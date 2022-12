PIPPITEL! - SU RAI1 “ALADDIN” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 19.3% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 “LA BANDA DEI BABBI NATALE” INCHIODA ALL’11.9% - SU ITALIA 1 BILLY ELLIOT AL 6.2%. SU RAI3 “C’ERA UNA VOLTA IN AMERICA” AL 7.2% - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 5.9% - AMADEUS CON IL 22.9% SUPERA “STRISCIA” (18.9%). SU RETE4 VIERO AL 4.4%, SU LA7 – TELESE - APRILE (6.3%)

1. APRILE-TELESE BATTONO VIERO E TOLGONO AUDIENCE A DAMILANO

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

luca telese marianna aprile in onda 4

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di martedì 27 dicembre 2022 vedono, su La7 in access prime time, il ritorno di Marianna Aprile e Luca Telese al timone di In Onda, che sostituiranno per il periodo festivo Lilli Gruber e il suo Otto e mezzo.

La ricomparsa di Aprile e Telese è giunta a rompere le uova nel paniere in primis a Marco Damilano su Rai3, che per qualche giorno - senza la concorrenza del talk di La7 nella sua fascia oraria - era arrivato con il programma Il cavallo e la torre a superare l'8% di share. E il ritorno di In Onda è andato a incombere come una nube nefasta anche sulle sorti di Alessandra Viero al timone di Controcorrente su Rete4.

luca telese marianna aprile in onda 3

Ieri, infatti, Aprile e Telese hanno ottenuto il 6.3% con 1.295.000 spettatori, superando nettamente Viero e i suoi 885.000 individui all'ascolto (4.4%) nella prima parte e 816.000 (4.0) nella seconda. Quanto a Tg2 Post, il programma di approfondimento del Tg2 condotto da Manuela Moreno ha racimolato un magro 4.2% con 858.000 spettatori. E lo stesso Damilano con Il cavallo e la torre (che comunque dura soltanto dieci minuti profittando perlopiù del pubblico che attende Un posto al sole...), è sceso al 6.7% con 1.395.000 spettatori. La7 insomma può festeggiare. Gli altri meno.

luca telese marianna aprile in onda 2

2. ALADDIN STACCA TUTTI (19.3%), LA BANDA DEI BABBI NATALE SI FERMA ALL’11.9%

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, martedì 27 dicembre 2022, su Rai1 Aladdin ha appassionato 3.152.000 spettatori pari al 19.3%. Su Canale 5 La Banda dei Babbi Natale ha raccolto davanti al video 1.954.000 spettatori pari all’11.9% di share. Su Rai2 Prossima fermata: Natale ha interessato 1.114.000 spettatori pari al 6.1% di share. Su Italia 1 Billy Elliot ha intrattenuto 1.083.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 C’era una volta in America ha raccolto davanti al video 844.000 spettatori pari ad uno share del 7.2% (nel dettaglio prima parte dalle 21.27 alle 22.42: 1.069.000 – 5.7%, Tg3: 956.000 – 5.8%, seconda parte dalle 22.57 all’1.50: 748.000 – 8.7%).

la banda dei babbi natale 5

Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 891.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La7 Virna Lisi – La Donna Che Rinunciò a Hollywood ha registrato 456.000 spettatori con uno share del 2.4%. Su Tv8 Un Desiderio per Natale segna 521.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove Ip Man 2 ha raccolto 350.000 spettatori con il 2%. Sul 20 Indipendence Day registra 458.000 spettatori con il 2.7%. Su Rai Movie Sissi – Destino di un’imperatrice ha ottenuto 472.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Grande Fratello Vip ha ottenuto 271.000 spettatori con l’1.9%.

Ascolti TV Access Prime Time

Amadeus arriva al 22.9%.

aladdin 7

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.664.000 spettatori con il 22.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.745.000 spettatori con uno share del 18.5%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 858.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.369.000 spettatori con il 6.7%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.345.000 spettatori (6.7%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.661.000 spettatori (8.1%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 885.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 816.000 spettatori (4%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha interessato 1.295.000 spettatori (6.3%). Su Tv8 4 Hotel ha divertito 509.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 373.000 spettatori con l’1.8%.

la banda dei babbi natale 4

Preserale

CSI al 4.7%.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.281.000 spettatori (22.9%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.211.000 spettatori (24.7%). Su Canale 5 la replica di Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 1.757.000 spettatori (12.4%) mentre Caduta Libera ha interessato 2.882.000 spettatori (17%). Su Rai2 FBI ha raccolto 591.000 spettatori (3.4%). Dopo Itparade (647.000 – 3.5%), Drusilla e L’Almanacco del Giorno Dopo ha raccolto 681.000 spettatori (3.5%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 645.000 spettatori con il 4.1%. CSI ha ottenuto 876.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.700.000 spettatori con il 15.1%. Blob segna 1.009.000 spettatori con il 5.2%. Nuovi Eroi segna 953.000 spettatori con il 4.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 768.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 158.000 spettatori (1.1%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 248.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 4 Ristoranti raccoglie 450.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Cash or Trash registra 354.000 spettatori con il 2%.

luca telese marianna aprile in onda 1

Daytime Mattina

Ossini e Daniele battono Vecchi.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 233.000 spettatori con il 12.2%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 333.000 spettatori con il 13.4%. TgUnoMattina ha raccolto 654.000 spettatori con il 16%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 910.000 spettatori con il 20.9%. Uno Mattina dà il buongiorno a 1.076.000 telespettatori con il 19.7%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 968.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 417.000 spettatori con il 17.3%. TG5 Mattina ha informato 1.052.000 spettatori con il 23.1%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 990.000 spettatori con il 18.4%, nella prima parte, e 927.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte.

