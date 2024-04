PIPPITEL! – SIAMO SOLO AD APRILE E GIÀ IN RAI CI RIFILANO LE REPLICHE: SU RAI1 IL BIS DI “MAKARI” FA IL 13.8% CON 2.3 MILIONI DI TELESPETTATORI. SU CANEL5 “LO SHOW DEI RECORD” FA IL 14.5%, MA CON 2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 BENE “REPORT” AL 9.9%. SUL NOVE “FABIOLO” FAZIO VIOLA ALL’11.4% - SU RETE4 DEL DEBBIO AL 5.5% - AMADEUS (26.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (14%) BORTONE (5.1%), SCAMPINI (3.6%) GRAMELLINI (4.2%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, domenica 21 aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.382.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 l’ultima puntata de Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.014.000 spettatori pari al 14.5% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 723.000 spettatori (3.6%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 799.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 The Lost City ha collezionato 1.261.000 spettatori con il 7.3% di share. Su Rai3 – preceduto da una presentazione di 36 minuti (1.328.000 – 6.6%) - Report ha raccolto davanti al video 1.824.000 spettatori con il 9.9% (Plus a 1.243.000 e l’8.2%).

Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 737.000 spettatori con il 5.5% di share. Su La7 Il Giovane Hitler ha interessato 266.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Operation Fortune ha registrato 321.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (1.004.000 – 5.7%), Che Tempo Che Fa segna 2.230.000 spettatori con l’11.4% nella prima parte e 1.473.000 spettatori con l’11.9% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.19 alle 0.34 (L’Importante È Finire: 586.000 – 19.1%).

Sul 20 Survive the Game ha coinvolto 290.000 spettatori con l’1.5%. Su Iris Vi Presento Cristopher Robin ha ottenuto 189.000 spettatori (1%). Su RaiMovie Un Principe (Quasi) Azzurro interessa 228.000 individui (1.2%). Su RaiPremium The Voice Generations in replica intrattiene 177.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Affari Tuoi al 26.4%.

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.252.000 spettatori pari al 26.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.783.000 spettatori (14%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.248.000 spettatori (6.3%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 956.000 spettatori (5.1%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 687.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 551.000 spettatori (2.7%) nella seconda parte. Su La7 In Altre Parole Domenica convince 832.000 spettatori pari al 4.2%. Su Tv8 4 Ristoranti raggiunge 549.000 spettatori (share del 2.9%).

SERENA BORTONE - CHE SARA

Preserale

Si difendono le repliche di Avanti un Altro.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.791.000 spettatori con il 21.3% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 4.041.000 spettatori con il 26.6%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.000.000 spettatori (16.1%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.701.000 spettatori (18.3%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha registrato 529.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 484.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’. Squadra Speciale Cobra 11 segna 444.000 spettatori con il 2.6%.

Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 421.000 spettatori (3.1%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 641.000 spettatori (3.7%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 2.229.000 spettatori con il 14.2%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 524.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 – dalle 19.35 alle 19.51 – Uozzap! Classic registra 183.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Race Anatomy raduna 143.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy sigla 284.000 spettatori (2.3%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 362.000 spettatori (2.3%).

Daytime Mattina

Il TgLa7 al 6%.

Su Rai1 Uno Mattina in Famiglia ha convinto 225.000 spettatori (12.6%) nella presentazione, 545.000 spettatori (16.1%) nella prima parte e 1.408.000 spettatori (22.1%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 872.000 spettatori con il 18.4% (TG1 Medicina: 1.070.000 – 20%). Check Up è visto da 1.238.000 spettatori con il 18.6%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 343.000 spettatori (14.9%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.119.000 spettatori con il 21.1%. Speciale TG5 sigla 721.000 spettatori (10.8%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 955.000 telespettatori con il 14.3% di share.

Su Rai2 TG2 Dossier accoglie 107.000 spettatori (1.7%) e Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 147.000 spettatori con il 2.2% (Saluti a 233.000 e il 3.5%). Su Italia1 Young Sheldon colleziona 150.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 166.000 spettatori (2.5%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo segna 213.000 spettatori e il 3.2%. Su Rai3 Sorgente di Vita raduna 48.000 spettatori (1.8%) mentre Sulla Via di Damasco convince 92.000 spettatori (2.5%). Agorà Weekend ha raccolto 147.000 spettatori con il 2.5% (presentazione a 91.000 e il 2%) e Mi Manda RaiTre ha interessato 272.000 spettatori pari al 4% (presentazione a 154.000 e il 2.3%) mentre O Anche No è la scelta di 177.000 spettatori (2.7%).

Timeline è la scelta di 161.000 spettatori (2.4%). Su Rete4 Brave and Beautiful ha coinvolto 83.000 spettatori con l’1.4%. Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore segna 154.000 spettatori con il 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 106.000 spettatori con il 3.8% nelle News e, dopo il TG La7 a 236.000 spettatori (6%), di 255.000 spettatori con il 4.2% nel Dibattito. Camera con Vista è la scelta di 132.000 spettatori (2%) mentre Amarsi un po’ – Istruzioni per l’uso interessa 76.000 spettatori (1.1%). Su Sky Sport F1 il Gran Premio di Formula1 della Cina in diretta segna 370.000 spettatori e il 5.5%.

