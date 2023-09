PIPPITEL! - SU RAI1 “TECHETECHESHOW “ DEDICATO A FIORELLO CONQUISTA LA PRIMA SERATA CON IL 20.8% DI SHARE E 3.1 MILIONI DI SPETTATORI - MALE CANALE5 CON IL FILM “THE LAST DUEL” ALL’8.2% - SU RETE4 LA REPLICA DEL PROGRAMMA “IL TERZO INDIZIO” AL 7.4% - “PAPERISSIMA SPRINT ESTATE” (14.6%). APRILE E TELESE (5.8%), PORRO (5.6%) - PRIMO SMOTTAMENTO PER MYRTA MERLINO: "ESTATE IN DIRETTA" (18.5%) SUPERA "POMERIGGIO5" (16.7%)

Marco Zonetti per Dagospia

fiorello 1

Venerdì sera televisivo, quello di ieri 8 settembre 2023, dominato da Fiorello e dall'omaggio di TechetecheShow all'artista siciliano. In attesa del ritorno di Viva Rai2!, il programma di repertorio di Rai1 condotto da Flavio Insinna e dedicato a Fiorello ha salutato il pubblico conquistando una media di 3.154.000 spettatori pari al 20.8% di share, in crescita rispetto a sette giorni fa.

the last duel 3

Malissimo invece Canale5 con il film The last duel, fermo a 1.047.000 teste con uno share dell’8.2%, mentre continua la settimana d'oro di Rete4 che anche con una replica, quella de Il terzo indizio con Alessandra Viero, sfiora il milione di spettatori. Vediamo la classifica dei programmi di prima serata per numero di individui all'ascolto:

Techetechetè Show - Viva Fiorello (Rai1) - 3.154.000

Chicago P.D. (Italia1) - 1.172.000

The last duel (Canale5) - 1.047.000

Il terzo indizio (Rete4) - 965.000

N.C.I.S. (Rai2) - 623.000

Bake Off Italia - Dolci in forno (Real Time) - 521.000

Il federale (La7) - 479.000

Bake Off Italia - Dolci in forno (Nove) - 322.000

I delitti del BarLume (Tv8) - 312.0000

Preghiera per Willy Monteiro (Rai3) - 277.000

fiorello 2

In access prime time, Paperissima Sprint Estate su Canale5 totalizza il 14.6%, mentre per l'approfondimento In Onda Estate con Marianna Aprile e Luca Telese su La7 segna il 5.8% con 969.000 spettatori ed è di nuovo tallonato da Stasera Italia con Nicola Porro, che su Rete4 sigla il 5% nella prima parte con 804.000 affezionati e il 5.6% pari a 950.000 teste nella seconda. Tg2 Post Estate su Rai2 raccoglie invece il 3.7% con 626.000 spettatori.

the last duel 2

Al pomeriggio, si assiste invece al crollo di Pomeriggio Cinque con Myrta Merlino su Canale5. Il talk ha segnato complessivamente 1.235.000 spettatori con il 16.4% (al debutto, lunedì aveva conquistato il 20.0%), superato da Estate in Diretta su Rai1 che, condotto da Nunzia De Girolamo e Gianluca Semprini, ha prevalso con il 18.5% pari a 1.465.000 affezionati. E per Merlino si addensano nubi minacciose: lunedì su Rai1 tornerà infatti La Vita in Diretta con Alberto Matano, che l'anno scorso era campione incontrastato di fascia...

Nell'attesa, vediamo gli ascolti di tutti i programmi della giornata di ieri:

Prima Serata

the last duel 1

Rai1: TechetecheShow 3.145.000 (20.8%) (presentazione a .000(%). Canale5: The Last Duel 1.047.000 (8.2%). Rai2: N.C.I.S. 623.000 (3.8%), N.C.I.S. Hawai’i 513.000 (3.9%). Italia1: Chicago P.D. 1.172.000 (8.1%). Rai3: Preghiera per Willy Monteiro 277.000 (2.2%). Rete4: Il Terzo Indizio 965.000 (7.4%). La7: Il federale 479.000 (3.1%). Tv8: I delitti del BarLume – A bocce ferme 312.000 (2.1%). Nove: Bake Off Italia – Dolci in Forno 322.000 (2.1%), su RealTime: 521.000 (3.5%).

