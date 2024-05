PIPPITEL! – VLADIMIR LUXURIA FA TRACOLLARE "L'ISOLA DEI FAMOSI" AL 15.8% DI SHARE, RADUNANDO 2 MILIONI DI TELE-MORENTI. E PENSARE CHE ERA IN COMPETIZIONE CON LA DEBOLISSIMA FICTION DI RAI1: "IL CLANDESTINO", CHE HA CONQUISTATO 2.9 MILIONI DI SPETTATORI (16.8%) - LO SCAZZO TRA “BANIJAY”, SOCIETA’ PROPRIETARIA DEL FORMAT, E MEDIASET. LA CASA DI PRODUZIONE STA PENSANDO DI TRASFERIRE IL PROGRAMMA SU ALTRI CANALI (MAGARI IL NOVE?) - IL PROSSIMO ANNO POTREBBE TORNARE ILARY BLASI ALLA CONDUZIONE...

1- L’ISOLA DEI FAMOSI: LUXURIA, ILARY BLASI, CANALE 5 ED IL MERCATO (RETROSCENA TVBLOG)

L’isola dei famosi sta attraversando certamente un momento non facile. Gli ascolti di questa edizione 2024 sono sotto di due punti rispetto a quelli dell’edizione 2023. I cambiamenti dunque sembrano non aver funzionato a dovere. Sappiamo che l’editore ha deciso di consegnare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria, che ha preso il posto di Ilary Blasi. In attesa che si concluda questa edizione, sono in atto ragionamenti sul futuro di questo format portato al successo da Simona Ventura nella Rai2 di Antonio Marano.

Come abbiamo già avuto modo di dire, Banijay, la società proprietaria del format pare non abbia gradito la decisione di affidare la conduzione del programma a Vladimir Luxuria e ora che i risultati di ascolto gli danno ragione, ha avviato una interlocuzione con Mediaset circa il futuro della sua trasmissione. Dal canto suo Mediaset sta prendendo atto degli ascolti in calo del programma e sta accarezzando l’idea, nel caso il format resti a Cologno Monzese, di fare un passo indietro circa il cast.

Si vocifera infatti di un ritorno di Ilary Blasi alla conduzione della prossima edizione de L’isola dei famosi. Magari con qualche vero famoso in più nel cast. Battiti live, che passa su Canale 5, come il Tim summer hits passa su Rai1, entrambe le circostanze anticipate da TvBlog, sarà il banco di prova per Ilary Blasi per la decisione finale di Mediaset circa il ritorno della conduttrice alla guida de L’isola dei famosi.

Ascolti di questa edizione dell’Isola che per altro non sarebbe onesto imputare unicamente alla conduzione di Luxuria, certamente più adatta nel ruolo più graffiante di opinionista, ma anche ad un cast fatto sempre meno di famosi e ad una male assortita coppia di opinionisti.

Banijay però non se ne sta con le mani in mano e non ci sta a vedere il suo format in qualche modo non gratificato. Ecco che, complici una serie di richieste provenienti da altri broadcaster, sta accarezzando l’idea di soddisfare le sirene di altre reti, che vorrebbero l’ Isola dei famosi per i prossimi anni. Sarebbero infatti in corso dei contatti fra Banijay e altre realtà televisive circa il passaggio dell’Isola verso altri lidi. Rigorosamente però con la conduzione di Ilary Blasi. […]

2-ASCOLTI TV | LUNEDÌ 6 MAGGIO 2024. IL CLANDESTINO 16.8% (2,98 MLN), ISOLA CALA AL 15.8% (2,04 MLN). LA RUOTA DELLA FORTUNA PARTE DAL 22.8% (PRESENTAZIONE 18.5%)

Matteo Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 6 maggio 2024, su Rai1 la fiction Il Clandestino ha conquistato 2.978.000 spettatori pari al 16.8% (primo episodio a 3.200.000 e il 16.4%, secondo episodio a 2.743.000 e il 17.3%). Su Canale5 - dalle 21.39 all’1.14 - L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.040.000 spettatori con uno share del 15.8% (Isla Bonita a 890.000 e il 25.4%).

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.733.000 spettatori pari al 10.9% (presentazione dalle 21.25 alle 21.46 a 1.297.000 e il 6.2%). Su Italia1 The Trasporter Legacy è visto da 1.119.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3 Far West segna 910.000 spettatori pari al 5.5% (presentazione a 622.000 e il 3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 757.000 spettatori (5.3%).

