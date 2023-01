PIPPITEL! SU RAI1 “BLACKOUT” CALA E CONQUISTA IL 19.2% DI SHARE CON 3.7 MILIONI DI SPETTATORI. IL “GF VIP” DURA COME AL SOLITO UNO SPROPOSITO E VA IN RIMONTA CON IL 20.6%, MA CON 2.6 MILIONI DI SPETTATORI. SU RAI3 “REPORT” CON IL CASO SOUMAHORO AL 10.3%. SU RETE4 PORRO CON BERLUSCONI SI ARENA AL 4.4% - SEMPRE BENE SU RAI2 “BOSS IN INCOGNITO” (7.7%) – AMADEUS CON IL 21.9% SUPERA “STRISCIA” 18.7%. GRUBER (6.5%), PALOMBA (4.5%)

1. REPORT VOLA CON IL CASO SOUMAHORO. MALE PORRO. CALA BACKOUT, SALE GF VIP

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di lunedì 30 gennaio 2023 vedono, in prima serata, il ritorno su Rai1 della fiction Blackout - Vite sospese con Alessandro Preziosi in concorrenza con la puntata numero 30 del Grande Fratello Vip VII edizione, condotto da Alfonso Signorini su Canale5. L'interesse per Blackout è calato rispetto all'esordio di sette giorni fa, totalizzando 3.729.000 spettatori con il 19.2%, mentre il Gf Vip è cresciuto rispetto alla settimana scorsa segnando il 20.6% con 2.698.000 individui all'ascolto.

Su Rai3, nuovo approfondimento di Report con la squadra di Sigfrido Ranucci sguinzagliata a occuparsi del business degli chef stellati, dello sfruttamento dei braccianti e dei falsi Dop nel mondo. In particolare, Report si è occupato della vicenda della lega braccianti dell'onorevole Aboubakar Soumahoro, evidenziando la mancanza di centinaia di migliaia di euro dalla raccolta fondi che il sindacalista aveva lanciato ai tempi del lockdown al "gran ghetto" di Torretta Antonacci, nel foggiano. Tutto regolare secondo Soumahoro, anche se - alla richiesta di ulteriori spiegazioni da parte dell'autore del servizio di Report Bernardo Iovene - l'onorevole non ha voluto rispondere.

Report ha totalizzato il 10.3% di share con 2.148.000 spettatori (Report Plus dalle 22.48 alle 23.17: 8.3% - 1.460.000) distaccando ampiamente Quarta Repubblica di Nicola Porro su Rete4 che ieri sera, con ospite speciale il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi, ha inchiodato al 4.4% con 659.000 individui all'ascolto.

Su Rai2, la quarta puntata di Boss in incognito VIII edizione ha divertito 1.411.000 spettatori con il 7.7% (presentazione: 4.8% - 1.032.000), mentre - a seguire - Restart condotto da Annalisa Bruchi, con la partecipazione di Aldo Cazzullo, sale lievemente ma si ferma al 3.1% con 252.000 spettatori.

SIGFRIDO RANUCCI DI REPORT

In access prime time su Rai1, Amadeus con i suoi Soliti Ignoti svetta con il 21.9% pari a 4.862.000 spettatori, mentre su Canale5 Striscia la notizia diverte 4.137.000 spettatori con il 18.7%. Marco Damilano su Rai3 con Il cavallo e la torre (grazie soprattutto all'anti-traino di Un posto al sole) primeggia nell'approfondimento con il 6.8% e 1.486.000 spettatori. Lilli Gruber con Otto e mezzo su La7 segna il 6.5% e 1.443.000 spettatori; Barbara Palombelli su Rete4 con Stasera Italia raduna 961.000 spettatori con il 4.4% nella prima parte e 778.000 con il 3.5% nella seconda; Manuela Moreno con Tg2 Post è il solito fanalino di coda con il 3.3% e 728.000 individui all'ascolto.

In fascia mattutina, da segnalare i due programmi più visti del Day Time di Rai2, ovvero Viva Rai 2! con Fiorello e i suoi 644.000 spettatori con il 13.9% e I Fatti vostri di Michele Guardì con Salvo Sottile e Anna Falchi che ha segnato il 9.8% con 583.000 spettatori nella prima parte e il 9.6% con 932.000 nella seconda. Su Rai3, invece, sono sempre note dolenti per Agorà condotto da Monica Giandotti su Rai3, che ieri si è arenato al 6.5% con soli 307.000 spettatori (presentazione: 7.7% - 377.000) e al 4.1% visto da 217.000 teste nel segmento Agorà Extra.

