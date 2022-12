PIPPITEL! – GLI SVIPPATI DEL “GF VIP” SI PORTANO A CASA LA PRIMA SERATA MA CALANO: IL REALITY CONQUISTA IL 19.1% DI SHARE CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 “LA BELLA E LA BESTIA” NON VA OLTRE IL 14.3%. SU RAI3 “REPORT” ALL’8.3%. SU RAI2 “UNA FAMIGLIA SOTTO L’ALBERO” AL 7.6% - AMADEUS ON IL 20.4% SUPERA “STRISCIA” (18.2%) SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4.2%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

la bella e la bestia 7

Nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022, su Rai1 La Bella e la Bestia ha appassionato 2.382.000 spettatori pari al 14.3%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.416.000 spettatori pari al 19.1% di share (GF Vip Night dall’1.32 all’1.46: 1.155.000 – 26.8%). Su Rai2 Una Famiglia sotto l’Albero ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Italia 1 Trappola di Cristallo ha intrattenuto 977.000 spettatori (6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 1.427.000 spettatori pari ad uno share dell’8.3% (presentazione dalle 21.26 alle 21.55: 1.413.000 – 7.4%).

grande fratello vip 7

Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna totalizza un a.m. di 1.031.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La 7 Tut - Il destino di un Faraone ha registrato 451.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 Se Scappi Ti Sposo segna 458.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Mr Felicità ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.8%. Sul 20 Il Signore degli Anelli – Il Ritorno del Re ha ottenuto 482..000 spettatori con il 3.8%. Su Rai4 Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie registra 224.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Apollo 13 segna 338.000 spettatori con il 2%. Su Rai Movie Sissi – La Giovane Imperatrice ha ottenuto 448.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti TV Access Prime Time

la bella e la bestia 6

Il Cavallo e la Torre oltre l’8%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 3.916.000 spettatori con il 20.4%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.502.000 spettatori con uno share del 18.2%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 940.000 spettatori con il 4.9%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.343.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.567.000 spettatori (8.3%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.491.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 782.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 796.000 spettatori (4.1%), nella seconda parte. Su Tv8 4 Hotel ha divertito 546.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics in replica ha raccolto 239.000 spettatori con l’1.2%.

amadeus i soliti ignoti

Preserale

Record per Studio Aperto Mag (col traino di un pomeriggio più forte).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.793.000 spettatori (18.8%) mentre L’Eredità ha raccolto 3.769.000 spettatori (22.6%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.937.000 spettatori (13.3%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.802.000 spettatori (17%). Su Rai2 FBI ha raccolto 444.000 spettatori (2.7%). Dopo Itparade (611.000 – 3.5%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 593.000 spettatori (3.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 857.000 spettatori con il 5.5%. CSI ha ottenuto 817.000 spettatori (4.6%).

la bella e la bestia 5

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2,737.000 spettatori con il 15.8%. Blob segna 1.040.000 spettatori con il 5.6%. Nuovi Eroi segna 1.051.000 spettatori con il 5.7%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 714.000 individui all’ascolto (3.8%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 213.000 spettatori (1.5%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 228.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 467.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove l’incontro di Pallacanestro Umana Reyer Venezia – Banco di Sardegna Sassari registra 145.000 spettatori con lo 0.9%.

Daytime Mattina

La breve striscia col meglio di Fiorello parte dal 7%.

grande fratello vip 6

Su Rai1 Linea Verde Start ha raccolto 115.000 spettatori con il 6.9%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 172.000 spettatori con l’8.7%. TgUnoMattina ha raccolto 579.000 spettatori con il 15.8%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 748.000 spettatori con il 18.7%. Uno Mattina dà il buongiorno a 1.166.000 telespettatori con il 18.8%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 1.320.000 spettatori con il 19.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 246.000 spettatori con il 12.3%. TG5 Mattina ha informato 1.078.000 spettatori con il 24.7%.

la bella e la bestia 3

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.090.000 spettatori con il 18.1%, nella prima parte, e 1.161.000 spettatori con il 16.8% nella seconda parte (Saluti: 1.132.000 – 16%). Su Rai 2 preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (104.000 – 4.6%), In Vacanza con Viva Rai2! segna 169.000 spettatori con il 7%. … E Viva il Videobox – della durata di 5 minuti – ha convinto 133.000 spettatori (4.8%). Spazio 1999 segna 82.000 spettatori (2.1%). Dopo il TG2 (219.000 – 4.4%), Radio 2 Social Club ha raccolto 398.000 spettatori con il 6.6%. Su Italia 1 Un Desiderio per Natale ottiene un ascolto di 193.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 - dalle 6 alle 8 – Rai News raccoglie un netto di 103.000 spettatori con il 5.7% mentre Giacobbe segna 159.000 spettatori con il 3%. Su Rete 4 Finalmente Natale registra una media di 205.000 spettatori (2.8%). Su La7 I Tartassati realizza un a.m. di 206.000 spettatori con il 3.6%. A seguire La Mandragola ha ottenuto 84.000 spettatori pari all’1.1%. Su Tv8 Innamorarsi a Natale segna 275.000 spettatori con il 3.9%.

