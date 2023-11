PIPPITEL! - LA PARTITA ITALIA E UCRAINA, SU RAI1, RADUNA 8,7 MILIONI DI TELESPETTATORI E FA IL 38.7% DI SHARE - IL "GRANDE FRATELLO" RESISTE AL 18.9%, 2,5 MILIONI DI TELE-MORENTI - IL FILM "GLI ULTIMI SARANNO ULTIMI", CON PAOLA CORTELLESI E ALESSANDRO GASSMANN, CAPITALIZZA IL SUCCESSO DELL'ATTRICE: 6.1% - PINO INSEGNO E IL SUO "MERCANTE IN FIERA" RIMANGONO INCHIODATI AL 2.1%-2.3%

Marco Zonetti per Dagospia

ucraina italia mudryk cristante

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 20 novembre 2023 vedono in prima serata su Rai1 la stravittoria della partita di calcio Ucraina-Italia, valevole per le qualificazioni al campionato europeo 2024 e terminata zero a zero. La Nazionale ha radunato la cifra monstre di 8.783.000 spettatori pari al 38.7% di share. Il Grande Fratello condotto da Alfonso Signorini, dal canto suo, non perde il suo zoccolo duro e, non scalfito dal calcio su Rai1, segna su Canale5 il consueto 18.9% pari a 2.593.000 affezionati.

Su Rai2 il film con Paola Cortellesi e Alessandro Gassmann, Gli ultimi saranno ultimi, capitalizza intelligentemente il successo dell'attrice-regista al cinema e totalizza 1.202.000 teste equivalente al 6.1%, terzo programma più visto in prima serata, mentre il film di Italia1, Richie Rich - Il più ricco del mondo, si ferma al 3.8% con 764.000 individui all'ascolto.

VLADIMIR PUTIN IN SALA VAR - MEME

Per l'approfondimento, Quarta Repubblica con Nicola Porro su Rete4 ha raccolto il 6.0% pari a 926.000 teste (in crescita) mentre su Rai3 Indovina chi viene a cena - Cult condotto da Sabrina Giannini ha siglato il 4.5% con 943.000 persone sintonizzate. Sul Nove Il Contadino cerca Moglie con Gabriele Corsi ha divertito 347.000 appassionati con il 2.2% di share.

Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Ucraina-Italia (Rai1) - 8.783.000 Grande Fratello (Canale5) - 2.593.000 Gli ultimi saranno ultimi (Rai2) - 1.202.000 Indovina chi viene a cena - Cult (Rai3) - 943.000 Quarta Repubblica (Rete4) - 926.000 Richie Rich - Il più ricco del mondo (Italia1) - 764.000 Tina (La7) - 503.000 Io prima di te (Tv8) - 365.000 Il contadino cerca moglie (Nove) - 347.000

alex schwazer al grande fratello

In access prime time, Striscia la Notizia su Canale5 ha totalizzato contro la partita il 12.1%, mentre per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha segnato il 5.8%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.5%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.1% nelle sue due parti complessivamente, e Manuela Moreno, solito fanalino di coda, con Tg2 Post su Rai2 il 3.9%.

In fascia preserale su Rai2 Il Mercante in Fiera di Pino Insegno inchioda come di consueto al 2.1% e al 2.3%. In seconda serata su Rai1, malgrado il traino monstre della Nazionale, Francesco Giorgino debutta con il suo programma XXI Secolo all'8.9% di share pari a una media di 930.000 spettatori, mentre su Rai2 Luisella Costamagna con il suo Tango cresce e conquista il 3.4% con 295.000.

grande fratello alfonso signorini

Con ampi spazi dedicati all'omicidio di Giulia Cecchettin, Eleonora Daniele con Storie Italiane su Rai1 ottiene al mattino il 22.1% e vola al 24.0% nella seconda parte; al pomeriggio su Rai2, Milo Infante con Ore14 sfiora il 9% di share con 1.034.000 spettatori; e sempre in fascia pomeridiana Alberto Matano - appena nominato vicedirettore ad personam dell'Intrattenimento Day Time Rai - con La Vita in Diretta su Rai1 conquista il 22.0% e il 22.9% travolgendo ancora una volta Myrta Merlino e il suo Pomeriggio Cinque su Canale5, fermo al 15.4%, al 13.8% e al 13.0%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

