PIPPITEL – LA TELENOVELA TURCA BATTE MILLY CARLUCCI! “TERRA AMARA” SU CANALE 5 TOTALIZZA IL 17,9% DI SHARE E SUPERA I 3 MILIONI DI SPETTATORI. “L’ACCHIAPPATALENTI” PORTA RAI1 AL 15,2% E 2,3 MILIONI DI AUDIENCE – L’OMAGGIO A FRANCO DI MARE: “TECHETECHETÈ” SU RAI1 AL 23,3%; LA FICTION “L’ANGELO DI SARAJEVO” SU RAI2 AL 5,4% - “AFFARI TUOI” CON VINCITA DI 300MILA EURO (29,1%) – BERLINGUER (3,3%) – GRUBER (7,8%)

Nella serata di ieri, venerdì 17 maggio 2024, su Rai1 la seconda puntata de L’Acchiappatalenti ha intrattenuto 2.315.000 spettatori pari al 15.2% di share. Su Canale5 Terra Amara ha conquistato 3.011.000 spettatori con uno share del 17.9%.

Su Rai2 L’angelo di Sarajevo è la scelta di 920.000 spettatori pari al 5.4%. Su Italia1 Matrix Resurrections in prima visione ha incollato davanti al video 784.000 spettatori (5%). Su Rai3 Il signore delle formiche segna 386.000 spettatori e il 2.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.307.000 spettatori (9.2%).

Su La7 Propaganda Live raggiunge 827.000 spettatori e il 6.1%. Su Tv8 MasterChef ottiene 481.000 spettatori con il 3.1%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna 635.000 spettatori (3.8%).

Sul 20 The Corruptor – Indagine a Chinatown arriva a 239.000 spettatori (1.3%). Su Rai4 L’uomo dei ghiacci – The Ice Road è scelto da 431.000 spettatori (2.4%). Su Iris Will Hunting – Genio ribelle è seguito da 299.000 spettatori pari all’1.8%. Su RaiMovie Niagara sigla 195.000 spettatori (1.1%).

Access Prime Time

Il ricordo di Franco Di Mare al 23.3% su Rai1.

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 4.168.000 spettatori (23.5%), mentre Techetechetè in ricordo di Franco Di Mare totalizza 4.184.000 spettatori (23.3%).

A seguire Affari Tuoi – con la vincita di 300.000 euro – conquista 5.613.000 spettatori (29.1%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 2.880.000 spettatori pari al 15%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 564.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.150.000 spettatori (6.1%).

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.153.000 spettatori (6.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.572.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 622.000 spettatori e il 3.3%.

Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.495.000 spettatori (7.8%). Su Tv8 Tris per Vincere arriva a 355.000 spettatori pari all’1.9%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo ha raccolto 525.000 spettatori (2.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti raccoglie 371.000 spettatori (2%).

Preserale

Tiene La Ruota, sale L’Eredità.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.632.000 spettatori pari al 24.6%, mentre L’Eredità ha coinvolto 3.773.000 spettatori pari al 27.9%.

Su Canale5 Gira La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.693.000 spettatori (17.5%), mentre La Ruota della Fortuna ha convinto 2.757.000 spettatori (21.8%).

Su Rai2, dopo TGSport Sera (550.000 – 5.8%), Tennis and Friends totalizza 321.000 spettatori con il 2.7% e S.W.A.T. arriva a 461.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 285.000 spettatori (2.5%) e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 482.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.088.000 spettatori (14.5%). A seguire Blob segna 892.000 spettatori (5.5%) e La Gioia della Musica raccoglie 802.000 spettatori (4.6%).

Su Rete4 Terra Amara interessa 632.000 spettatori (3.9%). Su La7 Padre Brown raduna 190.000 spettatori pari all’1.6%.

Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 181.000 spettatori (1.3%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 404.000 spettatori con il 2.9%.

Daytime Mattina

Senza Fiorello cresce la prima mattina di Rai1.

Su Rai1 Tg1Mattina interessa 478.000 spettatori con il 14% (all’interno il TG1 delle 7 a 548.000 e il 14.9%) e il TG1 delle 8 è seguito da 1.090.000 spettatori con il 22.4%. A seguire, dopo TG1 Economia (1.053.000 – 22.2%), Unomattina intrattiene 856.000 spettatori con il 20% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 758.000 spettatori con il 19.2%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 574.000 spettatori con il 16.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 883.000 spettatori con il 18.3%. A seguire Mattino Cinque News raccoglie 722.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte e 603.000 spettatori con il 15.2% nella seconda parte.

