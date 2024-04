PIPPITEL! - SU RAI1 LA FICTION “IL CLANDESTINO” CALA, MA CONQUISTA COMUNQUE LA PRIMA SERATA CON IL 18.2% CON 3.3 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 INSEGUE “L’ISOLA DEI FAMOSI” AL 17.4% CON 2.3 MILIONI DI TELEMORENTI. BOOM SU RAI2 PER “STASERA TUTTO È POSSIBILE” ALL’11.2% - SU RETE4 PORRO AL 5.5%, SU RAI3 IL RITORNO DI SOTTILE AL 4.8% - VESPA (24.4%), AMADEUS (28.4%), “STRISCIA” (14.8%), DAMILANO (6.2%), BERLINGUER (3.9%) GRUBER (8.1%)

Nella serata di ieri, lunedì 15 aprile 2024, su Rai1 la fiction Il Clandestino ha conquistato 3.304.000 spettatori pari al 18.2% (primo episodio a 3.606000 e il 18%, secondo episodio a 2.947.000 e il 18.4%). Su Canale5 – dalle 21.39 all’1.05 - L’Isola dei Famosi 18 ha incollato davanti al video 2.376.000 spettatori con uno share del 17.4% (ultimo segmento a .000 e il %).

Su Rai2 Stasera Tutto è Possibile è la scelta di 1.796.000 spettatori pari all’11.2% (presentazione dalle 21.29 alle 21.53 a 1.614.000 e il 7.5%). Su Italia1 The Transporter è visto da 1.444.000 spettatori con il 7.5%. Su Rai3 – dalle 21.44 alle 23.59 – il ritorno di Far West segna 798.000 spettatori pari al 4.8% (presentazione a 787.000 e il 3.7%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 807.000 spettatori (5.5%). Su La7 100 Minuti raggiunge 902.000 spettatori e il 5%. Su Tv8 4 Hotel in prima tv free ottiene 312.000 spettatori con l’1.6%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? sigla 419.000 spettatori con il 2.3%.

Sul 20 Lanterna Verde raduna 220.000 spettatori (1.1%). Su Iris Richard Jewell è scelto da 376.000 spettatori (2%). Su RaiMovie Fango, Sudore e Polvere da Sparo registra 302.000 spettatori (1.5%). Su Real Time la prima puntata della dizi turca Hercai – Amore e Vendetta è vista da 180.000 spettatori (0.9%). Su DMAX Vado a Vivere nel Bosco segna 220.000 spettatori con l’1.1%. Su Twentyseven Assassinio allo Specchio segna 340.000 spettatori e l’1.8%.

Access Prime Time

Il Nove al 2.4%. Striscia al 14.8%.

Su Rai1 Cinque Minuti raccoglie 4.863.000 spettatori (24.4%) e Affari Tuoi conquista 6.107.000 spettatori pari al 28.4% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia raccoglie 3.165.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 TG2 Post segna 742.000 spettatori con il 3.4%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna 1.315.000 spettatori con il 6.2%.

Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da 1.261.000 spettatori (6.2%) e Un Posto al Sole appassiona 1.653.000 spettatori (7.6%). Su Rete4 Prima di Domani ha radunato 812.000 spettatori con il 3.9%. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.756.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 100% Italia raduna 483.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 498.000 spettatori (2.4%). Su Real Time Cortesie per gli Ospiti segna 444.000 spettatori con il 2.1%.

Preserale

Lundini parte dal 4.8%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 2.874.000 spettatori pari al 24.5% mentre L’Eredità ha coinvolto 4.096.000 spettatori pari al 26.9%. Su Canale5 Avanti il Primo! ha intrattenuto 1.749.000 spettatori (16.4%) mentre Avanti un Altro! ha convinto 2.913.000 spettatori (20.4%). Su Rai2 NCIS raccoglie 385.000 spettatori (2.8%). SWAT raccoglie 561.000 spettatori (3.1%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 333.000 spettatori con il 2.6% e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie 571.000 spettatori con il 3.3%.

