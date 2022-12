PIPPITEL! – LO SHOWDOWN DI SELVAGGIA LUCARELLI FA VOLARE “BALLANDO CON LE STELLE”: IN MANCANZA DI CONCORRENZA, IL PROGRAMMA FA LA CIFRA RECORD DEL 30.1% CON 3.9 MILIONI DI SPETTATORI – ERA DAL 2011 CHE NON SI TOCCANO QUESTI NUMERI: MA ALL’EPOCA GLI ITALIANI INCOLLATI ALLA TV ERANO 6.5 MILIONI – SU ITALIA1 “MAMMA HO PERSO L’AEREO” FA IL 10% E SUPERA “NATALE A 5 STELLE” SU CANALE5 (9.7%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

selvaggia lucarelli 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 23 dicembre 2022, in prima serata, vedono su Rai1 la Finale (quella vera) di Ballando con le Stelle. Il programma condotto da Milly Carlucci, spacciato per un "raffinato talent danzante" ma in realtà ben più simile a un reality trash alla Grande Fratello, ha visto susseguirsi in questa sua sedicesima edizione barzellette oscene in prima serata da parte di una vecchia gloria dello spettacolo, insulti sessisti alla giurata Selvaggia Lucarelli (senza conseguenze, roba che se l'avesse fatto un uomo sarebbe stato deferito per direttissima alla Corte dell'Aia) e diatribe strumentali (e a tutt'oggi alquanto sospette) sulla maglietta "fascia" della X Mas indossata da Enrico Montesano. Che molti ormai ritengono reclutato tra i concorrenti solo ed esclusivamente come "capro espiatorio" utile ad alimentare il putiferio (e l'interesse) mediatico.

finale ballando con le stelle 9

Riguardo alla conduttrice, anche in questa stagione - stroncata più volte dal critico televisivo Aldo Grasso, rilanciato da Dagospia - la linea di condotta è stata la stessa di sempre: mentre tutt'attorno a lei si litiga, ci s'insulta e ci si scanna nel fulgore della prima serata dell'Ammiraglia Rai, l'algida Milly si è mantenuta perlopiù in disparte irradiando una soave aura di silenziosa approvazione. Finendo così per avallare tacitamente, in ultima analisi, tutto ciò che avviene.

finale ballando con le stelle 7

Per quanto concerne la "gara", Ballando con le Stelle quest'anno ha visto trionfare - fra mille polemiche sulle modalità di votazione e di assegnazione della vittoria - Luisella Costamagna in coppia con Pasquale La Rocca. Una rivincita per la giornalista defenestrata da Agorà e scopertasi ballerina, in una sorta di percorso inverso a quello della nemica Mara Carfagna, che anni fa in diretta aveva rimesso a posto Costamagna per commenti non benevoli sul suo conto. Il verdetto - decretato da complicate procedure - ha diviso gli spettatori, molti dei quali avrebbero preferito al primo posto Ema Stokholma o Alessandro Egger.

finale ballando con le stelle 5

In ogni modo, la vincitrice morale dell'edizione appena terminata è senz'altro Selvaggia Lucarelli, se non altro per aver portato alla luce nel corso delle puntate - nel bene e nel male - le tante opacità del programma di punta di Rai1. Per giunta ieri sera la giornalista è stata protagonista di un autentico "showdown" con la giuria (e anche un po' con la Carlucci) togliendosi vari macigni dai tacchi vertiginosi, sottolineando più volte irritata le palesi controversie del meccanismo di voto e disvelando le ipocrisie dei colleghi al tavolo.

finale ballando con le stelle 4

Ma come sarà andata, quanto ad ascolti, la finale di ieri sera? Profittando dell'assenza della corazzata Maria De Filippi che quest'anno ha sempre prevalso, nonché di una concorrenza degna di questo nome, Ballando ha ottenuto la cifra record del 30.1% di share con una media di 3.987.000 spettatori, preceduto dal segmento Ballando... tutti in pista con i suoi 4.073.000 individui all'ascolto pari al 20.9% di share. Era dall'edizione del 2011, vinta da Kaspar Capparoni e Yulia Musikina con il 32.45%, che una finale del programma di Rai1 non vedeva queste percentuali. Ma gli spettatori undici anni fa furono tuttavia il doppio, 6.548.000. Anche questo dovrebbe far riflettere su molte cose.

