PIPPITEL! – LA TV È ANCORA IN VACANZA E RIPROPONE LE SOLITE REPLICHE: SU RAI1 “IL GIOVANE MONTALBANO” FA IL 19.1% DI SHARE CON 3 MILIONI DI SPETTATORI – SU CANALE5 LO SPECIALE IN RICORDO DI MAURIZIO COSTANZO SI FERMA AL 9% - BENE SU RAI2 LA PALLAVOLO MASCHILE CON LA PARTITA ITALIA-BELGIO MENTRE SU ITALIA1 “LE IENE PRESENTANO: INSIDE” AL 9% - “TECHETECHETÈ” (19.7%), “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.7%). APRILE E TELESE (5.9%), VIERO (4.3%)

Marco Zonetti per Dagospia

il giovane montalbano

Lunedì di rentrée dalle vacanze, quello di ieri 28 agosto 2023, ma l'offerta televisiva è ancora perlopiù quella estiva e densa di "ripassi" e riproposizioni. In prima serata ha come di consueto dominato l'immarcescibile fiction Il Giovane Montalbano in replica su Rai1, con 3.037.000 spettatori e il 19.1% di share, mentre su Canale5 la replica dello Speciale in ricordo di Maurizio Costanzo (che ieri avrebbe compiuto 85 anni) ha segnato solo il 9% con 1.432.000 affezionati.

Bene su Rai2 la pallavolo maschile con la partita dei Campionati Europei Italia-Belgio, arrivata a 1.746.000 con il 10.2%, mentre la replica de Le Iene presentano: Inside su Italia1 ha attirato 1.174.000 individui all'ascolto con il 9% di share. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Il giovane Montalbano (Rai1) - 3.037.000

2) Pallavolo Maschile - Italia-Belgio (Rai2) - 1.746.000

3) Maurizio Costanzo Show - Speciale 20 anni (Canale5) - 1.432.000

4) Le Iene presentano: Inside (Italia1) - 1.174.000

5) Copia originale (Rai3) - 803.000

6) The Rock (Rete4) - 476.000

7) Atlantide Files (La7) - 426.000

8) The Wedding Planner (Nove) - 378.000

9) Trappola in alto mare (Tv8) - 361.000

il giovane montalbano

In access prime time, Techetechetè su Rai1 conquista il 19.7% mentre Paperissima Sprint Estate segna su Canale5 il 14.7%. Un posto al sole su Rai3 riparte dall'8.5%, mentre per l'approfondimento Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Estate su La7 hanno raccolto il 5.9% e Controcorrente Estate su Rete4 con Alessandra Viero il 4.3% e il 4%.

Note dolenti per il Campionato di calcio dell'Arabia Saudita che, in access su La7d, con la partita Al Hilal-Al Ettifaq ha raggranellato solo 30.000 spettatori pari allo 0.2%, mentre in replica su La7 in seconda serata ha racimolato l'1.9% con 129.000 appassionati.

maurizio costanzo

Nel preserale, da segnalare Reazione a Catena su Rai1 con Marco Liorni con il suo 27.6% di share pari a 3.838.000 fan, mentre in seconda serata sempre su Rai1 il documentario di Pierluigi Diaco L'altro Costanzo, in omaggio all'amico Maurizio, ha totalizzato il 13.3% con 1.009.000 spettatori. Su Rai2 il nuovo ciclo di Underdog - Ho scommesso su di me di Laura Tecce è invece ripartito dal 4.3% di share con una media di 461.000 individui all'ascolto. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Giovane Montalbano 2 3.037.000 (19.1%). Canale5: Maurizio Costanzo Show – Speciale 20 Anni 1.432.000 (9%). Rai2: Campionati Europei di Pallavolo Maschile – Italia-Belgio 1.746.000 (10.2%). Italia1: Le Iene presentano: Inside 1.174.000 (9%), anteprima 869.000 (4.8%). Rai3: Copia originale 803.000 (4.9%). Rete4: The Rock 476.000 (3.6%). La7: Atlantide Files 426.000 (2.7%). Tv8: Trappola in alto mare 361.000 (2.3%). Nove: The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo 378.000 (2.5%).

il giovane montalbano

Access Prime Time

Rai1: Techetechetè 3.550.000 (19.7%). Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.645.000 (14.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.091.000 (6.1%). Rai3: Viaggio in Italia 1.013.000 (5.7%), Un Posto al Sole 1.539.000 (8.5%). Rete4: Controcorrente Estate 767.000 (4.3%) nella prima parte, 717.000 (4%) nella seconda. La7: In Onda Estate 1.071.000 (5.9%). Tv8: 4 Hotel 417.000 (2.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 469.000 (2.6%). La7: Roshn Saudi League – Al Hilal-Al Ettifaq 30.000 (0.2%).

Preserale

italia belgio 5

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.553.000 (23.2%), Reazione a Catena 3.838.000 (27.6%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.317.000 (12.9%), The Wall 2.116.000 (15.9%). Rai2: Hawaii Five-0 457.000 (3.6%) nel primo episodio, 644.000 (4%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 406.000 (3.4%), C.S.I. Miami 535.000 (3.5%). Rai3: Tg Regione 2.330.000 (15.8%), Blob 841.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Amore 609.000 (3.7%). La7: Padre Brown 112.000 (1.2%) nel primo episodio, 134.000 (1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 256.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 369.000 (2.3%).

