PIPPITEL! SU RAI1 IL FILM “ASSASSINIO SULL’ORIENT EXPRESS” SI PAPPA LA PRIMA SERATA CON IL 14% DI SHARE E 2.8 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 L’ESORDIO DI “ULTIMA FERMATA” CON SIMONA VENTURA AL 12.3% - SU RAI3 “CHI L’HA VISTO?” VOLA ALL’11.4%. SU ITALIA 1 “LE IENE” CROLLANO AL 7.1%. SU RETE4 “CONTROCORRENTE” AL 4.5% - SU RAI1 AMADEUS (20.6%) BATTE “STRISCIA” AL 16.5%. PALOMBA 4.7%, GRUBER (8.1%)

Nella serata di ieri, mercoledì 23 marzo 2022, su Rai1 il film Assassinio sull’Orient Express ha interessato 2.835.000 spettatori pari al 14.05%. Su Canale 5 – dalle 21.39 alle 0.29 – l’esordio di Ultima Fermata ha raccolto davanti al video 2.099.000 spettatori pari al 12.36% di share (Buonanotte: 714.000 – 10.44%). Su Rai2 Volevo fare la Rockstar ha interessato 994.000 spettatori pari al 4.35% di share, nel primo episodio, e 824.000 spettatori pari al 4.46%, nel secondo episodio. Su Italia 1 Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, ha intrattenuto 1.078.000 spettatori con il 7.14% (presentazione di 23 minuti: 973.000 – 4.02%).

Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 2.178.000 spettatori pari ad uno share dell’11.47% (presentazione di 8 minuti: 1.545.000 – 6.36%). Su Rete4 Controcorrente totalizza un a.m. di 741.000 spettatori con il 4.59% di share. Su La7 Atlantide ha registrato 862.000 spettatori con uno share del 4.05% e 557.000 spettatori con il 6.03%. Su Tv8 la finale di Italia’s Got Talent segna 877.000 spettatori con il 4.6%. Sul Nove Pixels ha raccolto 258 .000 spettatori con l’1.3%. Su Rai4 registra .000 spettatori con il %. Su Real Time la nuova edizione di Matrimonio a Prima Vista ha ottenuto 508.000 spettatori con il 2.27%.

Ascolti TV Access Prime Time

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno raccoglie 5.026.000 spettatori con il 20.68%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.011.000 spettatori con uno share del 16.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.149.000 spettatori con il 4.7%. Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine ha registrato 1.427.000 spettatori con il 5.91%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.212.000 spettatori (5.16%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.726.000 spettatori (7.06%).

Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.143.000 individui all’ascolto (4.79%), nella prima parte, e 1.072.000 spettatori (4.38%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.973.000 spettatori (8.1%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 314.000 spettatori con l’1.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 232.000 spettatori con l’1%. Su Real Time Cortesie per gli Ospiti ha ottenuto .000 spettatori con il %.

Preserale

In 3,8 milioni per Avanti un Altro (con l’incresciosa battuta).

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.471.000 spettatori (22.52%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.018.000 spettatori (25.77%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.367.000 spettatori (16.47%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.805.000 spettatori (20.33%). Su Rai2 Blue Bloods ha raccolto 523.000 spettatori (2.9%) mentre The Good Doctor ha raccolto 683.000 spettatori (3.13%).

Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 418.000 spettatori con il 2.51%. CSI Miami ha ottenuto 603.000 spettatori (2.86%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.406.000 spettatori con l’11.75%. Blob segna 969.000 spettatori con il 4.35%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 884.000 individui all’ascolto (3.92%). Su La7 TGLA7 Speciale ha raccolto 519.000 spettatori (share del 3.78%). Su Tv8 Masterchef raccoglie 157.000 spettatori con lo 0.9%. Sul Nove Little Big Italy registra 190.000 spettatori con l’1%.

Daytime Mattina

Panicucci supera il 20%.

Su Rai1 il TG1 delle 7 ha raccolto 666.000 spettatori con il 15.49%. TG1 Edizione Straordinaria ha raccolto 976.000 spettatori con il 16.32%. Dopo e prima l’edizione straordinaria, il TG1 delle 8 segna 1.256.000 spettatori con il 20.32%. Uno Mattina dà il buongiorno a 814.000 telespettatori con il 15.16%. La prima parte di Storie Italiane ha ottenuto 674.000 spettatori (13.72%). Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 672.000 spettatori con il 17.33%. A seguire il TG5 Mattina ha raccolto 1.269.000 spettatori con il 20.57%. Sulla stessa rete l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.023.000 spettatori con il 18.41%, nella prima parte, e 1.007.000 spettatori con il 20.29% nella seconda parte (I Saluti: 1.028.000 – 21.33%).