2. BALLANDO CHIUDE IN GLORIA (30.1%), MAMMA HO PERSO L’AEREO (10%) SOPRA CANALE 5 (9.7%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

selvaggia lucarelli 3

Nella serata di ieri, venerdì 23 dicembre 2022, su Rai1 la finale di Ballando con le Stelle, in onda dalle 21:25 alle 1:34, ha conquistato 3.987.000 spettatori pari al 30.1% di share (Tutti in Pista, dalle 20:46 alle 21:19, a 4.073.000 spettatori e il 20.9%). Su Canale5 Natale a 5 stelle ha incollato davanti al video 1.594.000 spettatori con uno share del 9.7%. Su Rai2 Blue Bloods arriva a 779.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 Mamma, ho perso l’aereo ha raccolto 1.768.000 spettatori (10%). Su Rai3 Oltre la notte è seguito da 656.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Notting Hill totalizza un a.m. di 829.000 spettatori (5.1%). Su La7 Speciale Eden raggiunge 547.000 spettatori pari al 3.5%. Su Tv8 La bella e la bestia segna 381.000 spettatori (2.2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 491.000 spettatori (2.7%). Su Rai4 Assassin’s Creed sigla 286.000 spettatori (1.6%). Su Iris Di nuovo in gioco è la scelta di 311.000 spettatori (1.7%).

Access Prime Time

finale ballando con le stelle 6

Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 3.470.000 spettatori pari al 18%. Su Rai2 Tg2 Post interessa 989.000 spettatori (5.2%). Su Italia1 N.C.I.S. ottiene 1.413.000 spettatori con il 7.3%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.289.000 spettatori (6.8%), mentre Un Posto al Sole totalizza 1.505.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 829.000 individui all’ascolto (4.4%) nella prima parte e 736.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.407.000 spettatori (7.2%). Su Tv8 100% Italia interessa 494.000 spettatori (2.6%). Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo ha raccolto 330.000 spettatori (1.7%).

devin ratray in mamma ho perso l aereo

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.681.000 spettatori pari al 20.3%, mentre L’Eredità è visto da 3.808.000 spettatori pari al 24.2%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera – Inizia la Sfida ha intrattenuto 1.856.000 spettatori (14.3%), mentre Caduta Libera ha convinto 2.694.000 spettatori (17.4%). Su Rai2 Rai Parlamento – Speciale Camera raccoglie 388.000 spettatori con il 2.3%. Su Italia1 C.S.I. è visto da 781.000 spettatori (4.6%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.617.000 spettatori pari al 15.9%, mentre Blob segna 992.000 spettatori pari al 5.5% e Nuovi Eroi 905.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 723.000 spettatori (4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha totalizzato 158.000 spettatori (1.2%) e Lingo – Parole in Gioco 236.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 345.000 spettatori (2.1%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in replica totalizza 346.000 spettatori (2.1%).

Daytime Mattina

finale ballando con le stelle 3

Su Rai1 TgUnomattina – Rassegna Stampa interessa 210.000 spettatori con il 9.6% e TgUnomattina 530.000 spettatori con l’11.5% (all’interno il Tg1 delle 8 a 927.000 e il 18.9%), mentre Unomattina è visto da 844.000 spettatori con il 17.4% e la prima parte di Storie Italiane da 725.000 spettatori con il 16.5%. Su Canale5 Tg5 Prima Pagina informa 544.000 spettatori con il 19.2% e Tg5 Mattina 1.048.000 spettatori con il 21.2%, mentre Mattino Cinque News raccoglie 918.000 spettatori con il 18.4% nella prima parte e 847.000 spettatori con il 19.4% nella seconda parte (I Saluti a 716.000 e il 16.1%).

Su Rai2 Viva Rai2 dà il buongiorno a 727.000 spettatori pari al 16.7% (Glass Cam a 148.000 e il 4.7%, …E Viva il Videobox a 217.000 e il 4.4%). A seguire, dopo il Tg2 delle 8:30 a 239.000 spettatori e il 4.6%, Radio2 Social Club è visto da 305.000 spettatori pari al 6.2%, mentre Tg2 Italia arriva a 256.000 spettatori pari al 5.8% e Tg2 Flash a 299.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 The Little Witch – La piccola strega ottiene un ascolto di 119.000 spettatori (2.5%).

finale ballando con le stelle 2

Su Rai3 Buongiorno Italia realizza un ascolto pari a 303.000 spettatori e il 9%, mentre TgR Buongiorno Regione 475.000 spettatori e il 10.4%. A seguire Agorà convince 327.000 spettatori pari al 6.6% (presentazione a 377.000 e il 7.6%, Extra a 188.000 e il 4.3%) e la presentazione di Elisir sigla 170.000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Miami Vice ha raccolto 76.000 spettatori con l’1.5% e Hazzard 65.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 147.000 spettatori (3.2%) e Coffee Break di 162.000 spettatori (3.6%).

