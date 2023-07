PIPPITEL! – IN UNA SERATA DI REPLICHE PREVALE IL FILM SU RAI1 “AMORE, CUCINA E CURRY” CHE TOTALIZZA 1.726.000 SPETTATORI CON IL 13.6% DI SHARE – SU CANALE5 LA SERIE "SIGNORA VOLPE" DEBUTTA AL 10.5% - BENE “ZONA BIANCA” SU RETE4 CHE SIGLA L'8.3% DI SHARE - SU LA7 LO SPECIALE “ATLANTIDE” IN REPLICA SULLE STRAGI DI MAFIA CONDOTTO DA ANDREA PURGATORI, SCOMPARSO IERI, HA ATTIRATO IL 5.2% - “TECHETECHETÈ” (18.8%) – “IN ONDA ESTATE” (6.5%) - “CONTROCORRENTE” (4.6% E IL 4.2%) - “TG2 POST” (6.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

amore, cucina e curry

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 19 luglio 2023 vedono una prima serata alquanto sottotono, dominata perlopiù da repliche, telefilm e film sconosciuti. Prevale il film su Rai1 Amore, cucina e curry che totalizza 1.726.000 spettatori con il 13.6% di share, mentre su Canale5 la serie Signora Volpe debutta al 10.5% con 1.392.000 individui all'ascolto.

Exploit su Rete4 per Zona Bianca Estate con Giuseppe Brindisi - unico programma in diretta della serata - che sigla l'8.3% di share, mentre su La7 lo Speciale Atlantide in replica sulle stragi di mafia condotto dal compianto Andrea Purgatori, scomparso proprio ieri, ha attirato il 5.2%.

Amore, cucina e curry (Rai1) - 1.726.000 Signora Volpe (Canale5) - 1.392.000 Delitti in Paradiso (Canale5) - 1.160.000 Zona Bianca Estate (Rete4) - 844.000 Georgetown (Rai3) - 683.000 Freedom - Il meglio (Italia1) - 617.000 Speciale Atlantide (La7) - 496.000 Indovina la canzone (Tv8) - 357.000 Benvenuto Presidente! (Nove) - 311.000

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata, per numero di spettatori:

giuseppe brindisi zona bianca

In access prime time, su Rai1, Techetechetè ha conquistato il 18.8% mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ha raccolto il 13.9%. Per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su Rete4 ha segnato il 6.5% Controcorrente con Veronica Gentili su Rete4 il 4.6% e il 4.2% e su tutti svetta il Tg2 Post Estate condotto da Stefano Fumagalli con il suo 6.7%.

Al pomeriggio, su Canale5 volano le soap di Canale5, mentre Il Tour de France all'arrivo su Rai2 segna il 20.2%. In tarda serata, sempre sulla seconda rete Rai, Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta supera nuovamente il 5% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

giuseppe brindisi 3

Prima Serata

Rai1: Amore, cucina e curry 1.726.000 (13.6%). Canale5: Signora Volpe 1.392.000 (10.5%). Rai2: Delitti in Paradiso 1.160.000 (8.3%) nel primo episodio, 822.000 (7.3%) nel secondo. Italia1: Freedom Summer 617.000 (5.4%). Rai3: Georgetown 683.000 (5.1%). Rete4: Zona Bianca 844.000 (8.3%). La7: Speciale Atlantide 496.000 (5.2%). Tv8: Name that Tune – Indovina la Canzone 357.000 (3%). Nove: Benvenuto Presidente! 311.000 (2.4%).

atlantide

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.750.000 (18.8%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.026.000 (13.9%). Rai2: Tg2 Post Estate 978.000 (6.7%). Italia1: N.C.I.S. 906.000 (6.3%). Rai3: Via dei Matti n° 0 769.000 (5.5%), Un Posto al Sole 1.351.000 (9.2%). Rete4: Controcorrente Estate 647.000 (4.6%) nella prima parte, 615.000 (4.2%) nella seconda. La7: In Onda Estate 948.000 (6.5%). Tv8: 4 Hotel 402.000 (2.8%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 295.000 (2%).

andrea purgatori atlantide

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.260.000 (24.8%), Reazione a Catena 3.134.000 (27.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.109.000 (12.7%), Caduta Libera 1.618.000 (14.6%). Rai2: Hawaii Five-0 403.000 (3.9%), N.C.I.S. 634.000 (4.8%).

Italia1: Studio Aperto Mag 326.000 (3.4%), C.S.I. Miami 335.000 (2.6%). Rai3: Tg Regione 1.857.000 (15.1%), Blob 776.000 (5.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 552.000 (4.1%). La7: Padre Brown 124.000 (1.5%) nel primo episodio, 150.000 (1.4%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 226.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 357.000 (2.8%).

