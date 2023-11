PIPPITEL! - LA PRIMA SERATA DI IERI SE LA AGGIUDICA LA REPLICA DELLA FICTION "COMMISSARIO MONTALBANO", CHE SU RAI1 È STATA VISTA DA 3.1 MILIONI DI TELE-MORENTI, 18.8% DI SHARE - IL FILM "IL GLADIATORE", SU CANALE5, SI È ARENATO AL 10.3% (1.4 MILIONI DI SPETTATORI) - "UNA GIORNATA PARTICOLARE", DI ALDO CAZZULLO, OTTIENE IL 5.7% - CON IL "MERCANTE IN FIERA" PINO INSEGNO CONTINUA A RACIMOLARE PERCENTUALI DI SHARE MISERE: 1.8%-2.1%

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 15 novembre 2023 vedono, in prima serata, il ritorno delle repliche del Commissario Montalbano su Rai1. Ieri, con la seconda riproposizione della puntata dal titolo Il metodo Catalanotti, il poliziotto nato dalla penna di Andrea Camilleri ha totalizzato il 18.8% con 3.154.000 spettatori, battendo il film Il Gladiatore, che su Canale5 si è arenato al 10.3% con 1.426.000 individui all'ascolto.

Solito exploit e ulteriore crescita per Federica Sciarelli con Chi l'ha visto?, che risolleva ancora una volta le sorti di Rai3. Dedicato ieri sera, fra gli altri argomenti, alla scomparsa di Giulia e Filippo, i due ex fidanzati dei quali si sono perse le tracce in Veneto, e a nuovi sviluppi sul caso Claps, lo storico programma d'inchiesta ha conquistato il 12.6% con una media di 2.095.000 affezionati, secondo programma più visto in prima serata, battendo perfino Il Gladiatore e doppiando Fuori dal Coro con Mario Giordano su Rete4, che ha raccolto il 5.7% con 808.000 teste.

Aldo Cazzullo con Una Giornata Particolare su La7, dedicato ieri sera alla Spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi, ha ottenuto il 5.7% con 979.000 appassionati, mentre su Tv8 X-Factor ha raccolto il 2.6% con 392.000. Vediamo la classifica dei programmi della giornata per numero di spettatori:

Il Commissario Montalbano (Rai1) - 3.154.000 Chi l'ha visto? (Rai3) - 2.095.000 Il Gladiatore (Canale5) - 1.426.000 Killer Elite (Italia1) - 1.112.000 Quelli che mi vogliono morto (Rai2) - 1.105.000 Una giornata particolare (La7) - 979.000 Fuori dal coro (Rete4) - 808.000 X-Factor (Tv8) - 392.000 È già ieri (Nove) - 320.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 siglano il 21.3%, mentre Amadeus con Affari Tuoi conquista il 23.6%. Striscia la Notizia su Canale5 segna il 16.0%.

Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 svetta al 7.6%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre raccoglie il 6.7%, Nicola Porro con Stasera Italia il 4.0% e il 3.7%, Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 2.8%.

In fascia preserale su Rai2, Pino Insegno racimola l'1.8% e il 2.1% con il suo Mercante in Fiera.

In seconda serata su Rai1 Bruno Vespa con Porta a Porta totalizza l'11.1% e a tarda notte Fiorello con la replica di Viva Rai2! sigla l'8.6% Sempre in seconda serata, ma su Rai2, Bar Stella di Stefano De Martino segna il 3.4%. A seguire Monica Setta con il suo Storie di Donne al Bivio porta a casa il 3.3%, mentre con Generazione Zeta - nella notte fra il 14 e il 15 novembre - ha conquistato il 7.74% nella presentazione e il 4.18% fino alle due.