la banda dei babbi natale 3

Su Rai 2 preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (78.000 – 2.8%), In Vacanza con Viva Rai2! segna 137.000 spettatori con il 4.4%. … E Viva il Videobox ha convinto 125.000 spettatori (3.5%). Dopo il TG2 (204.000 – 4%), Radio 2 Social Club ha raccolto 320.000 spettatori con il 5.9%. Su Italia 1 I Flinstones ottiene un ascolto di 186.000 spettatori (3.5%). Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 314.000 spettatori con l’11.8% mentre TGR Buongiorno Regione segna 522.000 spettatori con il 14%. Giuseppe convince 229.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 121.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 87.000 spettatori con il 3.3%, nelle News, e 169.000 spettatori con il 3.3%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 146.000 spettatori pari al 2.8%.

c era una volta in america 6

Daytime Mezzogiorno

Sport Mediaset al 6.3%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 908.000 spettatori con il 16.7%. Dalle 11.20 alle 12.20 TG1 Funerali di Stato di Franco Frattini segna 916.000 spettatori con l’11.3%. E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.556.000 spettatori con il 12.2%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.320.000 telespettatori con il 17.2%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 568.000 spettatori (9.1%), nella prima parte, e 1.039.000 spettatori (10.8%) nella seconda parte. Su Italia 1 I Flinstones in Viva Rock Vegas ha ottenuto 190.000 spettatori con il 3.3%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 735.000 spettatori con il 5.9%.

la banda dei babbi natale 1

Sport Mediaset ha ottenuto 870.000 spettatori con il 6.3%. Su Rai3 Elisir – le Strenne raccoglie 237.000 spettatori con il 4.1%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 962.000 spettatori (11.7%). Quante Storie ha raccolto 754.000 spettatori (7.4%). Passato e Presente ha interessato 513.000 spettatori con il 3.7%. Su Rete4 Monk ha appassionato 107.000 spettatori con l’1.9%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 133.000 spettatori con l’1.3%. La Signora del West ha ottenuto 300.000 (2.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 220 .000 spettatori con share del 3.7% nella prima parte, e 307.000 spettatori con il 2.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’. Su Rai Sport la Coppa del Mondo Femminile di Sci segna 339.000 spettatori e il 2.5%.

Daytime Pomeriggio

aladdin 9

Super pomeriggio di Tv8 che tocca il 5.6% col film di Natale.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.701.000 – 19.7%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 2.086.000 spettatori con il 19.6% (presentazione: 1.915.000 – 15.1%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 2.079.000 spettatori con il 21.2%. Dopo il TG1 (1.892.000 – 19.2%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.757.000 spettatori con il 22.9% (presentazione: 2.230 .000 – 21.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.501.000 spettatori con il 17.9%. Terra Amara ha convinto 2.324.000 spettatori con il 18.2% di share. A seguire Fratelli Caputo ha ottenuto 1.326.000 spettatori con il 12.2%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.097.000 spettatori con l’11%.

c era una volta in america 5

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 935.000 spettatori pari al 9.5% di share. All’Improvviso… l’Amore ha fatto compagnia a 985.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai2 TG2 – Costume e Società segna 1.339.000 spettatori e il 9.6%. Natale al Plaza ha raccolto 501.000 spettatori con il 4.3%. Bella Ma’ segna 470.000 spettatori (4.8%). Natale alle Hawaii ha interessato 364.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 Ladyhawke ha raccolto 599.000 spettatori (5.5%). Alla Ricerca della Stella di Natale ha interessato 392.000 spettatori con il 3.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.328.000 spettatori con il 17.4%. In Cammino nei Luoghi del Natale ha coinvolto 401.000 spettatori pari al 4.1%.

billy elliot 6

Aspettando… Geo ha raccolto 843.000 spettatori con l’8.5%. Geo ha registrato 1.612.000 spettatori con il 13.3%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 558.000 spettatori con il 4.7%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 350.000 spettatori con il 3.6%. Su La7 preceduto da una presentazione (314.000 – 2.6%), Tagadà ha interessato 300.000 spettatori con il 2.9% (Focus: 316.000 – 3.2%). Su TV8 il film Natale alle Highlands ha raccolto 464.000 spettatori con il 4%. Tutto ciò che voglio per il Natale segna 549.000 spettatori con il 5.6%. A seguire Un Natale Incantato segna 452.000 spettatori con il 3.6%.

c era una volta in america 3

Seconda Serata

Bar Stella deve accontentarsi del 4%.

Su Rai1 Un Bebè per Natale è stato seguito da 634.000 spettatori con il 10.7% di share. Viva Radio 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 230.000 spettatori con l’8.3%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 551.000 spettatori pari ad uno share del 6.8%. Su Rai2 Bar Stella segna 482.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 Noi Siamo Infinito è visto da 350.000 spettatori (5%). Su Rete 4 U571 è stato scelto da 200.000 spettatori con il 4.5% di share. Su La7 Come Uccidere Vostra Moglie segna 157.000 spettatori con l’1.5%. Su Tv8 Il Perfetto Regale di Natale segna 495.000 spettatori con il 4.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.129.000 (22.4%)

Ore 20.00 4.757.000 (24.7%)

c era una volta in america 2

TG2

Ore 13.00 2.144.000 (16.6%)

Ore 20.30 1.221.000 (6%)

TG3

Ore 14.25 1.526.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.221.000 (13.7%)

TG5

Ore 13.00 3.034.000 (23.1%)

Ore 20.00 4.170.000 (21.4%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.371.000 (13.4%)

Ore 18.30 745.000 (5.5%)

TG4

Ore 11.55 272.000 (3.4%)

Ore 18.55 723.000 (4.4%)

TGLA7

c era una volta in america 1

Ore 13.30 554.000 (4%)

Ore 20.00 1.118.000 (5.7%)