Su Rai2 Dream Hotel – Seychelles dà il buongiorno a 118.000 spettatori (2.6%). A seguire il TG2 delle 8:30 raggiunge 207.000 spettatori (4.5%) e Radio2 Social Club è visto da 264.000 spettatori (6.2%), mentre TG2 Italia Europa arriva a 182.000 spettatori (4.6%) e TG2 Flash a 252.000 spettatori (5.9%).

Su Italia1 Una Spada per Lady Oscar ottiene un ascolto di 110.000 spettatori (2.2%) e Chicago Fire sigla 96.000 spettatori (2.1%) nel primo episodio e 162.000 spettatori (4%) nel secondo episodio, mentre Chicago P.D. totalizza 188.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio.

Su Rai3, dopo Mattina 24 (186.000 – 8.4%), Buongiorno Italia accoglie 565.000 spettatori (13.7%) e TGR Buongiorno Regione convince 590.000 spettatori (12%). A seguire Agorà intrattiene 221.000 spettatori (4.8%) e 115.000 spettatori (2.8%) nella parte Extra, mentre Re Start totalizza 174.000 spettatori (4.4%).

Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 101.000 spettatori (2.1%) e Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 161.000 spettatori (3.7%), mentre Tempesta d’Amore è seguito da 252.000 spettatori (6.4%).

Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 139.000 spettatori (3.2%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TGLa7 a 246.000 spettatori (5%), di 171.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 181.000 spettatori (4.6%). Su Tv8 L’anima gemella è visto da 34.000 spettatori con lo 0.7% e Puoi baciare la damigella arriva a 48.000 spettatori con l’1.2%.

Daytime Mezzogiorno

In affanno Storie Italiane.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 672.000 spettatori (14.1%), mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.533.000 spettatori (16.5%). Su Canale5 Forum totalizza 1.248.000 spettatori con il 18.5%.

Su Rai2, dopo TGSport Giorno (287.000 – 6.4%), I Fatti Vostri raduna 491.000 spettatori (9.1%) nella prima parte e 898.000 spettatori (10%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di Chicago P.D. registra 241.000 spettatori (4.6%) e Cotto e Mangiato arriva a 271.000 spettatori (3.7%).

Dopo Studio Aperto, la striscia dell’Isola dei Famosi totalizza 708.000 spettatori (6.4%), mentre Sport Mediaset coinvolge 783.000 spettatori (6.5%) e 468.000 spettatori (3.9%) nella parte Extra. Su Rai3, dopo una presentazione (127.000 – 3.1%), Elisir ottiene 228.000 spettatori (4.6%) e il TG3 delle 12 informa 671.000 spettatori (9.2%), mentre Quante Storie conquista 488.000 spettatori (4.4%) e Passato e Presente è seguito da 420.000 spettatori (3.5%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 221.000 spettatori pari al 4.6%.

Dopo il TG, La Signora in Giallo raduna 571.000 spettatori pari al 5.2%. Su La7 L’Aria che Tira interessa 254.000 spettatori con il 5.1% nella prima parte e 364.000 spettatori con il 3.8% nella seconda parte chiamata Oggi.

Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 77.000 spettatori (1.3%) e Celebrity Chef a 103.000 spettatori (0.9%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 67.000 spettatori (1.4%) nel primo episodio e 111.000 spettatori (1.3%) nel secondo episodio. A seguire Un Killer in Salotto segna 85.000 spettatori (0.7%).

Daytime Pomeriggio

Il tennis su Rai3 si ferma al 2.7%.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.676.000 spettatori con il 14% nella presentazione e 1.371.000 spettatori con il 14%. A seguire la replica della seconda stagione de Il Paradiso delle Signore registra 957.000 spettatori con l’11.9% e, dopo una breve edizione del TG1 (1.048.000 – 13%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.496.000 spettatori con il 18.6% nella presentazione e di 2.034.000 spettatori con il 24.1%.

Su Canale5 Beautiful raggiunge 2.480.000 spettatori pari al 20.5% e Endless Love incolla davanti al video 2.304.000 spettatori pari al 20.2%, mentre Uomini e Donne interessa 2.533.000 spettatori pari al 26.5% (Finale a 1.845.000 e il 22.3%).

A seguire il daytime di Amici fa sintonizzare 1.531.000 spettatori (19.1%), la striscia dell’Isola dei Famosi sigla 1.491.000 spettatori (18.8%) e La Promessa segna 1.492.000 spettatori (18.5%), mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.241.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 1.270.000 spettatori (15.4%) nella seconda parte (I Saluti a 1.158.000 e il 13%).

Su Rai2, dopo TG2 Eat Parade (825.000 – 6.8%) e TG2 Sì, Viaggiare (812.000 – 6.7%), il Giro d’Italia interessa 976.000 spettatori pari al 10% nel Giro in Diretta e 1.681.000 spettatori pari al 20.9% nel Giro all’Arrivo.