Al pomeriggio, cresce La volta buona con Caterina Balivo su Rai1, totalizzando il 12.8% e il 16.4%. Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 segna il 16.5%, il 12,2% e l'11.7%, travolta da Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 e i suoi 21.0% e 20.6% e battuta ancora una volta nell'ultima parte da Sveva Sagramola su Rai3 che con Geo conquista il 13.1%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Il Commissario Montalbano 3.154.000 (18.8%) . Canale5: Il Gladiatore 1.426.000 (10.3%). Rai2: Quelli Che Mi Vogliono Morto 1.105.000 (6%). Italia1: Killer Elite 1.112.000 (6.3%). Rai3: Chi l'ha visto? (presentazione) 1.504.000 (7%), Chi l’ha Visto? 2.095.000 (12.6%). Rete4: Fuori dal Coro 808.000 (5.7%). La7: Una Giornata Particolare – Garibaldi, La Spedizione dei Mille 979.000 (5.7%). Tv8: X Factor 392.000 (2.6%). Nove: È Già Ieri 320.000 (1.7%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.340.000 (21.3%), Affari Tuoi 5.038.000 (23.6%). Canale5: Striscia la Notizia 3.408.000 (16%). Rai2: Tg2 Post 613.000 (2.8%). Italia1: N.C.I.S. – Unità Anticrimine 1.370.000 (6.5%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.371.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.881.000 (8.8%). Rete4: Stasera Italia 814.000 (4%) nella prima parte, 799.000 (3.7%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.621.000 (7.6%). Tv8: 100% Italia 537.000 (2.5%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 653.000 (3.1%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.336.000 (22.8%), Reazione a Catena 4.577.000 (26.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.940.000 (14.2%), Caduta Libera 2.895.000 (17.4%). Rai2: TG Sport Sera 580.000 (4.2%), Castle 468.000 (2.8%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 341.000 (1.8%), Il Mercante in Fiera 416.000 (2.1%). Italia1: Studio Aperto Mag 479.000 (3.2%), C.S.I. Miami 767.000 (4.1%). Rai3: Tgr 2.593.000 (14.3%). Blob 1.198.000 (6.2%), Nuovi Eroi 996.000 (5%). Rete4: Tempesta d’Am 636.000 (3.2%). La7: Padre Brown 259.000 (1.6%). Tv8: Celebrity Chef 558.000 (3.2%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 607.000 (3.4%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 640.000 (11.1%), Tg1 1.215.000(13.6%), Viva Rai! …e anche un po’ Rai1 231.000 (8.6%). Canale5: Tg5 Notte 271.000 (7.3%). Rai2: Bar Stella 348.000 (3.4%), Storie di Donne al Bivio 145.000 (3.3%). Italia1: Kickboxer. Retaliation 288.000 (5.5%). Rai3: Tg3 Linea Notte 559.000 (8.6%). Rete4: Prigioniera del Passato 171.000 (5.4%). La7: La7 Doc – Città in Pericolo. New York 240.000 (3.4%), TgLa7 Notte 126.000 (2.8%). Tv8: GialappaShow 99.000 (2.7%). Nove: Il Contadino cerca Moglie 114.000 (1.4%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 376.000 (9.3%), Tg1 ore 7.00 446.000(12.2%), Tg1 Ore 8.00 952.000 (19%), Uno Mattina 742.000 (16.7%), Storie Italiane (prima parte) 872.000 (20.7%). Canale5: Prima Pagina Tg5 609.000 (18.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.085.000 (21.9%), Mattino Cinque News 905.000 (20.5%) nella prima parte, 811.000 (19.4%) nella seconda, I Saluti 658.000(15.3%). Rai2: Mattin Show! 307.000 (8.7%), Glass Cam 402.000 (10.3%), Viva Rai2! 1.005.000 (20%), …E Viva il Videobox 338.000 (6.8%), Tg2 Ore 8.30 366.000 (7.7%), Radio2 Social Club 310.000 (7.1%).

