LA PRIMA SERATA DI IERI È STATA DOMINATA DALLA FINALE DI "IO CANTO GENERATION", TRASMESSA DA CANALE5, (3.1 MILIONI DI SPETTATORI, 24% DI SHARE) CHE DOPPIA IL FILM "DUMBO" SU RAI1 (2.2 MILIONI DI PERSONE, 12.8%) - MYRTA MERLINO CON "POMERIGGIO CINQUE" SI FERMA, MALGRADO IL COSTOSO RESTYLING DEL PROGRAMMA, AL 14.4%-12.5%-11.6%, MENTRE ALBERTO MATANO CON "LA VITA IN DIRETTA" SU RAI1 OTTIENE IL 17.9%-20.1%

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 27 dicembre 2023 vedono la prima serata dominata dalla finale di Io Canto Generation con Gerry Scotti su Canale5. L'ultima puntata della prima stagione del talent show canoro per ragazzi, con la vittoria della quattordicenne Marta Viola, ha conquistato il 24% di share con 3.180.000 spettatori.

La prima visione tv del live-action targato Disney Dumbo con Colin Farrell, Michael Keaton, Danny De Vito ed Eva Green su Rai1 ha invece radunato un magro 12.8% con 2.265.000 teste. Un altro risultato deludente dopo quello della Sirenetta la sera di Santo Stefano.

A parte Dumbo, nella guerra tra film in prime time spicca invece Uno sguardo dal cielo con Denzel Washington e Whitney Houston che su Rai3 ha totalizzato il 6.5%, terzo programma più visto in prime time, battendo Batman begins di Christopher Nolan su Italia1 che ha segnato il 5.7%, e Australia con Nicole Kidman e Hugh Jackman su Tv8, fermo al 2.2%. Intramontabile La Principessa Sissi, che su RaiMovie ha radunato una media di 654.000 appassionati con il 3.4%.

Su Rai2 la prima parte della serie Il giro del mondo in 80 giorni ha divertito 876.000 individui all'ascolto con il 4.8%, mentre per l'approfondimento, Fuori dal Coro di Mario Giordano su Rete4 ha raccolto il 6.3% con 910.000 teste. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori.

Io Canto Generation (Canale5) - 3.180.000 Dumbo (Rai1) - 2.265.000 Uno sguardo dal cielo (Rai3) - 1.171.000 Batman begins (Italia1) - 945.000 Fuori dal coro (Rete4) - 910.000 Il giro del mondo in 80 giorni (Rai2) - 876.000 La principessa Sissi (RaiMovie) - 654.000 Cash or Trash - Speciale Natale (Nove) - 485.000 Elisabetta II - The Unseen Queen (La7) - 464.000 Australia (Tv8) - 335.000

In access prime time, Amadeus con Affari Tuoi su Rai1 ha conquistato il 23.5%, mentre su Canale5 Striscia la Notizia ha siglato il 18.3%. Per l'approfondimento, su Rai3 Il Cavallo e la Torre con Marco Damilano ha radunato il 6.3%, su Rete4 Stasera Italia condotto da Stefania Cavallaro ha siglato il 3.6% nella prima parte e il 3% nella seconda, e su La7 In Onda con Marianna Aprile e Luca Telese ha conquistato il 7%. Tg2 Post con Manuela Moreno su Rai2 si è fermato invece al 2.7%.

Nel preserale, bene Marco Liorni con Reazione a Catena - La sfida dei campioni su Rai1, che vola al 26% di share, mentre su Rai2 il telefilm Castle totalizza il 3% nel primo episodio e il 3.4% nel secondo, percentuali più alte del Mercante in Fiera di Pino Insegno terminato la settimana scorsa.

Al pomeriggio, Myrta Merlino con Pomeriggio Cinque su Canale5 si ferma - malgrado il costoso restyling del programma - al 14.4%, al 12.5% e all'11.6%, mentre Alberto Matano con La Vita in Diretta su Rai1 svetta al 17.9% e al 20.1%.

