SU RAI 1 "I BASTARDI DI PIZZOFALCONE" CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 21.1% DI SHARE E OLTRE 4.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 GLI SCAZZI DEGLI INQUILINI DEL "GF VIP" RICALANO AL 19% - SU RAI 3 "PRESADIRETTA" AL 5.7%, SU RETE4 "QUARTA REPUBBLICA" AL 4.9% - GLI SPECIALI SUI BALLOTTAGGI NON FREGANO A NESSUNO: SU RAI 2 IL PROGRAMMA NON VA OLTRE IL 2.7%, LA MARATONA MENTANA SU LA7 NON ECCITA PIU' NESSUNO: SI FERMA AL 3.1% - AMADEUS (19.8%), "STRISCIA LA NOTIZIA" (16.9%), PALOMBA (4.8%), GRUBER (8.3%)

Fabio Fabbretti per "www.davidemaggio.it"

Nella serata di ieri, lunedì 18 ottobre 2021, su Rai1 I Bastardi di Pizzofalcone 3 dalle 21:39 alle 23:39 ha conquistato 4.450.000 spettatori pari al 21.1% di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip dalle 21:48 all’1:08 ha incollato davanti al video 2.967.000 spettatori con uno share del 19% (Night dall’1:13 all’1:25 a 1.340.000 e il 27.5%, Live dall’1:31 all’1:37 a 656.000 e il 16.1%). Su Rai2 Tg2 Post – Speciale Ballottaggi Elezioni 2021 dalle 21 alle 22:32 ha interessato 656.000 spettatori (2.7%). A seguire Sposami, stupido! è la scelta di 327.000 spettatori (1.9%). Su Italia1 Colombiana ha raccolto 1.298.000 spettatori (6%).

Su Rai3 Presadiretta è visto da 1.295.000 spettatori pari al 5.7% (presentazione a 816.000 e il 3.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 840.000 spettatori (4.9%). Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni registra 676.000 spettatori (3.1%). Su Tv8 Venom segna 512.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove Little Big Italy è seguito da 479.000 spettatori (2.1%). Su RaiMovie C’era una volta il West è scelto da 455.000 spettatori (2.3%). Su Iris Il padrino 2 sigla 417.000 spettatori (2.5%).

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno realizza un ascolto di 4.836.000 spettatori con il 19.8%. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie una media di 4.129.000 spettatori pari al 16.9%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine conquista 1.349.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Che Succ3de? è visto da 1.247.000 spettatori (5.4%) e Un Posto al Sole da 1.640.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.141.000 individui all’ascolto (4.8%) nella prima parte e 1.023.000 spettatori (4.1%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.048.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age – Indovina l’Età interessa 343.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 436.000 spettatori (1.8%). Su RealTime Cortesie per gli Ospiti segna 442.000 spettatori (1.9%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.664.000 spettatori pari al 18.8%, mentre L’Eredità è visto da 4.071.000 spettatori pari al 22.1%. Su Canale5 Caduta Libera! Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.250.000 spettatori (16.6%), mentre Caduta Libera! ha convinto 3.443.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Un Milione di Piccole Cose ha raccolto 279.000 spettatori (1.7%) e N.C.I.S. Los Angeles 713.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 C.S.I. – Scena del Crimine è visto da 706.000 spettatori (3.4%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.849.000 spettatori pari al 14.7%, mentre Blob segna 1.072.000 spettatori pari al 4.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 799.000 spettatori (3.7%). Su Tv8 Piatto Ricco ha conquistato 283.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? arriva a 165.000 spettatori (0.9%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina dà il buongiorno a 632.000 spettatori (13%) nella presentazione dalle 7:10 alle 7:54 e 911.000 spettatori (17.6%) dalle 8:36 alle 9:49; all’interno il Tg1 delle 8 è visto da 1.202.000 spettatori (22.5%). A seguire, dopo gli appuntamenti con il tg, Storie Italiane nella prima parte è seguito da 832.000 spettatori (17%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina dalle 6 alle 7:56 informa 606.000 spettatori con il 17.8% e Tg5 Mattina 1.100.000 spettatori con il 20.5%, mentre Mattino Cinque ha raccolto 908.000 spettatori con il 17.7% nella prima parte e 847.000 spettatori con il 17.2% nella seconda parte (I Saluti a 717.000 e il 14.8%).

Su Rai2 Radio2 Social Club intrattiene 203.000 spettatori (4%), mentre Tg2 Italia è visto da 141.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 Dr. House – Medical Division ottiene un ascolto di 94.000 spettatori (1.8%) nel primo episodio e 140.000 spettatori (2.8%) nel secondo episodio, mentre C.S.I. New York è scelto da 133.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio. Su Rai3 Buongiorno Italia dalle 6:59 alle 7:35 realizza un ascolto di 520.000 spettatori (12.3%) e TgR – Buongiorno Regione dalle 7:39 alle 7:59 di 787.000 spettatori (14.5%).