Su La7 100 Minuti raggiunge 833.000 spettatori e il 4.7% . Su Tv8 GialappaShow ottiene 764.000 spettatori con il 4.4% (replica in seconda serata della stessa puntata: 264.000 – 4.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 345.000 spettatori con l’1.9% (replica in seconda serata: 200.000 – 2.6%).

Access Prime Time

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.142.000 spettatori (20.8%) e Affari Tuoi conquista 5.561.000 spettatori pari al 26.3% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.268.000 spettatori pari al 15.4%. Su Rai2 FBI segna 550.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 461.000 spettatori con il 7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.088.000 spettatori (5.3%) e Un Posto al Sole appassiona 1.501.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 781.000 spettatori con il 3.8%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.781.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 Tris per Vincere raduna 523.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 605.000 spettatori (2.9%).

Preserale

L’Eredità non scalfita dalla Ruota (ma non c’erano i tg su Rai3).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.747.000 spettatori pari al 23.4% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.052.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 La Ruota della Fortuna ha intrattenuto 1.949.000 spettatori e il 18.5% dalle 18.41 alle 18.51 nel segmento Gira La Ruota della Fortuna, e 3.178.000 spettatori con il 22.8% (nel dettaglio l’ultimo segmento dalle 19.37 alle 19.57 segna 3.700.000 spettatori e il 23.5%). Su Rai2 NCIS Hawai’i raccoglie 459.000 spettatori (3.4%). SWAT raccoglie 731.000 spettatori (4.1%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 282.000 spettatori con il 2.3% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 544.000 spettatori con il 3.2%. Su Rai3 Geo segna 1.164.000 spettatori con l’8.8% e 1.280.000 spettatori con il 7.9% dopo le news dei TGR in onda in versione diretta (1.637.000 – 10.7%). A seguire Blob segna 691.000 spettatori pari al 3.8% e La Gioia della Musica raccogli 734..000 spettatori pari al 3.8%. Su Rete4 Terra Amara interessa 677.000 spettatori (3.8%). Su La7 Padre Brown raduna 203.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 254.000 spettatori (1.6%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 432.000 spettatori (2.7%).

Daytime Mattina

Su Rai1 al posto di TgUnoMattina, non in onda per lo sciopero, la Rassegna Stampa di Rai News delle 6.59 interessa 364.000 spettatori con il 9.9%, Sapori e Colori raggiunge 318.000 spettatori con il 7%,#Basta la Salute segna 337.000 spettatori con il 6.4%. Il TG1 delle 8 della durata di 7 minuti è seguito da 673.000 spettatori con il 13%. 24MM ha informato 651.000 spettatori con il 12.9%. Dopo una breve Rassegna Stampa (576.000 – 11.8%), dalle 8.30 Unomattina intrattiene 671.000 spettatori con il 15.7% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 939.000 spettatori con il 21.8%.

Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 639.000 spettatori con il 18.6% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.131.000 spettatori con il 22.7%. Mattino Cinque News raccoglie 864.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte e 830.000 spettatori con il 19.5% nella seconda parte (I Saluti a .000 e il %). Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (358.000 – 10%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 999.000 spettatori (19.7%) mentre …E viva il Videobox si porta a 361.000 spettatori (7.5%). Radio2 Social Club è visto da 355.000 spettatori (8.5%) mentre – al posto dell’informazione del Tg2 – Il Commissario Voss arriva a 167.000 spettatori (3.8%).

Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 121.000 spettatori (2.4%) mentre Chicago Fire sigla 117.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio e 170.000 spettatori (4.2%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 219.000 spettatori e il 4.9%. Su Rai3 Geo raccoglie 192.000 spettatori pari al 4.1%. Agorà convince 200.000 spettatori con il 4.4 (Extra: 139.000 – 3.4%) mentre Re Start totalizza 102.000 spettatori pari al 2.4%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 128.000 spettatori (2.5%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 144.000 spettatori (3.4%).

Tempesta d’Amore segna 264.000 spettatori con il 6.1%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 161.000 spettatori (3.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 272.000 spettatori (5.1%), di 220.000 spettatori (4.8%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 199.000 spettatori (4.7%).