Vediamo, nel dettaglio, gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prime Time

Rai1: Dumbo 2.265.000 (12.8%). Canale5: Io Canto Generation 3.180.000 (24%), Io Canto Generation - Highlights 960.000 (22.6%). Rai2: Il Giro del Mondo in 80 Giorni 876.000 (4.8%). Italia1: Batman Begins 945.000 (5.7%). Rai3: Uno sguardo dal cielo 1.171.000 (6.5%). Rete4: Fuori dal Coro 910.000 (6.3%). La7: Storie di un Regno: Elisabetta Segreta 464.000 (2.5%). Tv8: Australia 335.000 (2.2%). Nove: Cash or Trash – Xmas Special 485.000 (2.7%). RaiMovie: La principessa Sissi 654.000 (3.4%).

Access Prime Time

Rai1: Affari Tuoi 4.858.000 (23.5%). Canale5: Striscia la Notizia 3.785.000 (18.3%). Rai2: Tg2 Post 556.000 (2.7%). Italia1: NCIS – Unità Anticrimine 1.303.000 (6.4%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.258.000 (6.3%), Un Posto al Sole 1.648.000 (7.9%). Rete4: Stasera Italia 714.000 (3.6%) nella prima parte, 627.000 (3%) nella seconda. La7: In Onda 1.458.000 (7%). Tv8: 4 Hotel 445.000 (2.2%). Nove: Little Big Italy 499.000 (2.5%).

Preserale

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 3.462.000 (22.9%), Reazione a Catena – La Sfida dei Campioni 4.529.000 (26.1%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 2.087.000 (14.8%) Caduta Libera 2.873.000 (17%). Rai2: Tg Sport Sera 537.000 (3.7%), Castle 498.000 (3%) nel primo episodio, 645.000 (3.4%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 539.000 (3.4%), C.S.I. Miami 740.000 (4%). Rai3: Tgr 2.643.000 (14.5%), Blob 1.104.000 (5.7%), Via dei Matti n°0 970.000 (4.9%). Rete4: Tempesta d’Amore 629.000 (3.2%). La7: Miss Marple 199.000 (1.3%). Tv8: Celebrity Chef 411.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 516.000 (3%).

Seconda Serata

Rai1: Tg1 1.140.000 (8.7%), I giganti del Quirinale 706.000 (6.7%). Canale5: Tg5 Notte 496.000 (14.9%). Rai2: Storie di Donne al Bivio 423.000 (3.5%). Italia1: Il Corvo 290.000 (5%). Rai3: Tg3 610.000 (4.8%), Fabrizio De André e PFM. Il concerto ritrovato 310.000 (3.8%). Rete4: Dalla Parte degli Animali (presentazione) 214.000 (3.8%), Dalla Parte degli Animali 161.000 (4.4%). La7: Diana – Le Verità Nascoste 385.000 (3.5%), TgLa7 Notte 165.000 (2.8%). Tv8: Sliding Doors 129.000 (2.4%). Nove: La mercante di Brera 193.000 (1.7%), 108.000 (1.9%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnoMattina 327.000 (11.1%), Tg1 Ore 7.00 273.000 (10.9%), Tg1 Ore 8.00 855.000 (19%), Uno Mattina 984.000 (19.3%), Storie Italiane (prima parte) 917.000 (18.5%). Canale5: Prima Pagina Tg5 403.000 (16.1%), Tg5 Mattina Ore 8.00 1.017.000 (22.2%), Mattino Cinque News 894.000 (17.5%) nella prima parte, 937.000 (19%) nella seconda. Rai2: Se scappo mi sposo a Natale 106.000 (2.8%), Tg2 Ore 8.30 238.000 (4.8%), Radio2 Social Club - Il Meglio 233.000 (4.6%).

Italia1: I Flintstones 136.000 (2.7%), I Flintstones in Viva Rock Vegas 231.000 (4.2%). Rai3: Buongiorno Italia 251.000 (9.2%), Tgr Buongiorno Regione 489.000 (12.6%), Occhio alla penna 121.000 (2.4%), Doc Martin 86.000 (1.7%). Rete4: Super Car 129.000 (2.5%), A-Team 139.000 (2.8%). La7: Omnibus (News) 89.000 (3.1%), TgLa7 162.000 (4.1%), Omnibus (Dibattito) 192.000 (3.9%), Coffee Break 172.000 (3.5%). Tv8: Asta di Natale 67.000 (1.5%), Innamorarsi a Natale 135.000 (2.7%). Nove: Alta Infedeltà 93.000 (4.5%) nel primo episodio, 65.000 (2.3%) nel secondo, 119.000 (3%) nel terzo.

