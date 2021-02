PIPPITEL! IL "GF VIP" E LO PSICODRAMMA DI MARIA TERESA RUTA CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 17.7%. SU RAI1 "IL CANTANTE MASCHERATO" DI MILLY CARLUCCI RESTA AL PALO CON IL 15.5% (NONOSTANTE IL TRAINO DEL TG1) - SU RAI2 "THE GOOD DOCTOR" (5.6%), SU ITALIA 1 "FREEDOM – OLTRE IL CONFINE" (5.4%), SU RETE4 "QUARTO GRADO" (6.5%), SU LA7 "PROPAGANDA LIVE" (6.4%) – "STRISCIA" (17%), "SPECIALE TG1" SUL GOVERNO DRAGHI (12.7%), PALOMBA (5.3%), GRUBER DA RECORD AL 10.8%

Stefania Stefanelli per "www.davidemaggio.it"

samantha de grenet e maria teresa ruta

Nella serata di ieri, venerdì 12 febbraio 2021, su Rai1 Il Cantante Mascherato, in onda dalle 21.35 alle 24.13, ha conquistato 3.441.000 spettatori pari al 15.5% di share. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip, in onda dalle 21.50 alle 25.07, ha raccolto davanti al video 3.264.000 spettatori pari al 17.7% di share (Grande Fratello Vip Night 1.623000 – 25.5% e Grande Fratello Vip Live 760.000 – 14.8%). Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.483.000 spettatori pari al 5.6% di share e The Resident 1.067.000 (4.7%) nel primo episodio e 913.000 (5.3%) nel secondo.

milly carlucci

Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine ha catturato l’attenzione di 1.144.000 spettatori con il 5.4% (Benvenuti a Freedom 1.126.000 – 4.1%). Su Rai3 Titolo V ha raccolto davanti al video 644.000 spettatori pari ad uno share del 2.8%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.305.000 spettatori con il 6.5% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato 1.219.000 spettatori con uno share del 6.4%. Su TV8 Spider-Man ha segnato il 2.2% con 531.000 spettatori mentre sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza ha catturato l’attenzione di 544.000 spettatori (2.1%).

the good doctor

Su Rai 4 Fuga nella Giungla sigla l’1.9% con 476.000 spettatori e su Rai Premium la replica de Il Commissario Ricciardi si porta all’1.2% con 317.000 spettatori. Sul 20 The Nice Guys è la scelta di 449.000 spettatori (1.8%) e su Iris Fino a Prova Contraria si porta al 3% con 734.000 spettatori.

Ascolti TV Access Prime Time

Otto e Mezzo da record (10.8%).

Su Rai1 Tg1 – Il Governo Draghi ottiene 3.451.000 spettatori con il 12.7%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.643.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 4.9% con 1.343.000 spettatori. Su Italia1 CSI Miami ha registrato 1.279.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Che Succ3de? ha convinto 1.224.000 spettatori pari al 4.7% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.850.000 spettatori pari al 6.8%.

alfonso signorini

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.423.000 individui all’ascolto (5.3%) nella prima parte e 1.344.000 (4.9%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.934.000 spettatori (10.8%). Su TV8 Guess my Age intrattiene 642.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al gioco ha raccolto 584.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

L’approfondimento Rai sulla formazione del nuovo Governo al 18.7%.

il cantante mascherato 1

Su Rai1 Tg1 – Il Governo Draghi ha ottenuto un ascolto medio di 4.185.000 spettatori (18.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.535.000 spettatori con il 14.2% di share e Caduta Libera 3.820.000 con il 17.8% di share. Su Rai2 NCIS New Orleans ha raccolto 631.000 spettatori (3.2%) e NCIS 1.044.000 (4.3%). Su Italia1 Amici di Maria De Filippi sigla il % con .000 spettatori e CSI Miami segna il 2.8% con 669.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.948.000 spettatori con il 13% di share e Blob segna 944.000 spettatori con il 3.8%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 3.7% con 932.000 spettatori. Su Tv8 Cuochi d’Italia fa compagnia a 239.000 spettatori (1%). Sul Nove Little Big Italy è la scelta di 234.000 spettatori (1.1%).

propaganda live

Daytime Mattina

Coffee Break vola al 6.6%.

