PIPPITEL! – È SETTEMBRE MA ANCORA CI RIFILANO LE REPLICHE: SU RAI1 “IL GIOVANE MONTALBANO” FA IL 17.9% DI SHARE CON 2.9 MILIONI DI SPETTATORI - IL FILM DI CANALE5 “BENVENUTI AL SUD” SI FERMA AL 15.3% - SU RAI2 LA PARTITA ITALIA-SVIZZERA DEI CAMPIONATI EUROPEI DI PALLAVOLO MASCHILE AL 10.1% - IACONA (5.4%) - SU RETE4 DOPPIA ZUPPA DI PORRO: PRIMA “STASERA ITALIA” (5.1%), POI “QUARTA REPUBBLICA” (6.2%) - “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 7% - “TECHETECHETÈ” (18.1%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (15%) - APRILE E TELESE (5.6%)

Marco Zonetti per Dagospia

Il primo lunedì di settembre vede la stagione televisiva iniziare a entrare nel vivo, con il ritorno di alcune trasmissioni e gli esordi di "nuovi" volti alla guida di taluni programmi, malgrado si prosegua ancora con le repliche che hanno dominato sonnacchiosamente l'estate.

Nella prima serata di ieri, 4 settembre 2023, a trionfare è stata per l'appunto ancora una replica, quella del Giovane Montalbano su Rai1, che ha totalizzato 2.916.000 spettatori con il 17.94%, battendo il film di Canale5 Benvenuti al Sud con Claudio Bisio, che ne ha divertiti 2.469.000 con il 15.35%. Su Rai2, la partita Italia-Svizzera dei Campionati Europei di Pallavolo Maschile ha invece segnato il 10.1% con 1.838.000 individui all'ascolto.

Per l'approfondimento, il nuovo ciclo di Presa Diretta con Riccardo Iacona su Rai3, dedicato all'alluvione in Emilia-Romagna, è partito con 966.000 spettatori e il 5.4%, mentre Nicola Porro ha ripreso le redini della nuova stagione del suo Quarta Repubblica con il 6.22% e una media di 818.000 affezionati, entrambi battuti in percentuale dalla replica de Le Iene presentano: Inside (7.05%) su Italia1. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Il giovane Montalbano (Rai1) - 2.916.000

2) Benvenuti al Sud (Canale5) - 2.469.000

3) Italia-Svizzera - Pallavolo Maschile (Rai2) - 1.838.000

4) Presa Diretta (Rai3) - 966.000

5) Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 887.000

6) Quarta Repubblica (Rete4) - 818.000

7) Anna and the King (La7) - 330.000

8) Joker - Wild Card (Nove) - 325.000

9) What Women Want (Tv8) - 238.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 sigla il 18.12%, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate raccoglie il 15.06%. Per l'approfondimento il debutto di Nicola Porro al timone di Stasera Italia su Rete4 ha ottenuto 971.000 spettatori con il 5.18% di share, insidiando In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 con il loro 5.66% e 1.071.000 appassionati.

In seconda serata, su Rai1 cresce rispetto all'anno scorso La Notte della Taranta, che totalizza il 9.4% di share, mentre su Rai3 l'esordio di Monica Giandotti al timone di Tg3 - Linea Notte sigla il 4.4% riuscendo a superare in percentuale il traino di Fattore Umano, che l'ha preceduta in seconda serata con il 3.42%.

Al pomeriggio, invece, ottima partenza per Pomeriggio Cinque con l'atteso debutto di Myrta Merlino alla conduzione. Il programma di Canale5 ha infatti ottenuto nell'esordio di ieri il 21.37% nella prima parte con 1.637.000 spettatori e il 19.33% nella seconda con 1.572.000. Il diretto concorrente Estate in diretta su Rai1 con Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, con una lunghissima anteprima acchiappa-ascolti (invano) durata più di mezz'ora, si è invece fermato a 1.324.000 spettatori con il 16.2%.

L'anno scorso, lunedì 5 settembre 2022, Pomeriggio Cinque con Barbara D'Urso debuttò con il 17% di share e una media di 1.318.000 spettatori, mentre La Vita in Diretta di Alberto Matano su Rai1 conquistò il 19.6% con 1.548.000 teste. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2 2.916.000 (17.94%). Canale5: Benvenuti al Sud 2.469.000 (15.35%). Rai2: Campionati Europei di Pallavolo Maschile Italia-Svizzera 1.838.000 (10.1%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 887.000 (7.05%), anteprima 948.000 (5.04%). Rai 3: Presa Diretta (presentazione) 984.000 (5.24%), Presa Diretta 966.000 (5.4%), Presa Diretta più 618.000 (4.28%). Rete4: Quarta Repubblica 818.000 (6.22%). La7: Anna and the King 330.000 (2.17%). Tv8: What Women Want – Quello Che Le Donne Vogliono 238.000 (1.5%). Nove: Joker – Wild Card 325.000 (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.430.000 (18.12%). Canale5: Paperissima Sprint 2.844.000 (15.06%). Italia1: NCIS 1.297.000 (6.92%). Rai 3: Qui Venezia Cinema 995.000 (5.4%). Un Posto al Sole 1.512.000 (7.97%). Rete4: Stasera Italia 971.000 (5.18%). La7: In Onda Estate 1.071.000 (5.66%). Tv8: 100% Italia 349.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash 523.000 (2.8%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.296.000 (21.87%), Reazione a Catena 3.551.000 (26.43%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.727.000 (17.58%), Caduta Libera 2.243.000 (17.47%). Rai2: Castle 315.000 (2.55%) nel primo episodio, 508.000 (3.16%), nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 390.000 (3.48%), CSI Miami 679.000 (4.41%). Rai 3: Tgr 2.128.000 (14.8%). Blob 895.000 (5.44%), Viaggio in Italia 809.000 (4.54%). Rete4: Tempesta d’Amore 706.000 (4.14%). La7: Padre Brown 125.000 (1.4%) nel primo episodio, 167.000 (1.34%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 308.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash 363.000 (2.4%).

