PIPPITEL! – TESTA A TESTA TRA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE DEI DAVID DI DONATELLO, SU RAI1, E LA FICTION “VIOLA COME IL MARE”. LA PRIMA OTTIENE IL 17.3% DI SHARE (2.8 MILIONI DI SPETTATORI), LA SERIE TV RADUNA LO STESSO NUMERO DI TELE-MORENTI, CON UNO SHARE DEL 16.7% - SUL NOVE L’ULTIMO APPUNTAMENTO CON "FRATELLI DI CROZZA" TOTALIZZA IL 5.4% - "CINQUE MINUTI" (22.4%) - IL RED CARPET DEI DAVID (15.8%) - "TG2 POST" (4.1%) - "PRIMA DI DOMANI" (3.7%) - GRUBER (8.2%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

viola come il mare 5

Nella serata di ieri, venerdì 3 maggio 2024, su Rai1 i David di Donatello hanno conquistato 2.818.000 spettatori pari al 17.3% di share. Su Canale5 la prima puntata di Viola Come il Mare 2 ha intrattenuto 2.899.000 spettatori con uno share del 16.7%. Su Rai2 Diabolik – Ginko all’attacco! è la scelta di 1.133.000 spettatori (6.1%).

Su Italia1 Tata Matilda e il grande botto ha incollato davanti al video 786.000 spettatori con il 4.1%. Su Rai3 Milva – Diva per Sempre segna 594.000 spettatori e il 3.3%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.265.000 spettatori (8.7%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 868.000 spettatori e il 5.8%.

Elio Germano - MICHELE RIONDINO - DAVID DI DONATELLO

Su Tv8 MasterChef ottiene 418.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove l’ultimo appuntamento con Fratelli di Crozza raduna 1.038.000 spettatori (5.4%). Sul 20 Safe House – Nessuno è al sicuro arriva a .000 spettatori (%). Su Rai4 Escape Plan – Fuga dall’inferno è scelto da .000 spettatori (%). Su Iris A Hostory of Violence è seguito da .000 spettatori pari al %. Su RaiMovie Forza 10 da Navarone sigla .000 spettatori (%).

paola cortellesi david di donatello

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raduna 4.256.000 spettatori (22.4%). A seguire il Red Carpet dei David di Donatello intrattiene 3.190.000 spettatori (15.8%). Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.954.000 spettatori pari al 19.6%. Su Rai2 TG2 Post interessa 839.000 spettatori pari al 4.1%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 1.130.000 spettatori (5.8%). Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.192.000 spettatori (6.1%) e Un Posto al Sole appassiona 1.577.000 spettatori (7.8%). Su Rete4 Prima di Domani ha raggiunto 740.000 spettatori e il 3.7%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.627.000 spettatori (8.2%).

lilli gruber

lilli gruber SERGIO MATTARELLA - CERIMONIA DAVID DI DONATELLO AL QUIRINALE