ucraina italia

Prima Serata

Rai1: Calcio – Qualificazioni Euro2024 - Ucraina-Italia 8.783.000 (38.7%) ). Canale5: Grande Fratello 2.593.000 (18.9%), Grande Fratello Night 1.166.000 (28.8%), Grande Fratello Live 665.000 (19.1%). Rai2: Gli ultimi saranno ultimi 1.202.000 (6.1%). Italia1: Richie Rich – Il più ricco del mondo 764.000 (3.8%). Rai3: Indovina Chi Viene a Cena – Cult 943.000 (4.5%), (presentazione) 631.000 (2.7%). Rete4: Quarta Repubblica 926.000 (6%). La7: Tina – What’s Love Got To Do With It 503.000 (2.7%). Tv8: Io prima di te 365.000 (1.9%). Nove: Il Contadino Cerca Moglie 462.000 (2.2%), 240.000 (2.3%).

Access Prime Time

Canale5: Striscia la Notizia 2.838.000 (12.1%). Rai2: Tg2 Post 919.000 (3.9%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.379.000 (6%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.453.000 (6.5%), Un Posto al Sole 1.754.000 (7.4%). Rete4: Stasera Italia 959.000 (4.3%) nella prima parte, 896.000 (3.8%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.373.000 (5.8%). Tv8: 100% Italia 396.000 (1.7%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 570.000 (2.5%).

Preserale

pino insegno il mercante in fiera

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.265.000 (22.1%), Reazione a Catena 4.531.000 (25.4%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.907.000 (14.1%), Caduta Libera 2.929.000 (17.2%). Rai2: Tg Sport Sera (595.000 – 4.3%), Castle 589.000 (3.4%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 415.000 (2.1%), Il Mercante in Fiera 473.000 (2.3%). Italia1: Studio Aperto Mag 554.000 (3.6%) C.S.I. Miami 837.000 (4.3%). Rai3: Tgr 2.787.000 (14.9%), Blob 1.181.000 (5.8%), Nuovi Eroi 1.122.000 (5.3%). Rete4: Tempesta d’Amore 696.000 (3.4%). La7: Padre Brown 205.000 (1.2%). Tv8: Celebrity Chef 491.000 (2.7%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 636.000 (3.4%).

Seconda Serata

Rai1: XXI Secolo – Quando il Presente diventa Futuro 930.000 (8.9%), Tg1 792.000 (8.4%), Viva Rai2! …e anche un po’ Rai1 298.000 (6.4%). Canale5: Tg5 Notte 553.000 (19.2%). Rai2: Tango 295.000 (3.4%) ). Italia1: Tower Heist – Colpo ad alto livello 345.000 (4.6%). Rai3: Roman Abramovich – L’equilibrista 657.000 (5.5%), Tg3 - Linea Notte 455.000 (6.5%). Rete4: Forget Paris 151.000 (3.8%). La7: Uomini che odiano le donne 122.000 (2%). Tv8: GialappaShow 141.000 (2.3%).

DAYTIME

italia ucraina 1

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 368.000 (9.2%), Tg1 Ore 7.00 341.000 (9.5%), Tg1 Ore 8.00 941.000 (18.3%), Uno Mattina 877.000 (18.3%), Storie Italiane (prima parte) 1.004.000 (22.1%). Canale5: Prima Pagina Tg5 578.000 (17.4%), Tg5 Mattin Ore 8.00 1.122.000 (21.8%), Mattino Cinque News 990.000 (20.7%) nella prima parte, 976.000 (21.6%) nella seconda, I Saluti 891.000 (19.4%). Rai2: Mattin Show! 328.000 (9.5%), Glass Cam 422.000 (11.1%), Viva Rai2! 990.000 (19.7%), …E viva il Videobox!294.000 (5.8%), Tg2 Ore 8.30 223.000 (4.4%), Radio2 Social Club 306.000 (6.5%).

Italia1: Lovely Sara 198.000 (4.2%), Chicago Med 110.000 (2.2%) nel primo episodio, 190.000 (4.1%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 152.000 (3.3%). Rai3: Buongiorno Italia 394.000 (10.1%), Tgr Buongiorno Regione479.000 (9.1%), Agorà (presentazione) 287.000 (5.6%), Agorà 272.000 (5.7%), Re Start 189.000 (4.2%). Rete4: Super Car 118.000 (2.4%), A-Team 108.000 (2.4%). La7: Omnibus (News) 112.000 (2.7%), TgLa7 230.000 (4.3%), Omnibus (Dibattito) 196.000 (4%), Coffee Break 204.000 (4.5%). Tv8: Natale a Rocky Mountain 67.000 (1.5%).