Seconda Serata

veronica gentili

Rai1: Il mondo con gli occhi di Overland 473.000 (7.3%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 446.000 (6.6%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 336.000 (5.2%). Italia1: La storia proibita 186.000 (4.1%). Rai3: Tg3 Linea Notte Estate 326.000 (3.1%). Rete4: Dalla Parte degli Animali 99.000 (4%), presentazione 182.000 (5.4%). La7: TgLa7 Notte 121.000 (4.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 295.000 (12.5%), Tg1 ore 7.00 487.000 (15.8%), TgUnomattina Estate 645.000 (17.2%), Tg1 ore 8.00 792.000 (19.9%), Unomattina Estate, 592.000 (15.9%). Canale5: Prima Pagina Tg5 486.000 (18.8%), Tg5 Mattina 901.000 (22.7%), Morning News 561.000 (15.1%) nella prima parte, 642.000 (17.2%) nella seconda. Rai2: Tg2 ore 8.30 126.000 (3.2%), Campionati Mondiali di Nuoto 165.000 (4.3%).

veronica gentili 1

Italia1: Dr. House – Medical Division 108.000 (2.8%) nel primo episodio, 104.000 (2.8%) nel secondo, C.S.I. New York 125.000 (3%). Rai3: Agorà Estate 151.000 (4.1%), presentazione 130.000 (3.3%), Agorà Extra 129.000 (3.5%), Elisir – A Gentile Richiesta 142.000 (3.6%). Rete4: Agenzia Rockford 55.000 (1.5%), Detective in Corsia 76.000 (2%). La7: Omnibus 169.000 (4.6%), Coffee Break 155.000 (4.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Tg1 – Relazione Annuale dell’Autorità Garante delle Comunicazioni 341.000 (7.3%), Unomattina Estate 481.000 (8.4%), Camper in Viaggio 1.029.000 (14.3%), Camper 1.542.000 (15%). Canale5: Forum (il meglio di) 1.252.000 (18.7%). Rai2: Campionati Mondiali di Nuoto 465.000 (7.1%).

marianna aprile luca telese

Italia1: C.S.I. New York 206.000 (3.4%), Sport Mediaset 728.000 (6.1%). Rai3: Doc Martin 276.000 (5.5%), Tg3 ore 12.00 592.000 (8.7%), Quante Storie 412.000 (4.8%) nella prima parte, 335.000 (3.1%) nella seconda, Passato e Presente 397.000 (3.3%). Rete4: Carabinieri 5 120.000 (2.6%), Il Segreto 178.000 (1.9%), La Signora del West 309.000 (2.6%). La7: L’Aria che Tira Estate 275.000 (5.4%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 390.000 (4.1%).

luca telese marianna aprile in onda 4

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.098.000 (18%), Don Matteo 9 1.189.000 (11.2%) nel primo episodio, 1.122.000 (12.5%) nel secondo, Sei Sorelle 743.000 (9%), Tg1 988.000 (12%), Estate in Diretta 1.499.000 (18.5%), presentazione 1.148.000 (13.8%). Canale5: Beautiful 2.734.000 (23.4%), Terra Amara 2.671.000 (24.7%), La Promessa 2.075.000 (22.3%), My Home My Destiny 1.701.000 (20.2%), Un Altro Domani 952.000 (11.7%). Rai2: Tour de France 1.201.000 (13.1%), Tour Diretta 1.029.000 (10.8%), Tour all’Arrivo 1.669.000 (20.2%), Toureplay 864.000 (10.6%).

luca telese marianna aprile in onda 2

Italia1: I Simpson 459.000 (4%) nel primo episodio, 499.000 (4.7%) nel secondo, I Griffin 376.000 (3.9%), Magnum P.I. 267.000 (3%) nel primo episodio, 309.000 (3.8%) nel secondo, Person of Interest 243.000 (3%). Rai3: Tg Regione 1.917.000 (16.8%), Question Time 245.000 (2.7%), Alla scoperta del ramo d’oro 204.000 (2.5%), Overland 598.000 (7.3%), Geo Magazine 831.000 (10.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 546.000 (5.3%), Tg4 – Diario del Giorno 442.000 (5.1%), Il caso Drabble 303.000 (3.7%). La7: Atlantide – Storie di uomini e di mondi 263.000 (3%).

tg2 post estate 4

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.700.000 (22.7%)

20.00 - 3.442.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.385.000 (12.2%)

20.30 - 1.104.000 (7.7%)

TG3

14.25 - 1.185.000 (11.1%)

19.00 - 1.243.000 (12.3%)

TG4

11.55 - 284.000 (4.2%)

18.55 - 442.000 (4.3%)

tg2 post estate 1

TG5

13.00 - 2.830.000 (24.7%)

20.00 - 2.437.000 (17.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.174.000 (12.6%)

18.30 - 438.000 (5.2%)

TGLA7

13.30 - 577.000 (4.9%)

20.00 - 859.000 (6.3%)