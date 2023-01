PIPPITEL! - SU RAI1 BOLLE CON “DANZA CON ME” HA CONQUISTATO LA PRIMA SERATA CON IL 17.9% DI SHARE E 2.7 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 IL “CONCERTO PER LA PACE” SI FERMA AL 12.3%. SU RAI2 “PINOCCHIO” AL 6.5%, SU ITALIA1 “IL COSMO SUL COMÒ” AL 7.8% - AMADEUS CON IL 22.1% DI SHARE SUPERA “PAPERISSIMA” (16.1%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

il cosmo sul como 5

Nella serata di ieri, domenica 1 gennaio 2023, su Rai1 Danza con Me ha conquistato 2.798.000 spettatori pari al 17.9% di share. Su Canale5 Concerto per la Pace – 30 Anni di Natale in Vaticano ha raccolto 1.867.000 spettatori con uno share del 12.3%. Su Rai2 Pinocchio ha interessato 1.183.000 spettatori (6.5%). Su Italia1 Il cosmo sul comò è scelto da 1.421.000 spettatori pari al 7.8%. Su Rai3 Sempre amici in prima tv ha incollato davanti al video 950.000 spettatori (5.6%).

Su Rete4 Hachiko – Il tuo migliore amico totalizza un a.m. di 942.000 spettatori (5.3%). Su La7 Cocoon – L’energia dell’universo ha registrato 334.000 spettatori (1.9%). Su Tv8 Mike & Dave – Un matrimonio da sballo segna 293.000 spettatori (1.7%). Sul Nove la replica di Little Big Italy è seguita da 414.000 spettatori (2.3%) e 297.000 spettatori (2.6%). Su RealTime Il Castelle delle Cerimonie arriva a .000 spettatori (%).

danza con me 2

Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è la scelta di 4.238.000 spettatori (22.1%). Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.079.000 spettatori con il 16.1%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.127.000 spettatori (5.9%). Su Rai3 Speciali Storia interessa 677.000 spettatori pari al 3.6%. Su La7 Uozzap! Collezione sigla 750.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Ristoranti arriva a 724.000 spettatori (3.8%). Sul Nove Little Big Italy è seguito da 415.000 spettatori con il 2.2%.

Preserale

danza con me 8

Su Rai1 L’Eredità Weekend – La Sfida dei 7 è visto da 2.370.000 spettatori con il 15.8%, mentre L’Eredità Weekend da 3.504.000 spettatori con il 20.8%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Il Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.120.000 spettatori (14.1%), mentre Caduta Libera! Il Weekend 3.013.000 spettatori (17.9%). Su Rai2 Il principe che ho sempre sognato ha raccolto 752.000 spettatori (4.4%). Su Italia1 C.S.I. raccoglie 620.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.715.000 spettatori pari al 15.5%, mentre Blob è visto da 1.078.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 741.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 4 Hotel sigla 335.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Golden Skate Awards arriva a 280.000 spettatori (1.8%).

concerto per la pace 3

Daytime Mattina

Su Rai1 la Santa Messa è seguita da 1.850.000 spettatori (24.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 196.000 spettatori pari all’11.3% e Tg5 Mattina 764.000 spettatori pari al 21.5%, mentre Maria Maddalena – I segreti rivelati raccoglie 553.000 spettatori pari al 10.1%. A seguire la Santa Messa interessa 859.000 spettatori pari all’11.1%. Su Rai2 Il mio arcobaleno è visto da 245.000 spettatori (3.3%). Su Italia1 Scuola di polizia 5: Destinazione Miami ottiene 194.000 spettatori (3.6%) e Scuola di polizia 6: La città è assediata 417.000 spettatori (4.9%).

Su Rai3 Geo convince 258.000 spettatori pari al 6.2%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 436.000 spettatori pari al 7.2%, O anche No 297.000 spettatori pari al 3.9% e Timeline 249.000 spettatori pari al 3.1%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 170.000 spettatori con il 2.4% e la presentazione di 20 minuti di Dalla Parte degli Animali 156.000 spettatori con il 2%. Su La7 Meraviglie senza tempo conquista 100.000 spettatori (1.9%) e L’Ingrediente Perfetto 113.000 spettatori (1.5%).

