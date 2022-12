PIPPITEL! SU RAI1 “NATALE E QUALE – SPECIALE TELETHON” CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 18.1% CON 3.1 MILIONI DI SPETTATORI - SU CANALE5 “UN NATALE AL SUD” SI FERMA AL 10% E VIENE SUPERATO DA “CHE TEMPO CHE FA” (12.1%) - SU RETE4 “ZONA BIANCA” AL 4.6%. SU LA7 “NON È L’ARENA” FA IL 6.8% - “PAPERISSIMA SPRINT” (16.2%), GENTILI (5%), PARENZO- DE GREGORIO (4.9%)

Fabio Fabbretti per www.davidemaggio.it

un natale al sud 5

Nella serata di ieri, domenica 11 dicembre 2022, su Rai1 Natale e Quale – Speciale Telethon ha conquistato 3.122.000 spettatori pari al 18.1% di share (presentazione, dalle 20:46 alle 21:20, a 3.637.000 e il 17.4%). Su Canale5 Un Natale al Sud ha raccolto davanti al video 1.695.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 984.000 spettatori (4.8%), mentre Bull 787.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Qua la zampa! è scelto da 1.006.000 spettatori (5.4%).

natale e quale 7

Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:33 alle 22:20, ha incollato davanti al video 2.492.000 spettatori con il 12.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:23 alle 23:55, 1.681.000 spettatori con il 10.9% (presentazione a 1.594.000 e l’8%). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 659.000 spettatori (4.6%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 983.000 spettatori pari al 6.8%. Su Tv8 Natale sotto le stelle segna 439.000 spettatori (2.3%)

Sul Nove Anplagghed è seguito da 356.000 spettatori (1.9%). Sul 20 Fast & Furious – Solo parti originali cattura 581.000 spettatori con il 3%. Su Rai4 Kingsman Secret Service sigla 461.000 spettatori (2.5%). Su RealTime Il Castello delle Cerimonie arriva a 326.000 spettatori (1.6%) e 360.000 spettatori (1.8%).

un natale al sud 4

Access Prime Time

Su Canale5 Paperissima Sprint registra 3.394.000 spettatori con il 16.2%. Su Italia1 N.C.I.S. incolla davanti al video 1.131.000 spettatori (5.4%). Su Rete4 Controcorrente ha radunato 865.000 individui all’ascolto (4.2%) nella prima parte e 1.040.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 In Onda sigla 1.029.000 spettatori (4.9%). Su Tv8 4 Ristoranti interessa 547.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy sigla 294.000 spettatori (1.4%).

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – Sfida al Campione è visto da 3.401.000 spettatori con il 19.9%. Su Canale5, in replica, Caduta Libera! Weekend – Inizia la Sfida ha intrattenuto 2.718.000 spettatori (17.4%), mentre Caduta Libera! Weekend 3.419.000 spettatori (19.2%). Su Rai2 Le indagini di Allie Adams ha raccolto 530.000 spettatori (2.9%). Su Italia1 C.S.I. raccoglie 673.000 spettatori (3.5%).

fabio fazio luciana littizetto

Su Rai3 Tg Regione informa 2.982.000 spettatori pari al 15.9%. Su Rete4 Tempesta d’Amore interessa 789.000 spettatori (4%). Su La7 Lingo – La Prima Sfida ha interessato 113.000 spettatori (0.7%), mentre Lingo – Parole in Gioco 174.000 spettatori (1%). Su Tv8 4 Hotel conquista 392.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Appena in tempo per Natale è visto da 227.000 spettatori (1.4%).

Daytime Mattina

un natale al sud 6

Su Rai1 Unomattina in Famiglia è visto da 216.000 spettatori (13.3%) nella presentazione, 520.000 spettatori (17.5%) nella prima parte e 1.472.000 spettatori (23.8%) nella seconda parte; in mezzo il Tg1 delle 8 a 1.066.000 spettatori (22.8%). A seguire Telethon interessa 1.333.000 spettatori (19.2%) e A Sua Immagine, dalle 10:30 alle 12:16, ottiene 1.499.000 spettatori (19.3%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 336.000 spettatori pari al 16.4% e Tg5 Mattina 1.234.000 spettatori pari al 24.4%.

natale e quale 5

A seguire Leonardo: l’uomo che anticipò il futuro interessa 699.000 spettatori pari al 10.5% e la Santa Messa 926.000 spettatori pari al 13.2%. Su Rai2 Radio2 Happy Family è visto da 239.000 spettatori (3.5%). A seguire lo Sci Alpino cattura 476.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 209.000 spettatori (3%) nel primo episodio, 251.000 spettatori (3.6%) nel secondo episodio e 250.000 spettatori (3.5%) nel terzo episodio. Su Rai3 Agorà Weekend convince 187.000 spettatori pari al 3.4%. A seguire Mi Manda Raitre interessa 392.000 spettatori pari al 5.7%, O anche No 175.000 spettatori pari al 2.5% e Timeline 175.000 spettatori pari al 2.5%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 189.000 spettatori con il 2.7% e Dalla parte degli animali 276.000 spettatori con il 3.7%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 169.000 spettatori (3.5%), mentre L’Ingrediente Perfetto conquista 128.000 spettatori (1.8%).

