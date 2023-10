PIPPITEL! - IL PRIMO ROUND TRA "BALLANDO CON LE STELLE" E "TU SI QUE VALES" LO VINCE MARIA DE FILIPPI! - LA PRIMA PUNTATA DELLA 18ESIMA EDIZIONE DI “BALLANDO”, CONDOTTO DA MILLY CARLUCCI, HA OTTENUTO IL 22.5% CON 3.228.000 SPETTATORI, TRAVOLTA DA "TÚ SÍ QUE VALES", CHE HA CONQUISTATO IL 27.8% CON 4.002.000 APPASSIONATI...

Marco Zonetti per Dagospia

maria de filippi tu si que vales 1

Ieri, 21 ottobre 2023, il sabato sera televisivo italiano è entrato realmente nel vivo con la prima sfida stagionale tra Ballando con le Stelle condotto da Milly Carlucci su Rai1 e Tú Sí Que Vales ideato da Maria De Filippi su Canale5.

Nel cast del programma di Rai1, quest'anno si contendono la vittoria Lino Banfi, Antonio Caprarica, Sara Croce, Rosanna Lambertucci, Teo Mammucari, Carlotta Mantovan, Wanda Nara, Paola Perego, Lorenzo Tano, Giovanni Terzi, Ricky Tognazzi e Simona Ventura, giudicati da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

milly carlucci

Nel talent di Canale5, i conduttori sono invece Martin Castrogiovanni, Alessio Sakara e Giulia Stabile, mentre la giuria comprende Maria De Filippi, Luciana Littizzetto, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la giudice popolare Sabrina Ferilli.

Carlucci e De Filippi erano reduci dal duello primaverile tra Il cantante mascherato e Amici, che aveva visto il cocente flop del primo, battuto costantemente e di larga misura dal secondo. Ieri sera, la situazione è rimasta immutata. La prima puntata della diciottesima edizione di Ballando ha ottenuto il 22.5% con 3.228.000 spettatori travolta da Tú Sí Que Vales, che ha conquistato invece il 27.8% con 4.002.000 appassionati. Sul podio ancora una volta Massimo Gramellini con il suo In altre parole, che su La7 ha ottenuto una media di 875.000 teste con il 4.9%.

maria de filippi e rudy zerbi tu si que vales

L'anno scorso, sabato 8 ottobre 2022, la diciassettesima stagione di Ballando con le Stelledebuttava su Rai1 con una media di 3.476.000 spettatori pari al 24.3% di share, laddove Canale 5 Tú Sí Que Vales ne conquistava 3.604.000 pari al 25.9%.

Quanto agli altri programmi di prima serata, da segnalare il debutto in prime time di Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio, che ha segnato sul Nove il 2.2% con 390.000 affezionati, battendo Rete4 e la Formula1 su Tv8. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di spettatori:

Accordi & Disaccordi con Luca Sommi, Andrea Scanzi e Marco Travaglio

Tú Sí Que Vales (Canale5) - 4.002.000 Ballando con le Stelle (Rai1) - 3.228.000 In altre parole (La7) - 875.000 Assassinio sull'Orient Express (Rai3) - 706.000 S.W.A.T (Rai2) - 698.000 I Croods (Italia1) - 689.000 Accordi & Disaccordi (Nove) - 390.000 Rocky 5 (Rete4) - 383.000 Gran Premio degli Usa - Formula1 (Tv8) - 365.000

In access prime time, Milly Carlucci con Ballando... Tutti in pista su Rai1 ha segnato il 19.9% con 3.608.000 spettatori, mentre per l'approfondimento, Stasera Italia Weekend su Rete4, condotto da Augusto Minzolini, ha siglato il 3.4% e il 3.7%. Serena Bortone con il suo Che sarà su Rai3 non è andata oltre il 3.8%.

massimo gramellini in altre parole

Al pomeriggio su Rai3, la replica di Report condotto da Sigfrido Ranucci sha conquistato un ottimo 7.2%, mentre Marco Liorni con Italia Sì su Rai1 ha segnato l'11.9% e il 14.8%, doppiato da Silvia Toffanin con il suo Verissimo che, su Canale5, ha raccolto il 24.8% e, nel segmento Giri di Valzer, il 20.9%.