2. IN CALO BLACKOUT (19.2% – 3,73 MLN), GF VIP IN RISALITA (20.6% – 2,7 MLN). REPORT 10.3% (PLUS 8.3%)

Mattia Buonocore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, lunedì 30 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Blackout – Vite Sospese ha appassionato 3.730.000 spettatori pari al 19.2% (primo episodio: 4.000.000 – 18.9%, secondo episodio: 3.450.000 – 19.7%). Su Canale 5 – dalle 21.50 all’1.28 – Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 2.698.000 spettatori pari al 20.6% di share (Night: 1.141.000 – 30.3%, Live: 623.000 – 19.8%). Su Rai2 Boss in Incognito ha interessato 1.411.000 spettatori pari al 7.7% di share (presentazione dalle 21.31 alle 21.44: 1.032.000 – 4.8%).

Su Italia 1 Fast & Furious 8 ha intrattenuto 1.403.000 spettatori (7.5%). Su Rai3, preceduto da una presentazione di 13 minuti (1.567.000 – 7.2%), Report ha raccolto davanti al video 2.148.000 spettatori pari ad uno share del 10.3% (Report Plus: 1.460.000 – 8.3%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 659.000 spettatori con il 4.3% di share. Su La7 Eden ha registrato 347.000 spettatori con uno share del 2%. Su Tv8 Flight segna 225.000 spettatori con l’1.2%. Sul Nove Ex Amici Come Prima ha raccolto 311 .000 spettatori con l’1.6%. Sul 20 Stolen registra 327.000 spettatori con l’1.6%. Su Rai Movie Io Non Credo a Nessuno ha ottenuto 364.000 spettatori con l’1.7%. Su Iris Gangster Squad segna 298.000 spettatori con l’1.5%.

Ascolti TV Access Prime Time

NCIS supera il 7%.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.862.000 spettatori con il 21.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.137.000 spettatori con uno share del 18.7%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 728.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.582.000 spettatori con il 7.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.486.000 spettatori (6.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.677.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 961.000 individui all’ascolto (4.4%), nella prima parte, e 778.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.443.000 spettatori (6.5%). Su Tv8 100% Italia ha intrattenuto 581.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 498.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

L’Eredità si avvicina ai 5 milioni.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.640.000 spettatori (23.7%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.898.000 spettatori (27.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.497.000 spettatori (17.3%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.654.000 spettatori (21%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 497.000 spettatori (3%). The Rookie ha raccolto 607.000 spettatori (3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 543.000 spettatori con il 3.4%. CSI ha ottenuto 763.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.644.000 spettatori con il 14.2%. Blob segna 1.080.000 spettatori con il 5.3%. Caro Marziano segna 1.188.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 828.000 individui all’ascolto (4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 154.000 spettatori (1%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 253.000 spettatori (1.5%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 322.000 spettatori con l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash registra 583.000 spettatori con il 3.1%.

Daytime Mattina

Buongiorno Italia stacca nettamente il TG1 delle 7.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 236.000 spettatori con il 9.6%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 316.000 spettatori con l’8.8%. TgUnoMattina ha raccolto 583.000 spettatori con l’11.9%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 887.000 spettatori con il 18.1%. Uno Mattina dà il buongiorno a 825.000 telespettatori con il 17.5%. La prima parte di Storie Italiane ha convinto 762.000 spettatori con il 16.8%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 533.000 spettatori con il 17.4%. TG5 Mattina ha informato 1.125.000 spettatori con il 22.9%.

A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.104.000 spettatori con il 23.1%, nella prima parte, e 1.014.000 spettatori con il 22.3% nella seconda parte. Su Rai 2 preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (72.000 – 2.2%), Viva Rai2 segna 644.000 spettatori con il 13.9%. … E Viva il Videobox ha convinto 157.000 spettatori (3.2%). Radio 2 Social Club ha raccolto 307.000 spettatori con il 6.5%. Su Italia 1 Chicago Fire ottiene un ascolto di 138.000 spettatori (2.9%). Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 150.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 421.000 spettatori con l’11.9% mentre TGR Buongiorno Regione segna 591.000 spettatori con il 12.1%. Dopo una presentazione (377.000 – 7.7%), Agorà convince 307.000 spettatori pari al 6.5% di share.

Dalle 10.01 alle 11.56 Agorà Extra ha ottenuto 217.000 spettatori e il 4.1%. All’interno di Agorà Extra, dalle 10.27 alle 11.29, Speciale TG3 – Cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato e di presentazione della Relazione sull’attività della Giustizia amministrativa ha raccolto 103.000 spettatori e il 2.1%. Su Rete 4 Hazzard registra una media di 124.000 spettatori (2.7%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 85.000 spettatori con il 2.4%, nelle News, e 198.000 spettatori con il 4.1%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 190.000 spettatori pari al 4.2%.

