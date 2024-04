PIPPITEL! PER LA RAI È GIÀ TEMPO DI REPLICHE: SU RAI1 IL BIS DI “MAKARI” FA IL 14.9% CON 2.3 MILIONI DI SPETTATORI E SUPERA “LO SHOW DEI RECORD” SU CANALE5 CHE SI FERMA A 13.9% CON 2 MILIONI DI TELEMORENTI - SU RAI3 “INDOVINA CHI VIENE A CENA” AL 5.1%, SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” AL 5.6% - SUL NOVE ZENDAYA MANDA IN SOLLUCCHERI SOLO “FABIOLO” FAZIO: “CHE TEMPO CHE FA” CALA AL 9.5% - AMADEUS (28.4%), “PAPERISSIMA SPRINT” (13.5%). BORTONE (3.3%), SCAMPINI (3.5%)

Nella serata di ieri, domenica 14 aprile 2024, su Rai1 Makari in replica ha conquistato 2.394.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale5 Lo Show dei Record ha ottenuto un a.m. di 2.027.000 spettatori pari al 13.9% di share. Su Rai2 9-1-1 ha raccolto 733.000 spettatori (3.7%) e 9-1-1: Lone Star ha radunato 855.000 spettatori (4.6%). Su Italia1 Jurassic World: Il Regno Distrutto ha collezionato 926.000 spettatori con il 5.7% di share.

Su Rai3 Indovina Chi Viene a Cena ha raccolto davanti al video 936.000 spettatori con il 5.1% (anteprima di 37 minuti a 574.000 e il 2.9%). Su Rete4 Dritto e Rovescio viene visto da 758.000 spettatori con il 5.6% di share. Su La7 Churchill ha interessato 329.000 spettatori con l’1.9%. Su Tv8 Zona Rossa ha registrato 338.000 spettatori con l’1.9%. Sul Nove, preceduto da un’anteprima (783.000 – 4.7%), Che Tempo Che Fa segna 1.835.000 spettatori con il 9.5% nella prima parte e 1.206.000 spettatori con il 9.8% nella seconda parte chiamata Il Tavolo in onda dalle 22.17 alle 0.46 (L’Importante È Finire: 440.000 – 8.3%).

Sul 20 Security ha coinvolto 388.000 spettatori con il 2.1%. Su Iris Cattive Acque ha ottenuto 275.000 spettatori (1.6%). Su RaiMovie Mato Grosso interessa 269.000 individui (1.4%). Su RaiPremium The Voice Generations in replica intrattiene 180.000 spettatori (1.1%). Su La5 A Perfect Fit segna 407.000 spettatori e il 2.2%.

Access Prime Time

Bortone non approfitta dell’assenza di Gramellini.

Su Rai1 Affari Tuoi fa sintonizzare 5.520.000 spettatori pari al 28.4%. Su Canale5 Paperissima Sprint raccoglie 2.606.000 spettatori (13.5%). Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine ha totalizzato 1.032.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Chesarà… arriva a 585.000 spettatori (3.3%). Su Rete4 Stasera Italia Weekend ha convinto 633.000 spettatori (3.5%) nella prima parte e 583.000 spettatori (3%) nella seconda parte. Su La7 Uozzap convince 552.000 spettatori pari al 2.9%. Su Tv8, dopo Grid (557.000 – 3%), il Gran Premio degli Stati Uniti di Moto GP ha registrato 1.174.000 spettatori con il 5.9%.

Preserale

Oltre il 19% per le repliche di Avanti un Altro.

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 sigla 2.433.000 spettatori con il 21.1% mentre L’Eredità Weekend fa sintonizzare 3.299.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.035.000 spettatori (17.8%) mentre Avanti un Altro! Story ha intrattenuto 2.568.000 spettatori (19.1%). Su Rai2, dopo TG Sport Sera (285.000 – 3%), Novantesimo Minuto ha registrato 492.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 489.000 spettatori (3.8%) nella seconda parte dal nome ‘Tempi Supplementari’.

