SU RAI1 IL MATCH DEI MONDIALI ARGENTINA-AUSTRALIA FA IL 33% DI SHARE CON 6.6 MILIONI DI SPETTATORI. "IL CIRCOLO DEI MONDIALI" SALE AL 12.7%- SU CANALE 5 IL RIPASSONE DI "TÚ SÍ QUE VALES" AL 22.6% - SU RAI2 "BLUE BLOODS" AL 5.7%, SU ITALIA 1 "KUNG FU PANDA 2" AL 4.7% - "STRISCIA" (14.7%), "CONTROCORRENTE" (3.9%), CROLLA AL 3% "IN ONDA"

Nella serata di ieri, sabato 3 dicembre 2022, su Rai1 il match dei Mondiali Argentina-Australia, in onda dalle 20 alle 21.56, ha conquistato 6.679.000 spettatori pari al 33% di share e Il Circolo dei Mondiali, in onda dalle 22.06 alle 22.59, ne convince 2.198.000 con il 12.7% di share. Su Canale 5 L’Album di Tú Sí Que Vales, in onda dalle 21.26 alle 25.10, ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 22.6% di share. Su Rai2 Blue Bloods è stato seguito da 1.040.000 spettatori (5.7%). Su Italia 1 Kung Fu Panda 2 ha intrattenuto 869.000 spettatori (4.7%).

Su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 773.000 spettatori pari ad uno share del 4.7%. Su Rete4 La Frode totalizza un a.m. di 721.000 spettatori con il 4.2% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 421.000 spettatori con uno share del 2.7%. Su TV8 Un Principe sotto l’Albero ha raccolto 757.000 spettatori con il 4.3%. Su Nove Whitney Houston – Stella senza cielo ha raccolto 292.000 spettatori e l’1.8% di share. Su Rai 4 Above Suspicion interessa a 271.000 spettatori pari all’1.5% di share e su Rai Movie Metti la Nonna in Freezer è la scelta di 303.000 spettatori con l’1.6% di share. Su Iris Frantic fa compagnia a 385.000 spettatori pari al 2.2% di share e su Top Crime Poirot registra 322.000 spettatori (1.7%) di share.

Access Prime Time

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 3.019.000 spettatori con uno share del 14.7%. Su Rai2 TG2 Post informa 743.000 spettatori con uno share del 3.6%. Su Rai3 Le Parole interessa a 1.371.000 spettatori con il 6.7% (presentazione 1.147.000 – 5.6%). Su Italia 1 NCIS: Unità Anticrimine interessa a 1.291.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete 4 Controcorrente ha raccolto 800.000 telespettatori con il 3.9% nella prima parte e 747.000 (3.6%) nella seconda. Su La7 In Onda ha interessato 620.000 spettatori (3%). Su Tv8 4 Ristoranti segna 591.000 spettatori e il 2.9%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raccoglie 249.000 spettatori e l’1.2%.

Preserale

Su Rai1 L’Eredità – Sfida al Campione ha ottenuto un ascolto medio di 3.303.000 spettatori (21.7%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida segna 2.155.000 spettatori con il 14.6% di share e Caduta Libera ne segna 3.256.000 con il 19.4% di share. Su Rai2 La Coppa del Mondo di Sci ha raccolto 609.000 spettatori (4.2%) e Castle 572.000 (3%). Su Italia1 CSI: Scena del Crimine ha totalizzato 686.000 spettatori (3.7%).

Su Rai3 il TG Regione informa 2.876.000 spettatori (16.2%) e Blob segna 1.067.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Tempesta d’Amore segna 753.000 spettatori il 3.8% e su La7 Lingo – Parole in Gioco fa giocare 253.000 spettatori con l’1.5% (Lingo – La Prima sfida 146.000 – 1%). Su Tv8 4 Hotel segna 337.000 spettatori (1.9%). Sul Nove Il Contadino cerca Moglie arriva a 179.000 spettatori (1.1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Il Caffè sigla 108.000 spettatori con il 6.8% di share, Uno Mattina in Famiglia convince 1.228.000 spettatori (21.3%) nella prima parte e 1.233.000 (22.8%) nella seconda, mentre Buongiorno Benessere ha ottenuto 1.144.000 spettatori con il 19.9% di share e Il Provinciale 1.229.000 (18.1%). Su Canale5 il Tg delle 8 ha informato 1.378.000 spettatori (26.3%) e X Style segna il 13% con 751.000 spettatori. Su Rai 2 Radio2 Social Club ha raccolto 208.000 spettatori con il 3.7%.

