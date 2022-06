PIPPITEL! - SU RAI1 LA COMMEDIA “SCUSATE SE ESISTO” CON RAOUL BOVA CHE SLINGUAZZA MARCO BOCCI CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 15.7% CON 2.4 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “L’ORA – INCHIOSTRO CONTRO PIOMBO” NON VA OLTRE L’8.6%. SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” SALE AL 13.6%. SU RETE4 GENTILI AL 4.5% - “TECHETECHETÈ” (17.9%), “PAPERISSIMA” (15.5%), PALOMBA (5.3%), GRUBER (7.9%)

Stefania Stefanelli per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, mercoledì 15 giugno 2022, su Rai1 Scusate se Esisto ha conquistato 2.485.000 spettatori pari al 15.7% di share. Su Canale 5 L’Ora – Inchiostro contro Piombo ha raccolto davanti al video 1.303.000 spettatori pari all’8.6% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.048.000 spettatori pari al 6.4% di share. Su Italia 1 Chicago Fire ha catturato l’attenzione di 1.088.000 spettatori (7.3%).

Su Rai3 Chi l’Ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.977.000 spettatori pari ad uno share del 13.6%. Su Rete4 Controcorrente – Prima serata totalizza un a.m. di 558.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Atlantide – Storie di Uomini e di Mondi ha registrato 369.000 spettatori con uno share del 3.4%. Su TV8 Quattro Matrimoni ha segnato il 2.8% con 330.000 spettatori mentre sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico ha catturato l’attenzione di 329.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV Access Prime Time

Le Teche partono dal 17.9%.

Su Rai1 Techetechetè ottiene 3.114.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint registra una media di 2.698.000 spettatori con uno share del 15.5%. Su Rai2 Tg2 Post segna il 5.8% con 968.000 spettatori. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.299.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 Generazione Bellezza ha convinto 806.000 spettatori pari al 5% e Un Posto al Sole ha appassionato 1.532.000 spettatori pari all’8.8%.

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 757.000 individui all’ascolto (4.6%) nella prima parte e 925.000 (5.3%) nella seconda, mentre su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.376.000 spettatori (7.9%). Su TV8 Alessandro Borghese – Celebrity Chef intrattiene 411.000 spettatori con il 2.4% di share e sul Nove Deal with It – Stai al Gioco ha raccolto 261.000 spettatori con l’1.5%.

Preserale

Reazione a Catena da record.

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.459.000 spettatori (24.8%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.715.000 spettatori (28.9%). Su Canale 5 Avanti il Primo! segna 1.176.000 spettatori con il 13% di share e Avanti un Altro! 2.252.000 con il 18.4% di share. Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 497.000 spettatori con il 4% e Drusilla e l’Almanacco del Giorno Dopo 610.000 (4%). Su Italia1 CSI Miami segna il 3.8% con 548.000 spettatori.

Su Rai3 il TGR informa 1.770.000 spettatori con il 12.9% di share e Blob segna 661.000 spettatori con il 4.3%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.9% con 764.000 spettatori. Su La7 Eden Missione Pianeta interessa 141.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Home Restaurant fa compagnia a 196.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è la scelta di 221.000 spettatori (1.6%).

Daytime Mattina

Exploit Mattino Cnque.

Su Rai1 il TGUnoMattina – Rassegna stampa informa 281.000 spettatori con il 10.7% di share, il TGUnoMattina 547.000 (12.8%); Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 570.000 telespettatori con il 14.2% di share. Su Canale5 Tg5 Mattina informa 1.193.000 spettatori (26%) e Mattino Cinque News 898.000 spettatori (22.7%) nella prima parte e 880.000 (24.8%) nella seconda. Su Rai 2 Radio 2 Social Club sigla il 4.5% con 176.000 spettatori. Su Italia 1 DR. House – Medical Division è la scelta di 137.000 spettatori (3.7%) nel primo episodio e di 127.000 (3.5%) nel secondo.

Su Rai3 Buongiorno Italia informa 527.000 spettatori con il. 14.8%, TGR – Buongiorno Regione 632.000 (14.2%); Agorà Estate convince 276.000 spettatori pari al 6.6% di share e Agorà Estate Extra si porta al 5.1% con 183.000 spettatori, mentre Elisir A Gentile Richiesta interessa a 211.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete 4 l’appuntamento con Hazzard registra 125.000 spettatori con share del 3.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 129.000 spettatori con il 3.7% nelle News e 154.000 (3.6%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 140.000 spettatori pari al 3.9%.