Vediamo nel dettaglio gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

Rai1: Ballando con le Stelle 3.228.000 (22.54%), Ballando… Tutti in Pista 3.608.000 (19.88%). Canale5: Tú Sí Que Vales 4.002.000 (27.82%). Rai2: S.W.A.T. 698.000 (3.9%). Italia1 I Croods 689.000 (3.9%). Rai3: Assassinio sull’Orient Express 706.000 (4.21%. Rete4: Rocky V 383.000 (2.27%). La7: In Altre Parole 875.000 (4.92%). Tv8: Formula 1 - Gran Premio Stati Uniti – Qualifiche 365.000 (2.1%). Nove: Accordi & Disaccordi 390.000 (2.2%).

assassinio sull orient express 6

Access Prime Time

Canale5: Striscia la Notizia 3.468.000 (18.93%). Rai2 Tg2 Post 589.000 (3.18%). Italia1: N.C.I.S.1.163.000 (6.4%). Rai3: Che Sarà 695.000 (3.8%). Rete4: Stasera Italia Weekend 611.000 (3.41%) nella prima parte, 675.000 (3.65%) nella seconda. Tv8: 4 Ristoranti 625.000 (3.5%). Nove: Fratelli di Crozza532.000 (2.9%).

Preserale

rocky v

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.742.000 (21.29%), Reazione a Catena 3.715.000 (25%). Canale5 Caduta Libera Story – Inizia la Sfida 1.878.000 (15.65%), Caduta Libera Story2.288.000 (15.85%). Rai2: 9-1-1 286.000 (2.05%) nel primo episodio, 450.000 (2.72%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 464.000 (3.48%), C.S.I. Miami 545.000 (3.36%). Rai3: Tg Regione 2.241.000 (14.43%), Blob 778.000 (4.56%). Rete4: Tempesta d’Amore 506.000 (2.95%). Tv8: 4 Ristoranti 341.000 (2.2%). Nove: Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 134.000 (1%).

milly carlucci

Seconda Serata

Rai1: La mafia uccide solo d’estate 460.000 (11.4%). Canale5: Tg5 Notte 767.000 (18.3%). Rai2: Tg2 Dossier 282.000 (2.0%), Tg2 Storie 156.000 (1.5%). Italia1: Tarzan 322.000 (3.1%). Rai3: Tg3 Mondo 384.000 (3.4%). Rete4: Disturbing the Peace 138.000 (1.6%). La7: Roshn Saudi League – Al Tawooun-Al Ittihad 51.000 (0.7%).

DAYTIME

Mattina

maria de filippi tu si que vales

Rai1: Il Caffè 163.000 (7.91%), Tg1 Ore 8.00 983.000 (20.28%), Tg1 Dialogo 1.073.000 (20.12%), Uno Mattina in Famiglia 1.251.000 (22.85%) nella prima parte, 1.134.000 (21.38%) nella seconda, Buongiorno Benessere 1.011.000 (19.55%). Canale5: Prima Pagina Tg5 444.000 (16.75%), Tg5 Mattina 1.179.000 (22.97%), X-Style 564.000 (10.37%), Patagonia – La vita ai confini del mondo 517.000 (9.61%). Rai2: Radio2 Social Club 192.000 (3.52%), Italian Green – Viaggio nell’Italia Sostenibile 187.000 (3.66%). Italia1: Friends 105.000 (1.94%) nel primo episodio, 157.000 (2.83%) nel secondo, 151.000 (2.83%) nel terzo, Will & Grace 151.000 (2.77%) nel primo episodio, 157.000 (3.05%) nel secondo, Big Bang Theory 157.000 (3.09%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Weekend 200.000 (3.73%), Mi Manda Raitre 226.000 (4.2%), Rai Parlamento Punto Europa 170.000 (3.28%). Rete4: I Cesaroni 3 81.000 (1.59%), Totò contro Maciste 133.000 (2.49%). La7: Omnibus (News) 121.000 (3.91%), TgLa7 195.000 (5.09%), Omnibus (Dibattito) 251.000 (4.09%), Coffee Break Sabato 238.000 (4.56%).

