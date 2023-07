PIPPITEL! – TESTA A TESTA PER AGGIUDICARSI LA PRIMA SERATA DI IERI TRA IL FILM “IL SAPORE DEL SUCCESSO”, TRASMESSO SU RAI1, CHE INCOLLA ALLO SCHERMO 1,8 MILIONI DI PERSONE (13,2% DI SHARE) E “CHI L’HA VISTO”, SU RAI3, CHE APPASSIONA UN NUMERO LEGGERMENTE INFERIORE DI TELESPETTATORI MA TOTALIZZA UNO SHARE PIÙ ALTO (13,4%) - SU RETE4 “ZONA BIANCA” CRESCE E SEGNA IL 7.4% CON 792.000 DI PERSONE – “TECHETECHETÈ” (17.7%) – “IN ONDA ESTATE” (7.9%) – “CONTROCORRENTE ESTATE” (5.1% E 4.9%) - “TG2 POST” (4.5%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 12 luglio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, il film Il sapore del successo, con Bradley Cooper e Riccardo Scamarcio, conquistare una magra media di 1.856.000 spettatori (13.2%), testa a testa con Chi l’ha visto? Speciale. Il programma d'inchiesta di Federica Sciarelli su Rai3 ha totalizzato 1.831.000 spettatori pari al 13.4% di share.

Su Canale5 il film The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo si ferma invece a una media di 1.398.000 spettatori con il 10.7%, mentre su Rete4 Zona Bianca condotto da Giuseppe Brindisi cresce e segna il 7.4% con 792.000 individui all'ascolto. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Il sapore del successo (Rai1) - 1.856.000 Chi l'ha visto? (Rai3) - 1.831.000 Birth of a Nation (Canale5) - 1.398.000 Delitti in Paradiso (Rai2) - 1.060.000 Zona Bianca (Rete4) - 792.000 Freedom Summer (Italia1) - 573.000 Name that Tune (Tv8) - 390.000 Atlantide Album (La7) - 301.000 Una notte al museo 2 - La fuga (Nove) - 279.000

In access prime time, Techetechetè su Rai1 realizza il 17.7% con 2.659.000 spettatori, mentre su Canale5 Paperissima Sprint Estate ne diverte 2.208.000 con il 14.7%. Per l'approfondimento, Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Estate su La7 svettano al 7.9%, Veronica Gentili con Controcorrente Estate raccoglie il 5.1% e il 4.9%, e su Rai2 Tg2 Post Estate il 4.5%. Al pomeriggio, il Tour de France all'arrivo segna su Rai2, mentre in tarda serata Storie di donne al bivio condotto da Monica Setta conferma con il 5.6% il buon risultato dell'esordio, sette giorni fa. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il sapore del successo 1.856.000 (13.2%). Canale5: The Birth of a Nation – Il risveglio di un popolo 1.398.000 (10.7%). Rai2: Delitti in Paradiso 1.060.000 (7.1%), 790.000 (6.6%). Italia1: Freedom Summer 573.000 (4.7%). Rai3: Chi l’ha Visto? Speciale 1.831.000 (13.4%), presentazione 1.491.000 (10.1%). Rete4: Zona Bianca 792.000 (7.4%). La7: Atlantide Album 301.000 (2.9%). Tv8: Name That Tune – Indovina la Canzone 390.000 (3.1%). Nove: Una notte al museo 2 – La fuga 279.000 (2%).

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 2.659.000 (17.7%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.208.000 (14.7%). Rai2: Tg2 Post Estate 676.000 (4.5%). Italia1: N.C.I.S. 1.031.000 (6.9%). Rai3: Via dei Matti n° 0 759.000 (5.3%), Un Posto al Sole 1.474.000 (9.7%). Rete4: Controcorrente Estate 736.000 (5.1%) nella prima parte, 738.000 (4.9%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.183.000 (7.9%). Tv8: 4 Hotel 383.000 (2.6%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 183.000 (1.2%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.138.000 (22.9%), Reazione a Catena 3.047.000 (26.6%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.131.000 (12.5%), Caduta Libera 1.850.000 (16.6%). Rai2: Hawaii Five-0 368.000 (3.4%), N.C.I.S. 547.000 (4.2%). Italia1: Studio Aperto Mag 301.000 (3%), C.S.I. Miami 397.000 (3.1%). Rai3: Tg Regione 1.649.000 (13.5%), Blob 726.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 569.000 (4.2%). La7: Padre Brown 97.000 (1.2%) nel primo episodio, 128.000 (1.2%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 256.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 307.000 (2.5%).

