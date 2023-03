PIPPITEL! SU RAI1 LA FICTION “CHE DIO CI AIUTI” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 21.5% DI SHARE E 4.2 MILIONI DI SPETTATORI. IL “GRANDE FRATELLO VIP” SU CANALE5 SI FERMA AL 19.4% - SU LA7 “PIAZZAPULITA” (5.5%), SU RETE4 “DRITTO E ROVESCIO” (5.3%) - CRESCE SU RAI3 GEPPI CUCCIARI (4.7%), SEGUITO DA MINOLI SOTTO IL 3% (2.8%) – VESPA (23%). AMADEUS CON IL 22.7% SUPERA “STRISCIA” (17.5%). DAMILANO (7.45), GRUBER (6.9%), PALOMBA (4.4%)

Marco Zonetti per Dagospia

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di giovedì 2 marzo 2023 vedono, in prima serata, la fiction Che Dio ci aiuti su Rai1 conquistare il 21.5% di share, superando il Grande Fratello Vip su Canale5, che ha totalizzato il 19.4%. Per quanto riguarda l'approfondimento, invece, Corrado Formigli al timone di Piazza Pulita su La7 (5.5%) supera il diretto concorrente Paolo Del Debbio alla guida di Dritto e Rovescio su Rete4 (5.3%).

Cresce su Rai3 Geppi Cucciari con Splendida Cornice raggiungendo il 4.7%, ma senza giovare a Giovanni Minoli con il suo Mixer - Vent'anni di Televisione che, a seguire in seconda serata, per la terza volta consecutiva nelle ultime tre puntate non raggiunge la soglia prefissata del 3% e deve accontentarsi del 2.8%. Risultati non eclatanti, sempre in seconda serata, per Stasera c'è Cattelan su Rai2, fermo al 3.5%.

In access prime, Bruno Vespa con Cinque Minuti su Rai1 segna il 23%, Amadeus con I soliti Ignoti il 22.7%, mentre Striscia totalizza il 17.5%. Marco Damilano su Rai3 con Il cavallo e la Torre prevale con il 7.4% su Lilli Gruber e Otto e mezzo su La7 (6.9%), su Barbara Palombelli con Stasera Italia su Rete4 (4.4% e 3.7%) e su Tg2 Post (3.4%).

Vediamo di seguito i dati di ascolto di tutti i programmi della giornata.

Prima serata

Rai1: Che Dio ci Aiuti 7 4.203.000 spettatori (21.5%). Canale5: Grande Fratello Vip 2.574.000 spettatori (19.4%). Rai2: John Wick 3 – Pareabellum 715.000 spettatori (3.8%). Italia1: Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 1.099.000 spettatori (5.6%). Rai3: Splendida Cornice 951.000 spettatori (4.7%). Rete4: Dritto e Rovescio 818.000 spettatori (5.3%). La7: Piazzapulita 834.000 spettatori (5.5%). Tv8: 4 Hotel 295.000 spettatori (1.7%). Nove: Femmine contro maschi 373.000 spettatori (1.9%).

Access Prime Time

Rai1: Cinque Minuti 4.839.000 spettatori (23%), Soliti Ignoti – Il Ritorno 4.989.000 spettatori (22.7%). Canale5: Striscia la Notizia 3.845.000 spettatori (17.5%). Rai2: Tg2 Post 751.000 spettatori (3.4%). Italia1: N.C.I.S. 1.522.000 spettatori (7.1%). Rai3: Il Cavallo e la Torre 1.575.000 spettatori (7.4%), Un Posto al Sole 1.752.000 spettatori (7.9%). Rete4: Stasera Italia 934.000 spettatori (4.4%) nella prima parte, 832.000 (3.7%) nella seconda. La7: Otto e Mezzo 1.517.000 spettatori (6.9%). Tv8: 100% Italia 411.000 spettatori (1.9%). Nove: Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo 597.000 spettatori (2.7%).

Preserale

Rai1: L’Eredità – La Sfida dei 7 3.464.000 spettatori (24%), L’Eredità 4.732.000 spettatori (26.7%). Canale5: Avanti il Primo 2.520.000 spettatori (18.2%), Avanti un Altro 3.691.000 spettatori (21.7%). Rai2: Hawaii Five-0 494.000 spettatori (3%), The Rookie 781.000 spettatori (4%). Italia1: C.S.I. 733.000 spettatori (3.8%). Rai3: Tg Regione 2.538.000 spettatori (13.7%), Blob 1.033.000 spettatori (5.1%), Caro Marziano 1.155.000 spettatori (5.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 772.000 spettatori (3.8%). La7: Lingo – La Prima Sfida 176.000 spettatori (1.3%), Lingo – Parole in Gioco 300.000 spettatori (1.8%). Tv8: Home Restaurant 252.000 spettatori (1.4%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 528.000 spettatori (2.8%).

