PIPPITEL! - LA PRIMA SERATA DI IERI È STATA CONQUISTATA DAL FILM "LA ROSA DELL'ISTRIA", TRASMESSO DA RAI1, CHE HA TOTALIZZATO IL 17.8% DI SHARE (2.8 MILIONI DI SPETTATORI) - IL "GRANDE FRATELLO" HA OTTENUTO IL 19.6%, 2.4 MILIONI DI TELE-MORENTI - IN CALO "MAD IN ITALY", CHE RADUNA 830MILA SPETTATORI (5.1%) - SU RAI1 "PRIMA FESTIVAL" OTTIENE IL 23.3% - "QUARTA REPUBBLICA" (5.3%) - "TG2 POST" (2.9%) - "OTTO E MEZZO" (8.4%)

Edoardo Pasquini per www.davidemaggio.it

la rosa dell istria 1

Nella serata di ieri, lunedì 5 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:56 alle 23:44 – il film tv La Rosa dell’Istria ha conquistato 2.896.000 spettatori pari al 17.8%. Su Canale5 – dalle 21:41 alle 01:27 - Grande Fratello ha incollato davanti al video 2.410.000 spettatori con uno share del 19.6% (Night a 1.017.000 e il 26.5%, Live a 608.000 e il 17.7%). Su Rai2 la seconda puntata di Mad in Italy è la scelta di 830.000 spettatori pari al 5.1% (presentazione di 10 minuti a 493.000 e il 2.3%). Su Italia1 Freedom – Oltre il Confine è visto da 836.000 spettatori con il 5.2% (presentazione di 16 minuti a 851.000 e il 4%). Su Rai3, dopo una presentazione di 17 minuti (534.000 – 2.5%), FarWest segna 771.000 spettatori pari al 4.8%.

la rosa dell istria 2

Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 746.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Torre di Babele – La democrazia non è gratis raggiunge 1.009.000 spettatori e il 5.3%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 481.000 spettatori con il 2.5% (episodio in replica in seconda serata a 269.000 e il 2.2%).

Sul Nove Little Big Italy in prima tv sigla 560.000 spettatori con il 3% (episodio in replica in seconda serata a 283.000 e il 2.7%). Sul 20 L’ultima discesa raduna 406.000 spettatori (2.1%). Su Rai4 Total Recall – Atto di forza è visto da 413.000 spettatori (2.2%). Su Iris Gangster Squad è scelto da 424.000 spettatori (2.3%). Su Rai5 Shadows – Ombre arriva a .000 individui (%). Su RaiMovie I 9 di Dryfork City sigla 282.000 spettatori (1.5%). Su TopCrime C.S.I. Miami raggiunge 296.000 spettatori (1.5%).

Access Prime Time

made in italy una casa per ritrovarsi

Su Rai1 Prima Festival registra 5.040.000 spettatori (23.3%) mentre Affari Tuoi, dalle 21:01 alle 21:49, gioca con 5.974.000 spettatori (27.9%). Su Canale5 Striscia la Notizia interessa 3.291.000 spettatori con il 15.2%. Su Rai2 TG2 Post arriva a 631.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ottiene 1.426.000 spettatori con il 6.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.340.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole totalizza 1.748.000 spettatori (8%).

Su Rete4, dopo una presentazione di 5 minuti (345.000 – 1.6%), Prima di Domani ha radunato 735.000 spettatori con il 3.4% di share. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.831.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 4 Hotel intrattiene 434.000 spettatori (2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? in prima tv ha raccolto 691.000 spettatori (3.2%). Su Real Time Casa a Prima Vista sigla 442.000 spettatori (2%).

Preserale

lilli gruber

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.619.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità colleziona 4.900.000 spettatori pari al 27.5%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 2.248.000 spettatori (16.2%) mentre Avanti un Altro! ha giocato con 3.502.000 spettatori (20.6%). Su Rai2 la finale di Solo tecnico maschile di Nuoto Artistico ai World Aquatics appassiona 274.000 spettatori (2.2%) mentre Castle raduna 509.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 800.000 spettatori (4%) nel secondo episodio.

manuela moreno tg2 post 7

Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 383.000 spettatori (2.5%) mentre C.S.I. Miami cattura l’attenzione di 640.000 spettatori (3.3%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.598.000 spettatori pari al 14% mentre Blob segna 1.088.000 spettatori pari al 5.3% e Caro Marziano colleziona 1.241.000 spettatori pari al 5.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore appassiona 527.000 spettatori pari al 2.7%. Su La7 Padre Brown raduna 151.000 spettatori (0.9%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato 373.000 spettatori (2.1%). Sul Nove la replica di Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 537.000 spettatori (2.8%).

la rosa dell istria 4 la rosa dell istria 3 made in italy una casa per ritrovarsi