4 Hotel 308.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash 276.000 (1.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.143.000 (22.9%), Reazione a Catena 3.268.000 (27.9%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida1.267.000 (14.2%), Caduta Libera 1.787.000 (15.8%). Rai2: Hawaii Five O 430.000 (4%), NCIS 690.000 (5%). Italia1: Studio Aperto Mag 417.000 (4.2%). CSI Miami 419.000 (3.2%). Rai3: Tgr 1.714.000 (13.6%), Blob 639.000 (4.5%), Via dei Matti N 0 778.000 (5.2%). Rete4: Tempesta d’Amore 574.000 (4%). La7: Padre Brown 116.000 (1.4%) nel primo episodio,130.000 (1.2%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 235.000 (2%). Nove: Cash or Trash 323.000 (2.5%).

un cuore due destini 1

Seconda Serata

Rai1: La Scogliera dei Misteri 539.000 (8%). Canale5: Padrenostro 185.000 (6.1%). Rai2: Bar Stella 414.000 (5.6%). Il Premio Cimitile 190.000 (6%). Rai3: Tg3 Linea Notte386.000 (6%). Italia1: Obbligo o Verità 229.000 (7.6%). Rete4: Ocean’s Thirteen 167.000 (3.8%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 260.000 (12.5%), Tg1 Ore 7.00 423.000 (14.4%), TgUnoMattina 681.000 (18%), Tg1 ore 8.00 802.000 (20.1%), Uno Mattina Estate 688.000 (16.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 511.000 (20.3%), Tg5 Mattina 1.002.000 (25%), Morning News 744.000 (19.5%) nella prima parte, 670.000 (18.7%) nella seconda. Rai2: Fina World Championship 53.000 (2.9%), Nuoto 45.000 (2.7%), Nuoto Sincronizzato 42.000 (2.5%), Tuffi 93.000 (3.5%), 147.000 (4%), Tuffi 193.000 (5%), Nuoto Sincronizzato 157.000 (4.4%), Pallanuoto 117.000 (3.2%).

un cuore due destini 2

Italia1: Dr House 76.000 (1.9%), 84.000 (2.4%), CSI: NY 115.000 (2.8%). Rai3: Rai News (simulcast) 85.000 (5%). Agorà Estate (presentazione) (140.000 – 3.5%), Agorà Estate 159.000 (4.2%), Agorà Extra 115.000 (3.3%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 130.000 (3.5%). Rete4: Un Detective in Corsia 69.000 (1.9%). La7: Omnibus (News) 97.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 130.000 (3.4%), Coffee Break 174.000 (4.8%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.300.000 (17.5%), Camper 1.655.000 (16.7%). Canale5: Forum 1.334.000 (19.7%). Rai2: Fina World Championship 333.000 (5.1%), Tuffi 311.000 (5.1%), Nuoto Sincronizzato 458.000 (5%). Italia1: CSI: NY 211.000 (3.4%), Sport Mediaset 708.000 (6.3%), Sport Mediaset Extra 586.000 (5.1%).

veronica gentili

Rai3: Doc Martin 206.000 (4%), Tg3 Ore 12.00 554.000 (7.9%), Quante Storie 382.000 (4.4%), 320.000 (3.1%), Passato e Presente 334.000 (2.9%). Rete4: Carabinieri 4 118.000 (2.5%), Il Segreto 152.000 (1.7%), La Signora del West 249.000 (2.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 235.000 (4.5%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 310.000 (3.3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.868.000 (16.6%), Don Matteo 1.074.000 (10.3%) nel primo episodio, 1.037.000 (12.1%) nel secondo, Sei Sorelle 791.000 (9.7%), Tg1 (952.000 – 11.7%), Estate in Diretta 1.562.000 (18.8%), presentazione 1.208.000 (14.5%). Canale5: Beautiful 2.664.000 (23.5%), Terra Amara 2.656.000 (24.8%), La Promessa 2.064.000 (22.6%), My Home My Destiny 1.668.000 (20.4%), Un Altro Domani 1.082.000 (13.1%).

veronica gentili 1

Rai2: Campionati Mondiali Paralimpici di Atletica 337.000 (3.1%), Tour de France 1.010.000 (11.6%), Tour Diretta 906.000 (10.2%), Tour all’arrivo 1.344.000 (16.3%), Toureplay 722.000 (8.8%). Italia1: I Simpson 442.000 (4%) nel primo episodio, 441.000 (4.2%) nel secondo, I Griffin 370.000 (3.9%), Magnum PI 230.000 (2.7%), nel primo episodio, 279.000 (3.4%) nel secondo.

Rai3: TgR 1.731.000 (15.6%), Alla Scoperta del Ramo D’Oro 291.000 (3.4%), Geo Magazine 636.000 (7.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 762.000 (7.5%), Tg4 Diario del Giorno 440.000 (5.4%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 209.000 (2.3%). Tv8: Quello che non ti Aspetti 225.000 (2.7%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.698.000 (23.5%)

marianna aprile luca telese

20.00 - 3.497.000 (24.6%)

TG2

13.00 - 1.158.000 (10.7%)

20.30 - 1.155.000 (7.7%)

TG3

14.25 - 1.199.000 (11.3%)

19.00 - 1.217.000 (11.7%)

TG4

11.55 - 362.000 (5.2%)

18.55 - 395.000 (3.7%)

TG5

13.00 - 2.824.000 (25.8%)

20.00 - 2.969.000 (20.6%)

luca telese marianna aprile in onda 3

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.031.000 (11.3%)

18.30 - 456.000 (5.3%)

TGLA7

13.30 - 441.000 (3.9%)

20.00 - 760.000 (5.3%)