PIPPITEL! SU RAI1 “LE INDAGINI DI LOLITA LOBOSCO” CONQUISTANO LA PRIMA SERATA CON IL 27.7% DI SHARE. ASFALTATO IL FILM SU CANALE5 “È PER IL TUO BENE” (9.5%) – SU RAI3 FAZIO FA IL 10.8%. SU LA7 GILETTI SALE AL 6.8% E BATTE BRINDISI SU RETE4 AL 4.4% - AMADEUS CON IL 23.9% SUPERA “PAPERISSIMA” 14.4%. GENTILI (4%), DE GREGORIO -PARENZO (4.5%) - NEL POMERIGGIO VENIER CON IL 21.6% VIENE BATTUTA DA DE FILIPPI (23.2%). ISOARDI RACIMOLA UN MAGRISSIMO 2.8% SU RAI2

1. BENE LINEA VERDE. FLOP AGORÀ WEEKEND. DE FILIPPI BATTE VENIER

Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it

Gli ascolti Tv e i dati Auditel di domenica 29 gennaio 2023 vedono, in prima serata su Rai1, Le indagini di Lolita Lobosco con Luisa Ranieri stravincere ancora una volta con 5.073.000 spettatori e il 27.7% di share, distaccando nettamente il film su Canale 5. E’ per il Tuo Bene si è fermato infatti a 1.842.000 spettatori e al 9.5%, battuto anche da Fabio Fazio con Che Tempo Che Fa su Rai3, che ha segnato 2.221.000 spettatori (10.8%) mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha divertito 1.241.000 spettatori (8.3%).

Quanto all'approfondimento, Massimo Giletti con Non è l'Arena su La7 ha attirato 996.000 spettatori pari al 6.8%, battendo Giuseppe Brindisi con Zona Bianca, visto su Rete4 da 646.000 spettatori con il 4.4% di share. In access prime time non decolla In Onda condotto da Concita De Gregorio e David Parenzo, che racimolano il 4.4% di share con 934.000 individui all'ascolto.

A mezzogiorno continua invece il successo di Linea Verde condotto da Beppe Convertini su Rai1, che ieri ha conquistato il 24.4% di share e una media 3.911.000 spettatori. In fascia mattutina su Rai3, Agorà arranca anche nella versione "weekend" condotta da Giusi Sansone. Il programma di approfondimento di Rai3 ha totalizzato il 3% di share con soli 165.000 spettatori. Gli spettatori salgono per O anche no, condotto da Paola Severini Melograni, arrivando a 216.000 con il 3% di share, ma calano nuovamente a seguire con Timeline presentato da Marco Carrara che ne segna 675.000 con il 2.3%.

Al pomeriggio, Mara Venier con Domenica In su Rai1 ha perso nuovamente la sfida con Maria De Filippi e il suo Amici su Canale5. Venier ha totalizzato 2.778.000 spettatori (19.9%) nella prima parte, 2.662.000 spettatori (21.6%) nella seconda e 2.480.000 spettatori con il 19.6% nella terza. De Filippi ha invece conquistato una media di 3.089.000 spettatori (23.2%), mentre Silvia Toffanin con Verissimo ha radunato 2.753.000 spettatori con il 21.9% nella prima parte e 2.864.000 con il 20% nel segmento Giri di Valzer.

Superando nettamente Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini che, su Rai1, ha segnato 2.208.000 spettatori pari al 15.8%. Su Rai2, nel primo pomeriggio Elisa Isoardi con Vorrei dirti racimola il 2.8% con 357.000 spettatori mentre, dalle 16.58 alle 18.00, Paola Ferrari con Domenica Dribbling, con ospiti fissi Adriano Panatta e Antonello Piroso, ha attirato invece 420.000 individui all'ascolto con il 3.2% raddoppiando il traino dei programmi precedenti.

Nella serata di ieri, domenica 29 gennaio 2023, su Rai1 la fiction Le Indagini di Lolita Lolobosco 2 ha conquistato 5.073.000 spettatori pari al 27.7% di share (qui anticipazioni e ascolti). Su Canale 5 E’ per il Tuo Bene ha ottenuto un ascolto medio pari a 1.842.000 spettatori pari al 9.5% di share. Su Rai2 NCIS Los Angeles ha raccolto 829.000 spettatori con il 4%. A seguire Blue Bloods ha interessato 803.000 spettatori con il 4%. Su Italia1 il film The Legend of Tarzan ha intrattenuto 1.159.000 spettatori con il 6% di share.

Su Rai3 preceduto da una presentazione (1.536.000 – 7.6%), dalle 20.33 alle 22.29 Che Tempo Che Fa ha raccolto davanti al video 2.221.000 spettatori (10.8%) mentre – dalle 22.32 alle 0.02 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.241.000 spettatori (8.3%). Su Rete4 Zona Bianca è stato visto da 646.000 spettatori con il 4.4% di share. Su La7 Non è l’Arena ha interessato 996.000 spettatori con il 6.8%. Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 475.000 spettatori con il 2.7% di share.