Daytime Mezzogiorno

Doc Martin supera il 5%.

Su Rai1 Camper fa compagnia a 1.195.000 spettatori (12.5%). Su Canale 5 Forum arriva a 1.442.000 telespettatori con il 21.4%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 406.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 CSI NY è la scelta di 135.000 spettatori con il 2.6% di share e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 790.000 spettatori con il 6.4%. Su Rai3 Doc Martin è seguito da 246.000 spettatori (5.1%), il TG delle 12 da 732.000 spettatori (10%), Quante Storie si porta al 5% con 563.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 460.000 spettatori pari al 3.7% di share.

Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 153.000 spettatori con l’1.6% di share e La Signora in Giallo fa compagnia a 549.000 spettatori (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 241.000 spettatori con share del 5% nella prima parte e 412.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 138.000 spettatori (1.9%) e Alessandro Borghese – Celebrity Chef 233.000 (2%).

Daytime Pomeriggio

Molto bene Beautiful.

Su Rai1 Don Matteo intrattiene 1.054.000 spettatori (9.7%) nel primo episodio e 1.057.000 (12.3%) nel secondo, mentre Sei Sorelle fa compagnia a 949.000 spettatori (12.6%). Estate in Diretta informa 1.488.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.721.000 spettatori (21.9%), Una Vita ha convinto 2.261.000 spettatori con il 20.4% di share mentre Un altro Domani si porta al 19.2% con 1.779.000 spettatori. La striscia de L’Isola dei Famosi interessa a 1.532.000 spettatori (19.2%); Brave and Beautiful interessa a 1.447.000 spettatori (19%), Wedding every Weekend a 840.000 spettatori con l’11% di share.

Su Rai 2 Italiani Fantastici interessa a 332.000 spettatori (2.9%), Squadra Speciale Cobra 11 ha convinto 401.000 spettatori con il 4.7% di share; Castle piace a 399.000 spettatori (5.5%) nel primo episodio e a 351.000 (4.7%) nel secondo. Su Italia1 I Simpson intrattengono 530.000 spettatori (4.4%) nel primo episodio, 604.000 (5.6%) nel secondo e 555.000 (5.7%) nel terzo. Lethal Weapon è la scelta di 319.000 spettatori (3.9%) e NCIS Los Angeles intrattiene 254.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 291.000 (3.8%) nel secondo.

Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.114.000 spettatori (17.6%) e Overland 455.000 spettatori con il 6.3% di share nella prima puntata e 736.000 (9.5%) nella seconda; Geo Magazine registra 839.000 spettatori con il 9.6% di share. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da 704.000 spettatori con il 6.7%, il Tg4 Diario di Guerra informa 326.000 spettatori pari al 4.2% di share. Su La7 Tagadà ha ottenuto 297.000 spettatori con il 3.5% e Tagadà#Focus 249.000 (3.4%). Su TV8 Destinazione Matrimonio è la scelta di 246.000 spettatori (3.3%).

Seconda Serata

Lundini deve accontentarsi del 2.8%.

Su Rai1 Porta a Porta convince 547.000 spettatori con il 10.8% di share. Su Canale 5 Tg5 Notte ha totalizzato una media di 523.000 spettatori pari ad uno share del 6.7%. Su Rai2 Una Pezza di Lundini segna 339.000 spettatori con il 2.8%; Il Santone sigla il 2.9% con 240.000 spettatori nel primo episodio, il 3% con 176.000 spettatori nel secondo e 3.2% con 140.000 spettatori nel terzo. Su Rai 3 TG3 Linea Notte segna il 9.1% con 527.000 spettatori. Su Italia1 La Brea viene visto da una media di 379.000 ascoltatori con il 6.1% di share. Su Rete4 The Place ha segnato il 4% con 127.000 spettatori.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 2.902.000 (23.2%)

Ore 20.00 3.964.000 (25.8%)

TG2

Ore 13.00 1.686.000 (14.5%)

Ore 20.30 1.102.000 (6.6%)

TG3

Ore 14.25 1.443.000 (13.4%)

Ore 19.00 1.435.000 (12.5%)

TG5

Ore 13.00 2.870.000 (24.2%)

Ore 20.00 3.181.000 (20.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.376.000 (14.2%)

Ore 18.30 473.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 265.000 (3.8%)

Ore 18.55 435.000 (3.7%)

TGLA7

Ore 13.30 527.000 (4.3%)

Ore 20.00 871.000 (5.6%)

