PIPPITEL! – SERATA NERA PER IL “CELESTE”: IL DOCUMENTARIO SU FORMIGONI SUL “NOVE” FA FLOP: RACCATTA SOLO L'1.5% DI SHARE CON 274.000 SPETTATORI, DOPPIATO DAI FILM DI TV8, CANALE 20, RAI4, IRIS, E BATTUTO PERFINO DA RAI PREMIUM CON LA REPLICA DEL FILM TV PURCHÉ FINISCA BENE – UNA SCOMODA EREDITÀ – VINCE LA SERATA “CENERENTOLA” SU RAI1 (19,3%). SU CANALE 5, “A NATALE MI SPOSO” CHIUDE CON IL 10,9% - “I SOLITI IGNOTI” (22%) ALLUNGA SU “STRISCIA LA NOTIZIA” (16,7%)

1. ASCOLTI TV: FA FLOP IL DOCU-FILM SU ROBERTO FORMIGONI

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

il celeste roberto formigoni 1

"L'ascesa al potere, il declino, il carcere e la rinascita". E ancora: "Un racconto inedito e un ritratto intimo su uno dei maggiori protagonisti della storia politica italiana". Degne di un kolossal cinematografico, ecco le tagline de Il celeste - Roberto Formigoni, documentario biografico trasmesso ieri in prima serata sul Nove con protagonista colui che fu europarlamentare, deputato, senatore, sottosegretario di Stato e, per ben quattro mandati, presidente della regione Lombardia.

Prodotto da Giulia Cerulli per Videa Next Station e scritto da Carmen Vogani con Danilo Chirico, Marco Carta e Lorenzo Avola, Il celeste ripercorreva "l'intera parabola politica e umana" di Formigoni, condannato in via definitiva a 5 anni e 10 mesi di reclusione per corruzione, e poi detenuto nel carcere di Bollate dal 22 febbraio al 22 luglio 2019, quando gli è stata concessa la detenzione domiciliare in quanto ultrasettantenne, come richiesto dalla difesa.

il celeste roberto formigoni 3

Il celeste ospitava una lunga intervista esclusiva allo stesso Formigoni e testimonianze inedite di amici e oppositori, fra i quali Simona Ventura, David Parenzo, Giuseppe Civati e Marco Cappato ed esponenti di Comunione e Liberazione come Giancarlo Cesana, Paolo Sciumè e Carla Vites.

Il docu-film, che pare non sia piaciuto al diretto interessato, non ha incontrato il favore del pubblico televisivo: solo l'1.5% di share con 274.000 spettatori, doppiato dai film di Tv8, del canale 20, di Rai4, di Iris, e battuto perfino da Rai Premium con la replica del film Tv Purché finisca bene – Una scomoda eredità che ha segnato 344.000 spettatori con l’1.9%. Per "il celeste", insomma, una serata nera.

il celeste roberto formigoni 6

2. ASCOLTI TV | GIOVEDÌ 5 GENNAIO 2023. DOMINA CENERENTOLA (19.3%), A NATALE MI SPOSO FERMO AL 10.9%. ELISA 6.1%. FUNERALI DI BENEDETTO XVI: RAI1 29.1%, CANALE 5 12.7%, LA7 2.8%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 5 gennaio 2023, su Rai1 Cenerentola ha interessato 3.395.000 spettatori pari al 19.3%. Su Canale 5 A Natale Mi Sposo ha raccolto davanti al video 1.747.000 spettatori pari al 10.9% di share.

lily james richard madden cenerentola.

Su Rai2 Elisa with Dardust – An Intimate Night ha interessato 948.000 spettatori pari al 6.1% di share (presentazione di 5 minuti: 742.000 – 3.8%, ultimo segmento di 6 minuti: 600.000 – 7.3%).

Su Italia 1 Now You See Me 2 ha intrattenuto 1.085.000 spettatori (6.5%). Su Rai3 Madre Teresa ha raccolto davanti al video 812.000 spettatori pari ad uno share del 4.6%. Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio totalizza un a.m. di 778.000 spettatori con il 4.4% di share.

a natale mi sposo 3

Su La7 – dalle 22.01 alle 22.59 - In Their Own Words Papa Francesco ha registrato 452.000 spettatori con uno share del 2.5%. Su Tv8 D.N.A. (Decisamente non adatti) segna 356.000 spettatori con il 2%.

Sul Nove Il Celeste – Roberto Formigoni ha raccolto 274.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Macchine Mortali segna 408.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai 4 L’Ultima Legione segna 463.000 spettatori e il 2.5%. Su Iris Viaggio in Paradiso segna 509.000 spettatori e il 2.7%. Su Rai Premium Purché finisca bene – Una scomoda eredità registra 344.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai Movie Blade Runner 2049 ha ottenuto 233.000 spettatori con l’1.4%. Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto .000 spettatori con il 3.9%, nel primo episodio, e il 4.9% nel secondo episodio (918.000 gli spettatori cumulati con +1, on demand e replica; 930.000 nel primo episodio e 907.000 nel secondo episodio).