Seconda Serata

Rai1: Porta a Porta 831.000 spettatori (9.5%). Canale5: Tg5 Notte 478.000 spettatori (17.1%). Rai2: Stasera c’è Cattelan su Raidue 315.000 spettatori (3.5%), Ancora Cinque Minuti su Raidue 185.000 (3%). Italia1: The Prestige 379.000 spettatori (5.4%). Rai3: Mixer – Vent’Anni di Televisione 368.000 spettatori (2.8%). Rete4: La banda del gobbo – Prima parte 126.000 spettatori (3%). La7: TgLa7 Notte informa 162.000 spettatori (3.2%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 312.000 spettatori (11.7%), Tg1 Ore 7.00 460.000 spettatori (11%), TgUnomattina 690.000 spettatori (12.6%), Tg1 Ore 8.00 1.084.000 spettatori (19.7%), Unomattina 897.000 spettatori (19%), Storie Italiane (prima parte) 876.000 spettatori (19.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 649.000 spettatori (18.8%), Tg5 Mattina 1.277.000 spettatori (23.2%), Mattino Cinque News 1.084.000 spettatori (21.8%) nella prima parte, 837.000 (18.7%) nella seconda. Rai2: Viva Rai2 908.000 spettatori (17.1%),

…E Viva il Videobox 274.000 spettatori (5%), Tg2 Ore 8.30 267.000 spettatori (5%), Radio2 Social Club 306.000 (6.3%), Tg2 Italia 336.000 (7.5%), Tg2 Flash 345.000 (7.3%). Italia1: Chicago Fire 182.000 spettatori (3.6%) nel primo episodio, 227.000 spettatori (5%) nel secondo, Chicago P.D. 258.000 (5.3%) nel primo episodio. Rai3: Buongiorno Italia 405.000 spettatori (9.9%), TgR Buongiorno Regione 566.000 (10.2%), Agorà (presentazione) 324.000 (5.9%), 394.000 (7.7%), Extra 215.000 (4.8%). Rete4: Miami Vice 94.000 spettatori (1.9%), Hazzard 106.000 (2.4%). La7: Omnibus 187.000 spettatori (3.7%), Coffee Break 231.000 spettatori (5.1%).

Mezzogiorno

Rai1: Storie Italiane (seconda parte) 1.004.000 spettatori (18.1%), E’ Sempre Mezzogiorno 1.740.000 spettatori (16.9%). Canale5: Forum 1.554.000 spettatori (19.9%). Rai2: Tg Sport 362.000 spettatori (7.3%), I Fatti Vostri 602.000 (9.8%) nella prima parte, 896.000 (9.2%) nella seconda. Italia: Chicago P.D. (secondo episodio) 328.000 spettatori (4.7%), Grande Fratello Vip 569.000 spettatori (4.7%), Sport Mediaset 631.000 spettatori (4.8%). Rai3: Elisir (presentazione) 181.000 spettatori (4%), 292.000 (5.1%), Tg3 Ore 12.00 843.000 (10.2%), Quante Storie 710.000 (6%), Passato e Presente 542.000 (4.1%). Rete4: Monk 83.000 spettatori (1.5%), Il Segreto 165.000 (1.6%), La Signora in Giallo 659.000 (5.1%). La7: L’Aria che Tira 371.000 (6.3%) nella prima parte, 437.000 (4.1%) nel segmento intitolato Oggi.

Pomeriggio

Rai1: Tg1 Economia 2.724.000 spettatori (21.3%), Oggi è un Altro Giorno 1.846.000 spettatori (18.2%), presentazione 1.729.000 (14.1%), Il Paradiso delle Signore 1.805.000 spettatori (20.5%), Tg1 1.551.000 spettatori (17.3%), La Vita in Diretta 2.251.000 spettatori (20.1%), presentazione 1.701.000 (18.3%). Canale5: Beautiful 2.324.000 spettatori (17.8%), Terra Amara 2.532.000 spettatori (20.7%), Rosamunde Pilcher: una tata per Noah 1.544.000 spettatori (15.9%), Grande Fratello Vip 1.295.000 spettatori (14.6%), Un Altro Domani 1.129.000 spettatori (12.4%), Pomeriggio Cinque 1.276.000 spettatori (13%) nella presentazione, 1.636.000 (14.8%), Saluti 1.891.000 (15%). Rai2: Ore 14 787.000 spettatori (6.9%), BellaMa’ 626.000 spettatori (7%), Nei tuoi Panni 398.000 spettatori (4.1%).

Italia1: I Simpson 477.000 spettatori (3.8%) nel primo episodio, 599.000 (5.1%) nel secondo, 603.000 (5.6%) nel terzo, I Griffin 364.000 spettatori (3.9%), N.C.I.S. Los Angeles 343.000 spettatori (3.9%) nel primo episodio, 415.000 spettatori (4.6%) nel secondo, The Mentalist 284.000 spettatori (2.6%). Rai3: Tg Regione 2.229.000 spettatori (17.6%), Aspettando… Geo 767.000 spettatori (8.5%), Geo 1.393.000 (12.1%). Rete4: Lo Sportello di Forum 648.000 spettatori (5.7%), Tg4 – Diario del Giorno 325.000 spettatori (3.7%), Mr. Crocodile Dundee II 425.000 spettatori (4%). La7: Tagadà 418.000 spettatori (4.5%), presentazione 328.000 (2.8%), #Focus 386.000 (4.3%), C’era una volta… Il mondo e la storia 204.000 spettatori (1.9%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30: 3.487.000 (26.5%)

20.00: 5.243.000 (25.8%)

TG2

13.00: 1.694.000 (13.6%)

20.30: 1.244.000 (5.8%)

TG3

14.25: 1.308.000 (11%)

19.00: 2.031.000 (12.8%)

TG4

11.55: 276.000 (3.5%)

18.55: 624.000 (3.8%)

TG5

13.00: 2.957.000 (23.4%)

20.00: 4.319.000 (21%)

STUDIO APERTO

12.25: 1.274.000 (12.1%)

18.30: 503.000 (3.9%)

TGLA7

13.30: 527.000 (4%)

20.00: 1.139.000 (5.5%)