Daytime Mezzogiorno

finale ballando con le stelle 19

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ottiene 785.000 spettatori (15.6%). A seguire E’ Sempre Mezzogiorno è visto da 1.641.000 spettatori (17.3%). Su Canale5 Forum in replica totalizza 1.169.000 spettatori con il 16.8%. Su Rai2, dopo Tg Sport a 329.000 spettatori (6.9%), I Fatti Vostri interessa 520.000 spettatori (9.4%) nella prima parte e 632.000 spettatori (7%) nella seconda parte. Su Italia1, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 514.000 spettatori (4.6%) e Sport Mediaset a 612.000 spettatori (4.8%).

natale a 5 stelle 2

Su Rai3 Elisir ottiene 283.000 spettatori (5.5%) e il Tg3 delle 12 informa 746.000 spettatori (9.9%), mentre Quante Storie conquista 675.000 spettatori (6.1%) e Passato e Presente 563.000 spettatori (4.5%). Su Rete4 Monk sigla 116.000 spettatori (2.3%) e, dopo il tg, Il Segreto totalizza 208.000 spettatori (2.2%) e La Signora del West 397.000 spettatori (3.3%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 289.000 spettatori con il 5.3% nella prima parte e 381.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata Oggi.

Daytime Pomeriggio

finale ballando con le stelle 18

Su Rai1 Tg1 Economia ha raccolto 2.575.000 spettatori con il 20.6%, mentre Oggi è un Altro Giorno intrattiene 1.728.000 spettatori con il 17.2% (presentazione a 1.686.000 e il 14.1%). A seguire Il Paradiso delle Signore è visto da 1.788.000 spettatori con il 20.6% e, dopo il Tg1 a 1.703.000 spettatori e il 19.1%, lo Zecchino d’Oro realizza un ascolto di 1.728.000 spettatori con il 16.4% . Su Canale5 Beautiful conquista 2.151.000 spettatori (17%) e Terra Amara 2.002.000 spettatori (17%), mentre Amici ottiene 1.412.000 spettatori (13%) e Grande Fratello Vip 1.199.000 spettatori (12.4%). A seguire Un Altro Domani sigla 1.050.000 spettatori (11.9%), mentre la prima tv di 12 giorni di regali incolla davanti al video 1.058.000 spettatori (10.4%).

devin ratray ultimo a destra in mamma ho perso l aereo

Su Rai2 Ore 14 interessa 686.000 spettatori pari al 6.1% e BellaMa’ 425.000 spettatori pari al 4.8%. A seguire Nei tuoi Panni sigla 325.000 spettatori pari al 3.4%. Su Italia1 Daddy’s Home 2 ha raccolto 461.000 spettatori (4.4%) e Mi sono perso il Natale 348.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.177.000 spettatori (17.6%); Aspettando… Geo arriva a 989.000 spettatori (11.1%) e Geo a 1.467.000 spettatori (13.6%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica ha convinto 695.000 spettatori con il 6.1%, mentre Tg4 – Diario del Giorno è seguito da 364.000 spettatori con il 4%. Su La7 Tagadà è scelto da 316.000 spettatori pari al 3.3% (presentazione a 289.000 e il 2.5%, #Focus a 217.000 e il 2.5%), mentre Josephine, Ange Gardien totalizza 149.000 spettatori pari all’1.5%. Su Tv8 Natala e a Nashwille raggiunge 378.000 spettatori (4.3%).

Seconda Serata

finale ballando con le stelle 17

Su Rai1 Viva Rai2! E un po’ anche Rai1 è seguito da 710.000 spettatori con il 21.3%. Su Canale5 Tg5 Notte è visto da 616.000 spettatori (6.4%). Su Rai2 Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo segna 375.000 spettatori pari al 3%. Su Italia1 Casper ottiene 711.000 spettatori (7.6%). Su Rai3 Speciale O anche No interessa 258.000 spettatori con l’1.9%. Su Rete4 Love Actually – L’amore davvero è la scelta di 248.000 spettatori (3.7%). Su La7 TgLa7 informa 159.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.319.000 (26%)

finale ballando con le stelle 16

Ore 20:00 4.664.000 (26%)

TG2

Ore 13:00 1.430.000 (12.3%)

Ore 20:30 893.000 (4.6%) – In onda alle 20:50 causa Speciale dalla Camera.

TG3

Ore 14:25 1.598.000 (13.7%)

Ore 19:00 2.128.000 (14.5%)

TG5

Ore 13:00 2.628.000 (22.1%)

Ore 20:00 3.754.000 (20.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 994.000 (10.4%)

Ore 18:30 662.000 (5.4%)

TG4

Ore 11:55 308.000 (4.3%)

Ore 18:55 678.000 (4.5%)

TGLA7

finale ballando con le stelle 15

Ore 13:30 419.000 (3.3%)

Ore 20:00 1.073.000 (5.9%)

finale ballando con le stelle 13 selvaggia lucarelli 1 finale ballando con le stelle 12 natale a 5 stelle 22 natale a 5 stelle finale ballando con le stelle 11 finale ballando con le stelle 10 finale ballando con le stelle 14