A seguire Agorà convince 404.000 spettatori pari al 7.8% (presentazione a 374.000 e il 7%, Extra a 294.000 e il 6%), mentre Elisir segna 368.000 spettatori pari al 6.4% (presentazione a 249.000 e il 5.1%). Su Rete4 Hazzard ha raccolto 131.000 spettatori con il 2.6% nel primo episodio e 153.000 spettatori con il 3.1% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 177.000 spettatori (3.5%) e Coffee Break di 175.000 spettatori (3.6%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 853.000 spettatori (14.8%), mentre E’ Sempre Mezzogiorno conquista 1.560.000 spettatori (14.9%). Su Canale5 Forum totalizza 1.379.000 spettatori con il 17.8%. Su Rai2 I Fatti Vostri segna 498.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 790.000 spettatori (7.8%) nella seconda parte. Su Italia1 il secondo episodio di C.S.I. New York è seguito da 235.000 spettatori (3.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip arriva a 784.000 spettatori (6.3%) e Sport Mediaset a 854.000 spettatori (6.1%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 informa 900.000 spettatori (10.8%);

Quante Storie conquista 848.000 spettatori (7%) e Le Stori di Passato e Presente arriva a 599.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Detective in Corsia ha incollato 142.000 spettatori (2.4%) e, dopo il tg, Il Segreto 210.000 spettatori (1.9%). A seguire La Signora in Giallo è la scelta di 621.000 spettatori (4.6%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 281.000 spettatori con il 4.8% nella prima parte e 450.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata Oggi. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 76.000 spettatori (1%) e 4 Hotel 131.000 spettatori (1%).

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Paradiso delle Signore dalle 14:01 alle 14:47 ha fatto compagnia a 1.694.000 spettatori (12.4%), mentre Tg1 – Speciale Elezioni Amministrative 2021 dalle 14:50 alle 17:30 ha raccolto 1.029.000 spettatori (9.9%). A seguire La Vita in Diretta dalle 17:47 alle 18:36 realizza un ascolto di 1.564.000 spettatori con il 14.2% (presentazione di 17 minuti a 1.310.000 e il 13.4%). Su Canale5 Beautiful conquista 2.411.000 spettatori (17.2%) e Una Vita 2.317.000 spettatori (17%), mentre Uomini e Donne sigla 2.434.000 spettatori pari al 21.1% (Finale a 1.907.000 e il 18.9%), Amici 1.834.000 spettatori (18.6%), Grande Fratello Vip 1.561.000 spettatori (16.3%) e Love Is In The Air 1.437.000 spettatori (14.9%).

A seguire Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.458.000 spettatori pari al 14.6% nella presentazione dalle 17:35 alle 17:55 e 1.666.000 spettatori pari al 15.1% dalle 17:59 alle 18:29 (I Saluti a 1.726.000 e il 14%). Su Rai2 Ore 14 conquista 788.000 spettatori con il 6%, mentre Detto Fatto incolla 533.000 spettatori con il 5.3%; Tg2 – Speciale Ballottaggi dalle 17:29 alle 18:31 è seguito da 366.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 I Simpson ha raccolto 673.000 spettatori (4.9%) nel primo episodio, 715.000 spettatori (5.4%) nel secondo episodio e 531.000 spettatori (4.3%) nel terzo episodio. A seguire Young Sheldon ha conquistato 438.000 spettatori (4%), Big Bang Theory 399.000 spettatori (3.9%) e Mom 335.000 spettatori (3.4%); alle 18:04 Grande Fratello Vip interessa 212.000 spettatori (1.9%).

Su Rai3 Tg Regione informa 2.452.000 spettatori (17.8%); Tg3 – Speciale Elezioni dalle 14:50 alle 17:18 raccoglie 673.000 spettatori (6.4%). A seguire Aspettando… Geo arriva a 532.000 spettatori (5.6%) e Geo a 914.000 spettatori (8.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 684.000 spettatori con il 5.3%, mentre Dalla Parte degli Animali arriva a 309.000 spettatori con il 3%. Su La7 TgLa7 – Speciale Elezioni dalle 14:18 alle 19:56 è visto da 743.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Vite da Copertina raccoglie 139.000 spettatori pari all’1.4%.

Seconda Serata

Su Rai1 Sette Storie – Speciale Ballottaggi è seguito da 608.000 spettatori con il 6.9%. Su Canale5 Tg5 Notte totalizza una media di 548.000 spettatori pari al 16.3%. Su Rai2 The Blacklist segna 201.000 spettatori (2.4%). Su Italia1 Tiki Taka – La Repubblica del Pallone intrattiene 361.000 spettatori con il 5.6% (presentazione a 507.000 e il 4.1%). Su Rai3 Tg3 Linea Notte interessa 526.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Gone è stato scelto da 157.000 spettatori (3.2%). Su La7 La7 Doc incolla 211.000 spettatori (1.9%).

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.316.000 (23.6%)

Ore 20.00 5.107.000 (23.2%)

TG2

Ore 13.00 1.784.000 (13.8%)

Ore 20.30 1.428.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.646.000 (12.2%)

Ore 19.00 2.083.000 (12.6%)

TG5

Ore 13.00 2.688.000 (20.5%)

Ore 20.00 4.426.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.314.000 (12.4%)

Ore 18.30 604.000 (4.7%)

TG4

Ore 12.00 288.000 (3.4%)

Ore 18.55 543.000 (3.2%)

TGLA7

Ore 13.30 615.000 (4.4%)

Ore 20.00 1.552.000 (6.8%)

