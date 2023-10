PIPPITEL /2 - LA PRIMA SERATA DI IERI È STATA CONQUISTATA DALLA SERIE “MORGANE - DETECTIVE GENIALE”, CHE HA APPASSIONATO, SU RAI1, 2.522.000 SPETTATORI, 13.9% DI SHARE – SU CANALE 5 IL FILM “COME UN GATTO IN TANGENZIALE II” SI FERMA ALL'11.9% - PINO INSEGNO, IN FASCIA PRESERALE HA RACCATTATO IL 2.3%-2.7% -FLORIS RACCOGLIE L'8.1% - FRANCESCA FAGNANI CON “BELVE” HA TOTALIZZATO IL 7.7% - BIANCA BERLINGUER IL 6.5% - “CINQUE MINUTI” DI BRUNO VESPA (22.0%), “AFFARI TUOI” (23.3%) – “STRISCIA LA NOTIZIA” (14.0%) - GRUBER CON (8.9%)

Marco Zonetti per Dagospia

morgane – detective geniale

Martedì sera televisivo infuocato, quello di ieri 10 ottobre 2023, che segna soprattutto l'esordio del talk show di Nunzia De Girolamo su Rai3, Avanti Popolo, nel quale l'ex parlamentare del Centrodestra ed ex ministra del Governo Letta ha debuttato intervistando il marito Francesco Boccia, capogruppo del Pd al Senato e numero due della segretaria dem Elly Schlein.

La serata è stata vinta dalla serie Morgane - Detective Geniale, che ha conquistato su Rai1 il 13.9% con 2.522.000 spettatori, mentre il film Come un gatto in tangenziale II con Paola Cortellesi, Antonio Albanese e Claudio Amendola si è fermato su Canale5 all'11.9% pari a 1.974.000 teste.

morgane – detective geniale 3

Quanto all'approfondimento, De Girolamo ha debuttato al 3.6% pari a 574.000 individui all'ascolto, battuta da Francesca Fagnani con Belve su Rai2 che ha totalizzato il 7.7% con 1.235.000; da Bianca Berlinguer con E' sempre Cartabianca su Rete4 che ha siglato il 6.5% con 869.000; da Veronica Gentili con Le Iene che ha segnato su Italia1 il 9.3% con 1.158.000; da Giovanni Floris con diMartedì, che dal canto suo, ha raccolto l'8.1% con 1.274.000. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

Morgane - Detective Geniale (Rai1) - 2.522.000 Come un gatto in tangenziale 2 (Canale5) - 1.974.000 diMartedì (La7) - 1.274.000 Belve (Rai2) - 1.235.000 Le Iene (Italia1) - 1.158.000 E' sempre Cartabianca (Rete4) - 869.000 Avanti popolo (Rai3) - 574.000 Pechino Express (Tv8) - 571.000 Io, robot (Nove) - 304.000

In access prime time, i Cinque Minuti di Bruno Vespa su Rai1 hanno segnato il 22.0%, mentre a seguire Amadeus con Affari Tuoi ha raccolto il 23.3%. Striscia la Notizia, su Canale5, ha totalizzato il 14.0%. Per l'approfondimento, Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 ha conquistato l'8.9%, Marco Damilano con Il Cavallo e la Torre su Rai3 il 6.7%, Nicola Porro con Stasera Italia su Rete4 il 4.9% complessivamente nelle sue due parti, e Manuela Moreno con Tg2 Post su Rai2 il 3.8%.

FRANCESCO BOCCIA NUNZIA DE GIROLAMO AVANTI POPOLO

Pino Insegno, in fascia preserale su Rai2 con il suo Mercante in fiera, ha raccattato il 2.3% e il 2.7%, mentre al pomeriggio Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 arranca nuovamente segnando solo il 16.1%, il 13.0% e il 10.7% (scendendo nell'ultima parte sotto il milione di spettatori...), battuta ampiamente ancora una volta da Alberto Matano con la sua Vita in Diretta su Rai1, che ha conquistato il 20.6% e il 21.8%.

pino insegno il mercante in fiera

In seconda serata, trainato dal successo di Belve in prime time, Alessandro Cattelan con Stasera c'è Cattelan su Rai2 totalizza un ottimo 6.1%, mentre a seguire - oltre l'una di notte - Monica Setta con Generazione Zeta e un'inchiesta sulle droghe sintetiche che dilagano fra i giovani arriva al 4.4%.

