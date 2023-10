PIPPITEL! - NEMMENO LA RISSA TRASH CON TANTO DI “IO TI AMMAZZO” TRA RIGAU E PIAZZOLLA RISOLLEVA GLI ASCOLTI FLOP DI MAGA MERLINO: LA SECONDA PARTE DI POMERIGGIO5 (PROPRIO QUELLA DELLO SCAZZO) SPROFONDA AL 14.2% CONTRO MATANO AL 21% - IN PRIMA SERATA SU RAI1 “TALE E QUALE SHOW” AL 22% DI SHARE DOPPIA LA FICTION DI CANALE5 “LA VOCE CHE HAI DENTRO” (11.1%) - SU RETE4 “QUARTO GRADO” AL 9.7%, CROZZA SUL NOVE AL 6%, LA PARROCCHIETTA DI “PROPAGANDA LIVE” AL 5.6% - VESPA (20.9%), AMADEUS (22.8%), “STRISCIA” (15%) - DAMILANO (5.9%), PORRO (5.1%) GRUBER (7.7%)

Rigau minaccia di morte Piazzolla in diretta a #Pomeriggio5



Come reagirà l'editore a questa puntata? #AscoltiTv pic.twitter.com/fODDu6iie0 — Boomerissima (@Boomerissima) October 6, 2023

Marco Zonetti per Dagospia

tale e quale show 5

Venerdì sera televisivo, quello di ieri 6 ottobre 2023, dominato da Tale e Quale Show condotto da Carlo Conti su Rai1 che ha conquistato il 22% di share con 3.381.000 spettatori. Doppiata l'ultima puntata della fiction La voce che hai dentro con Massimo Ranieri, che su Canale5 ha inchiodato all'11.1% con 1.876.000 affezionati.

Quarto Grado, con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero su Rete4, ha dal canto suo realizzato 1.344.000 teste con il 9.7% mentre, per quanto riguarda la sfida della satira, Fratelli di Crozza con Maurizio Crozza sul Nove svetta con 1.116.000 appassionati pari al 6% mentre Propaganda Live condotto da Zoro su La7 si ferma a 738.000 con il 5.6%. Il documentario di Rai3 Totò e il principe De Curtis ha, dal canto suo, divertito 586.000 teste con il 3.3%.

javier rigau myrta merlino andrea piazzolla a pomeriggio 5

Per lo sport, su Rai2 il match di rugby Francia-Italia ha appassionato 507.000 tifosi con il 2.7% e su Tv8 le qualifiche per il Gran Premio di Formula1 del Qatar ne hanno raccolti 368.000 con il 2.1%. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Tale e Quale Show (Rai1) - 3.381.000

2) La voce che hai dentro (Canale5) - 1.876.000

3) Quarto Grado (Rete4) - 1.344.000

4) Big Game - Caccia al Presidente (Italia1) - 1.194.000

5) Fratelli di Crozza (Nove) - 1.116.000

6) Totò e il principe De Curtis (Rai3) - 586.000

7) Francia-Italia - Rugby (Rai2) - 507.000

8) Propaganda Live (La7) - 738.000

9) Gran Premio del Qatar - Formula1 (Tv8) - 368.000

propaganda live 2

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa raccolgono il 20.9%, mentre Affari Tuoi di Amadeus svetta al 22.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia ne diverte 2.971.000 con il 15%. Su Rai3 Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre conquista il 5.9%, su Rete4 Nicola Porro con Stasera Italia raggiunge il 5% e il 5.1%, su La7 Lilli Gruber con Otto e Mezzo spopola al 7.7%.

maurizio crozza imita matteo salvini

Pino Insegno, in fascia preserale con il suo Mercante in Fiera, non va oltre l'1.9% e il 2.3%, battuto dai telefilm che lo precedono. Al pomeriggio, Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 totalizza 1.759.000 spettatori con il 21%, e - nella presentazione - 1.478.000 pari sempre al 21%, mentre su Canale5 l'ulteriore virata trash di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino non ottiene l'effetto sperato e non va oltre 1.239.000 spettatori (17.5%) nella prima parte, 1.163.000 (14.3%), 1.149.000 (12.4%) nei saluti. Nel pomeriggio di La7, il programma storico-culturale C'era una volta il Novecento con Luca Sappino e Alessio Orsingher cresce e supera la soglia psicologica del 2% con una media di 162.000 spettatori.

la voce che hai dentro 3 alessandra viero gianluigi nuzzi quarto grado alessandra viero gianluigi nuzzi quarto grado propaganda live 1 JAVIER RIGAU - MYRTA MERLINO - ANDREA PIAZZOLLA - POMERIGGIO CINQUE tale e quale show 6 javier rigau myrta merlino andrea piazzolla a pomeriggio 5 javier rigau myrta merlino andrea piazzolla pomeriggio 5 javier rigau myrta merlino andrea piazzolla pomeriggio 5 myrta merlino pomeriggio 5 la voce che hai dentro 1 tale e quale show 1 tale e quale show 2 tale e quale show 3 tale e quale show 7 la voce che hai dentro 4 la voce che hai dentro 6 tale e quale show 4 la voce che hai dentro 5 la voce che hai dentro 2