Daytime Mezzogiorno

danza con me 7

Su Rai1 A Sua Immagine intrattiene 2.218.000 spettatori con il 24.3%; all’interno l’Angelus è seguito da 2.801.000 spettatori con il 27.7%. A seguire Concerto di Capodanno La Fenice 2023 è la scelta di 3.283.000 spettatori con il 26.4%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 975.000 spettatori (10.8%) e Melaverde a 1.808.000 spettatori (16.2%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 269.000 spettatori pari al 3.2%, Semplicemente una favola conquista 490.000 spettatori pari al 4.7%.

Su Italia1, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 746.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 594.000 spettatori (5.8%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali è seguito da 234.000 spettatori (2.8%) e, dopo il tg, Fantozzi – Il ritorno conquista 308.000 spettatori (2.3%). Su La7 Uozzap! Collezione totalizza 109.000 spettatori (1.3%) e L’aereo più pazzo del mondo 168.000 spettatori (1.4%).

concerto per la pace 4

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 2.664.000 spettatori con il 20.8% nella prima parte, 2.769.000 spettatori con il 23.2% nella seconda parte e 2.552.000 spettatori con il 21.8% nella terza parte di 22 minuti (presentazione a 2.172.000 e il 16.6%). A seguire Tg1 – Edizione Straordinaria totalizza 1.613.000 spettatori con il 12.3%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 2.178.000 spettatori (15.5%), C’è post@ per te incolla davanti al video 1.157.000 spettatori (9.4%) e Natale a 4 zampe 1.179.000 spettatori (9.2%). Su Rai2 Concerto di Capodanno Vienna 2023 incolla davanti al video 2.217.000 spettatori pari al 17%, mentre Tg2 Speciale interessa 423.000 spettatori pari al 3.6%. A seguire Un principe su misura è visto da 842.000 spettatori pari al 6.4%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 553.000 spettatori (4%).

danza con me 6

A seguire La piccola principessa sigla 622.000 spettatori (5%) e Cinderella Story 682.000 spettatori (5.5%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.696.000 spettatori (12.5%); 32 dicembre è seguito da 531.000 spettatori (4.4%) e Le Avventure di Pinocchio da 743.000 spettatori (6.3%), mentre Kilimangiaro ottiene 1.009.000 spettatori (7.8%) nella prima parte e 1.472.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte. Su Rete4 Il dottor Zivago raggiunge 448.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 Pacco, doppio pacco e contropaccotto segna 292.000 spettatori (2.3%), Casa mia, casa mia… 387.000 spettatori (3.2%) e E’ arrivato mio fratello 414.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 La sinfonia del Natale realizza un ascolto di 380.000 spettatori (2.9%), Un Natale zuccheroso di 542.000 spettatori (4.6%) e La scatola dei desideri di 470.000 spettatori (3.5%).

danza con me 1

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 491.000 spettatori con uno share del 6.9%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 566.000 spettatori (9.5%). Su Rai2 Il mistero della casa del tempo è scelto da 357.000 spettatori pari al 3.6%. Su Italia1 La leggenda di Al, John & Jack è visto da 683.000 spettatori (7%). Su Rai3 Il cammino per Santiago interessa 292.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 E’ complicato è stato scelto da 408.000 spettatori (5%). Su La7 Cloud Atlas sigla 69.000 spettatori (0.9%)

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.862.000 (27.5%)

Ore 20:00 4.246.000 (22.9%)

TG2

Ore 13:00 1.580.000 (11.8%)

Ore 20:30 1.553.000 (8.2%)

TG3

Ore 14:15 1.344.000 (10.4%)

Ore 19:00 2.151.000 (13.4%)

danza con me 5

TG5

Ore 13:00 2.774.000 (20.5%)

Ore 20:00 3.728.000 (20%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.155.000 (9.7%)

Ore 18:30 906.000 (6.3%)

TG4

Ore 11:55 390.000 (3.8%)

Ore 18:55 645.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13:30 378.000 (2.7%)

Ore 20:00 923.000 (4.9%)

il cosmo sul como 1 il cosmo sul como 3 danza con me 4 concerto per la pace 1 pinocchio 2 pinocchio 3 il cosmo sul como 2 pinocchio 1 pinocchio 4 concerto per la pace 2 il cosmo sul como 4 danza con me 3