veronica gentili

Daytime Mezzogiorno

Calo generale in share per le generaliste.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 1.312.000 spettatori con il 17.5%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.670.000 spettatori con il 15.9%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.123.000 telespettatori con il 12.7%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 562.000 spettatori (7.1%), nella prima parte, e 813.000 spettatori (7.9%) nella seconda parte.

la bella e la bestia 4

Su Italia 1 Balto Sulle Ali dell’Avventura ha ottenuto 333.000 spettatori con il 4.4%. Cotto e Mangiato Menù segna 403.000 spettatori e il 4.3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 675.000 spettatori con il 5.7%. Sport Mediaset ha ottenuto 699.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 il TG3 delle 12 ha ottenuto 785.000 spettatori (8.6%). Quante Storie ha raccolto 586.000 spettatori (5.6%). Passato e Presente ha interessato 443.000 spettatori con il 3.5%. Su Rete4 la replica de Il Segreto ha raccolto 214.000 spettatori con il 2%. La Signora del West ha ottenuto 252.000 (2%). Su La7 Motorstorie interessa 119.000 spettatori con share dell’1.1%.

grande fratello vip 5

Daytime Pomeriggio

Nove arriva al 3.9% con Aldo Giovanni e Giacomo.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.692.000 – 21.8%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.831.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.702.000 – 14.1%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.626.000 spettatori con il 14.9%. Dopo il TG1 (1.523.000 – 13.9%), Vita in Diretta ha raccolto 2.423.000 spettatori con il 18.8% (presentazione: 1.860.000 – 16.5%). Su Canale5 The Blind Side ha appassionato 1.680.000 spettatori con il 14.8%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.202.000 spettatori con il 10.9%. Il Peggior Natale della Mia Vita ha fatto compagnia a 1.266.000 spettatori con il 10.3%. Su Rai2 dopo TG2 Medicina 33 (791.000 – 6.4%), Dragonero – I Paladini ha raccolto 155.000 spettatori con l’1.3%.

la bella e la bestia 1

Quel Natale che ci ha fatto Incontrare segna 349.000 spettatori (3.2%). Whitestar ha interessato 639.000 spettatori con il 5.3%. Su Italia1 Un Semplice Desiderio ha raccolto 551.000 spettatori (4.9%). Polar Express ha interessato 716.000 spettatori con il 6.2%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.244.000 spettatori con il 18.3%. TGR Leonardo ha informato 1.274.000 spettatori e l’11.2%. In Cammino ha coinvolto 556.000 spettatori pari al 5.2%. Aspettando… Geo ha raccolto 1.027.000 spettatori con il 9.4%. Geo ha registrato 1.286.000 spettatori con il 10%.

grande fratello vip 4

Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 536.000 spettatori con il 4.6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 398.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Anna and The King ha interessato 300.000 spettatori con il 2.7%. Josephine Ange Gardien segna 237.000 spettatori e l’1.9%. Su TV8 il film Una Promessa per Natale ha raccolto 411.000 spettatori con il 3.8%. Due Matrimoni e un Natale segna 538.000 spettatori e il 4.1%. Sul Nove Anplagghed segna 273.000 spettatori (2.3%) e 424.000 spettatori (3.9%).

Seconda Serata

The Net floppa anche in seconda serata.

la bella e la bestia 2

Su Rai1 La Famiglia Von Trapp – Una Vita in Musica è stato seguito da 526.000 spettatori con il 7.4% di share. Viva Rai2! Glass Cam segna 208.000 spettatori con il 5.6% mentre In Vacanza con Viva Rai2! (primi 11 minuti) segna 201.000 spettatori e il 6.1%. Su Rai2 The Net segna 372.000 spettatori con il 2.7%, nel primo episodio, e 240.000 spettatori con il 2.8% nel secondo episodio. Su Rai 3 Fame d’Amore raggiunge 573.000 spettatori e il 4.8%. Su Italia1 58 Minuti per Morire è visto da 296.000 spettatori (4.9%). Su Rete 4 Il Secondo Tragico Fantozzi è stato scelto da 280.000 spettatori con il 3.5% di share. Su Tv8 Chocolat segna 209.000 spettatori e il 2.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.012.000 (24%)

Ore 20.00 4.482.000 (24.3%)

TG2

grande fratello vip 2

Ore 13.00 1.880.000 (15.4%)

Ore 20.30 1.261.000 (6.7%)

TG3

Ore 14.25 1.844.000 (15.4%)

Ore 19.00 2.145.000 (13.5%)

TG5

Ore 13.00 2.688.000 (21.8%)

Ore 20.00 3.754.000 (20.3%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.400.000 (13.2%)

Ore 18.30 1.056.000 (7.5%)

TG4

Ore 11.55 402.000 (4.5%)

Ore 18.55 698.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 415.000 (3.3%)

grande fratello vip 3

Ore 20.00 936.000 (5.1%)

grande fratello vip 1