Squadra Speciale Cobra 11 segna 373.000 spettatori e il 2.3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag ha incollato davanti al video 243.000 spettatori (2%) mentre C.S.I. – Scena del Crimine ha siglato 484.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 l’informazione dei TGR segna 1.888.000 spettatori con il 13.2%. Su Rete4 Terra Amara ha appassionato 470.000 spettatori con il 3%. Su La7 Bad Company – Protocollo Praga registra 146.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 la gara di Moto 3 colleziona 397.000 spettatori (4.2%) e la Moto 2 raduna 412.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Little Big Italy sigla 305.000 spettatori (2.9%) mentre Che Tempo Che Farà raccoglie 253.000 spettatori (1.9%).

Daytime Mattina

Il 16% per l’Edizione Straordinaria del TG1.

Su Rai1 – dalle 6.30 alle 7.31 - TG1 Edizione Straordinaria ha informato 374.000 spettatori con il 16%. Uno Mattina in Famiglia ha convinto 671.000 spettatori (16.9%) nella prima parte e 1.328000 spettatori (22.5%) nella seconda parte. Tra la prima e seconda parte il TG1 delle 8 ha interessato 1.071.000 spettatori (21.4%). Check Up è visto da 1.046.000 spettatori con il 17.7%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 raccoglie 315.000 spettatori (13.2%) mentre il TG5 Mattina delle 8 segna 1.077.000 spettatori con il 20.2%. I Grandi Misteri della Bibbia sigla 615.000 spettatori (10.1%) mentre la Santa Messa realizza un ascolto di 896.000 telespettatori con il 15.2% di share.

Su Rai2 Speciale TG2 ha raccolto 174.000 spettatori e il 3%. Radio2 Happy Family Rewind ha tenuto compagnia a 177.000 spettatori con il 2.9% (Saluti a 209.000 e il 3.6%). Su Italia1 Young Sheldon colleziona 195.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 199.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio. Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 235.000 spettatori (4%) nel primo episodio. Su Rai3 Protestantesimo raduna 83.000 spettatori (3.1%) mentre Sulla Via di Damasco convince 88.000 spettatori (2.3%).

Agorà Weekend ha raccolto 247.000 spettatori con il 4.2% (presentazione a 90.000 e l’1.8%). O Anche No è la scelta di 136.000 spettatori (2.3%). Timeline è la scelta di 94.000 spettatori (1.6%). Su Rete4 Bitter Sweet ha coinvolto 104.000 spettatori con l’1.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 151.000 spettatori con il 5.4% nelle News e, dopo il TG La7 a 236.000 spettatori (5.9%), di 209.000 spettatori con il 3.6% nel Dibattito. TGLa7 Edizione Straordinaria è la scelta di 245.000 spettatori (4.2%). Camera con Vista segna 177.000 spettatori con il 3%.

Daytime Mezzogiorno

Successo per Linea Verde.

Su Rai1 A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.323.000 spettatori con il 20.1%. Al suo interno la Santa Messa raduna 1.460.000 spettatori con il 22.6% e Sua Santità recita il Regina Coeli raccoglie 1.910.000 spettatori con il 22.8%. Linea Verde ha registrato 2.798.000 spettatori con il 24.1% (breve presentazione: 1.941.000 – 20%). Su Canale5 Le Storie di Melaverde ha interessato 654.000 spettatori (10.3%) e 952.000 spettatori (14%) mentre Melaverde raccoglie 1.728.000 spettatori con il 17.8%.

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 288.000 spettatori (4.8%) nella presentazione in onda prima del TGSport Giorno (349.000 – 5.6%), e 380.000 spettatori con il 5.8%, nella prima prima parte di 21 minuti, e 573.000 spettatori con il 6.2%. Su Italia1 Due Uomini e Mezzo ha intrattenuto 239.000 spettatori (3.9%) nel secondo episodio e 211.000 spettatori (3.2%) nel terzo episodio. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 657.000 spettatori con il 5,1% (Magazine XXL: 421.000 – 3.2%). Su Rai3 TGR – Regioneuropa ha informato 185.000 spettatori con il 2.7%.