Mezzogiorno

il mercante in fiera

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.304.000 (24%), È Sempre Mezzogiorno 1.758.000 (17.9%). Canale5: Grande Fratello 754.000 (16%), Forum 1.345.000 (18.5%). Rai2: Tg Sport Giorno 269.000 (5.4%), I Fatti Vostri 494.000 (8.3%) nella prima parte, 894.000 (9.7%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 199.000 (3.5%), Cotto e Mangiato – Il Menù al Borgo 271.000 (3.5%), Grande Fratello 491.000 (4.2%), Sport Mediaset 708.000 (5.4%), Sport Mediaset Extra 528.000 (4%).

Rai3: Elisir (presentazione) 169.000 (3.6%), Elisir 293.000 (5.2%), Tg3 Ore 12.00 734.000 (9.4%), Quante Storie 669.000 (5.8%), Passato e Presente 521.000 (4%). Rete4: Carabinieri 84.000 (1.6%), Il Segreto 201.000 (2.1%), La Signora in Giallo 613.000 (4.9%). La7: L’Aria che Tira 271.000 (4.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 469.000 (4.6%).

Pomeriggio

paola cortellesi premiata alla festa del cinema di roma

Rai1: Tg1 Economia 2.351.000 (18.2%), La Volta Buona 1.494.000 (12.3%) nella presentazione, 1.389.000 (13.4%), Il Paradiso delle Signore 1.799.000 (19.6%), Tg1 1.710.000 (18.2%), La Vita in Diretta 2.154.000 (22%) nella presentazione, La Vita in Diretta 2.668.000 (22.9%). Canale5: Grande Fratello 2.382.000 (18%), Beautiful 2.727.000 (20.6%), Terra Amara 2.769.000 (22.7%), Uomini e Donne 2.579.000 (24.6%), Uomini e Donne -Finale 1.837.000 (19.7%), Amici 1.597.000 (17.5%), La Promessa 1.523.000 (16.3%), Pomeriggio Cinque 1.536.000 (15.4%) nella prima parte, 1.601.000 (13.8%) nella seconda, Pomeriggio Cinque - I Saluti 1.678.000 (13%).

Rai2: Ore 14 1.034.000 (8.9%), BellaMa’ 639.000 (6.8%), Radio2 Happy Family 340.000 (3.3%), Saluti 338.000 (3%), Tg2 Ore 18.15 461.000 (3.6%). Italia1: I Simpson 521.000 (4.2%) nel primo episodio, 545.000 (4.5%) nel secondo, 446.000 (4.1%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 339.000 (3.6%) nel primo episodio, 371.000 (4%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 361.000 (3.3%). Rai3: Tgr 1.958.000 (15.6%), Il Palio d’Italia 308.000 (3.2%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 250.000 (2.7%), Aspettando… Geo 642.000 (6.9%), Geo 1.434.000 (12.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 722.000 (6.2%), Tg4 - Diario del Giorno 551.000 (5.9%), Il Burbero 380.000 (3.5%). La7: Tagadà (presentazione) 441.000 (3.7%), Tagadà 404.000 (4.2%), Tagadà #Focus 355.000 (3.8%), C’era una volta… il Novecento 205.000 (1.8%). Tv8: Natale sotto le stelle 359.000 (3.8%), Un finale natalizio da favola 356.000 (3%). Nove: Little Big Italy 269.000 (2.2%).

paola cortellesi foto di bacco (3)

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.315.000 (25.1%)

20.00 - 5.422.000 (26.5%)

TG2

13.00 - 1.794.000 (14.77%)

20.30 - 971.000 (4.3%)

TG3

14.25 - 1.480.000 (12.2%)

19.00 - 2.317.000 (14.4%)

TG4

11.55 - 248.000 (3.3%)

18.55 - 708.000 (4.2%)

TG5

13.00 - 2.916.000 (23.6%)

20.00 - 3.671.000 (17.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.122.000 (11.5%)

18.30 - 672.000 (5.1%)

TG LA7

13.30 - 652.000 (5%)

20.00 - 1.391.000 (6.6%)