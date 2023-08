PIPPITEL! - IN PRIMA SERATA IL DEBUTTO DI “TECHETECHETÈ SHOW”, CONDOTTO DA FLAVIO INSINNA E IERI DEDICATO A GIANNI MORANDI, DOMINA CON IL 19.9% DI SHARE E 2.6 MILIONI DI SPETTATORI - MALISSIMO CANALE5 CON LA FICTION “CON L'AIUTO DEL CIELO” CHE SI FERMA AL 9.5% - I CAMPIONATI MONDIALI DI ATLETICA LEGGERA DI BUDAPEST SU RAI2 ALL’11.4% - “ PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (13.3%), VIERO (5.3%), APRILE E TELESE (5.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

con l'aiuto del cielo 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di venerdì 25 agosto 2023 in prima serata vedono il debutto di Techetechetè Show, condotto da Flavio Insinna e ieri dedicato a Gianni Morandi, dare una botta di vita a Rai1, che domina con 2.633.000 spettatori e il 19.9% di share. Malissimo invece Canale5 con l'ennesima fiction franco-belga (ormai a quanto pare un must della tv italiana...) Con l'aiuto del Cielo, ferma a 933.000 telemorenti con il 9.5% di share.

I campionati mondiali di atletica leggera di Budapest su Rai2 hanno segnato l'11.4% di share con 1.660.000 appassionati, e a seguire la docu-fiction sulla squadra di basket Juvecaserta, Scugnizzi per sempre, ha racimolato il 2.6% con 310.000 teste. Vediamo gli ascolti dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Techetechetè Show (Rai1) - 2.633.000

Atletica leggera (Rai2) - 1.660.000

Chicago Pd (Italia1) - 1.112.000

Con l'aiuto del Cielo (Canale5) - 933.000

Il terzo indizio (Rete4) - 763.000

Tutti lo sanno (Rai3) - 495.000

Master & Commander (La7) - 424.000

I corti di Aldo, Giovanni e Giacomo (Nove) - 351.000

Scugnizzi per sempre (Rai2) - 310.000

I delitti del BarLume (Tv8) - 291.000

campionati di atletica leggera di budapest 2

In access prime time, su Canale 5 Paperissima Sprint Estate segna il 13.3%, mentre per l'approfondimento su Rete4 Alessandra Viero con Controcorrente su Rete4 totalizza il 4% nella prima parte, e nella seconda parte il 5.3% tallonando Marianna Aprile e Luca Telese con In Onda Estate su La7 e il loro 5.4%. Al pomeriggio, senza Andrea Giambruno, Tg4 Diario del giorno condotto da Elena Tambini vola al 6.7% di share. Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

con l'aiuto del cielo 5

Prima Serata

Rai1: Techetechetè Show 2.633.000 (19.9%). Canale5: Con l'Aiuto del Cielo 933.000 (9.5%) . Rai2: Mondiali di Atletica Leggera di Budapest 1.660.000 (l’11.4%) . Scugnizzi per Sempre 310.000 (2.6%). Italia1: Chicago PD 1.112.000 (8.1%). Rai3: Tutti lo Sanno 495.000 (3.9%). Rete4: Il Terzo Indizio 763.000 (6.5%) . La7: Master & Commander – Sfida ai confini del mare 424.000 (3.5%). Tv8: I Delitti del BarLume 291.000 (2.2%). Nove: I Corti di Aldo Giovanni e Giacomo 351.000 (3.1%).

flavio insinna 2

Access Prime Time

Canale5: Paperissima Sprint 1.949.000 (13.3%). Italia1: NCIS 887.000 (6.1%). Rai3: Un Posto al Sole – Le Storie 571.000 (3.9%). Rete4: Controcorrente 575.000 (4%) nella prima parte, 786.000 (5.3%) nella seconda. La7: In Onda 794.000 (5.4%). Tv8: 4 Hotel 234.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 359.000 (2.5%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.098.000 (22.3%) Reazione a Catena 2.908.000 (25.5%). Canale5: The Wall – I Protagonisti 1.093.000 (12.2%) The Wall 1.642.000 (14.9%). Rai2: i Mondiali di Atletica Leggera 1.129.000 (9.4%). Italia1: Studio Aperto Mag 322.000 (3.2%). CSI Miami 475.000 (3.8%). Rai3: TGR 1.601.000 (13.3%). Blob 556.000 (4.2%). Via dei Matti N 0 523.000 (3.7%). Rete4: Tempesta d’Amore 540.000 (4%). La7: Padre Brown 96.000 (1.2%), nel primo episodio, 120.000 (1.1%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 176.000 (1.6%). Nove: Cash or Trash 219.000 (1.7%).