Italia1: Chicago Med 155.000 (3.4%) nel primo episodio, 147.000 (3.5%) nel secondo, C.S.I. – Scena del Crimine 157.000 (3.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 372.000 (9.3%), Tgr Buongiorno Regione 483.000 (9.2%), Agorà (presentazione) 234.000 (4.7%) 234.000 (5.2%), Re Start 177.000 (4.2%). Rete4: Super Car 80.000 (1.8%), A-Team 77.000 (1.8%). La7: Omnibus 117.000 (2.8%), TgLa7 180.000 (3.4%), Omnibus (Dibattito) 200.000 (4.3%), Coffee Break 187.000 (4.4%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 992.000 (19.8%), È Sempre Mezzogiorno 1.553.000 (16.6%). Canale5: Grande Fratello 634.000 (14.5%), Forum 1.312.000 (19.1%). Rai2: Tg Sport Giorno 257.000 (5.6%), I Fatti Vostri 465.000 (8.3%) nella prima parte, 955.000 (10.8%) nella seconda. Italia1: C.S.I. – Scena del Crimine 223.000 (3.7%), Grande Fratello 568.000 (5%), Sport Mediaset 752.000 (6.2%), Extra 386.000 (3.2%). Rai3: Elisir (presentazione) 169.000 (3.9%), 268.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 713.000 (9.6%), Quante Storie 526.000 (4.8%), Passato e Presente 476.000 (3.9%). Rete4: Hazzard 113.000 (2.3%), Il Segreto 125.000 (1.3%), La Signora in Giallo 649.000 (5.5%). La7: L’Aria che Tira 236.000 (4.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 380.000 (4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.057.000 (17.4%), La Volta Buona (presentazione) 1.456.000 (12.8%), 1.564.000 (16.4%), Il Paradiso delle Signore 1.639.000 (20.1%), Tg1 1.413.000 (16.5%), La Vita in Diretta 1.942.000 (21%) nella presentazione, 2.375.000 (20.6%). Canale5: Beautiful 2.559.000 (21.1%), Terra Amara 2.761.000 (24.3%), Uomini e Donne 2.494.000 (25.8%), Finale 1.792.000 (21.3%), Amici 1.497.000 (18.6%), La Promessa 1.549.000 (18.3%), Pomeriggio Cinque 1.513.000 (16.5%) nella prima parte, 1.357.000 (12.2%) nella seconda, I Saluti 1.468.000 (11.7%). Rai2: Tennis ATP Finals. Alcaraz-Rublev 324.000 (3.3%), BellaMix 289.000 (3.5%), Radio2 Happy Family 186.000 (2%), Saluti 160.000 (1.5%).

Italia1: I Simpson 505.000 (4.4%) nel primo episodio, 485.000 (4.4%) nel secondo, 362.000 (3.6%) nel terzo, N.C.I.S. Los Angeles 278.000 (3.2%) nel primo episodio, 328.000 (3.9%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 378.000 (3.6%). Rai3: Tgr 1.778.000 (15.2%), Rai Parlamento – Question Time 230.000 (2.5%), Aspettando… Geo 743.000 (8.7%), Geo1.510.000 (13.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 860.000 (7.9%), Tg4 - Diario del Giorno 556.000 (6.7%), Nessuna Pietà per Ulzana 518.000 (4.8%). La7: Tagadà (presentazione) 357.000 (3.2%), Tagadà 343.000 (3.8%), Tagadà #Focus 255.000 (3.1%), C’era una volta… il Novecento 167.000 (l’1.3%). Tv8: La Chiave del Natale 290.000 (3.5%), Una Promessa sotto il Vischio 336.000 (2.9%). Nove: Little Big Italy 298.000 (2.4%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.851.000 (23.4%)

20.00 - 4.725.000 (24.2%)

TG2

13.00 - 1.766.000 (15.3%)

20.30 - 991.000 (4.8%)

TG3

14.25 - 1.130.000 (10.1%)

19.00 - 2.193.000 (13.8%)

TG4

11.55 - 206.000 (2.9%)

18.55 - 626.000 (3.8%)

TG5

13.00 - 2.544.000 (21.9%)

20.00 - 3.778.000 (19.2%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 999.000 (10.6%)

18.30 - 658.000 (5%)

TGLA7

13.30 - 550.000 (4.6%)

20.00 - 1.364.000 (6.9%)