PIPPITEL – LO SPECIALE “TECHETECHETÈ” DI FLAVIO INSINNA, DEDICATO A CLAUDIO BAGLIONI, DOMINA LA SERATA MA CALA RISPETTO ALLA SETTIMANA SCORSA: CHIUDE A 2,2 MILIONI DI SPETTATORI E IL 15,9% DI SHARE – LA REPLICA DELLA FICTION SUL GENERALE DALLA CHIESA SU CANALE5 SI FERMA ALL’8,6% - GLI EUROPEI DI PALLAVOLO MASCHILE SU RAI2 ALL’11,3% - ALDO, GIOVANNI E GIACOMO SUL “NOVE” SUPERANO IL FILM DI RAI3, "MISS MARX"

Marco Zonetti per Dagospia

FLAVIO INSINNA

Primo venerdì sera televisivo di settembre dominato dall'effetto nostalgia di Techetechetè Show, condotto da Flavio Insinna su Rai1 e dedicato ieri a Claudio Baglioni. Il programma di repertorio è calato tuttavia considerevolmente rispetto a sette giorni fa, malgrado il diffuso battage promozionale.

L'omaggio a Baglioni ha infatti conquistato 2.285.000 spettatori con il 15.9%, ovvero quattro punti in meno di share rispetto alla settimana scorsa. Cifra sufficiente, tuttavia, a sbaragliare la concorrenza di Canale5, che con la replica della fiction Il Generale Dalla Chiesa su Canale5 si è fermato a 943.000 individui all'ascolto con un magro 8.6%,

CLAUDIO BAGLIONI - TECHETECHETE SHOW

Rai2 con I Campionati Europei di Pallavolo Maschile e la partita Serbia-Italia ha attirato 1.718.000 appassionati (11.3%), mentre appare sempre più esanime la povera Rai3, che ieri con il film Miss Marx e il suo 2.9% è stata battuta ancora una volta dal Nove, arrivato al 3.1% con Tel chi el telun di Aldo, Giovanni e Giacomo, e perfino dal canale 20.

Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1 Techetechetè Show (Rai1) - 2.285.000

2 Serbia-Italia - Pallavolo maschile (Rai2) - 1.718.000

3 Chicago P.D. (Italia1) - 1.058.000

miss marx 1

4 Il Generale Dalla Chiesa (Canale5) - 943.000

5 Il terzo indizio (Rete4) - 775.000

6 Bad Company - Protocollo Praga (La7) - 473.000

7 Aldo, Giovanni e Giacomo - Tel chi el telun (Nove) - 404.000

8 Eliminators (20) - 402.000

9 Miss Marx (Rai3) - 386.000

10 I delitti del BarLume (Tv8) - 334.000

In access prime time, Paperissima Sprint Estate ha totalizzato il 14.4% su Canale5, mentre, per l'approfondimento, In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 ha segnato il 5.7%, e Controcorrente Estate con Alessandra Viero su Rete4 ha siglato il 3.6% e il 3.8%.

Al pomeriggio su Rai2, l'eliminazione delle azzurre dai Campionati Europei di Pallavolo Femminile, con la semifinale Italia-Turchia, ha raccolto il 14.5%. Quanto invece alla Roshn Saudi League, i numeri del campionato di calcio dell'Arabia Saudita restano sempre da prefisso telefonico: in access prime time su La7d la partita Al Ittihad-Al Hilal è stata vista da soli 27.000 spettatori con lo 0.2%, e in replica su La7 in seconda serata ha racimolato 99.000 spettatori (2.2%).

aldo giovanni e giacomo tel chi el telun

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: TechetecheShow 2.285.000 (15.9%), presentazione 3.288.000 (21.2%).

Canale5: Il Generale Dalla Chiesa 943.000 (8.6%).

Rai2: Campionati Europei di Pallavolo Maschile – Serbia-Italia 1.718.000 (11.3%).

Italia1: Chicago P.D. 1.058.000 (7.8%).

Rai3: Miss Marx 386.000 (2.9%).

Rete4: Il Terzo Indizio 775.000 (5.6%).

La7: Bad Company – Protocollo Praga 473.000 (3.4%).

TV8: I delitti del BarLume – Compro oro 334.000 (2.4%).

Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo – Tel Chi el Telun 404.000 (3.1%).

20: Eliminators 402.000 (2.7%).

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.314.000 (14.4%).

Italia1: N.C.I.S. 1.040.000 (6.6%).

miss marx

Rai3: Viaggio in Italia 702.000 (4.6%), Qui Venezia Cinema 880.000 (5.7%), Un Posto al Sole 1.320.000 (8.2%).

Rete4: Controcorrente Estate 561.000 (3.6%) nella prima parte, 625.000 (3.8%) nella seconda.

La7: In Onda Estate 922.000 (5.7%).

TV8: 4 Hotel 369.000 (2.3%).

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 432.000 (2.7%).

La7d: Roshn Saudi League – Al Ittihad-Al Hilal 27.000 (0.2%).

Preserale

alessandra viero foto di bacco

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.054.000 (20%), Reazione a Catena 3.128.000 (25.7%).

Canale5:, , The Wall – I Protagonisti 1.135.000 (11.7%), The Wall 1.843.000 (15.6%).

Rai2: Radio2 Social Club 445.000 (3.7%), Castle 422.000 (3%).

Italia1: Studio Aperto Mag 225.000 (2.1%), C.S.I. Miami 531.000 (3.9%).