Daytime Mezzogiorno

Ottimo Linea Verde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.342.000 spettatori con il 17.7%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.382.000 spettatori con il 19.5% e Sua Santità Recita il Regina Coeli raccoglie 1.947.000 spettatori con il 21.5%. Linea Verde ha registrato 3.016.000 spettatori con il 24% (breve presentazione: 2.175.000 – 20.5%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 848.000 spettatori (12.3%) e 1.243.000 spettatori (16%) mentre Melaverde raccoglie 2.015.000 spettatori con il 19%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 280.000 spettatori (4.2%) nella presentazione e – dopo il TGSport (342.000 – 5.1%), 337.000 spettatori con il 4.7%, nella prima parte di durata inferiore, e 547.000 spettatori con il 5.5% nella seconda parte

Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 253.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio e 218.000 spettatori (3%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 820.000 spettatori con il 5.8% (Magazine: 660.000 – 4.5%). Su Rai3 dopo TGR – Regioneuropa (304.000 – 4%), il TG3 delle 12 registra 488.000 spettatori (5.2%) e I Giganti del Quirinale raccoglie 412.000 spettatori (2.9%).

Su Rete4, dopo una presentazione (217.000 – 3.3%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 247.000 spettatori con il 3.7%, nella prima parte, e 302.000 spettatori con il 4.3%, nella seconda parte. Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 340.000 spettatori con il 2.5%. Su La7 L’Ingrediente Perfetto segna 83.000 spettatori (1.2%). Uozzap! segna 117.000 spettatori (1.3%). L’Aria che Tira – Il Diario raccoglie 177.000 spettatori (1.4%).

Daytime Pomeriggio

Rai2 al 5.9% col Ciclismo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.327.000 spettatori (16.5%) nella presentazione, 2.633.000 spettatori (19.8%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.24, 2.146.000 spettatori (18.2%) nella seconda parte dalle 15.29 alle 16.54 e 1.763.000 spettatori (16.6%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.715.000 spettatori con il 15.3%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.362.000 spettatori con il 16.2%. Beautiful ha intrattenuto 2.584.000 spettatori (18.6%). Terra Amara ha raccolto 2.734.000 spettatori (22.1%). A seguire Verissimo ha convinto 2.294.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 2.059.000 spettatori (18.1%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 438.000 spettatori (3.2%). La gara di Ciclismo Liegi-Bastogne è seguito da 685.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 E-Planet raccoglie 430.000 spettatori (3%) mentre Poliziotto in Prova ha interessato 181.000 spettatori (3%). Walker ha registrato 202.000 spettatori (1.9%), nel primo episodio, e 171.000 spettatori (1.5%), nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.175.000 spettatori con il 15.2%. In Mezz’Ora ha ottenuto 994.000 spettatori (7.5%) nella prima parte e 609.000 spettatori (5%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’.

Dopo una presentazione (416.000 – 3.6%), Rebus ha coinvolto 533.000 spettatori con il 5% mentre Kilimangiaro ha raccolto 700.000 spettatori (6.4%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 988.000 spettatori (8.5%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 Colombo – Un Amico da Salvare ha registrato 340.000 spettatori (2.5%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 334.000 spettatori (2.6%) e La7 Doc arriva a 232.000 spettatori (2.1%). Sabrina segna 247.000 spettatori e il 2%. Su Tv8 Il Gran Premio di Formula 1 della Cina raccoglie 1.137.000 spettatori (8.5%) mentre la Superbike appassiona 359.000 spettatori (3.4%) e 310.000 spettatori (2.7%).

Seconda Serata

Bene L’Avversario.

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 450.000 spettatori (share del 5.4%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 436.000 spettatori con il 10.7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 620.000 spettatori (3.9%) nella presentazione e 592.000 spettatori con il 6.1% mentre L’Altra DS ha siglato 206.000 spettatori (4%). Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (460.000 – 4.8%), Pressing segna un netto di 409.000 spettatori pari al 7.3%. Su Rai3 L’Avversario – L’Altra Faccia del Campione ha raggiunto 684.000 spettatori (6.1%) mentre TG3 Mondo è visto da 298.000 spettatori (3.9%). Su Rete4 Insospettabili Sospetti è la scelta di 154.000 spettatori (4.5%) nella prima parte. Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di .000 spettatori (%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.794.000 (26.1%) Libri: 3.293.000 (22.8%)

Ore 20:00 4.253.000 (23.9%)

TG2

Ore 13:00 1.468.000 (10.6%)

Ore 20:30 952.000 (4.9%)

TG3

Ore 14:15 1.723.000 (12.3%)

Ore 19:00 1.675.000 (11.9%)

TG5

Ore 13:00 2.657.000 (19.1%)

Ore 20:00 3.764.000 (20.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 882.000 (7.7%)

Ore 18:30 451.000 (3.8%)

TG4

Ore 11:55 331.000 (3.6%)

Ore 18:55 505.000 (3.6%)

TG LA7

Ore 13:30 510.000 (3.5%)

Ore 20:00 998.000 (5.5%)