Daytime Mezzogiorno

Forum al 21.1%.

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane ha raccolto 918.000 spettatori con il 17.1%. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 1.877.000 spettatori con il 18.3%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.589.000 telespettatori con il 21.1%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 583.000 spettatori (9.8%), nella prima parte, e 932.000 spettatori (9.6%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 180.000 spettatori con il 2.6%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 583.000 spettatori con il 4.8%.

Sport Mediaset ha ottenuto 685.000 spettatori con il 5.2%. Su Rai3 TG3 delle 12 ha ottenuto 845.000 spettatori (10.3%). Quante Storie ha raccolto 745.000 spettatori (6.2%). Passato e Presente ha interessato 644.000 spettatori con il 4.9%. Su Rete4 Monk ha appassionato 98.000 spettatori con l’1.8%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 154.000 spettatori con l’1.5%. La Signora in Giallo ha ottenuto 573.000 (4.5%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 291.000 spettatori con share del 5.2% nella prima parte, e 403.000 spettatori con il 3.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Geo tocca il 13%.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.883.000 – 22.4%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.833.000 spettatori con il 16.5% (presentazione: 1.983.000 – 15.5%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.896.000 spettatori con il 19.6%. Dopo il TG1 (1.665.000 – 17.6%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.567.000 spettatori con il 21.6% (presentazione: 1.978.000 – 20.1%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.484.000 spettatori con il 19.1%. Terra Amara ha convinto 2.642.000 spettatori con il 20.8% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.970.000 spettatori con il 26.9% (finale: 2.482.000 – 25.3%).

La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 2.151.000 spettatori con il 22.3%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.802.000 spettatori con il 18.6%. Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.383.000 spettatori pari al 14.2% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.804.000 spettatori con il 15% (Presentazione: 1.406.000 – 13.5%; Saluti: 1.914.000 – 14.4%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 712.000 spettatori con il 5.9%. Bella Ma’ segna 534.000 spettatori (5.5%). Nei Tuoi Panni ha interessato 329.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 464.000 spettatori (3.6%), nel primo episodio, 551.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio, e 456.000 spettatori (3.8%), nel terzo episodio. I Griffin segna 376.000 spettatori e il 3.6%. NCIS Los Angeles ha interessato 348.000 spettatori con il 3.6%, nel primo episodio, e 398.000 spettatori con il 4.1%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 360.000 spettatori (3.1%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.330.000 spettatori con il 18.1%. Alla Scoperta del Ramo D’Oro ha coinvolto 324.000 spettatori pari al 3.3%. Aspettando… Geo ha raccolto 719.000 spettatori con il 7.5%. Geo ha registrato 1.591.000 spettatori con il 13%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 732.000 spettatori con il 6%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 312.000 spettatori con il 3.2%. La Signora in Giallo segna 432.000 spettatori e il 3.7%. Su La7 preceduto da una presentazione (311.000 – 2.5%), Tagadà ha interessato 335.000 spettatori con il 3.2% (Focus: 267.000 – 2.8%). Su TV8 il film Un Weekend sulla Neve ha raccolto 402.000 spettatori con il 4.1%. Il Natale della Porta Accanto segna 414.000 spettatori con il 3.3%.

Seconda Serata

Bassa la replica di Fiorello.

Su Rai1 Cronache Criminali è stato seguito da 907.000 spettatori con il 9.3% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 232.000 spettatori con il 5%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 412.000 spettatori pari ad uno share del 15.6%. Su Rai2 Restart segna 252.000 spettatori con il 3.1%. Su Rai 3 Illuminate - Wanda Ferragamo segna 795.000 spettatori con il 6.1%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 456.000 spettatori con il 6.1%. Su Italia1 Sport Mediaset Monday Night è visto da 539.000 spettatori (6.1%). World’s Wildest Weather segna 302.000 spettatori e il 5.2%. Su Rete 4 Motive è stato scelto da 110.000 spettatori con il 2.5% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.543.000 (26.7%)

Ore 20.00 5.237.000 (25.4%)

TG2

Ore 13.00 1.756.000 (14%)

Ore 20.30 1.110.000 (5%)

TG3

Ore 14.25 1.579.000 (12.6%)

Ore 19.00 2.153.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 2.913.000 (22.9%)

Ore 20.00 4.481.000 (21.5%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.141.000 (10.9%)

Ore 18.30 597.000 (4.4%)

TG4

Ore 11.55 264.000 (3.4%)

Ore 18.55 718.000 (4.3%)

TGLA7

Ore 13.30 539.000 (4.1%)

Ore 20.00 1.249.000 (6%)

