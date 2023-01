PIPPITEL! SU RAI1 “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO 2” CALANO, MA CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 28.2% DI SHARE E 5.2 MILIONI DI SPETTATORI. SU CANALE5 "WONDER WOMAN 1984" NON VA OLTRE IL 10.6% - SU RAI3 CHE TEMPO CHE FA AL 12.1%. SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 3.4%, SU LA7 GILETTI AL 4.7% - AMADEUS (22.8%) SUPERA “PAPERISSIMA SPRINT” (14.9%). “CONTROCORRENTE” (3.6%), “IN ONDA” (4%)

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di ieri, domenica 15 gennaio 2023 vedono, in prima serata su Rai3, Che tempo che fa di Fabio Fazio ospitare, tra gli altri, Fiorello per promuovere il suo Viva Rai Due ripartito oggi in fascia mattutina. Su La7 Massimo Giletti a Non è l'Arena ha invece dedicato, assieme ad altri argomenti, ampio spazio ai retroscena del caso Totti-Blasi-Bocchi - svelato da Dagospia - invitando in studio Mario Caucci, ex marito di Noemi Bocchi, attualmente compagna di Francesco Totti.

Ma Giletti si è anche occupato della vicenda relativa al cardinale Angelo Becciu, ex sostituto alla Segreteria di Stato vaticana, sotto processo per diverse accuse tra cui quella di peculato. Con l'ospite Francesca Chaouqui, ex membro della commissione vaticana per la trasparenza in passato già coinvolta nel caso Vatileaks, sono stati discussi alcuni audio inediti di Angelo Perlasca, un ex collaboratore di Monsignor Becciu, svelati in esclusiva da Non è l'Arena. Infine si è parlato di Qatargate.

Su Rete4, Giuseppe Brindisi a Zona Bianca ha invece ospitato il Senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva e "diarca" del Terzo Polo, e quindi il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi per parlare d'immigrazione e delle norme riguardo alle attività delle ONG con relative polemiche. Brindisi si è anche occupato di reddito di cittadinanza, di caro vita e inflazione e delle memorie del principe Harry contenute nel suo libro Spare, che tanto scalpore sta suscitando in Inghilterra.

Se su Rai1 la fiction Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri ha conquistato il 28.2% di share e una media di 5.288.000 "facendo a pezzi" il film Wonder Woman 1984, inchiodato su Canale5 al 10.6% con 1.760.000, su Canale5, Fabio Fazio ha conquistato il 12.1% con 2.530.000 spettatori (Il Tavolo - 9.2% - 1.426.000), Giletti con l'affaire Totti-Blasi-Bocchi e il caso Vatileaks ha segnato invece il 4.7% con 692.000 individui all'ascolto battendo Brindisi con le interviste a Renzi e Piantedosi. Zona bianca ha raccolto il 3.4% con 498.000 spettatori.

Al pomeriggio, Mara Venier con Domenica In su Rai1 viene sonoramente battuta da Amici di Maria De Filippi e da Verissimo con Silvia Toffanin su Canale 5. Zia Mara raccoglie il 18.0% con 2.771.000 spettatori nella presentazione, il 17.5% con 2.537.000 nella prima parte, il 17.6% con 2.261.000 nella seconda e il 17.0% con 2.111.000 nella terza. Maria conquista invece il 23.2% con 3.256.000 spettatori mentre Toffanin raggiunge il 22.0% con 2.799.000 individui all'ascolto e il 18.5% con 2.655.000 con Verissimo - Giri di Valzer superando Francesca Fialdini e il suo Da noi... a ruota libera su Rai1, che totalizza il 16.3% con 2.264.000 spettatori.

Da segnalare che, su Rai2, il duo Adriano Panatta-Antonello Piroso ospite fisso di Domenica Dribbling condotto da Paola Ferrari su Rai2 con il 3.3% e una media di 431.000 spettatori raddoppia share e valori assoluti degli spazi che lo precedono, fermi all'1.4% pari a 183.000 individui all'ascolto e all'1.9% con 230.000.