Access Prime Time

fiorello 3

Canale5: Paperissima Sprint Estate 2.455.000 (14.6%). Rai2: Tg2 Post Estate 626.000 (3.7%). Italia1: N.C.I.S. 1.105.000 (6.7%). Rai3: Qui Venezia Cinema 802.000 (5.4%), Atletica Leggera 749.000 (4.6%). Rete4: Stasera Italia 804.000 (5%) nella prima parte, 950.000 (5.6%) nella seconda. La7: In Onda Estate 969.000 (5.8%). Tv8: 100% Italia 318.000 (1.9%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 624.000 (3.8%).

Preserale

the last duel 5

Rai1: Reazione a Catena – L’Intesa Vincente 2.256.000 (23.3%), Reazione a Catena 3.449.000 28.3%). Canale5: Caduta Libera – Inizia la Sfida 1.375.000 (15.2%), Caduta Libera 1.912.000 (16.4%). Rai2: Castle 275.000 (2.5%) nel primo episodio, 415.000 (2.9%) nel secondo. Italia1: Studio Aperto Mag 356.000 (3.5%) e C.S.I. Miami 550.000 (4%). Rai3: Tg Regione 1.888.000 (14.5%). Rete4: Tempesta d’Amore 652.000 (4.3%). La7: Padre Brown 142.000 (1.7%) nel primo episodio, 142.000 (1.2%) nel secondo. Tv8: 4 Ristoranti 296.000 (2.3%). Nove: Cash or Trash – Chi Offre di Più? 315.000 (2.4%).

fiorello 6

Seconda Serata

Rai1: Meraviglioso Modugno Show 628.000 (9.9%). Canale5: Tg5 Notte 318.000 (6.4%). Rai2: Calcio Totale Estate 220.000( 3.1%). Italia1: Law & Order: Organized Crime 475.000 (6.3%) nel primo episodio, 239.000 (5.3%) nel secondo. Rai3: Tg3 Linea Notte 249.000 (3.9%). Rete4: Lincoln Rhyme – Caccia al Collezionista di Ossa 309.000 (5.9%). La7: Un’altra Italia era possibile. Il cinema di Giuseppe De Santis 136.000 (1.6%).

DAYTIME

Mattina

Rai1: TgUnomattina – Rassegna Stampa 198.000 (9.4%), Tg1 Ore 7.00 383.000 (12.7%), TgUnomattina Estate 711.000 (18.3%), Tg1 Ore 8.00 872.000(21.2%), Uno Mattina Estate 682.000 (16.4%). Canale5: Prima Pagina Tg5 427.000 (17%), Tg5 Mattina 781.000 (19%), Morning News 696.000 (17.3%) nella prima parte, 620.000 (16.4%) nella seconda. Rai2: Tg2 Ore 8.30 87.000 (2.1%), Radio2 Happy Family 147.000 (3.7%), Tg2 Storie 138.000 (3.7%), Tg2 Flash 187.000 (4.8%).

marianna aprile luca telese

Italia1: Dr. House – Medical Division 50.000 (1.2%) nel primo episodio, 83.000 (2.2%) nel secondo, C.S.I. New York 128.000 (3.2%) nel primo episodio. Rai3: Agorà Estate 201.000 (5%), presentazione 186.000(4.5%), Agorà Extra 169.000(4.4%), Elisir – A Gentile Richiesta 148.000 4%). Rete4: Agenzia Rockford 48.000 (1.2%), Detective in Corsia 73.000 (2%), Carabinieri 6 135.000 (3%). La7: Omnibus 174.000 (4.6%), Coffee Break 160.000 (4.3%).