Su Rai1 Uno Mattina – Prima Pagina dà il buongiorno a 557.000 telespettatori con l’11.5% di share e Uno Mattina informa 1.077.000 spettatori (16.8%); la prima parte di Storie Italiane è stata seguita da 1.042.000 spettatori con il 17.6% di share. Su Canale5 Mattino Cinque ha intrattenuto 1.069.000 spettatori (16.8%) nella prima parte e 1.034.000 (17.5%) nella seconda (i saluti 939.000 – 15.9%). Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.2% con 263.000 spettatori. Su Italia 1 Chicago Fire è la scelta di 205.000 spettatori (3.3%).

maria teresa ruta

Su Rai3 Agorà convince 522.000 spettatori pari all’8.2% di share; Mi Manda RaiTre si porta al 5% con 296.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Un Detective in Corsia registra 167.000 spettatori con share del 2.3%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 154.000 spettatori con il 3.5% nelle News e 302.000 (4.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 393.000 spettatori pari al 6.6%. Su TV8 Ogni Mattina fa compagnia a 30.000 spettatori (0.5%).

Daytime Mezzogiorno

Quante Storie sfiora il 7%.

il cantante mascherato 6

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa compagnia a 1.104.000 spettatori (15.3%) mentre E’ Sempre Mezzogiorno sigla il 14.6% con 1.812.000 spettatori. Su Canale 5 Forum arriva a 1.562.000 telespettatori con il 16.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 492.000 spettatori con il 6.4% nella prima parte e 989.000 spettatori (8.5%) nella seconda. Su Italia 1 Chicago P. D. è la scelta di 281.000 spettatori con il 3.7% di share, il Grande Fratello Vip sigla il 5.6% di share con 802.000 spettatori e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 935.000 spettatori con il 5.8%.

il cantante mascherato 2

Su Rai3 Elisir è seguito da 499.000 spettatori (6.8%), Quante Storie si porta al 6.9% con 971.000 spettatori. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 187.000 spettatori con l’1.5% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 639.000 spettatori (4%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 648.000 spettatori con share dell’8.9% nella prima parte e 721.000 spettatori con il 5.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 Ogni mattina Dopo il TG sigla lo 0.5% con 70.000 spettatori.

Daytime Pomeriggio

freedom – oltre il confine

Il TgLa7 Speciale al 6.7%.

Su Rai1 Oggi è un altro Giorno intrattiene 1.808.000 spettatori (12.5%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 2.132.000 spettatori (17.1%). La Vita in Diretta informa 2.655.000 spettatori con il 16.4% (presentazione 1.864.000 – 14.3%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.591.000 spettatori (15.9%), Una Vita ha convinto 2.473.000 spettatori con il 15.9% di share mentre Uomini e Donne si porta al 20.2% con 2.811.000 spettatori (finale 2.153.000 – 16.8%); Amici di Maria De Filippi interessa a 2.075.000 spettatori (16.8%), il Grande Fratello Vip sigla il 15.2% di share con 1.893.000 spettatori e Day Dreamer – Le Ali del Sogno il 14.5% con 1.843.000 spettatori.

andre e walter zenga

Pomeriggio Cinque si porta al 12.9% con 1.768.000 spettatori nella prima parte e al 13% con 2.021.000 spettatori nella seconda (Pomeriggio Cinque Social 11.1% – 1.865.000 spettatori). Su Rai 2 Ore 14 informa 505.000 spettatori (3.4%), Detto Fatto ha convinto 553.000 spettatori con il 4.4% di share (Quasi Detto Fatto 484.000 – 3.6%), Campioni di Domani 268.000 (1.9%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 772.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 784.000 (5.2%) nel secondo e 617.000 (4.3%) nel terzo. Big Bang Theory è la scelta di 439.000 spettatori (3.4%) e Due Uomini e Mezzo intrattiene 349.000 spettatori (2.6%).

cristiano malgioglio

Friends diverte 336.000 spettatori (2.3%) mentre il Grande Fratello Vip sigla il 2% di share con 311.000 spettatori. Su Rai3 il Tg3 Regione informa 3.124.000 spettatori (19.6%) e Geo 1.570.000 spettatori con il 10.6% di share (Aspettando Geo 907.000 – 7.3%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 984.000 spettatori con il 6.6%. Su La7 Tagadà ha ottenuto 672.000 spettatori con il 5% e Tagadà #Focus convince 641.000 spettatori (5.2%); il TGLA7 Speciale informa 1.132.000 spettatori con 6.7% di share. Su TV8 Vite da Copertina è la scelta di 131.000 spettatori (0.9%).

Seconda Serata

Tv7 al 7.4%.

barbara palombelli stasera italia

Su Rai1 Tv7 convince 672.000 spettatori con il 7.4% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 480.000 spettatori pari ad uno share dell’11.4%. Su Rai2 Gli Specialisti segna 365.000 spettatori con il 3.3%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna il 5.1% con 557.000 spettatori. Su Italia1 Misteri ai Raggi X viene visto da una media di 350.000 ascoltatori con il 4.2% di share. Su Rete4 Motive ha segnato il 4.4% con 250.000 spettatori

il cantante mascherato 3 il cantante mascherato 4 il cantante mascherato 5 LILLI GRUBER guenda goria