Seconda Serata

Rai1: La Notte della Taranta 504.000 (9.38%). Canale5: Tg5 Notte 630.000 (8.51%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 299.000 (2.49%), Venezia Daily 205.000 (2.72%). Rai3: Il Fattore Umano 382.000 (3.42%), Tg3 Linea Notte 262.000 (4.44%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 293.000 (8.7%). Rete4: Harrow 113.000 (3.38%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Rassegna Stampa 276.000 (13.19%), Tg1 Ore 7.00 391.000 (13.07%), TgUnoMattina Estate 690.000 (17.71%), Tg1 Ore 8.00 915.000 (21.16%), Uno Mattina Estate 607.000 (14.62%). Canale5: Prima Pagina Tg5 482.000 (18.96%), Tg5 Mattina 1.166.000 (27.33%), Morning News 803.000 (20.93%) nella prima parte, 737.000 (20.01%) nella seconda, Morning News (Saluti) 816.000 ( 20.97%). Rai2: Radio 2 Happy Family 142.000 (3.81%).

Italia1: Dr House 54.000 (1.4%) nel primo episodio, 102.000 (2.77%) nel secondo. CSI: NY 155.000 (3.74%). Rai 3: Rai News 116.000 (5.05%), Agorà Estate (presentazione) 148.000 (3.42%), Agorà Estate 147.000 (3.81%), Agorà Extra 129.000 (3.55%). Rai 3: Elisir – A Gentile Richiesta 126.000 (3.27%). Rete4: Un Detective in Corsia 35.000 (0.95%). La7: Omnibus (News) 100.000 (3.41%, Omnibus (Dibattito) 157.000 (3.94%), Coffee Break 133.000 (3.53%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.136.000 (15.39%), Camper 1.751.000 (16.88%). Canale5: Forum 1.372.000 (20.49%). Rai2: La Nave dei Sogni 433.000 (6.25%). Italia1: CSI: NY 315.000 (5.08%), Sport Mediaset 947.000 (7.78%), Sport Mediaset Extra 599.000 (4.75%). Rai 3: La Realtà Inquieta – I Nuovi Scenari Economici e Geopolitici 131.000 (2.67%), Tg3 Ore 12.00 581.000 (7.9%), Quante Storie 549.000 (5.93%), Passato e Presente 380.000 (3.06%). Rete4: Carabinieri 162.000 (3.61%), Il Segreto 170.000 (1.8%), La Signora in Giallo 445.000 (3.69%). La7: L’Aria che Tira Estate 159.000 (3.23%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 269.000 (2.79%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.337.000 (19.26%), Don Matteo 1.211.000 (12.47%), Il Paradiso delle Signore 955.000 (12.07%), Tg1 (1.037.000 – 13.35%), Estate in Diretta 1.364.000 (16.24%), presentazione 1.083.000 (14.23%). Canale5: Beautiful 2.595.000 (21.03%). Terra Amara 2.661.000 (24%). La Promessa 2.000.000 (23.29%), Pomeriggio Cinque, 1.633.000 (21.37%) nella prima parte, 1.572.000 (19.33%) nella seconda, Pomeriggio Cinque (Saluti) 1.482.000 (16.57%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 287.000 (2.81%), Squadra Speciale Cobra 11 346.000 (4.16%) nel primo episodio, 422.000 (5.42%) nel secondo.

Italia1: I Simpson 522.000 (4.36%) nel primo episodio, 521.000 (4.77%) nel secondo, American Dad 367.000 (3.75%), 320.000 (3.56%), NCIS New Orleans 217.000 (2.62%) nel primo episodio, 214.000 (2.78%) nel secondo, Cold Case 283.000 (3.59%). Rai 3: Tgr 1.996.000 (16.95%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 263.000 (3.3%), Overland 22 434.000 (5.68%), Geo Magazine 705.000 (8.15%). Rete4: Lo Sportello di Forum 717.000 (6.91%), Tg4 - Diario del Giorno 437.000 (5.34%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 187.000 (2.09%). Tv8: Innamorarsi a Crystal Bay 171.000 (2.1%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.127.000 (25.04%)

20.00 - 4.281.000 (25.1%)

TG2

13.00 - 1.342.000 (11.66%)

20.30 - 1.340.000 (7.19%)

TG3

14.25 - 1.357.000 (12.5%)

19.00 - 1.427.000 (12.16%)

TG4

11.55 - 357.000 (5.07%)

18.55 - 497.000 (4.08%)

TG5

13.00 - 2.767.000 (23.62%)

20.00 - 3.424.000 (19.81%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.168.000 (12.34%)

18.30 - 455.000 (4.89%)

TGLA7

13.30 - 453.000 (3.67%)

20.00 - 1.043.000 (5.99%)