A seguire Processo alla Tappa colleziona 780.000 spettatori pari al 9.8%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 359.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 359.000 spettatori (3.3%) nel secondo episodio e 263.000 spettatori (2.7%) nel terzo episodio, mentre N.C.I.S. New Orleans ha conquistato 232.000 spettatori (2.7%) nel primo episodio e 288.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio.

A seguire The Mentalist raduna 322.000 spettatori (4%), mentre la striscia dell’Isola dei Famosi arriva a 178.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.063.000 spettatori (17.2%), mentre il tennis con gli Internazionali d’Italia coinvolge 234.000 spettatori (2.7%). A seguire Geo conquista 633.000 spettatori (7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 731.000 spettatori con il 6.8%, mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 440.000 spettatori con il 5.2%.

A seguire Sua maestà viene da Las Vegas sigla 298.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Tagadà è visto da 312.000 spettatori pari al 2.7% nella presentazione e da 379.000 spettatori pari al 4.1% (#Focus a 251.000 e il 3.2%), mentre C’era una Volta… il Novecento arriva a 155.000 spettatori pari all’1.8%.

Su Tv8 Il vero amore raggiunge 179.000 spettatori (1.6%), Recensione d’amore 182.000 spettatori (2.2%) e Amore a South Beach 192.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Un Killer in Salotto segna 137.000 spettatori (1.2%) e Sulle Orme del Traditore 88.000 spettatori (0.9%), mentre Storie Criminali interessa 110.000 spettatori (1.4%). A seguire Little Big Italy arriva a 155.000 spettatori (1.8%).

Seconda Serata

Benissimo Endless Love.

Su Rai1 Tv7 sigla 468.000 spettatori con l’8.3%. Su Canale5 Endless Love interessa 1.993.000 spettatori (20.2%), mentre TG5 Notte è visto da 672.000 spettatori (14.8%).

Su Rai2 ATuttoCampo raccoglie 255.000 spettatori pari al 2.7%, mentre Paradise – La Finestra sullo Showbiz interessa 116.000 spettatori pari al 3.1% nella parte rilevata fino alle 1:59. Su Italia1 Constantine segna 281.000 spettatori con il 5.9%.

Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 235.000 spettatori (2.9%). Su Rete4 East New York è la scelta di 244.000 spettatori (6.2%). Su La7 TGLa7 Notte è visto da 256.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 GialappaShow arriva a 131.000 spettatori (2.8%) nella parte rilevata fino alle 1:59. Sul Nove Che Tempo Che Fa segna 240.000 spettatori con il 2.8%.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 2.793.000 (23.1%)

Ore 20:00 4.268.000 (25.7%)

TG2

Ore 13:00 1.581.000 (13.7%)

Ore 20:30 983.000 (5.4%)

TG3

Ore 14:25 1.336.000 (12%)

Ore 19:00 1.414.000 (11.9%)

TG5

Ore 13:00 2.646.000 (22.7%)

Ore 20:00 3.251.000 (19.2%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.046.000 (11.1%)

Ore 18:30 375.000 (4%)

TG4

Ore 11:55 319.000 (4.6%)

Ore 18:55 494.000 (4.2%)

TGLA7

Ore 13:30 534.000 (4.4%)

Ore 20:00 1.259.000 (7.5%)

Ascolti TV per fasce auditel (share %)

RAI 1 18.41 17.94 16.9 16.93 15.3 25.76 22.98 13.14

RAI 2 6.35 3.14 6.57 8.99 14.11 3.44 4.4 4.62

RAI 3 5.42 8.97 4.12 8.03 2.75 8.84 4.51 2.6

RAI SPEC 5.77 7.11 7.47 5.37 5.8 6.17 5.17 4.59

RAI 35.95 37.15 35.06 39.33 37.97 44.21 37.05 24.94

CANALE 5 18.26 16.87 16.89 20.5 21.2 18.96 15.86 18.41

ITALIA 1 4.37 2 4.28 5.51 3.26 3.04 5.18 5.45

RETE 4 5.62 2.04 4.96 5.54 5.03 3.74 5.61 9.51

MED SPEC 10.26 12.41 12.25 7.93 8.58 8.1 10.01 12.47

MEDIASET 38.51 33.33 38.38 39.49 38.07 33.84 36.66 45.85

LA7+LA7D 5.03 4.17 4.71 4 3.77 3.44 6.86 6.77

SATELLITE 13.93 15.91 14.49 10.83 15.88 12.6 12.99 15.48

TERRESTRI 6.57 9.44 7.36 6.36 4.32 5.9 6.44 6.96

ALTRE RETI 20.5 25.35 21.85 17.19 20.2 18.5 19.43 22.44