Sul Nove Only Best Comico Show segna 283.000 spettatori (1.5%). Sul 20 Momentum ha convinto 480.000 spettatori con il 2.4%. Su Iris Ancora Vivo ha ottenuto 444.000 spettatori con il 2.2%. Su Rai Premium Tali e Quali ha interessato 180.000 spettatori con l’1%. Su Real Time 90 Giorni per Innamorarsi segna 338.000 spettatori con il 2.1%.

Ascolti TV Access Prime Time

Soliti Ignoti prende il largo.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno ha raccolto 4.973.000 spettatori con il 23.9%. Su Canale 5 Paperissima Sprint ha ottenuto 2.995.000 spettatori con il 14.4%. Su Italia1 NCIS ha totalizzato 1.233.000 spettatori (6%). Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 826.000 spettatori (4%), nella prima parte, e 738.000 spettatori (3.5%), nella seconda parte. Su La7 In Onda ha raccolto 934.000 spettatori con il 4.5%. Su Tv8 Quattro Ristoranti ha interessato 697.000 spettatori pari al 3.4% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 376.000 spettatori con l’1.8%.

Preserale

Avanti un Altro al 19.1% con la replica.

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.492.000 spettatori (21.4%) mentre L’Eredità ha ottenuto di 4.604.000 spettatori (25.1%). Su Canale 5 Avanti il Primo! Story ha raccolto 2.732.000 spettatori (17.2%) mentre Avanti un Altro! Story ha raccolto 3.455.000 spettatori (19.1%). Su Rai2 Novantesimo Minuto ha appassionato 872.000 spettatori (5.7%) mentre Novantesimo Minuto Tempi Supplementari segna 684.000 spettatori con il 3.8%.

SWAT ha raccolto 567.000 spettatori con il 2.9%. Su Italia1 CSI ha totalizzato 635.000 spettatori (3.3%). Su Rete 4 Tempesta d’Amore ha appassionato 697.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai3 l’informazione della TGR ha raccolto 2.664.000 spettatori con il 14.2%. Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha raccolto 128.000 spettatori (share dello 0.8%) mentre Lingo – Parole in Gioco segna 149.000 spettatori con lo 0.8%. Su Tv8 4 Hotel è stato seguito da 404.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Little Big Italy ha convinto 295.000 spettatori con l’1.7%.

Daytime Mattina

Male Agorà Weekend.

Su Rai1 preceduto da una presentazione (184.000 – 12%), Uno Mattina in Famiglia ha convinto 547.000 spettatori con il 18.2% nella prima parte, e 1.579.000 spettatori con il 25.6% nella seconda parte. All’interno il TG1 delle 8 ha interessato 1.103.000 spettatori con il 23.7%. Paesi Che Vai… segna 1.441.000 spettatori con il 20.6%. A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.440.000 spettatori pari ad uno share del 18.1%. Su Canale5 il TG5 delle 8 segna 1.135.000 spettatori con il 22.6%. Speciale TG5 – Beatles Rolling Stones ha informato 756.000 spettatori con l’11.7%. A seguire la Santa Messa raccoglie un ascolto di 1.001.000 telespettatori con il 13.8% di share. Su Rai2 Radio 2 Happy Family ha tenuto compagnia a 235.000 spettatori (3.5%).

La Coppa del Mondo di Sci - dalle 10.14 alle 11.23 – ha raccolto 637.000 spettatori e l’8.6%. Su Italia1 The Goldbergs segna 112.000 spettatori (1.6%), nel primo episodio, 150.000 spettatori (2.1%), nel secondo episodio, e 183.000 spettatori (2.5%), nel terzo episodio. Su Rai 3 Sulla Via di Damasco segna 73.000 spettatori e il 2.1%. Agorà Weekend convince 165.000 spettatori con il 3% di share. Mi Manda Rai3 ha raccolto 302.000 spettatori con il 4.5%.

O Anche No ha ottenuto 216.000 spettatori con il 3% mentre Timeline ha convinto 175.000 spettatori pari al 2.3%. Su Rete 4 Casa Vianello ha coinvolto 163.000 spettatori (2.3%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 74.000 spettatori con il 3.3% di share, nelle News, e 159.000 spettatori con il 2.7%, nel Dibattito. L’Ingrediente Perfetto è stata scelta da 64.000 spettatori con lo 0.9% di share.

Daytime Mezzogiorno

Sempre bene Linea Verde.

Su Rai1 la Santa Messa segna 1.662.000 spettatori con il 20.7%. L’Angelus ha raccolto 2.302.000 spettatori (22.4%). Preceduto da una breve presentazione (2.425.000 – 21.7%), Linea Verde ha intrattenuto 3.191.000 spettatori (24.4%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde ha interessato 966.000 spettatori (12.6%) e 1.214.000 spettatori (14.2%). Melaverde raccoglie 1.973.000 con il 17.7%. Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 540.000 spettatori con il 5.3%.