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 2.192.000 spettatori (13.5%). A seguire Blob segna 909.000 spettatori pari al 4.9% e Faccende Complicate raccoglie 940.000 spettatori pari al 4.8%. Su Rete4 Terra Amara interessa 624.000 spettatori (3.4%). Su La7 Padre Brown raduna 164.000 spettatori (1.2%). Su Tv8 Celebrity Chef ha conquistato 344.000 spettatori (2.2%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 443.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mattina

Prima Pagina al di sotto del 15%.

Su Rai1 TgUnoMattina interessa 308.000 spettatori con il 9.2%. Il TG1 delle 8 è seguito da 871.000 spettatori con il 17.2% (TG1 Economia: 973.000 – 20%). Unomattina intrattiene 768.000 spettatori con il 18.2% e la prima parte di Storie Italiane raggiunge 728.000 spettatori con il 18.1%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 informa 481.000 spettatori con il 14.9% e il TG5 Mattina delle 8 dà il buongiorno a 1.009.000 spettatori con il 20.1%. Mattino Cinque News raccoglie 772.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte e 718.000 spettatori con il 18% nella seconda parte.

Su Rai2, dopo un’anteprima dal nome Mattin Show! (314.000 – 9.2%), Viva Rai2! dà il buongiorno a 962.000 spettatori (19%) mentre …E viva il Videobox si porta a 251.000 spettatori (5.1%). Radio2 Social Club è visto da 306.000 spettatori (7.3%) mentre TG2 Italia Europa arriva a 256.000 spettatori (6.3%). Su Italia1 Kiss me Licia ottiene un ascolto di 110.000 spettatori (2.2%) mentre Chicago Fire sigla 139.000 spettatori (3.1%) nel primo episodio e 184.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio. Chicago PD segna 258.000 spettatori e il 5.9%.

Su Rai3 Buongiorno Italia accoglie 348.000 spettatori pari all’8.9% e TGR Buongiorno Regione convince 522.000 spettatori pari al 9.9%. Agorà convince 230.000 spettatori con il 5% (Extra: 141.000 – 3.6%). Re Start totalizza 157.000 spettatori pari al 4%. Su Rete4 Brave and Beautiful ha raccolto 122.000 spettatori (2.4%) mentre Bitter Sweet – Ingredienti d’Amore è visto da 151.000 spettatori (3.6%). Tempesta d’Amore segna 301.000 spettatori con il 7.5%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 114.000 spettatori (2.7%) nella prima parte chiamata News e, dopo il TG La7 a 182.000 spettatori (3.4%), di 177.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte chiamata Dibattito. A seguire Coffee Break totalizza 167.000 spettatori (4.1%).

Daytime Mezzogiorno

Mattino4 parte attaccato a Tempesta d’Amore e segna il 5%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane raccoglie 814.000 spettatori (16.6%) mentre È Sempre Mezzogiorno arriva a 1.714.000 spettatori (17.7%). Su Canale5 Forum totalizza 1.300.000 spettatori con il 18.6%. Su Rai2 I Fatti Vostri raduna 498.000 spettatori (9.2%) nella prima parte e 942.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte. Su Italia1 Chicago PD registra un netto di 423.000 spettatori (6.7%). Dopo Studio Aperto, la pillola de L’Isola dei Famosi segna 738.000 spettatori con il 6.4%. Sport Mediaset coinvolge 744.000 spettatori con il 6% (Extra: 548.000 – 4.4%).

Su Rai3, dopo una presentazione (232.000 – 5.5%), Elisir ottiene 336.000 spettatori (6.6%) e il TG3 delle 12 informa 707.000 spettatori (9.3%). Quante Storie conquista 621.000 spettatori (5.4%) mentre Passato e Presente è seguito da 532.000 spettatori (4.3%). Su Rete4 Mattino 4 totalizza 247.000 spettatori (5%). Dopo il TG, La Signora in Giallo realizza un ascolto medio di 563.000 spettatori (5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 235.000 spettatori con il 4.6% nella prima parte e 422.000 spettatori con il 4.2% nella seconda parte chiamata Oggi.

Daytime Pomeriggio

Ore 14 all’8.6%.

