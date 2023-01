PIPPITEL! SU RAI1 “CHE DIO CI AIUTI” RESISTE ALL’ADDIO DI ELENA SOFIA RICCI E CON IL 24.4% CONQUISTA LA PRIMA SERATA E SUPERA IL FILM SU CANALE5 “ODIO L’ESTATE” (12.1%) – SU RAI3 “SPLENDIDA CORNICE” NON SCHIODA DAL 3.4%. SU RETE4 DEL DEBBIO CON BERLUSCONI (6.9%), FORMIGLI (5.7%) – IN SECONDA SERATA SU RAI3 “MIXER” AL 2.6%: MINOLI DICE DI GUARDARE NETFLIX E SKY. EVIDENTEMENTE ANCHE I SUOI SPETTATORI. SU RAI2 CATTELAN CROLLA AL 3% - AMADEUS CON IL 23% BATTE STRISCIA (19%) – GRUBER SOTTOTONO CON SALVINI NON VA OLTRE IL 6.1%. PALOMBA (4.2%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Prima serata televisiva all'insegna di un'offerta variegata quella di ieri, giovedì 26 gennaio 2023. Su Rai1, la fiction Che Dio ci aiuti giunta alla settima edizione ha mostrato di riuscire a resistere anche all'addio della protagonista Elena Sofia Ricci, totalizzando il 24.4% di share con 4.580.000 spettatori e doppiando di fatto il film di Canale 5 Odio l'estate, fermo al 12.1% con 2.147.000 individui all'ascolto.

Continua l'agonia di Splendida cornice su Rai3 con Geppi Cucciari, che con ospiti fra gli altri Roberto Saviano e Fabio Volo (come lei rappresentati dall'onnipresente Beppe Caschetto che produce anche il programma) non splende affatto per quanto riguarda i dati Auditel e non si schioda dal 3.4% di share con 676.000 spettatori. Battuta dal film di Rai2 JoJo Rabbit (4.0% - 774.000), doppiata da Harry Potter e il prigioniero di Azkaban (6.7% - 1.225.000) e quasi sfiorata da Quelle brave ragazze con Mara Maionchi, Sandra Milo e Orietta Berti su Tv8 (2.5% - 514.000).

Quanto alla sfida dell'approfondimento, Paolo Del Debbio con ospite Silvio Berlusconi a Dritto e rovescio ha conquistato il 6.9% con 1.038.000 spettatori superando Corrado Formigli e il suo Piazza Pulita su La7, che ha informato il 5.7% con 844.000 individui all'ascolto.

Cala ancora in seconda serata su Rai3 Giovanni Minoli, raggiungendo la cifra esangue del 2,6% di share pari a 336.000 spettatori, con il suo Mixer - Vent'anni di televisione. In un programma Rai, Minoli ha recentemente dichiarato di guardare le serie Netflix e Sky: evidentemente fanno lo stesso i telespettatori anziché seguire il suo Mixer. Ma in seconda serata suonano note dolenti anche per Stasera c'è Cattelan, crollato ulteriormente al 3.0% con 322.000 spettatori.

In access prime time, ci si aspettava decisamente di più in termini di ascolti dall'ospitata di Matteo Salvini a Otto e mezzo. Il programma di Lilli Gruber, con ospite il Ministro leghista e il curioso contraddittorio di Alessandro De Angelis, compagno della ministra collega di Salvini al Governo Anna Maria Bernini, ha totalizzato solo il 6.1% con 1.352.000 spettatori, sottotono rispetto alle consuete performance del programma. Questa volta Gruber è stata infatti battuta da Marco Damilano che aveva come ospite Sami Modiano sopravvissuto al campo di concentramento nazista di Auschwitz-Birkenau. Il cavallo e la torre ha totalizzato il 7.2% con 1.580.000 spettatori.

Mattia Buoncore per www.davidemaggio.it

Nella serata di ieri, giovedì 26 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Che Dio Ci Aiuti 7 ha interessato 4.580.000 spettatori pari al 24.4% (primo episodio: 4.892.000 – 23.6%, secondo episodio: 4.282.000 – 25.4%). Su Canale 5 Odio l’Estate ha raccolto davanti al video 2.147.000 spettatori pari al 12.1% di share. Su Rai2 Jojo Rabbit ha interessato 774.000 spettatori pari al 4% di share. Su Italia 1 Harry Potter e il prigioniero di Azkaban ha intrattenuto 1.225.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Splendida Cornice ha raccolto davanti al video 676.000 spettatori pari ad uno share del 3.4%.

Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di 1.038.000 spettatori con il 6.9% di share. Su La7 Piazza Pulita ha registrato 844.000 spettatori con uno share del 5.7%. Su Tv8 Quelle Brave Ragazze segna 514.000 spettatori con il 2.5%. Sul Nove Redemption – Identità nascoste ha raccolto 479 .000 spettatori con il 2.5%. Sul 20 Io Sono Leggenda segna 274.000 spettatori con l’1.3%. Su Iris Motherless Brooklyn registra 267.000 spettatori con l’1.4%. Su La5 Shall We Dance? ha ottenuto 231.000 spettatori con l’1.2%. Su Cielo Driven To Kill segna 444.000 spettatori con il 2.2%. Su Sky Uno Masterchef ha ottenuto 848.000 spettatori con il 4%, nel primo episodio, e 808.000 spettatori con il 4.9%, nel secondo episodio.

Ascolti TV Access Prime Time

Gruber, con Salvini, non sfonda.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 5.138.000 spettatori con il 23%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.211.000 spettatori con uno share del 19%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 815.000 spettatori con il 3.7%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.531.000 spettatori con il 6.9%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.580.000 spettatori (7.2%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.631.000 spettatori (7.3%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 929.000 individui all’ascolto (4.2%), nella prima parte, e 776.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.352.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 100% Italia ha ottenuto 569.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 513.000 spettatori con il 2.3%.

Preserale

Pif in salita.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.528.000 spettatori (23.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 4.780.000 spettatori (26.3%). Su Canale 5 Avanti il Primo segna 2.686.000 spettatori (18.5%) mentre Avanti un Altro ha interessato 3.602.000 spettatori (20.5%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 529.000 spettatori (3.1%). The Rookie ha raccolto 688.000 spettatori (3.4%). Su Italia1 Studio Aperto Mag raccoglie 580.000 spettatori con il 3.6%.

CSI ha ottenuto 800.000 spettatori (4.1%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 2.745.000 spettatori con il 14.4%. Blob segna 1.101.000 spettatori con il 5.3%. Caro Marziano segna 1.235.000 spettatori con il 5.8%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 812.000 individui all’ascolto (3.9%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 173.000 spettatori (1.2%) mentre Lingo – Parole in Gioco raccoglie 281.000 spettatori (1.6%). Su Tv8 Celebrity Chef raccoglie 344.000 spettatori con l’1.8%. Sul Nove Cash or Trash registra 626.000 spettatori con il 3.2%.

Daytime Mattina

Daniele sorpassa Panicucci.

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 243.000 spettatori con il 10%. Il TG1 delle 7 ha ottenuto 380.000 spettatori con il 10.2%. TgUnoMattina ha raccolto 623.000 spettatori con il 12.1%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 997.000 spettatori con il 19.1%. Uno Mattina dà il buongiorno a 991.000 telespettatori con il 20%. Storie Italiane ha convinto 987.000 spettatori con il 20.3%. Su Canale5 Prima Pagina TG5 ha informato 605.000 spettatori con il 19.5%.

TG5 Mattina ha informato 1.268.000 spettatori con il 24.1%. A seguire l’appuntamento con Mattino Cinque News ha intrattenuto 1.016.000 spettatori con il 20.1%, nella prima parte, e 869.000 spettatori con il 17.9% nella seconda parte. Su Rai 2 La Grande Vallata segna 59.000 spettatori (2.4%). Preceduto da Viva Rai2! Glass Cam (144.000 – 4.3%), Viva Rai2! segna 677.000 spettatori con il 14.2%. … E Viva il Videobox ha convinto 194.000 spettatori (3.7%). Radio 2 Social Club ha raccolto 271.000 spettatori con il 5.4%. Su Italia 1 il doppio episodio di Chicago Fire ottiene un ascolto di 139.000 spettatori (2.8%). Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 181.000 spettatori con il 3.4%.

Su Rai3 Buongiorno Italia raccoglie 419.000 spettatori con l’11.6% mentre TGR Buongiorno Regione segna 631.000 spettatori con il 12.5%. Dopo una presentazione (338.000 – 6.4%), Agorà convince 363.000 spettatori pari al 7.2% di share (Agorà Extra: 295.000 – 6.1%). Su Rete 4 Hazzard registra una media di 122.000 spettatori (2.5%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 82.000 spettatori con il 2.3%, nelle News, e 190.000 spettatori con il 3.7%, nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 145.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Mezzogiorno

Rai1 floppa con l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario e la concorrenza sale.

Su Rai1 – dalle 10.55 alle 12.18 – l’Inaugurazione dell’Anno Giudiziario ha raccolto 567.000 spettatori con l’8.7%. E’ Sempre Mezzogiorno Menù ha ottenuto 1.784.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale 5 Forum arriva a 1.763.000 telespettatori con il 22.4%. Su Rai2 I Fatti Vostri raccoglie 710.000 spettatori (11.2%), nella prima parte, e 1.074.000 spettatori (10.9%) nella seconda parte. Su Italia 1 Law & Order: Unità Speciale ha ottenuto 259.000 spettatori con il 3.6%. Dopo Studio Aperto, Grande Fratello Vip ha raccolto 593.000 spettatori con il 4.9%.

