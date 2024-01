PIPPITEL! - LA PRIMA SERA DELL'ANNO 2.4 MILIONI DI TELESPETTATORI (16.1% DI SHARE) SI SONO SINTONIZZATI SU RAI1 PER VEDERE "MERAVIGLIE D'AFRICA", DOC DI ALBERTO ANGELA - IL FILM "NATALE A TUTTI I COSTI", SU CANALE5, RADUNA 2.5 MILIONI DI TELE-MORENTI (14.6%) - IN ACCESS PRIME TIME AMADEUS, CON "AFFARI TUOI", SUPERA I 5 MILIONI DI PERSONE ALL'ASCOLTO - IL CONCERTO DAL TEATRO LA FENICE DI VENEZIA OTTIENE 3.1 MILIONI DI SPETTATORI...

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 1 gennaio 2024 vedono, in prima serata, Alberto Angela con il suo Meraviglie d'Africa - Namibia conquistare una media di 2.499.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Canale5 il film in prima visione con Christian De Sica, Natale a tutti i costi, ha invece segnato 2.519.000 individui all'ascolto con il 14.6%. L'anno scorso Roberto Bolle con Danza con me segnò su Rai1 il 17.9% con 2.798.000 teste, ma contro un Canale5 fermo al 12.3% e a 1.867.000 spettatori.

Tornando a ieri sera, ottimo risultato per il film documentario Io, noi e Gaber su Rai3, che ha raccolto un buon 9.5% con 1.604.000 teste, mentre nella "guerra dei film" ha prevalso il classico Genitori in trappola con Lindsay Lohan che, su Rai2, ha divertito 1.333.000 persone con il 7.3%. Vediamo la classifica dei programmi della prima serata per numero di spettatori:

Natale a tutti i costi (Canale5) - 2.519.000 Meraviglie d'Africa - Namibia (Rai1) - 2.499.000 Io, noi e Gaber (Rai3) - 1.604.000 Genitori in trappola (Rai2) - 1.333.000 Forrest Gump (Italia1) - 1.057.000 The Family Man (Rete4) - 582.000 Potevo rimanere offeso! (Nove) - 500.000 Attenti a quelle due (Tv8) - 379.000 Master and Commander (La7) - 368.000

In access prime time, Amadeus con Affari tuoi inizia l'anno nuovo superando i 5 milioni di spettatori (5.024.000) con il 25.4%, mentre Striscia la Notizia su Canale5 sigla il 16.5% con 3.266.000 teste. Quanto ai concerti, dalle 12.19 alle 13.23 il Concerto di Capodanno dal Teatro La Fenice di Venezia, su Rai1, ha conquistato 3.125.000 spettatori con il 23.9% (l'anno scorso erano stati 3.283.000, pari al 26.4%), mentre dalle 13.32 alle 15.38 il Concerto di Capodanno dalla Sala D'oro del Musikverein di Vienna su Rai2 ha raccolto il 16.3% con 2.244.000 appassionati (nel 2023 erano stati 2.217.000 con il 17%).

Al pomeriggio, su Rai1, il Concerto di Capodanno delle Bambine e dei Bambini con il Piccolo Coro dell'Antoniano di Bologna ha divertito 1.394.000 persone con il 10.4%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Meraviglie d’Africa – Namibia 2.499.000 (16.1%). Canale5: Natale a Tutti i Costi 2.519.000 (14.6%). Rai2: Genitori in Trappola 1.333.000 (7.3%). Italia1: Forrest Gump 1.057.000 (6.7%). Rai3: Io, noi e Gaber 1.604.000 (9.5%). Rete4: The Family Man 582.000 (3.3%). La7: Master and Commander – Sfida ai confini del mare 368.000 (2.2%). Tv8: Attenti a quelle due 379.000 (2.1%). Nove: Aldo, Giovanni e Giacomo: Potevo rimanere offeso 500.000 (2.9%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 5.024.000 (25.4%). Canale5: Striscia la Notizia 3.266.000 (16.5%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.157.000 (5.9%). Rai3: Un Posto al Sole 1.546.000 (7.8%). Rete4: Tempesta d’Amore 586.000 (3%). La7: Uozzap! 957.000 (4.9%). Tv8: 4 Hotel 483.000 (2.5%). Nove: Cash or Trash – Xmas Special 562.000 (2.9%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.937.000 (19.1%), Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni 4.527.000 (26%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.736.000 (11.7%), Caduta Libera 2.415.000 (14%). Rai2: Tg Sport Sera 680.000 (4.6%), Castle 591.000 (3.5%) nel primo episodio, 657.000 (3.5%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 647.000 (4%), C.S.I. Miami 614.000 (3.3%). Rai3: Tgr 2.782.000 (15.6%), Blob 1.165.000 (6.1%), Via dei Matti n°0 1.326.000 (6.8%). Tv8: Celebrity Chef 373.000 (2.1%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 504.000 (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 888.000 (12.1%), Appuntamento al parco 405.000 (8.9%). Canale5: Matrimonio alle Bahamas 743.000 (10.5%), Tg5 Notte 330.000 (10.3%). Rai2: Speciale Un Anno di Sport 2023 303.000 ( 3%). Italia1: Sport Mediaset Monday Night 312.000 (5.1%), Studio Aperto – La Giornata 203.000 (4.3%). Rai3: Tg3 778.000 (7.5%), Professore per amore 293.000 (5.6%). Rete4: Concerto di Capodanno – Tieni il Tempo 91.000 (1.4%), Tg4 - Ultim’Ora Notte 49.000 (1.4%). La7: TgLa7 Notte 200.000 (2%). Tv8: Corpi da reato 220.000 (2.7%). Nove: Giuseppe Giacobazzi - Io Ci Sarò 204.000 (3.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 268.000 (12.9%), Tg1 Ore 7.00 220.000 (13.1%), Tg1 Ore 8.00 766.000 (21.5%), Uno Mattina 1.378.000 (25.9%), Tg1: Santa Messa presieduta da Papa Francesco 1.963.000 (25.2%). Canale5: Prima Pagina Tg5 261.000 (14.5%), Tg5 Mattina Ore 8.00 913.000 (24.9%), Vita tra i Ghiacci 579.000 (10.5%), Santa Messa presieduta da Papa Francesco 648.000 (8.3%). Rai2: Sì, lo voglio 50.000 (1.8%), Tg2 Ore 8.30 200.000 (4.7%), Radio2 Social Club - Il Meglio 214.000 (3.8%).