Su Rai1 La Volta Buona ha collezionato 1.506.000 spettatori con il 13% nella presentazione e 1.458.000 spettatori con il 15%. Il Paradiso delle Signore registra 1.792.000 spettatori (22.1%) e, dopo una breve edizione del TG1 (1.196.000 – 15.8%), La Vita in Diretta realizza un ascolto di 1.565.000 spettatori con il 20.2% nella presentazione e di 1.951.000 spettatori con il 22.3%. Su Canale5 Beautiful conquista 2.661.000 spettatori pari al 21.7% e Endless Love incolla davanti al video 2.309.000 spettatori con il 20.2% mentre Uomini e Donne interessa 2.579.000 spettatori con il 25.9% (Finale: 1.829.000 – 21.8%). Il quotidiano di Amici fa sintonizzare 1.554.000 individui (19.2%) e La Promessa segna 1.556.000 spettatori (20.2%) mentre Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.283.000 spettatori (16.5%) nella prima parte e a 1.224.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte (I Saluti a 1.311.000 e il 13.8%).

Su Rai2, dopo TG2 Medicina 33 (809.000 – 6.6%), Ore 14 interessa 949.000 spettatori pari all’8.6% mentre BellaMa’ segna 548.000 spettatori pari al 6.6%. A seguire Radio2 Happy Family colleziona 259.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 I Simpson ha raccolto 495.000 spettatori (4.2%) nel primo episodio, 513.000 spettatori (4.6%) nel secondo episodio e 468.000 spettatori (4.4%) nel terzo episodio. NCIS: Los Angeles ha conquistato 280.000 spettatori (3.2%) nel primo episodio e 267.000 spettatori (3.4%) nel secondo episodio mentre The Mentalist raduna 334.000 spettatori (4%). L’Isola dei Famosi segna 265.000 spettatori e il 3%. Su Rai3 l’appuntamento con i TGR informa 2.126.000 spettatori (17.8%).

Il Commissario Rex coinvolge 342.000 spettatori (3.9%) mentre Aspettando… Geo segna 507.000 spettatori (6.4%) e Geo conquista 964.000 spettatori (10.8%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha convinto 694.000 spettatori con il 6.3% mentre TG4 Diario del Giorno è scelto da 343.000 spettatori con il 4.1%. Su La7 Tagadà è visto da 382.000 spettatori (3.4%) nella presentazione e da 362.000 spettatori pari al 4% (#Focus a 244.000 e il 3.1%) mentre C’era una volta… il Novecento raggiunge 194.000 spettatori (2.5%). Su Tv8 Una Torta da Favola realizza un a.m. di 190.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Costamagna, dopo De Martino, al 5.6%.

Su Rai1 Storie di Sera sigla 1.255.000 spettatori con il 10.8%, nella prima parte, e 644.000 spettatori con l’8.7% nella seconda parte in onda dopo il breve TG1 (867.000 – 8.7%). Viva Rai2!… e un po’ anche Rai1 diverte 292.000 spettatori (6.5%). Su Canale5 TG5 Notte coinvolge 569.000 spettatori (17.3%). Su Rai2 Tango raccoglie 327.000 spettatori (5.6%).

Su Italia1 Cold Case – Delitti Irrisolti segna 383.000 spettatori con il 3.5%. Sport Mediaset Monday Night segna 152.000 spettatori con il 2.4%. Su Rai3 TG3 Linea Notte informa 349.000 spettatori (5%). Su Rete4 Harrow è la scelta di 155.000 spettatori (3.9%). Su La7 Il Negoziatore è visto da 162.000 spettatori (2.7%). Su Tv8 Masterchef interessa 207.000 spettatori (1.7%), nel primo episodio, e 145.000 spettatori (2.8%), nel secondo episodio.

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 3.177.000 (25.3%)

Ore 20:00 4.782.000 (25.6%)

TG2

Ore 13:00 1.663.000 (13.9%)

Ore 20:30 1.098.000 (5.3%)

TG3

Ore 14:25 1.324.000 (11.8%)

Ore 19:00 1.679.000 (12.6%)

TG5

Ore 13:00 2.693.000 (22.3%)

Ore 20:00 3.629.000 (19.1%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.245.000 (12.7%)

Ore 18:30 365.000 (3.6%)

TG4

Ore 11:55 307.000 (4.2%)

Ore 18:55 502.000 (3.8%)

TG LA7

Ore 13:30 557.000 (4.5%)

Ore 20:00 1.402.000 (7.3%)