techetechete show 1

Seconda Serata

Rai1: Codice – La Vita è Digitale 402.000 (7.3%) . Canale5: TG5 Notte 225.000 (7.6%). Rai2: Calcio Totale 203.000 (3.4%). Felicità 113.000 (3.5%). Rai3: Ossi di Seppia 166.000 (2.1%). Tg3 Linea Notte 164.000 (3%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 543.000 (5.4%), nel primo episodio, 342.000 (5.6%) nel secondo. Rete4: All Rise 225.000 (4.4%) .

con l'aiuto del cielo 2

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina Ras Stampa 197.000 (10.3%), Tg1 Ore 7.00 454.000 (15.8%). TgUnoMattina Estate 644.000 (16.9%), Tg1 Ore 8.00 785.000 (19.6%), Uno Mattina Estate 744.000 (16.1%). Canale5: Prima Pagina TG5 401.000 (16.5%). TG5 Mattina 963.000 (23.8%), Morning News 738.000 (18.3%), nella prima parte, 673.000 (16.1%) nella second. Rai2: Radio 2 Happy Family 129.000 (3.2%), Campionati del Mondo di Pallacanestro Italia-Angola 278.000 (5.7%). Italia1: CSI: NY 128.000 (2.7%). Rai3: Agorà Estate (presentazione) 198.000 (4.9%), Agorà Estate 185.000 (4.6%), Agorà Extra 138.000 (3.3%). Rai3: Elisir – A Gentile Richiesta 175.000 (4%). Rete4: Un Detective in Corsia 57.000 (1.4%). La7: Omnibus (News) 94.000 (3.3%), Omnibus (Dibattito) 149.000 (3.7%), Coffee Break 150.000 (3.5%).

flavio insinna 1

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.248.000 (16%). Camper 1.569.000 (15%). Canale5: Forum 1.204.000 (17%). Rai2: Un Ciclone in Convento 331.000 (3.7%). Italia1: CSI: NY 238.000 (3.6%), Sport Mediaset 833.000 (6.9%), Sport Mediaset Extra: 597.000 – 5%). Rai3: Doc Martin 300.000 (5.5%). il TG3 delle 12 612.000 (8.2%). Quante Storie 363.000 (4.1%), 330.000 (3%). Passato e Presente 403.000 (3.4%). Rete4: Carabinieri 6 174.000 (3.4%), Il Segreto 176.000 (1.9%), La Signora del West 307.000 (2.6%). La7: L’Aria che Tira Estate 181.000 (3.3%, L'Aria che Tira Estate (Oggi) 238.000 (2.4%).

con l'aiuto del cielo 3

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 1.844.000 (15.9%), Don Matteo 11 1.123.000 (11.8%), Sei Sorelle 807.000 (10.1%), Tg1 941.000 (12%), Estate in Diretta 1.510.000 (19%), presentazione 1.239.000 (16.3%). Canale5: Beautiful 2.255.000 (19.2%), Terra Amara 2.371.000 (22.2%), La Promessa 1.980.000 (21.6%), My Home My Destiny 1.467.000 (17.9%), Testamento d’Amore 988.000 (12.7%) . Rai2: Gli Omicidi del Lago 267.000 (2.7%), Squadra Speciale Cobra 11 456.000 (5.4%) nel primo episodio, 638.000 (8.1%) nel secondo.

techetechete show 2

Italia1: I Simpson 510.000 (4.5%) nel primo episodio, 493.000 (4.7%) nel secondo, American Dad 367.000 (3.9%), 238.000 (2.7%) nel secondo, NCIS New Orleans 221.000 (2.7%) nel primo episodio, 229.000 (2.9%) nel secondo. Rai3: Tgr 2.034.000 (18%), Tgr Piazza Affari 984.000 (10.2%), Geo Magazine 775.000 (9.6%). Rete4: Lo Sportello di Forum 601.000 (5.9%), Tg4 Diario del Giorno 551.000 (6.7%). La7: Eden – Un Pianeta da Salvare 228.000 (2.5%). Tv8: Un Cucciolo per Due 226.000 (2.8%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.696.000 (22.6%)

20.00 - 3.167.000 (23.6%)

TG2

techetechete show 3

13.00 - 1.407.000 (12.2%)

20.30 - 1.182.000 (8.2%)

TG3

14.25 - 1.431.000 (13.8%)

19.00 - 1.262.000 (12.2%)

TG4

11.55 - 363.000 (4.8%)

18.55 - 399.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.709.000 (23.3%)

20.00 - 2.364.000 (17.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.252.000 (13.3%)

18.30 - 405.000 (4.8%)

TGLA7

13.30 - 447.000 (3.7%)

20.00 - 681.000 (5%)