Su Italia 1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 248.000 spettatori pari al 4.4% di share nel primo episodio e uno di 206.000 (3.8%) nel secondo. Su Rai3 Agorà Weekend totalizza una media di 317.000 spettatori (5.8%) e Mi Manda Raitre una di 308.000 spettatori (5.5%). Su Rete4 Un Ciclone in Famiglia è la scelta di 120.000 spettatori (1.2%). Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 93.000 spettatori con il 3.4% nelle News e uno di 180.000 spettatori (3.2%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break Sabato ha informato 176.000 spettatori pari al 3.2%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Linea Verde Start interessa a 1.622.000 spettatori (18.6%) e Linea Verde Life è stato seguito da 2.664.000 spettatori con il 21.4% di share. Su Canale5 Forum arriva a 1.338.000 telespettatori con il 16%. Su Rai 2 Cook 40 ha raccolto 267.000 spettatori con il 3.9% e Un Ciclone in Convento 318.000 (3.2%). Su Italia 1 Young Sheldon ottiene un ascolto di 170.000 spettatori pari al 3.2% di share mentre Sport Mediaset ha ottenuto 1.066.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 il TG3 delle 12 totalizza una media di 830.000 spettatori (9.6%). Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 144.000 spettatori con l’1.3% di share e La Signora del West 328.000 (2.3%). Su La7 Like – Tutto ciò che piace realizza un a.m. di 85.000 spettatori con lo 0.6%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Italia Sì – Viaggiare interessa a 2.018.000 spettatori pari al 14.5% di share e A Sua Immagine segna 1.327.000 spettatori con il 10.8% nella prima parte e 1.222.000 spettatori con il 10.3% nella seconda, mentre Paesi Bassi-USA ne registra 3.643.000 spettatori con il 28.9% di share. Su Canale5 Beautiful appassiona 2.635.000 spettatori (17.8%) mentre Verissimo Sabato convince 2.241.000 spettatori con il 16.8% nella prima parte e 2.200.000 (18.8%) nella seconda; Terra Amara fa compagnia a 1.910.000 spettatori con il 154.8% e il film A Passo di Danza a 1.801.000 con il 3.5% di share. Su Rai2 Ti Sembra Mondiale? ha raccolto 315.000 spettatori con il 2.3% e Bellissima Italia è la scelta di 340.000 spettatori (2.9%); Top – Tutto Quanto fa Tendenza interessa a 448.000 spettatori pari al 3.7% di share e Squadra Speciale Stoccarda a 404.000 spettatori con il 3.1% di share.

Su Italia1 Una Vita in Vacanza ha raccolto 658.000 spettatori (4.5%) mentre Freedom – Oltre il Confine 535.000 (4.2%); Superman & Lois interessa a 309.000 spettatori (2.6%) nel primo episodio, a 305.000 (2.4%) nel secondo e a 304.000 (2.2%) nel terzo. Su Rai3 il TG Regione ha fatto compagnia a 2.959.000 spettatori (20.3%), Tv Talk a 1.061.000 spettatori con il 9% (presentazione 1.164.000 – 9.5%, TV Talk Extra 822.000 – 6.8%). Frontiere è visto da 804.000 spettatori pari al 6.4% e Report a 1.289.000 (9.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 620.000 spettatori con il 4.7% mentre TG4 – Diario del Giorno informa 390.000 spettatori pari al 3.3% di share. Su La7 il match di Serie A Femminile Inter-Juventus ha ottenuto 201.000 spettatori con l’1.6%.

Seconda Serata

Su Rai1 O Anche No Speciale registra 461.000 spettatori con il 4%. Su Canale 5 Speciale TG5 ha totalizzato una media di 759.000 spettatori pari ad uno share del 20.3%. Su Rai2 Onorevoli Confessioni segna 447.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 Tg3 Mondo segna 404.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 Come Cani e Gatti viene visto da una media di 452.000 ascoltatori con il 4.4% di share. Su Rete 4 Confessione Reporter è stato scelto da 249.000 spettatori con il 2.7% di share.

Telegiornali

TG1

Ore 13.30 4.330.000 (28.7%)

Ore 19.30 3.645.000 (21.3%)

TG2

Ore 13.00 1.733.000 (12.4%)

Ore 20.30 1.151.000 (5.6%)

TG3

Ore 14.25 2.197.000 (16%)

Ore 19.00 2.246.000 (13.9%)

TG5

Ore 13.00 3.146.000 (22.2%)

Ore 20.00 3.895.000 (19.7%)

STUDIO APERTO

Ore 12.25 1.179.000 (10.7%)

Ore 18.30 793.000 (5.5%)

TG4

Ore 12.00 302.000 (3.6%)

Ore 18.55 793.000 (4.8%)

TGLA7

Ore 13.30 476.000 (3.2%)

Ore 20.00 914.000 (4.6%)