Rai3: Tg Regione 1.897.000 (14.8%), Blob 700.000 (4.8%).

Rete4: Tempesta d’Amore 530.000 (3.6%).

La7: Padre Brown 95.000 (1.1%) nel primo episodio, 129.000 (1.1%) nel secondo.

TV8: 4 Ristoranti 220.000 (1.8%).

Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 275.000 (2%).

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 410.000 (6.6%).

Canale5: Tg5 Notte 302.000 (7.9%).

Rai2: Calcio Totale Estate 620.000 (6.3%).

Italia1: Law & Order: Organized Crime 520.000 (7.5%).

Rai3: Ossi di Seppia 259.000 (2.9%).

flavio insinna 1

Rete4: All Rise è 247.000 (3.2%).

La7: Roshn Saudi League – Al Ittihad-Al Hilal 99.000 (2.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 183.000 (8%), Tg1 Ore 7.00 381.000 (11.8%), TgUnomattina Estate 761.000 (18.1%), Tg1 Ore 8.00 916.000 (21.4%). Uno Mattina Estate 629.000 (15%).

Canale5: Tg5 (Prima Pagina) 472.000 (17.5%), Tg5 Mattina 924.000 (21.5%), Morning News 706.000 (17%) nella prima parte, 678.000 (17.9%) nella seconda.

claudio baglioni dà fuoco all'auto

Rai2: Tg2 Ore 8.30 136.000 (3.1%), Radio2 Happy Family 150.000 (3.8%), Campionati Mondiali di Pallacanestro – Serbia-Italia 339.000 (7.7%). Italia1: Dr. House – Medical Division 111.000 (2.7%) nel primo episodio, 130.000 (3.5%) nel secondo, C.S.I. New York 146.000 (3.5%) nel primo episodio.

Rai3: Agorà Estate (presentazione) 222.000 (5.2%), Agorà Estate 233.000 (5.6%), Agorà Extra 184.000 (5%), Elisir – A Gentile Richiesta 153.000 (3.8%).

Rete4: Agenzia Rockford 65.000 (1.6%), Detective in Corsia 44.000 (1.2%), Carabinieri 6 107.000 (2.3%).

La7: Omnibus 162.000 (4.1%), Coffee Break Estate 116.000 (3%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.040.000 (15.4%), Camper 1.508.000 (15.1%).

Canale5: Forum (Il meglio di) 1.165.000 (18.2%).

aldo giovanni e giacomo tel chi el telun

Rai2: Un Ciclone in Convento 346.000 (4.3%).

Italia1: C.S.I. New York 254.000 (4.4%), Sport Mediaset 785.000 (6.6%).

Rai3: Doc Martin 223.000 (4.6%), Tg3 Ore 12.00 556.000 (8.3%), Quante Storie 411.000 (4.7%), Geo Magazine 312.000 (2.8%), Passato e Presente 342.000 (2.8%).

Rete4: Il Segreto 165.000 (1.9%), La Signora in Giallo 451.000 (3.8%).

La7: L’Aria che Tira Estate 167.000 (3.5%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 292.000 (3.2%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.965.000 (16.3%), Don Matteo 12 1.253.000 (12.7%), Sei Sorelle 797.000 (10.6%), Tg1 1.047.000 (14.4%), Estate in Diretta (presentazione) 1.170.000 (15.7%), Estate in Diretta 1.429.000 (17.6%).

marianna aprile in onda 5

Canale5: Beautiful 2.478.000 (20.5%), Terra Amara 2.491.000 (22.4%), La Promessa 2.061.000 (21.9%), My Home My Destiny 1.468.000 (18.9%), Rosamunde Pilcher – L’amore è imprevedibile 840.000 (10.9%).

Rai2: Gli Omicidi del Lago 334.000 (3.2%), Squadra Speciale Cobra 11 378.000 (4.7%), Campionati Europei Pallavolo Femminile – Italia-Turchia 1.230.000 (14.5%).

Italia1: I Simpson 441.000 (3.7%) nel primo episodio, 447.000 (4%) nel secondo, American Dad! 381.000 (3.6%) nel primo episodio, 234.000 (2.5%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 141.000 (1.7%) nel primo episodio, 238.000 (3.2%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 266.000 (3.5%).

Rai3: Tg Regione 2.102.000 (17.7%), Di là dal fiume e tra gli alberi 398.000 (4.6%), Overland 428.000 (5.8%), Geo Magazine 617.000 (7.6%).

Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 683.000 (6.4%), Tg4 – Diario del Giorno 495.000 (6.1%), Una sposa per due 171.000 (2.2%).

La7: Eden – Un pianeta da salvare 242.000 (2.7%), C’era una volta… il Novecento 110.000 (1.5%).

miss marx 2

Principali notiziari della giornata

TG1?13.30 - 2.877.000 (23.5%)?20.00 - 3.707.000 (25.1%)

TG2?13.00 - 1.345.000 (11.9%)?20.30 - 1.158.000 (7.4%)

TG3?14.25 - 1.393.000 (12.6%)?19.00 - 1.252.000 (11.3%)

TG4?11.55 - 280.000 (4.4%)?18.55 - 356.000 (3.1%)

TG5?13.00 - 2.699.000 (23.5%)?20.00 - 2.845.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)?12.25 - 1.108.000 (12.6%)?18.30 - 309.000 (3.4%)

TGLA7?13.30 - 551.000 (4.5%)?20.00 - 920.000 (6.1%)