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.090.000 (19.1%), È Sempre Mezzogiorno! Speciale 1.728.000 (16.7%). Canale5: Il Meglio di Forum 1.254.000 (16.5%). Rai2: Tg Sport Giorno a 237.000 (4.5%), I Fatti Vostri 475.000 (7.7%) nella prima parte, 917.000 (9.4%) nella seconda. Italia1: Cotto e Mangiato – Il Menù 173.000 (2.2%), Grande Fratello (Daytime) 642.000 (5.1%), Sport Mediaset 773.000 (5.3%), Sport Mediaset Extra 635.000 (4.3%).

Rai3: Elisir – Le Strenne 213.000 (3.8%), Tg3 Ore 12.00 793.000 (9.9%), Quante Storie 710.000 (6.9%), Geo 526.000 (4.1%), Passato e Presente 533.000 (3.7%). Rete4: Carabinieri 100.000 (1.8%), Il Segreto 99.000 (1%), La Signora in Giallo 706.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 226.000 (3.8%), L'Aria che Tira (Oggi) 329.000 (3.1%). Tv8: 4 Ristoranti 209.000 (2.3%), 4 Hotel 295.000 (2.4%).

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.829.000 (19.5%), La Volta Buona (presentazione) 1.808.000 (13.7%), La Volta Buona 1.640.000 (14.7%), La Volta Buona Special 1.485.000 (14.3%), Tg1 1.659.000 (15.4%), La Vita in Diretta 2.015.000 (17.9%) nella presentazione, 2.575.000 (20.1%). Canale5: Beautiful 2.844.000 (19.4%), La Promessa 2.003.000 (17.6%), Pomeriggio Cinque 1.622.000 (14.4 %) nella prima parte, 1.583.000 (12.5%) nella seconda, I Saluti 1.563.000 (11.6%). Rai2: Una tata in incognito 586.000 (4.8%), Un Natale senza tempo 559.000 (5.3%), Heartland 360.000 (3.1%), I mestieri di Mirko 281.000 (2.2%), Tg2 480.000 (3.5%).

Italia1: Dragon Trainer 2 581.000 (4.9%), Dragon Trainer 3 – Il mondo nascosto 448.000 (4%). Rai3: Tgr 2.333.000 (16.6%), La Biblioteca dei Sentimenti 438.000 (4.1%), Alla Scoperta del Ramo d’Oro 379.000 (3.6%), Aspettando… Geo 821.000 (7.8%), Geo 1.440.000 (11.4%). Rete4: Lo Sportello di Forum 665.000 (5.3%), Tg4 - Diario del Giorno 394.000 (3.7%), 7 Spose per 7 Fratelli 491.000 (4.1%). La7: Tagadà 395.000 (3.1%) nella presentazione, Tagadà 371.000 (3.4%), Tagadà #Focus 260.000 (2.5%), C’era una volta… il Novecento 184.000 (1.6%). Tv8: Natale a Nashville 323.000 (2.5%), Tutto ciò che voglio per Natale 418.000 (4%), La sinfonia del cuore 489.000 (3.8%). Nove: La Casa delle Aste 204.000 (1.5%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.533.000 (24.1%)

20.00 - 4.699.000 (24.1%)

TG2

13.00 - 1.709.000 (13%)

20.30 - 1.088.000 (5.4%)

TG3

14.25 - 1.780.000 (13.7%)

19.00 - 2.152.000 (13.2%)

TG4

11.55 - 216.000 (2.8%)

18.55 - 580.000 (3.5%)

TG5

13.00 - 2.990.000 (22.3%)

20.00 - 4.014.000 (20.4%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.073.000 (10.5%)

18.30 - 507.000 (3.7%)

TGLA7

13.30 - 647.000 (4.5%)

20.00 - 1.118.000 (5.7%)