the last duel 4

Mezzogiorno

Rai1: Camper in Viaggio 1.193.000 (16.7%), Camper 1.663.000 (16.6%). Canale5: Forum (Il meglio di) 1.283.000 (19.6%). Rai2: Tg Sport 175.000 (4.2%), La nave dei sogni – Bahamas 373.000 (5.5%). Italia1: C.S.I. New York 194.000 (3.3%), Sport Mediaset 765.000 (6.7%). Rai3: Doc Martin 223.000 (4.6%), Tg3 Ore 12.00 606.000 (8.5%), Quante Storie 482.000 (5.3%), Geo Magazine 397.000 (3.7%), Passato e Presente 415.000 (3.6%). Rete4: Il Segreto 198.000 (2.2%), La Signora in Giallo 480.000 (4.2%). La7: L’Aria che Tira Estate 161.000 (3.3%), L'Aria che Tira Estate (Oggi) 266.000 (2.9%).

Pomeriggio

stasera italia con nicola porro

Rai1: Tg1 Economia 2.078.000 (18.3%), Don Matteo 12 1.236.000 (13.2%), Il Paradiso delle Signore 925.000 (12.2%), Tg1 1.001.000 (14.1%), Estate in Diretta 1.465.000 (18.5%), presentazione 1.181.000 (16%). Canale5: Beautiful 2.471.000 (21.5%), Terra Amara 2.478.000 (23.4%), La Promessa 1.808.000 (21.7%), Pomeriggio Cinque 1.212.000 (16.7%) nella prima parte, 1.281.000 (16.6%) nella seconda, Pomeriggio Cinque (I Saluti) 1.131.000 (13.6%. Rai2: Gli Omicidi del Lago 311.000 (3.2%), Qualificazioni per i Campionati Europei Under 21 – Lettonia-Italia 426.000 (5.7%).

the last duel 6

Italia1: I Simpson 396.000 (3.5%) nel primo episodio, 393.000 (3.8%) nel secondo, American Dad! 292.000 (3%) nel primo episodio, 194.000 (2.2%) nel secondo, N.C.I.S. New Orleans 171.000 (2.2%) nel primo episodio, 203.000 (2.8%) nel secondo, Cold Case – Delitti Irrisolti 219.000 (2.9%). Rai3: Tg Regione 1.870.000 (16.7%), Alla scoperta del ramo d’oro 243.000 (2.9%), Di là dal fiume e tra gli alberi 295.000 (3.9%), Overland 533.000 (7.3%), Geo Magazine 812.000 (10%). Rete4: Lo Sportello di Forum Estate 757.000 (7.5%), Tg4 – Diario del Giorno 386.000 (4.8%), Gioventù bruciata 199.000 (2.6%). La7: Eden – Un pianeta da salvare 202.000 2.3%), C’era una volta… il Novecento 97.000 (1.3%).

Principali notiziari della giornata

TG1

13.30 - 2.844.000 (24.5%)

20.00 - 4.045.000 (26.9%)

TG2

13.00 - 1.297.000 (11.7%)

20.30 - 937.000 (5.8%)

fiorello 5

TG3

14.25 - 1.255.000 (12.2%)

19.00 - 1.387.000 (12.8%)

TG4

11.55 - 338.000 (5%)

18.55 - 468.000 (4.1%)

TG5

13.00 - 2.666.000 (23.8%)

20.00 - 2.838.000 (18.6%)

STUDIO APERTO (Italia1)

12.25 - 1.141.000 (12.5%)

18.30 - 482.000 (5.6%)

fiorello 4

TGLA7

13.30 - 443.000 (3.8%)

nunzia de girolamo e gianluca semprini a estate in diretta

20.00 - 811.000 (5.3%)