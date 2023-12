PIPPITEL! - NUNZIA DE GIROLAMO, CON "AVANTI POPOLO", SI È ARENATA AL 2.3%, QUADRUPLICATA DA "LE IENE" (10.6%), SUPERATA DA "DIMARTEDÌ" (8.1%) E DA "È SEMPRE CARTABIANCA" (5.7%) - LA SCONFITTA DEL NAPOLI CONTRO IL FROSINONE IN COPPA ITALIA È STATA VISTA DA 3.1 MILIONI DI SPETTATORI (16.1%) - SANREMO GIOVANI SI FERMA AL 14.4% - LILLI GRUBER ASSENTE ANCHE IERI DALLA CONDUZIONE DI "OTTO E MEZZO" A CAUSA DELLA MORTE DELLA MAMMA...

Marco Zonetti per Dagospia

napoli frosinone

Prima serata televisiva quella di ieri, 19 dicembre 2023, che vede predominare Canale5 con la Coppa Italia e la partita Napoli-Frosinone. Il calcio ha totalizzato il 16.1% con 3.111.000 spettatori. Su Rai1 Sanremo Giovani con Amadeus si è fermato al 14.4% con 1.806.000 appassionati.

Come ogni martedì che si rispetti, spazio alla consueta sfida a quattro per l’approfondimento. Per l'ennesima volta, fanalino di coda è stata Nunzia De Girolamo con Avanti Popolo su Rai3, arenatasi al 2.3% con 361.000 anime. Quadruplicata da Le Iene con Veronica Gentili e Max Angioni su Italia1 (1.426.000 - 10.6%) e da diMartedì con Giovanni Floris su La7 (1.292.000 - 8.1%) e ampiamente superata da È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer su Rete4 (786.000 - 5.7%).

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

La simpatica Nunzia è stata - per la quarta volta consecutiva - vastamente battuta perfino dal film natalizio di Tv8, Una corona per Natale, che ha ottenuto il 3.9%% con 717.000 affezionati, e testa a testa con il film del Nove, Ladyhawke, con il suo 2.0% di share pari a 327.000 individui all'ascolto.

Bene invece il film di Rai2 con Marco Giallini e Gigi Proietti, Io sono Babbo Natale, che ha totalizzato l'8.1% con 1.484.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

1) Napoli-Frosinone (Canale5) – 3.111.000

2) Sanremo Giovani – 1.806.000

6) Io sono Babbo Natale (Rai2) – 1.484.000

3) Le Iene Show (Italia1) – 1.426.000

4) diMartedì (La7) – 1.292.000

5) È sempre Cartabianca (Rete4) – 786.000

7) Una corona per Natale (Tv8) – 717.000

8) Avanti Popolo (Rai3) – 361.000

9) Via dall'incubo (Nove) – 327.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 21.4%, mentre Amadeus con Affari Tuoi a seguire ha ottenuto il 23.9. Striscia la Notizia in versione ridotta per via della partita di Coppa Italia ha raccolto invece il 15.8%.

NUNZIA DE GIROLAMO - AVANTI POPOLO

I talk di approfondimento hanno visto Giovanni Floris sostituire per il secondo giorno consecutivo Lilli Gruber (assente a causa della morte della mamma) a Otto e mezzo su La7 svettando all'8.1%. Marco Damilano su Rai3 con Il Cavallo e la Torre segna il 6.1%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.5% complessivamente nelle sue due parti e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.1%. In fascia preserale, Pino Insegno con Il Mercante in Fiera su Rai2 raccoglie il 2.2% complessivamente nelle sue due parti.

napoli frosinone

Su Rai3 a mezzogiorno bene Patrizia Senatore con Tg3-Fuori Tg, che totalizza il 6,5%, mentre al pomeriggio il nuovo programma La Biblioteca dei Sentimenti con Maurizio De Giovanni e Greta Mauro cala già al 2.4%. Pierluigi Diaco con Bella Ma' su Rai2 totalizza invece il 5.4% .

Male su Canale5 Myrta Merlino, cui il restyling di Pomeriggio Cinque non sta giovando. Ieri ha infatti ottenuto il 15.1% con 1.364.000 spettatori, il 12.8% con 1.367.000 e il 10.9% con 1.278.000, ampiamente superata da Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 (20.7% e 21.5%), e battuta ancora una volta in valori assoluti in tutte le sue tre parti da Sveva Sagramola con Geo, che ha segnato 1.454.000 appassionati con il 13.3%.

napoli frosinone amadeus sanremo giovani 2 nunzia de girolamo a avanti popolo