Seconda Serata

Rai1: L’Altro Costanzo 1.009.000 (13.3%). Canale5: Tg5 Notte 528.000 (6%). Rai2: Underdog – Ho Scommesso su di Me 461.000 (4.3%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 395.000 (9.9%). Rai3: Il Fattore Umano 309.000 (3.2%). Rete4: Miami Vice 119.000 (3.3%). La7: Roshn Saudi League – Al Hilal-Al Ettifaq (replica) 129.000 (1.9%).

il giovane montalbano

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 217.000 (10.5%), Tg1 Ore 7.00 354.000 (12.4%), TgUnomattina Estate 630.000 (16.2%), Tg1 Ore 8.00 a 902.000 (21.8%), Unomattina Estate 814.000 (17.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 459.000 (18.7%), Tg5 Mattina 937.000 (22.4%), Morning News 869.000 (20.4%) nella prima parte, 837.000 (19.3%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 193.000 (4.4%), Radio2 Happy Family 168.000 (3.9%), Tg2 Dossier 97.000 (2.2%), Tg2 Flash 123.000 (2.7%).

Italia1: Dr. House – Medical Division 94.000 (2.2%) nel primo episodio, 89.000 (2.1%) nel secondo, C.S.I. New York 126.000 (2.7%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate (presentazione) 195.000 (4.7%), Agorà Estate 230.000 (5.4%), Agorà Extra 161.000 (3.8%), Elisir – A Gentile Richiesta 203.000 (4.5%). Rete4: Agenzia Rockford 40.000 (0.9%), Detective in Corsia 66.000 (1.5%), Carabinieri 6 145.000 (2.8%). La7: Omnibus 170.000 (4.5%), Coffee Break Estate 193.000 (4.4%).

maurizio costanzo 2

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.242.000 (15.8%), Camper 1.603.000 (14.9%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.510.000 (20.7%). Rai2: Tg Sport 129.000 (2.7%), La nave dei sogni – Maldive 414.000 (5.5%). Italia1: C.S.I. New York 213.000 (3.2%), Sport Mediaset 861.000 (7%). Rai3: Doc Martin 336.000 (6%), Tg3 Ore 12.00 825.000 (10.5%), Quante Storie 576.000 (5.9%), Geo Magazine 437.000 (3.8%), Passato e Presente 466.000 (3.7%). Rete4: Il Segreto 114.000 (1.2%), La Signora in Giallo 332.000 (2.7%). La7: L’Aria che Tira Estate 282.000 (5.1%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 325.000 (3.3%).

Pomeriggio

Il Giovane Montalbano 1

Rai1: Tg1 Economia 2.186.000 (17.8%), Don Matteo 12 1.255.000 (12.5%), Sei Sorelle 887.000 (10.8%), Tg1 1.050.000 (13.3%), Estate in Diretta 1.819.000 (20.4%), presentazione 1.513.000 (18.5%). Canale5: Beautiful 2.632.000 (21.1%), Terra Amara 2.680.000 (23.6%), La Promessa 2.157.000 (22.7%), My Home My Destiny 1.649.000 (19.6%), Rosamunde Pilcher – L’anello della discordia 1.111.000 (13.1%). Rai2: Gli Omicidi del Lago 346.000 (3.3%), Squadra Speciale Cobra 11 378.000 (4.4%) nel primo episodio, 523.000 (6.6%) nel secondo, Candice Renoir 381.000 (4.6%). Italia1: I Simpson 502.000 (4.1%) nel primo episodio, 458.000 (4.1%) nel secondo, American Dad! 326.000 (3.2%) nel primo episodio, 236.000 (2.5%) nel secondo, N.C.I.S.

italia belgio 4

New Orleans 217.000 (2.5%) nel primo episodio, 232.000 (2.9%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 374.000 (4.4%). Rai3: Tg Regione 2.316.000 (19.4%), In cammino. I sentieri dell’anima 533.000 (5.8%), Di là dal fiume e tra gli alberi 392.000 (4.7%), Overland 594.000 (7.3%), Geo Magazine 747.000 (8.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 667.000 (6.2%), Tg4 – Diario del Giorno 533.000 (6.2%), Cyberstalker – Connessioni pericolose 265.000 (3%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 208.000 (2.2%), C’era una volta… il Novecento 126.000 (1.5%).

Il Giovane Montalbano

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.083.000 (24.7%)

20.00 - 4.299.000 (25.9%)

TG2

13.00 - 1.513.000 (12.8%)

20.30 - 1.532.000 (8.6%)

TG3

14.25 - 1.582.000 (14.1%)

19.00 - 1.685.000 (13.6%)

TG4

11.55 - 268.000 (3.6%)

18.55 - 562.000 (4.4%)

TG5

13.00 - 3.137.000 (26.2%)

20.00 - 3.337.000 (19.8%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.314.000 (13.3%)

18.30 - 595.000 (6.1%)

TGLA7

13.30 - 528.000 (4.2%)

maurizio costanzo 3

20.00 - 1.054.000 (6.2%)

italia belgio 2 italia belgio 1 italia belgio 3