rocky v 3

Mezzogiorno

Rai1: Origini 935.000 (15.51%), Linea Verde Discovery 1.367.000 (17.16%), Linea Verde Life 2.244.000 (19.14%). Canale5: Forum 1.154.000 (15.19%). Rai2: Tg Sport 142.000 (2.69%), Quasar148.000 (2.48%), Pizza Doc 288.000 (3.06%). Italia1: Big Bang Theory 164.000 (3.0%), 160.000 (2.57%), Sport Mediaset 859.000 (6.05%). Rai3: Bell’Italia 211.000 (4.01%), Officina Italia 253.000 (4.15%), Tg3 Ore 12.00 705.000 (8.7%). Rete4: Il Segreto 131.000 (1.27%), La Signora in Giallo 561.000 (4.07%). La7: L’Ingrediente Perfetto – A Tu per Tu 90.000 (1.61%), L’Aria che Tira – Il Diario 155.000 (1.78%), Like – Tutto Ciò che Piace 187.000 (1.46%).

Pomeriggio

assassinio sull orient express 2

Rai1: Linea Blu Discovery 1.589.000 (11.68%), Passaggio a Nord Ovest 928.000 (8.19%), A Sua Immagine 628.000 (6.01%) nella prima parte, 616.000 ( 6.27%) nella seconda, Tg1 706.000 (7.55%), Anteprima Ballando con le Stelle 814.000 (8.72%), Italia Sì 1.142.000 (11.85%) nella prima parte, 1.628.000 (14.83%) nella seconda. Canale5: Beautiful 2.852.000 (19.51%), Terra Amara 3.049.000 (26.08%), Verissimo 2.330.000 (24.84%), Verissimo - Giri di Valzer 2.137.000 (20.87%), Rai2: Top – Tutto Quanto Fa Tendenza 315.000 ( 2.28%), Dreams Road 260.000 ( 2.2%), Gli Specialisti 167.000 (1.57%) nel primo episodio, 179.000 (’1.88%), La Zampata 158.000 (1.63%). Italia1: Freedom Short 361.000 (3.1%), La Brea 221.000 (2.3%) nel primo episodio, 150.000 (1.5%) nel secondo. Rai3: Tg Regione 2.417.000 (16.71%), Tv Talk 998.000 (9.12%), presentazione 1.015.000 (8.59%), Tv Talk Extra 860.000 (8.36%), Petrolio 563.000 (6%), Report 754.000 (7.16%), presentazione 605.000 (6.42%), Report Plus 1.215.000 (10%) Rete4: Lo Sportello di Forum 581.000 (4.4%), La conquista del West 354.000 (3.5%). La7: La giuria 257.000 (2.2%), C'era una volta il Novecento130.000 (1.4%), Eden – Un pianeta da salvare 187.000 (1.6%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 3.739.000 (25.48%)

20.00 - 4.238.000 (24.7%)

TG2

13.00 - 1.499.000 (11.38%)

20.30 - 1.040.000 (5.79%)

TG3

14.25 - 1.715.000 (12.72%)

19.00 - 1.751.000 (12.68%)

TG4

11.55 - 330.000 (4.29%)

18.55 - 589.000 (4.19%)

TG5

13.00 - 3.008.000 (22.39%)

20.00 - 3.596.000 (20.7%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.042.000 (10.02%)

18.30 - 435.000 (3.78%)

TGLA7

13.30 - 549.000 (3.75%)

20.00 - 1.127.000 (6.51%)