Su Rai 2 Radio 2 Social Club ha raccolto 203.000 spettatori con il 3.71%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 211.000 spettatori (3.71%), nel primo episodio, e 240.000 spettatori (4.74%), nel secondo episodio. Chicago PD ha ottenuto 211.000 spettatori (4.09%). Su Rai3 TGR Buongiorno Regione ha ottenuto 767.000 spettatori con il 12.22%. Agorà convince 388.000 spettatori pari al 6.71% di share. A seguire Agorà Extra ha raccolto 343.000 spettatori con il 6.86%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 145.000 spettatori (2.89%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 191.000 spettatori con il 4.01%, nelle News, e 213.000 spettatori con il 3.66%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 174.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Inossidabile La Signora in Giallo.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 792.000 spettatori con il 13.29%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.720.000 spettatori con il 15.91%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.595.000 telespettatori con il 19.56%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 616.000 spettatori (9.06%), nella prima parte, e 959.000 spettatori (9.24%), nella seconda parte. Su Italia 1 Chicago PD ha ottenuto 293.000 spettatori con il 3.89%. Dopo Studio Aperto, La Pupa e il Secchione Short ha raccolto 536.000 spettatori con il 4.3%. Sport Mediaset ha ottenuto 612.000 spettatori con il 4.41%. Su Rai3 Elisir segna 287.000 spettatori con il 4.71% (presentazione: 269.000 – 5.54%). Il TG3 delle 12 ha ottenuto 835.000 spettatori (9.54%).

Quante Storie ha raccolto 693.000 spettatori (5.55%). Passato e Presente ha interessato 523.000 spettatori con il 3.77%. Su Rete4 Carabinieri ha appassionato 167.000 spettatori con il 2.89%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 175.000 spettatori con l’1.6%. La Signora in Giallo ha ottenuto 722.000 (5.34%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 354.000 spettatori con share del 5.68% nella prima parte, e 507.000 spettatori con il 4.57% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è Un Altro Giorno ha convinto 1.598.000 spettatori pari al 13.59% della platea. Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.910.000 spettatori con il 19.09%. Dopo il TG1 Economia (1.486.000 – 15.56%), La Vita in Diretta ha raccolto 1.634.000 spettatori (16.49%), nella presentazione, e 2.099.000 spettatori (18.13%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato .000 spettatori con il %. Una Vita ha convinto .000 spettatori con il % di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto .000 spettatori con il % (finale: .000 – %). Il daytime di Amici ha interessato .000 spettatori con il %. La breve striscia di Isola dei Famosi ha raccolto .000 spettatori con il %. Love is in the Air ha ottenuto un ascolto medio di .000 spettatori pari al % di share.

Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a.000 spettatori con il %, nella presentazione in onda dalle 17.25 alle. e .000 spettatori con il % nella seconda parte (Saluti: .000 – %). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto .000 spettatori con il %. Detto Fatto ha ottenuto .000 spettatori con il %. TG2 Speciale ha interessato .000 spettatori con il %. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. Big Bang Theory ha appassionato .000 spettatori con il %. The Goldbergs segna .000 spettatori (%). Due Uomini e Mezzo ha interessato .000 spettatori con il %.

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da .000 spettatori con il %. #Maestri ha coinvolto .000 spettatori pari al %. Aspettando Geo… ha raccolto .000 spettatori con il %. Geo ha registrato .000 spettatori con il %. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da .000 spettatori con il %. TG4 – Diario di Guerra ha ottenuto .000 spettatori con il %. Su La7 Tagadà interessato .000 spettatori (%). Tagadà Focus ha raccolto .000 spettatori con il %. Su TV8 il film ha raccolto .000 spettatori con il %.

Seconda Serata

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 760.000 spettatori con il 9.58% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 477.000 spettatori pari ad uno share del 9.13%. Su Rai2 Paradise – La Finestra sullo Showbiz segna 204.000 spettatori con il 2.18%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna .000 spettatori con il %. Su Italia1 il telefilm Miracle Workers è visto da 301.000 spettatori (7.09%), nel primo episodio, e 215.000 spettatori (6.59%), nel secondo episodio. Su Rete 4 I Viaggiatori della Sera è stato scelto da 110.000 spettatori con il 2.72% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 .000 (%)

Ore 20.00 .000 (%)

TG2

Ore 13.00 1.959.000 (14.99%)

Ore 20.30 1.417.000 (5.92%)

TG3

Ore 14.25 1.447.000 (11.54%)

Ore 19.00 1.952.000 (11.12%)

TG5

Ore 13.00 2.772.000 (20.91%)

Ore 20.00 4.528.000 (19.82%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.079.000 (9.89%)

Ore 18.30 599.000 (4.42%)

TG4

Ore 12.00 275.000 (3.28%)

Ore 18.55 742.000 (4.09%)

TGLA7

Ore 13.30 634.000 (4.59%)

Ore 20.00 1.304.000 (5.71%)