Ascolti TV Access Prime Time

Aumenta la distanza tra Soliti Ignoti e Striscia.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.357.000 spettatori con il 22%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.282.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 720.000 spettatori con il 3.6%.

il celeste roberto formigoni 4

Su Italia1 NCIS ha registrato 1.378.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.217.000 spettatori (6.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.474.000 spettatori (7.4%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 787.000 individui all’ascolto (4%), nella prima parte, e 759.000 spettatori (3.8%), nella seconda parte. Su La7 In Onda - fino alle 21.56 – ha interessato 980.000 spettatori (5%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 535.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 415.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Drusilla in salita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.025.000 spettatori (21.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.076.000 spettatori (25.2%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.930.000 spettatori (14.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 3.013.000 spettatori (18.8%).

lily james cate blanchett cenerentola

Su Rai2 FBI ha raccolto 596.000 spettatori (3.7%). Dopo Itparade (670.000 – 3.8%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 759.000 spettatori (4.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 607.000 spettatori con il 4.1%. CSI ha ottenuto 709.000 spettatori (4%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.420.000 spettatori con il 14.2%. Blob segna 918.000 spettatori con il 5%. Nuovi Eroi segna 811.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 636.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 175.000 spettatori (1.3%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 269.000 spettatori (1.7%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 381.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Cash or Trash registra 438.000 spettatori con il 2.5%.

Daytime Mattina

Buongiorno Regione tocca il 15.7%.

a natale mi sposo 2

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 163.000 spettatori con il 9.3%. TgUnoMattina ha raccolto 380.000 spettatori con l’11.1%. Il TG1 delle 8 ha informato 948.000 spettatori con il 21%.

Dalle 8.27 alle 12 TG1: Funerali di Papa Ratzinger ha interessato 1.765.000 spettatori con il 29.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 416.000 spettatori con il 18.2%. TG5 Mattina ha informato 1.143.000 spettatori con il 24.4%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha raccolto 887.000 spettatori con il 15.8% (dato netto pre e post Funerali).

Dalle 9.22 alle 11, I Funerali di Papa Ratzinger hanno raccolto 775.000 spettatori con il 12.7%. Su Rai 2 In Vacanza con Viva Rai2 segna 121.000 spettatori con il 4%. …E Viva il Videobox ha convinto 105.000 spettatori (2.9%). Dreams Road ha raccolto 241.000 spettatori con il 4.5%. Il Provinciale segna 248.000 spettatori e il 4.1%. Su Italia 1 New Amsterdam ottiene un ascolto di 97.000 spettatori (1.8%), nel primo episodio, e 131.000 spettatori (2.2%), nel secondo episodio.

ROBERTO FORMIGONI

Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 231.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 338.000 spettatori con il 12.9% mentre TGR Buongiorno Regione segna 588.000 spettatori con il 15.7%. Dopo una presentazione (259.000 – 5.6%), Agorà Speciale convince 292.000 spettatori pari al 5.3% di share (Agorà Extra: 307.000 – 3.4%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 105.000 spettatori (1.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 74.000 spettatori con il 2.8%, nelle News, e 187.000 spettatori con il 3.8%, nel Dibattito. A seguire – dalle 9.16 alle 11.29 – TGLA7 Speciale: Funerali di Papa Ratzinger ha informato 175.000 spettatori pari al 2.8%.

Daytime Mezzogiorno

Bene Il Provinciale in replica dopo i Funerali.

Su Rai1 Il Provinciale ha ottenuto 1.536.000 spettatori con il 16.2%, nella prima puntata, e 1.941.000 spettatori con il 15.6%, nella seconda puntata. Su Canale 5 – dalle 11.29 – Mattino Cinque News Speciale arriva a 1.206.000 telespettatori con il 13.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 517.000 spettatori (7.4%), nella prima parte, e 987.000 spettatori (9.8%) nella seconda parte.

amadeus i soliti ignoti

Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 302.000 spettatori con il 4%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 735.000 spettatori con il 5.9%. Sport Mediaset ha ottenuto 916.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 dopo una presentazione (146.000 – 2.3%), Elisir raccoglie 320.000 spettatori con il 4.8%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 907.000 spettatori (10.5%).

Quante Storie ha raccolto 716.000 spettatori (6.8%). Passato e Presente ha interessato 548.000 spettatori con il 4%. Su Rete4 Monk ha appassionato 85.000 spettatori con l’1.3%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 198.000 spettatori con l’1.9%. La Signora del West ha ottenuto 330.000 (2.4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 187 .000 spettatori con share del 2.6% nella prima parte, e 324.000 spettatori con il 3% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Terra Amara al 21.6%.

enzo iacchetti conduce striscia la notizia da casa

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (3.007.000 – 22.5%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.669.000 spettatori con il 15.8% (presentazione: 1.803.000 – 14.3%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.892.000 spettatori con il 21%. Dopo il TG1 (1.695.000 – 18.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.555.000 spettatori con il 22.9% (presentazione: 2.097.000 – 22.5%).

Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.544.000 spettatori con il 18.7%. La puntata lunga di Terra Amara ha convinto 2.475.000 spettatori con il 21.6% di share. A seguire Grande Fratello Vip 7 segna 1.747.000 spettatori con il 18.4%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.157.000 spettatori pari al 12.9% di share. Christmas Encore ha fatto compagnia a 1.060.000 spettatori con il 10.1%. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 684.000 spettatori con il 5.8%. Bella Ma’ segna 452.000 spettatori (4.9%). Nei Tuoi Panni Album ha interessato 227.000 spettatori con il 2.2%.

lily james cenerentola

Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 524.000 spettatori e il 4%. Dragonheart ha raccolto 340.000 spettatori (3.3%). Dragonheart 2 – Il Destino di un Cavaliere ha interessato 291.000 spettatori con il 2.9%, Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.397.000 spettatori con il 18.4%.

a natale mi sposo 1

Le Avventure di Pinocchio ha coinvolto 488.000 spettatori pari al 5.3%. Aspettando… Geo ha raccolto 731.000 spettatori con l’8%. Geo ha registrato 1.322.000 spettatori con l’11.8%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 465.000 spettatori con il 3.9%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 274.000 spettatori con il 3%. Su La7 preceduto da una presentazione (324.000 – 2.7%), Tagadà ha interessato 3o6.000 spettatori con il 2.9%. Su TV8 il film L’Armonia del Natale segna 489.000 spettatori e il 4.2%. A seguire Una Coppia sotto il Vischio ha raccolto 496.000 spettatori con il 5.5%.

ROBERTO FORMIGONI

Seconda Serata

Col traino di Elisa, Bar Stella chiude in bellezza. L’intervista a Padre George al 4.8%.

Su Rai1 Il Mondo con gli Occhi di Overland è stato seguito da 970.000 spettatori con il 9.7% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 402.000 spettatori con il 6.2%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 617.000 spettatori pari ad uno share del 7.3%. Poveri ma Ricchi ha ottenuto 508.000 spettatori e il 10.7%.

Su Rai2 Bar Stella segna 488.000 spettatori con l’8.5%. I Lunatici raccoglie 209.000 spettatori e il 6.1%. Su Rai 3 La Scelta – Così Papa Ratzinger rinuncio al Papato segna 423.000 spettatori con il 4.8%. L’Arte della Felicità segna 151.000 spettatori con il 2.8%. Su Italia1 Questione di Tempo è visto da 410.000 spettatori (7%). Su Rete 4 Sfida tra Ghiacci è stato scelto da 304.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 The Interpreter segna 180.000 spettatori e il 2%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.681.000 (26.5%)

Ore 20.00 4.897.000 (26.3%)

TG2

Ore 13.00 1.879.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.337.000 (6.8%)

TG3

Ore 14.25 1.659.000 (13.9%)

Ore 19.00 1.935.000 (12.7%)

TG5

Ore 13.00 2.935.000 (22.3%)

Ore 20.00 3.774.000 (20.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.193.000 (11.3%)

a natale mi sposo

Ore 18.30 658.000 (5.1%)

TG4

Ore 11.55 257.000 (3.1%)

Ore 18.55 623.000 (4%)

TGLA7

Ore 13.30 517.000 (3.8%)

Ore 20.00 1.092.000 (5.8%)

Dati auditel per fasce (share %)

RAI 1 19.85 17.38 30.21 17.89 19.8 24.13 20.09 13.91

RAI 2 5.48 3.01 4.68 8.72 4.38 3.69 4.85 7.26

RAI 3 7.2 9.67 4.21 8.97 7.83 10.7 5.32 4.44

RAI SPEC 6.88 6.42 7.23 5.78 7.23 6.69 6.82 7.6

RAI 39.41 36.49 46.33 41.36 39.25 45.21 37.08 33.22

CANALE 5 14.87 20.67 13.19 18.77 14.58 16.56 14.62 9.71

ITALIA 1 4.97 2.07 3.04 5.74 3.26 4 6.22 7.07

RETE 4 3.3 1.55 1.5 2.84 3.4 3.58 4.21 3.92

MED SPEC 12.05 11.44 9.79 9.27 11.52 8.93 12.64 18.19

MEDIASET 35.19 35.73 27.51 36.61 32.75 33.07 37.68 38.89

LA7+LA7D 3.37 4.01 3.1 3.38 2.67 3.13 4.72 2.64

SATELLITE 15.91 14.49 16.5 12.52 19.5 13.27 15.45 18.77

TERRESTRI 6.11 9.29 6.56 6.13 5.83 5.32 5.06 6.47

ALTRE RETI 22.03 23.78 23.06 18.65 25.32 18.59 20.52 25.25