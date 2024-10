9 ott 2024 11:38

PIPPITEL! IN PRIMA SERATA CORNA ED EREZIONI NON HANNO RIVALI: “TEMPTATION ISLAND” SU CANALE5 VOLA AL 23.9% CON 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI1 IL DOCUFILM “NATO IL 6 OTTOBRE” NON VA OLTRE L'11.2% - SU RETE4 BERLINGUER AL 5.2%, SU LA7 FLORIS ALL’8.9% - VESPA (22.1%), DE MARTINO (27.2%), “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.2%), DAMILANO (5%), DEL DEBBIO (5.1%), GRUBER (8.8%) AMADEUS AL 2.9% - RESUSCITA LA TAVOLA DI MARIA LATELLA: IN SECONDA SERATA SU RAI3 RACIMOLA IL 3.3%...