Prima Serata

Rai1: Morgane – Detective Geniale 2.522.000 (13.9%). Canale5: Come un Gatto in Tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto 1.974.000 (11.9%) . Rai2: Belve 1.235.000 (7.7%) , presentazione 900.000 (4.4%). Italia1: Le Iene 1.158.000 (9.3%), presentazione 1.223.000 (5.9%). Rai3: Avanti Popolo 574.000 (3.6%). Rete4: E’ Sempre Cartabianca 869.000 (9.5%) . La7: diMartedì 1.274.000 (8.1%), DiMartedì Più 386.000 (6.4%). Tv8: Pechino Express – La Via delle Indie 571.000 (3.6%). Nove: Io, Robot 304.000 (1.9%).

paola cortellesi come un gatto in tangenziale – ritorno a coccia di morto

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.383.000 (22%), Affari Tuoi 4.838.000 (23.3%). Canale5: Striscia la Notizia 2.913.000 (14%). Rai2: Tg2 Post 790.000 (3.8%). Italia1: NCIS 1.462.000 (7.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.342.000 (6.7%), Un Posto al Sole 1.649.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 1.017.000 (5%), nella prima parte, 1.006.000 (4.8%), nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.859.000 (8.1). Tv8: 100% Italia 575.000 (2.8%). Nove: Don’t Forget the Lyrics – Stai sul Pezzo 559.000 (2.7%).

come un gatto in tangenziale 2 – ritorno a coccia di morto

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.866.000 (24.5%), Reazione a Catena 4.339.000 (28%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.328.000 (12.9%), Caduta Libera 2.497.000 (17.2%). Rai2: TGSport Sera 451.000 (4.3%), Castle 547.000 (3.7%), Il Mercante in Fiera – Fuori Due 417.000 (2.3%), Il Mercante in Fiera 530.000 (2.7%). Italia1: Studio Aperto Mag 410.000 (3.2%). CSI Miami 773.000 (4.5%). Rai3: Tgr 2.292.000 (13.9%), Blob 938.000 (5%), Via dei Matti n°0 850.000 (4.3%). Rete4: Grande Fratello (pillola) 320.000 (2.9%). Tempesta d’Amore 669.000 (3.5%). La7: Padre Brown 160.000 (1.2%). Tv8: Celebrity Chef 369.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash 439.000 (2.6%).

Seconda Serata

bruno vespa cinque minuti 2

Rai1: Porta a Porta 816.000 (6.7%) nella presentazione 376.000 (6.5%). Canale5: X Style 575.000 (7%). Rai2: Stasera C’è Cattelan Rai2: 444.000 (6.1%), Ancora Cinque Minuti Rai2: 229.000 (4.9%), Generazione Z 153.000 e il 4.4%). Rai3: Tg3 - Linea Notte 266.000 (4.4%). Italia1: Brooklyn Nine Nine 222.000 (6.8%) nel primo episodio, e 150.000 (5.8%), nel secondo. Su Rete 4 Dalla Parte degli Animali 147.000 (5.1%), presentazione 179.000 (4.4%).

DAYTIME

francesca fagnani

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 419.000 (11.6%), Tg1 Ore 7.00 369.000 (11.1%), Tg1 Ore 8.00 946.000 (20.3%), Uno Mattina 803.000(18.6%), Storie Italiane (prima parte) 656.000 (16.5%). Canale5: Prima Pagina TG5 527.000 (17.1%). Il TG5 Mattina, alle ore 8, 1.000.000 (21.5%). l’appuntamento con Mattino Cinque News 853.000 (19.8%) nella prima parte, 753.000 (19.1%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.00 130.000 (2.8%), Radio 2 Social Club 187.000 (4.4%), Tg2 Italia Europa 232.000 (5.8%), Tg2 Flash a 217.000 (5.2%).