Italia1: La gabbianella e il gatto 106.000 (2.3%), Duma 373.000 (4.4%). Rai3: Arsenio Lupin 140.000 (2.7%), Non sposate le mie figlie 2 274.000 (3.2%). Rete4: Scuola di Ladri 119.000 (2.9%), Scuola di Ladri 2 259.000 (3.3%). La7: TgLa7 74.000 (2.8%), La7 Doc 97.000 (2.4%), La donna più bella del mondo 115.000 (1.6%). Tv8: Quando arriva il Natale 71.000 (1.9%), Una promessa sotto il vischio 180.000 (2.6%). Nove: Big Pacific 130.000 (2.2%).

Mezzogiorno

Rai1: A Sua Immagine – Speciale Giornata della Pace 2.059.000 (22%), Angelus 2.559.000 (24.5%), Concerto di Capodanno 2024 dal Teatro La Fenice di Venezia 3.125.000 (23.9%). Canale5: Le Storie di Melaverde 979.000 (10.8%), Melaverde 1.684.000 (14.5%). Rai2: Tg Sport Giorno 523.000 (6%), I Fatti Vostri 596.000 (6.5%) nella prima parte, 870.000 (7.3%) nella seconda.

Italia1: Speciale Cotto e Mangiato 327.000 (3%), Grande Fratello 568.000 (4.1%), Sport Mediaset 662.000 (4.5%), Sport Mediaset Extra 657.000 (4.5%). Rai3: Tg3 Ore 12.00 813.000 (7.7%), Quante Storie 666.000 (5.6%), Geo 531.000 (3.9%), Passato e Presente 415.000 (2.8%). Rete4: Il Segreto 151.000 (1.2%), La Signora in Giallo 377.000 (2.6%). La7: I tartassati 255.000 (2.2%). Tv8: 4 Ristoranti 308.000 (3.2%), 4 Hotel 317.000 (2.4%). Nove: Freddie Mercury – L’Uomo dietro il Mito 134.000 (1.1%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.793.000 (19%), La Volta Buona Special 1.651.000 (13%), Tg1 1.710.000 (14%), Concerto di Capodanno delle bambine e dei bambini con il Coro dell'Antoniano di Bologna 1.394.000 (10.4%.). Canale5: Grande Fratello 2.234.000 (15.1%), Beautiful 2.041.000 (14.1%), Io Canto Generation 1.915.000 (15.1%), Io Canto Generation - Highlights 1.808.000 (12.5%). Rai2: Concerto di Capodanno 2024 da Vienna 2.244.000 (16.3%), L’amore viaggia nel tempo 878.000 (7.4%), Heartland 514.000 (4%), …E viva il Videobox 360.000 (2.6%), Tg2 610.000 (4.3%).

Italia1: L’uomo dei sogni 560.000 (4.3%), Una bugia di troppo 640.000 (5.1%). Rai3 Tgr 1.848.000 (12.7%), La Biblioteca dei Sentimenti 484.000 (3.9%), In Cammino nei Luoghi del Natale 411.000 (3.5%), Aspettando… Geo 751.000 (6.3%), Geo 1.597.000 (11.7%). Rete4: Lo Sportello di Forum 404.000 (3%), I Luoghi di Magnifica Italia 449.000 (3.7%), Il cucciolo 367.000 (2.9%). La7: The Women 336.000 (2.6%), Eden – Missione Pianeta 250.000 (2.1%), Eden – Un Pianeta da Salvare 292.000 (2%). Tv8: Un Natale sotto copertura 341.000 (2.5%), Natale a Greenpine Grove 503.000 (4.2%), Un Natale da salvare 600.000 (4.4%). Nove: Stargate – La Porta delle Stelle 381.000 (2.8%), Superfantagenio è 247.000 (2.1%), Little Big Italy 349.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.662.000 (24.8%)

20.00 - 4.820.000 (25.4%)

TG2

13.00 - 1.770.000 (12.5%)

20.30 – 1.218.000 (6.2%)

TG3

14.15 - 1.575.000 (11.3%)

19.00 – 2.346.000 (14.0%)

TG4

11.55 - 318.000 (3.0%)

18.55 - 596.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.902.000 (20.4%)

20.00 - 3.467.000 (18.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.242.000 (10.0%)

18.30 - 963.000 (6.6%)

TGLA7

13.30 - 516.000 (3.5%)

20.00 - 1.081.000 (5.6%)