un natale al sud 3

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1, all’interno di A Sua Immagine, la Santa Messa raccoglie 1.774.000 spettatori con il 23.1% e l’Angelus 2.184.000 spettatori con il 23%, mentre Linea Verde è la scelta di 3.216.000 spettatori con il 24.4%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 717.000 spettatori (9.7%) nella prima parte e 1.074.000 spettatori (13.3%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 2.068.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Citofonare Rai 2 conquista 510.000 spettatori pari al 4.9% (presentazione a 371.000 e il 4.7%).

massimo giletti

Su Italia1 il primo episodio di Big Bang Theory è scelto da 182.000 spettatori (2.4%), il secondo episodio da 198.000 spettatori (2.4%) e il terzo episodio da 224.000 spettatori (2.3%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 1.052.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 il Tg3 delle 12 è seguito da 645.000 spettatori (6.7%) e, dopo gli appuntamenti con il tg, 100 Opere d’Arte tornano a Casa è seguito da 402.000 spettatori (2.7%). Su Rete4, dopo il tg, Superman conquista 304.000 spettatori (2.1%). Su La7 Mica Pizza e Fichi totalizza 78.000 spettatori (1%), Uozzap! 128.000 spettatori (1.5%), L’Aria che Tira – Diario 154.000 spettatori (1.4%) e Storie di Palazzi 173.000 spettatori (1.2%).

Daytime Pomeriggio

un natale al sud 2

Su Rai1 Domenica In ha fatto compagnia a 3.208.000 spettatori con il 22.1% nella prima parte, 2.761.000 spettatori con il 20% nella seconda parte e 2.459.000 spettatori con il 18.3% nella terza parte di 7 minuti (presentazione a 2.767.000 e il 18.5%). A seguire, dalle 15:50 alle 18:40, lo Junior Eurovision Song Contest 2022 vinto dalla Francia intrattiene 1.523.000 spettatori con l’11.7%. Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 2.753.000 spettatori (17.8%), Amici incolla davanti al video 3.132.000 spettatori (22.3%) e Verissimo 2.937.000 spettatori (23.8%) nella prima parte e 2.742.000 spettatori (19.4%) nella seconda parte.

VERONICA GENTILI

Su Rai2 lo Sci Alpino raccoglie 1.096.000 spettatori pari al 7.2%, mentre Il Provinciale interessa 622.000 spettatori pari al 4.3% e Vorrei dirti Che 329.000 spettatori pari al 2.4%. A seguire La marcia nuziale – Arriva la sposa è visto da 395.000 spettatori pari al 3.2% e La marcia nuziale – Paragoni con il passato da 554.000 spettatori pari al 3.9%. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 553.000 spettatori (3.7%). A seguire Chinese Zodiac sigla 504.000 spettatori (3.8%). Su Rai3 Tg Regione informa 2.365.000 spettatori (15.7%); Mezz’Ora in Più è seguito da 1.309.000 spettatori (9.3%) e Mezz’Ora in Più – Il Mondo che Verrà da 907.000 spettatori (7.4%), mentre Rebus ottiene 840.000 spettatori (6.8%) e Kilimangiaro 1.258.000 spettatori (9.3%) nella prima parte e 1.558.000 spettatori (10.6%) nella seconda parte.

un natale al sud 1

Su Rete4 Tg4 – Diario della Domenica interessa 355.000 spettatori con il 2.8%, mentre Casa da gioco è visto da 460.000 spettatori con il 3.3%. Su La7 la partita di Seria A di calcio femminile Roma-Juventus raccoglie 188.000 spettatori (1.4%). Su Tv8 Due sotto un tetto è visto da 571.000 spettatori (4.6%) e Il disegno di Natale da 611.000 spettatori (4.3%).

Seconda Serata

natale e quale 6

Su Rai1 Telethon – Le Nuove Frontiere della Ricerca è seguito da 436.000 spettatori con uno share del 7.1%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 593.000 spettatori (7.1%). Su Rai2 Ultima Traccia: Berlino è scelto da 452.000 spettatori pari al 4.2%. Su Italia1 La musica nel cuore – August Rush è visto da 375.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Tg3 Mondo interessa 538.000 spettatori con il 7.6%. Su Rete4 Codice Magnum – Parte I arriva a 107.000 spettatori (3.2%). Su La7 TgLa7 Notte informa 193.000 spettatori (4.7%)

Telegiornali

TG1

Ore 13:30 4.910.000 (31.8%)

natale e quale 8

Ore 20:00 4.681.000 (23.6%)

TG2

Ore 13:00 1.788.000 (12.4%)

Ore 20:30 1.414.000 (6.8%)

TG3

Ore 14:15 1.894.000 (12.9%)

Ore 19:00 2.372.000 (13.9%)

TG5

Ore 13:00 3.194.000 (22%)

Ore 20:00 4.365.000 (21.9%)

STUDIO APERTO

Ore 12:25 1.143.000 (9.6%)

Ore 18:30 1.065.000 (7%)

TG4

Ore 11:55 358.000 (3.8%)

Ore 18:55 872.000 (5%)

natale e quale 4

TGLA7

Ore 13:30 458.000 (3%)

Ore 20:00 945.000 (4.7%)

natale e quale 2 natale e quale 1 natale e quale 3