Su Italia1 Young Sheldon segna 183.000 (2.4%), 202.000 (2.3%), 211.000 (2.1%) spettatori nei 3 episodi di messa in onda. Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 593.000 spettatori con il 4.1% (XXL: 452.000 – 3%). Su Rai3 il TG3 delle 12 registra 538.000 spettatori con uno share del 5.2%. 100 Opere Tornano a Casa registra 434.000 spettatori e il 3%. Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha raccolto 236.000 spettatori e il 3%. Poirot ha fatto compagnia a 227.000 spettatori con l’1.6%. Su La7 L’Aria che Tira il Diario raggiunge 91.000 spettatori con l0 0.7%. Su Rai Sport – dalle 12.12 alle 12.50 – la Coppa del Mondo di Sci femminile raggiunge 506.000 spettatori e il 4.4%. Su Sky Sport Uno Milan-Sassuolo segna 318.000 spettatori e il 2.3%.

Daytime Pomeriggio

Kilimangiaro al 10.2%.

Su Rai1 preceduta da una presentazione di 16 minuti (2.559.000 – 17.5%), Domenica In ha intrattenuto 2.778.000 spettatori pari ad uno share del 19.9%, nella prima parte, 2.662.000 spettatori pari ad uno share del 21.6%, nella seconda parte e 2.480.000 spettatori con il 19.6% nella terza parte di appena 13 minuti. Dopo il TG1 (2.181.000 – 17.2%), Da Noi… A Ruota Libera ha raccolto un ascolto medio di 2.208.000 spettatori pari al 15.8%. Su Canale 5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.664.000 spettatori con il 17.7%. Amici di Maria De Filippi ha raccolto 3.089.000 spettatori (23.2%).

A seguire Verissimo ha interessato 2.753.000 spettatori con il 21.9%, nella prima parte, e 2.864.000 spettatori con il 20%, nella parte denominata Giri di Valzer iniziata alle 17.51. Su Rai2 Il Provinciale ha convinto 636.000 spettatori pari al 4.5%. Vorrei Dirti Che ha raccolto 357.000 spettatori con il 2.8%. Domenica Dribbling raggiunge 221.000 spettatori (1.8%), nella prima breve parte Salute, 244.000 spettatori (2%), nella seconda parte Le Storie, e 420.000 spettatori (3.2%), nella terza parte. Su Italia1 Twister raccoglie 359.000 spettatori (2.8%). Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.463.000 spettatori con il 16.7%.

Mezz’ora in Più ha ottenuto 956.000 spettatori con il 7.2% mentre Mezz’ora in Più Il Mondo che Verrà ha ottenuto 791.000 spettatori con il 6.5%. Rebus ha ottenuto 749.000 spettatori (6.1%). Dopo una presentazione (823.000 – 6.4%), Kilimangiaro Un Nuovo Viaggio ha raccolto 1.052.000 spettatori con il 7.8% mentre Kilimangiaro ha raccolto 1.499.000 spettatori con il 10.2%. Su Rete 4 Hamburg Distretto 21 segna 238.000 spettatori con l’1.7%. TG4 – Diario della Domenica ha registrato 184.000 spettatori con l’1.5%. Su La7 Atlantide Speciale ha appassionato 145.000 spettatori (share dell’1%). Casa Howard segna 164.000 spettatori con l’1.3%.

Seconda Serata

DS all’8.6%.

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 828.000 spettatori pari ad uno share del 9.6%. Su Canale 5 Femmine contro Maschi ha intrattenuto 692.000 spettatori con il 7.8% di share. Su Rai2 La Domenica Sportiva segna 763.000 spettatori (4.4%), nella presentazione, e 809.000 spettatori (8.6%). Su Italia1 Pressing segna un netto di 424.000 ascoltatori con il 7.8% di share (Highlights: 594.000 – 5%). Su Rai 3 TG3 Mondo è visto da 429.000 spettatori (5.8%). Su Rete 4 Matrimonio con Vizietto (prima parte) è la scelta di 114.000 spettatori (3.2%). Su Tv8 Il Testimone segna 102.000 spettatori e l’1.7%.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.233.000 (28.3%) Billy 3.960.000 (26.6%)

Ore 20.00 4.912.000 (24.4%)

TG2

Ore 13.00 1.491.000 (10.6%)

Ore 20.30 978.000 (4.7%)

TG3

Ore 14.25 1.605.000 (11.2%)

Ore 19.00 2.142.000 (12.3%)

TG5

Ore 13.00 2.784.000 (19.8%)

Ore 20.00 4.013.000 (19.8%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 900.000 (7.4%)

Ore 18.30 600.000 (4%)

TG4

Ore 12.00 270.000 (2.7%)

Ore 18.55 670.000 (3.8%)

TGLA7

Ore 13.30 399.000 (2.7%)

Ore 20.00 843.000 (4.2%)