TG3 delle 12 registra 536.000 spettatori (6%) e Ritratti Aretha Franklin raccoglie 259.000 spettatori (2%). Su Rete4, dopo una presentazione (107.000 – 1.8%), Dalla Parte degli Animali raggiunge 163.000 spettatori con il 2.7%, nella prima parte, 230.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte (I Saluti: 216.000 – 3.1%). Dopo il TG, Colombo ha fatto compagnia a 367.000 spettatori con il 3%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario segna 126.000 spettatori e l’1.8%. TGLa7 Speciale segna 243.000 spettatori (2.3%).

Daytime Pomeriggio

Bene Verissimo.

Su Rai1 Domenica In ha intrattenuto 2.013.000 spettatori (16.1%) nella presentazione, 2.079.000 spettatori (17.6%) nella prima parte dalle 14.30 alle 15.23, 1.666.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte dalle 15.27 alle 16.48 e 1.360.000 spettatori (14.4%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. Da Noi… A Ruota Libera si porta a 1.415.000 spettatori con il 15%. Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.230.000 spettatori con il 16.8%. Beautiful ha intrattenuto 2.314.000 spettatori (18.5%). Terra Amara ha raccolto 2.555.000 spettatori (22.9%).

A seguire Verissimo ha convinto 2.151.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e 1.840.000 spettatori (19%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. Su Rai2 Paesi che Vai ha radunato 431.000 spettatori (3.5%) mentre Amstel Golden Race ha convinto 637.000 spettatori (6%). Su Italia1 E-Planet raccoglie 292.000 spettatori (2.3%) mentre il Campionato di Formula E ha interessato 196.000 spettatori (1.7%). Walker ha registrato 139.000 spettatori (1.4%), nel primo episodio, e 156.000 spettatori (1.7%) nel secondo episodio.

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.086.000 spettatori con il 16.3%. In Mezz’Ora ha ottenuto 1.043.000 spettatori (8.8%) nella prima parte e 662.000 spettatori (6.1%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (404.000 – 4%), Rebus ha coinvolto 410.000 spettatori con il 4.3% mentre Kilimangiaro ha raccolto 468.000 spettatori (5.4%) nella presentazione, 605.000 spettatori (6.6%) nella prima parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 789.000 spettatori (7.8%) nell’ultima parte dalla durata maggiore. Su Rete4 TG4 Speciale ha registrato 251.000 spettatori (2.2%). Su La7 Una Giornata Particolare in replica è visto da 264.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

La replica di Crozza supera il 6% all’una di notte dopo Fazio.

Su Rai1 Speciale TG1 ha conquistato un ascolto di 314.000 spettatori (share del 5.2%). Su Canale5 TG5 Notte raccoglie 560.000 spettatori con l’11.7%. Su Rai2 La Domenica Sportiva ha raccolto 973.000 spettatori (6.4%) nella presentazione e 824.000 spettatori con l’8.2% mentre L’Altra DS ha siglato 296.000 spettatori (5.5%).

Su Italia1, dopo una presentazione chiamata Highlights (547.000 – 6.2%), Pressing segna un netto di 371.000 spettatori pari al 7.6%. Su Rai3 Inimitabili ha raggiunto 257.000 spettatori (2%) mentre TG3 Mondo è visto da 253.000 spettatori (3%). Su Rete4 Un Amore all’Altezza è la scelta di 192.000 spettatori (5.6%) nella prima parte. Su La7 Domina segna 83.000 spettatori (2.1%). Su Tv8 A-Team convince 136.000 spettatori (1.5%). Sul Nove Fratelli di Crozza in replica è la scelta di 214.000 spettatori (6.2%).

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.561.000 (26.8%) Libri 3.359.000 – 25.6%

Ore 20:00 4.007.000 (23.9%)

TG2

Ore 13:00 1.354.000 (10.8%)

Ore 20:30 1.040.000 (5.7%)

TG3

Ore 14:15 1.554.000 (12.7%)

Ore 19:00 1.281.000 (10.4%)

TG5

Ore 13:00 2.651.000 (20.9%)

Ore 20:00 3.472.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 994.000 (9.2%)

Ore 18:30 279.000 (2.7%)

TG4

Ore 11:55 332.000 (3.9%)

Ore 18:55 397.000 (3.2%)

TG LA7

Ore 13:30 664.000 (5%)

Ore 20:00 990.000 (5.8%)