francesca fagnani foto di bacco

Italia1: Chicago Med 146.000 (3.2%) nel primo episodio,131.000 (3.3%), nel secondo, CSI: NY 152.000 (3.6%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 447.000 (12.2%), Tgr Buongiorno Regione 552.000 (12.7%). Agorà (presentazione) 231.000 (4.9%), Agorà 258.000 (5.9%), Re-Start 147.000 (3.8%). Rete4: Miami Vice 61.000 (1.6%). La7: Omnibus (News) 122.000 (3.2%), Omnibus (Dibattito) 187.000 (4.1%), Coffee Break 221.000 (5.6%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 708.000 (14.9%), E’ Sempre Mezzogiorno Menù 1.384.000 (15.3%). Canale5: Grande Fratello (striscia) 687.000 (16.7%), Forum 1.384.000(20.9%). Rai2: I Fatti Vostri 439.000 (8.2%) nella prima parte, 823.000 (9.5%) nella seconda. Italia1: CSI: NY 187.000 (3.2%), Grande Fratello (pillole) 238.000 (3.1%), 555.000 (5.1%), Sport Mediaset 574.000 (4.8%) (Extra: 400.000 – 3.3%).

Rai3: Elisir (presentazione) 153.000 (3.7%), Elisir 232.000 (4.7%), Tg3 Ore 12.00 802.000 (11%), Quante Storie 644.000 (6.1%), Passato e Presente 523.000 (4.4%). Rete4: Hazzard 95.000 (2.1%), Grande Fratello (pillola) 110.000 (1.9%), Il Segreto 127.000 (1.4%), La Signora in Giallo 593.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 325.000 (6.5%), L'Aria che Tira (Oggi) 464.000 (4.9%)

giovanni floris

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.158.000 (17.9%), La Volta Buona 1.270.000 (11.1%) nella presentazione, 1.215.000 (13.1%), Il Paradiso delle Signore 1.490.000 (19.2%), Tg1 1.228.000 (17%), La Vita Diretta 1.493.000 (20.6%) nella presentazione, 1.850.000 (21.8%). Canale5: Grande Fratello (pillola) (2.347.000 (19.4%), Beautiful 2.494.000 (20.6%), Terra Amara 2.589.000 (22.6%), Uomini e Donne 2.372.000 (25.1%), Finale 1.884.000 (23.3%), Amici di Maria De Filippi 1.598.000 (20.8%), La Promessa 1.516.000 (20.6%), Pomeriggio Cinque 1.171.000 (16.1%) nella prima parte, 1.074.000 (13%) nella seconda, Saluti 985.000 (10.7%).

giovanni floris

Rai2: Ore 14 686.000 (6.4%), Bella Ma’ 450.000 (5.7%), Radio2 Happy Family 221.000 (3%), Saluti 176.000 (2.2%). Italia1: I Simpson 480.000 (4.1%), nel primo episodio, 439.000 (4%) nel secondo, 325.000 (3.3%) nel terzo, NCIS New Orleans 258.000 (3.1%) nel primo episodio, 271.000 (3.6%) nel secondo, Cold Case 278.000 (3.6%), Grande Fratello (pillola) 307.000 (3.4%). Rai3: Tgr 1.944.000 (16.4%), Il Palio d’Italia 247.000 (2.9%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 190.000 (2.4%), Aspettando… Geo 341.000 (4.5%), Geo 798.000 (9.5%). Rete4: Lo Sportello di Forum 800.000 (7.4%), Tg4 - Diario del Giorno 383.000 (4.8%). La7: Tagadà (presentazione) 432.000 (3.9%), Tagadà 363.000 (4.2%), Tagadà #Focus 270.000 (3.6%), C’era una volta il Novecento 123.000 (1.5%), Hitler – Le Foto della Sua Vita 124.000 (1.6%). Tv8: Quando Arriva l’Amore 175.000 (2.2%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.927.000 (24.4%)

lilli gruber

20.00 - 4.799.000 (25.2%)

TG2

13.00 - 1.738.000 (15.5%)

20.30 - 1.174.000 (5.8%)

TG3

14.25 - 1.242.000 (11%)

19.00 - 1.833.000 (13.6%)

TG4

11.55 - 266.000 (3.8%)

18.55 - 675.000 (4.8%)

TG5

13.00 - 2.682.000 (23.7%)

20.00 - 3.689.000 (19.1%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 936.000 (10.2%)

18.30 - 523.000 (5.3%)

TGLA7

13.30 - 561.000 (4.7%)

20.00 - 1.345.000 (6.9%)