Sport Mediaset ha ottenuto 712.000 spettatori con il 5.5%. Su Rai3 dopo una presentazione (282.000 – 5.8%), Elisir raccoglie 462.000 spettatori con il 7.7%. A seguire il TG3 delle 12 ha ottenuto 990.000 spettatori (11.7%). Quante Storie ha raccolto 702.000 spettatori (5.9%). Passato e Presente ha interessato 610.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Monk ha appassionato 129.000 spettatori con il 2.2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 128.000 spettatori con l’1.2%. La Signora in Giallo ha ottenuto 526.000 (4.2%). Su La7 L’Aria che Tira interessa 312.000 spettatori con share del 5.1% nella prima parte, e 381.000 spettatori con il 3.6% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Beautiful a 2,7 mln.

Su Rai1 dopo il TG1 Economia (2.623.000 – 20.3%), Oggi è un Altro Giorno ha ottenuto 1.833.000 spettatori con il 16.9% (presentazione: 1.838.000 – 14.6%). Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.887.000 spettatori con il 19.9%. Dopo il TG1 (1.661.000 – 17.3%), La Vita in Diretta ha raccolto 2.506.000 spettatori con il 21.2% (presentazione: 1.980.000 – 20.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.700.000 spettatori con il 20.9%. Terra Amara ha convinto 2.732.000 spettatori con il 22% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.657.000 spettatori con il 24.7% (finale: 2.265.000 – 23.5%). La striscia quotidiana di Amici ha raccolto 1.946.000 spettatori con il 20.6%. Il daytime di Grande Fratello Vip 7 segna 1.776.000 spettatori con il 18.5%.

Un Altro Domani ha ottenuto un ascolto medio di 1.431.000 spettatori pari al 14.7% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.919.000 spettatori con il 16.2% (Presentazione: 1.477.000 – 14.3%; Saluti: 1.998.000 – 14.8%). Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 676.000 spettatori con il 5.7%. Bella Ma’ segna 480.000 spettatori (5%). Nei Tuoi Panni ha interessato 271.000 spettatori con il 2.6%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 484.000 spettatori (3.8%), nel primo episodio, 532.000 spettatori (4.4%), nel secondo episodio, 502.000 spettatori (4.5%), nel terzo episodio, e 435.000 spettatori (4.2%), nel quarto episodio. NCIS Los Angeles ha interessato 392.000 spettatori con il 4.1%, nel primo episodio, e 472.000 spettatori con il 4.8%, nel secondo episodio. The Mentalist segna 456.000 spettatori (3.9%).

Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.217.000 spettatori con il 17.3%. Rai Parlamento Question Time ha coinvolto 303.000 spettatori pari al 2.9%. Aspettando… Geo ha raccolto 835.000 spettatori con l’8.6%. Geo ha registrato 1.493.000 spettatori con l’11.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 741.000 spettatori con il 6.3%. TG4 Diario del Giorno ha interessato 414.000 spettatori con il 4.3%. Su La7 preceduto da una presentazione (290.000 – 2.4%), Tagadà ha interessato 333.000 spettatori con il 3.3% (Focus: 324.000 – 3.4%). Su TV8 il film Una Settimana ha raccolto 367.000 spettatori con il 3.8%. Su Rai4 Last Cop L’Ultimo Sbirro ottiene 248.000 spettatori (2.2%), nel primo episodio, e 339.000 spettatori (2.5%), nel secondo episodio.

Seconda Serata

CSI Miami su Top Crime meglio di Rai2 e Rai3.

Su Rai1 Porta a Porta è stato seguito da 803.000 spettatori con l’11.2% di share. Viva Rai 2! E un po’ anche Rai1 raccoglie 209.000 spettatori con il 6.7%. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 615.000 spettatori pari ad uno share del 7.9%. Bluff City Law segna 411.000 spettatori con l’8.6%. Su Rai2 Stasera C’è Cattelan su Rai2 segna 322.000 spettatori con il 3% (Ancora Cinque Minuti su Rai2: 206.000 – 3.1%).

Su Rai 3 Mixer – Vent’anni di Tv segna 336.000 spettatori con il 2.6%. A seguire il Tg3 Linea Notte segna 244.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Allegiant è visto da 347.000 spettatori (6.5%). Su Rete 4 Il Pianista (prima parte) è stato scelto da 186.000 spettatori con il 5% di share. Su Top Crime l’episodio delle 23.48 di CSI: Miami segna 324.000 spettatori con il 3.9%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 3.290.000 (25.4%)

Ore 20.00 5.081.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.795.000 (14.4%)

Ore 20.30 1.245.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 1.478.000 (12%)

Ore 19.00 2.176.000 (13.1%)

TG5

Ore 13.00 3.047.000 (24.3%)

Ore 20.00 4.542.000 (21.6%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.181.000 (11.2%)

Ore 18.30 683.000 (5%)

TG4

Ore 11.55 270.000 (3.4%)

Ore 18.55 674.000 (3.9%)

TGLA7

Ore 13.30 469.000 (3.6%)

Ore 20.00 1.084.000 (5.2%)