Seconda Serata

Rai1: Overland 555.000 (6.9%). Canale5: Madri – Una Vita d’Amore 336.000 (6.8%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 354.000 (5.6%). Italia1: La storia proibita 238.000 (5.3%). Rai3: Tg3 Linea Notte Estate 566.000 (7.3%). Rete4: Dalla Parte degli Animali, presentazione 245.000 (7%), 158.000 (5.9%). La7: TgLa7 Notte 125.000 (3.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 257.000 (11.4%), Tg1 ore 7.00 417.000 (14.3%), TgUnomattina Estate 719.000 (18.8%), Tg1 Ore 8.00 899.000 (22.6%), Unomattina Estate 727.000 (17%). Canale5: Prima Pagina Tg5 504.000 (20.3%), Tg5 Mattina 997.000 (24.9%), Morning News 666.000 (17.3%) nella prima parte, 730.000 (19.5%) nella seconda. Rai2: Tg2 ore 8.30 162.000 (4%), Radio2 Happy Family 202.000 (5.4%), Tg2 Dossier 176.000 (4.6%), Tg2 Flash 191.000 (4.6%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 106.000 (2.7%) nel primo episodio, 150.000 (4%) nel secondo, C.S.I. New York 114.000 (2.8%). Rai3: Agorà Estate 176.000 (4.5%), presentazione 149.000 (3.7%), Extra 139.000 (3.8%), Elisir – A Gentile Richiesta 146.000 (3.8%). Rete4: Agenzia Rockford 67.000 (1.8%), Detective in Corsia 86.000 (2.3%). La7: Omnibus 132.000 (3.6%), Coffee Break 142.000 (3.7%).

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.327.000 (17.6%), Camper 1.676.000 (16.2%). Canale5: Forum (il meglio di) 1.363.000 (20.2%). Rai2: Tg Sport 201.000 (4.6%), Viaggio di nozze in Turchia 414.000 (5.7%). Italia1: C.S.I. New York (secondo episodio) 336.000 (5.4%), Sport Mediaset 846.000 (7.1%). Rai3: Doc Martin 180.000 (3.5%), Tg3 ore 12.00 564.000 (7.9%), Quante Storie 407.000 (4.7%) nella prima parte, 391.000 (3.6%) nella seconda, Passato e Presente 369.000 (3.1%), Rai Parlamento Question Time 336.000 (4.0%). Rete4: Carabinieri 4 91.000 (1.9%), Il Segreto 127.000 (1.4%), La Signora del West 216.000 (1.9%). La7: L’Aria che Tira Estate 191.000 (3.7%), L’Aria che Tira Estate (Oggi) 283.000 (3%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.144.000 (18.4%), Don Matteo 9 1.049.000 (10.5%) nel primo episodio, 991.000 (12%) nel secondo, Sei Sorelle 802.000 (10.6%), Tg1 871.000 (11.4%), Estate in Diretta 1.580.000 (19.6%), presentazione 1.246.000 (16%). Canale5: Beautiful 2.718.000 (23.2%), Terra Amara 2.535.000 (24.2%), La Promessa 1.863.000 (21.5%), My Home My Destiny 1.450.000 (18.5%), Un Altro Domani 928.000 (11.8%). Rai2: Atletica Leggera 311.000 (2.9%), Tour de France 894.000 (11.1%), Tour Diretta a 811.000 (9.9%), Tour all’Arrivo 1.126.000 (14.6%), Toureplay 531.000 (6.8%).

Italia1: I Simpson 444.000 (4%) nel primo episodio, 450.000 (4.4%) nel secondo, I Griffin 405.000 (4.5%), Magnum P.I. 285.000 (3.5%) nel primo episodio, 257.000 (3.4%) nel secondo, Person of Interest 258.000 (3.3%). Rai3: Tg Regione 1.877.000 (16.7%), Rai Parlamento Telegiornale 158.000 (1.9%), Alla scoperta del ramo d’oro 223.000 (2.9%), Overland 431.000 (5.6%), Geo Magazine 721.000 (8.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 560.000 (5.7%), Tg4 – Diario del Giorno 460.000 (5.7%), Il castello di carte 356.000 (4.5%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 207.000 (2.4%), C’era una volta… il Novecento 110.000 (1.4%).

Principali notiziari della giornata TG1 13.30 - 2.875.000 (24.2%) 20.00 - 3.270.000 (23.9%) TG2 13.00 - 1.352.000 (11.8%) 20.30 - 991.000 (6.8%) TG3 14.25 - 1.378.000 (13.4%) 19.00 - 1.175.000 (11.3%) TG4 11.55 - 227.000 (3.2%) 18.55 - 458.000 (4.3%) TG5 13.00 - 2.917.000 (25.3%) 20.00 - 2.775.000 (20.1%) STUDIO APERTO (Italia1) 12.25 - 1.118.000 (11.9%) 18.30 - 383.000 (4.5%) TGLA7 13.30 - 500.000 (4.3%) 20.00 - 792.000 (5.7%)

